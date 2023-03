https://scheerpost.com/2023/03/26/chris-hedges-the-donald-trump-problem/

Make Me Great Again – von Mr. Fish

Donald Trump wird nicht wegen der Vergehen und schweren Verbrechen angegriffen, die er begangen zu haben scheint, sondern weil er die etablierte Macht des regierenden Duopols diskreditiert und untergräbt.

Das Donald Trump Problem

Von Chris Hedges / Original auf ScheerPost



26. März 2023

Donald Trump – gegen den vier staatliche Untersuchungen laufen, drei strafrechtliche und eine zivilrechtliche, die sich gegen ihn und seine Geschäfte richten – wird nicht wegen seiner Verbrechen ins Visier genommen. Nahezu jedes schwere Verbrechen, dessen er beschuldigt wird, wurde von seinen politischen Rivalen begangen. Er wird ins Visier genommen, weil er wegen seiner Bereitschaft, zumindest rhetorisch, den Washingtoner Konsens in Bezug auf die neoliberale Freihandels- und Marktpolitik abzulehnen, sowie wegen der Vorstellung, dass die USA ein globales Imperium leiten sollten, als gefährlich gilt. Er hat nicht nur die herrschende Ideologie herabgewürdigt, sondern auch seine Anhänger aufgefordert, den Apparat anzugreifen, der das Duopol aufrechterhält, indem er die Wahl 2020 für illegitim erklärt.

Das Problem von Donald Trump ist das gleiche wie das von Richard Nixon. Als Nixon unter Androhung eines Amtsenthebungsverfahrens zum Rücktritt gezwungen wurde, geschah dies nicht wegen seiner Verwicklung in Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit, auch nicht wegen seines illegalen Einsatzes der CIA und anderer Bundesbehörden zur Bespitzelung, Einschüchterung, Schikanierung und Vernichtung von Radikalen, Dissidenten und Aktivisten. Nixon wurde zu Fall gebracht, weil er andere Mitglieder des herrschenden politischen und wirtschaftlichen Establishments ins Visier nahm. Als Nixon, wie auch Trump, die Zentren der Macht angriff, wurden die Medien entfesselt, um Missstände und Illegalitäten aufzudecken, die sie zuvor heruntergespielt oder ignoriert hatten.

Mitglieder von Nixons Wiederwahlkampagne verwanzten illegal die Zentrale des Demokratischen Nationalkomitees im Watergate-Bürogebäude. Sie wurden gefasst, nachdem sie in die Büros eingebrochen waren, um die Abhörgeräte zu reparieren. Nixon war sowohl in die Illegalität vor der Wahl verwickelt, einschließlich des Ausspionierens von politischen Gegnern, als auch in den Versuch, Bundesbehörden zur Vertuschung des Verbrechens einzusetzen. Seine Regierung führte eine “Feindesliste”, auf der bekannte Akademiker, Schauspieler, Gewerkschaftsführer, Journalisten, Geschäftsleute und Politiker standen.

Ein internes Memo des Weißen Hauses aus dem Jahr 1971 mit dem Titel “Umgang mit unseren politischen Feinden” – verfasst vom Berater des Weißen Hauses, John Dean, dessen Aufgabe es war, den Präsidenten in Rechtsfragen zu beraten – beschrieb ein Projekt, das darauf abzielte, “die verfügbare Bundesmaschinerie zu nutzen, um unseren politischen Feinden eins auszuwischen”.

Nixons Verhalten und das seiner engsten Mitarbeiter war eindeutig rechtswidrig und verdiente eine strafrechtliche Verfolgung. Zwei Jahre nach dem Einbruch wurden 36 Personen im Zusammenhang mit dem Watergate-Skandal für schuldig befunden oder für schuldig erklärt. Aber es waren nicht die Verbrechen, die Nixon im Ausland oder gegen Andersdenkende beging, die seine politische Hinrichtung sicherten, sondern die Verbrechen, die er gegen die Demokratische Partei und ihre Verbündeten, auch in der etablierten Presse, beging.

“Die politische Mitte wurde mit Techniken angegriffen, die normalerweise denjenigen vorbehalten sind, die von den Normen akzeptabler politischer Überzeugungen abweichen”, schrieb Noam Chomsky 1973, ein Jahr vor Nixons Rücktritt, in The New York Review of Books.

Wie Edward Herman und Chomsky in ihrem Buch “Manufacturing Consent: Die politische Ökonomie der Massenmedien”.

Die Antwort ist klar und prägnant: Mächtige Gruppen sind in der Lage, sich selbst zu verteidigen, was nicht überrascht; und für die Medien ist es ein Skandal, wenn ihre Position und Rechte bedroht sind. Im Gegensatz dazu ist die Opposition in den Medien gedämpft oder gar nicht vorhanden, solange Illegalitäten und Verletzungen der demokratischen Substanz auf Randgruppen oder dissidente Opfer von US-Militärangriffen beschränkt sind oder die Kosten auf die allgemeine Bevölkerung abgewälzt werden. Deshalb konnte Nixon so weit gehen und sich in falscher Sicherheit wiegen, weil der Wachhund erst bellte, als er die Privilegierten zu bedrohen begann.

Was zum Zusammenbruch von Nixons Regierung führte und was den Kern der Angriffe gegen Trump ausmacht, ist die Tatsache, dass zu Trumps Zielpersonen wie bei Nixon “die Reichen und Angesehenen, die Sprecher der offiziellen Ideologie, Männer, von denen man erwartet, dass sie die Macht teilen, die Sozialpolitik gestalten und die öffentliche Meinung formen”, wie Chomsky damals über Nixon bemerkte, gehören. “Solche Menschen sind kein Freiwild für die Verfolgung durch den Staat”.

Damit sollen Trumps Verbrechen nicht verharmlost werden. Trump – in den Umfragen fast gleichauf mit Präsident Joe Biden im Präsidentschaftswahlkampf 2024 – hat offenbar mehrere Vergehen und schwere Straftaten begangen.

Im November 2022 ernannte das Justizministerium einen Sonderstaatsanwalt, der Trumps Aufbewahrung von Verschlusssachen in seinem Haus in Mar-a-Lago in Florida und die sich daraus ergebende mögliche strafrechtliche Verantwortlichkeit untersuchen sollte, ebenso wie eine unrechtmäßige Einmischung in die Machtübergabe nach den Präsidentschaftswahlen 2020.

Unabhängig davon arbeitet ein Bezirksstaatsanwalt in Georgia mit einer Sonderjury zusammen, die sich mit Trumps Versuchen befasst, das Wahlergebnis von 2020 zu kippen. Ein wichtiges Beweisstück ist das berüchtigte Telefongespräch zwischen Trump und dem georgischen Außenminister Brad Raffensperger, in dem der Präsident immer wieder betonte, dass er mehr Stimmen benötige, um gefunden zu werden. Zu den Anklagepunkten in diesem Fall könnten Verschwörung zum Wahlbetrug, Erpressung und Druckausübung und/oder Bedrohung von Amtsträgern gehören.

Die Staatsanwaltschaft von Manhattan untersucht die 130.000 Dollar, mit denen Trump den Pornostar Stormy Daniels bezahlt hat, mit dem er angeblich eine sexuelle Beziehung hatte. Diese Zahlung wurde in den Aufzeichnungen der Trump Organization fälschlicherweise als Anwaltshonorar ausgewiesen, was einen Verstoß gegen die Gesetze zur Wahlkampffinanzierung darstellt.

Schließlich erhebt die New Yorker Generalstaatsanwältin Letitia James eine Zivilklage, in der sie behauptet, die Trump Organization habe über ihr Vermögen gelogen, um Bankkredite zu erhalten. Sollte die Klage der Generalstaatsanwältin Erfolg haben, könnte Trump und anderen Mitgliedern seiner Familie für fünf Jahre untersagt werden, in New York geschäftlich tätig zu sein und dort auch Immobilien zu erwerben.

Trumps angebliche Vergehen sollten untersucht werden. Allerdings scheinen die Fälle um Daniels und die Aufbewahrung geheimer Dokumente relativ unbedeutend zu sein und denen zu ähneln, die von Trumps politischen Gegnern begangen wurden.

Letztes Jahr erklärten sich Hillary Clintons Wahlkampf 2016 und das DNC bereit, eine Geldstrafe in Höhe von 8.000 Dollar bzw. 105.000 Dollar zu zahlen, weil sie 175.000 Dollar für Oppositionsforschung, nämlich das längst in Verruf geratene “Steele-Dossier”, fälschlicherweise als “Rechtskosten” bezeichnet hatten. Die unsachgemäße Aufbewahrung von Verschlusssachen hat in der Regel zu einem blauen Auge geführt, wenn gegen andere mächtige Politiker ermittelt wurde. Clinton beispielsweise nutzte als Außenministerin private E-Mail-Server anstelle eines staatlichen E-Mail-Kontos. Das FBI kam zu dem Schluss, dass sie auf ihrem privaten Server als streng geheim eingestuftes Material gesendet und empfangen hat. Letztendlich lehnte FBI-Direktor James Comey es ab, sie strafrechtlich zu verfolgen. Auch Trumps ehemaliger Vizepräsident Mike Pence und Biden hatten geheime Dokumente bei sich zu Hause, obwohl es sich dabei um ein Versehen gehandelt haben könnte. Die Entdeckung dieser Verschlusssachen löste in den meisten Medien keine Empörung aus, sondern führte zu einer Diskussion über “Überklassifizierung”. Der ehemalige CIA-Direktor David Petraeus wurde zu einer Bewährungsstrafe von zwei Jahren und einer Geldstrafe von 100.000 Dollar verurteilt, nachdem er zugegeben hatte, seiner Geliebten Paula Broadwell, die auch eine anbetungswürdige Biografie über Petraeus schrieb, streng geheime “schwarze Bücher” zur Verfügung gestellt zu haben, die handschriftliche geheime Notizen über offizielle Treffen, Kriegsstrategien, Geheimdienstkapazitäten und die Namen von Geheimdienstoffizieren enthielten.

Wie im Fall von Nixon könnten die schwerwiegendsten Anschuldigungen gegen Trump darin bestehen, dass er die Grundlagen des Zweiparteien-Duopols angegriffen und insbesondere die friedliche Übertragung der Macht von einem Zweig des Duopols auf den anderen untergraben hat. In Georgia könnte Trump im Falle einer Verurteilung mit sehr schweren strafrechtlichen Vorwürfen und möglicherweise langen Haftstrafen konfrontiert werden. Gleiches gilt, wenn die Sonderstaatsanwaltschaft Trump wegen unrechtmäßiger Einmischung in die Wahlen 2020 anklagt. Das werden wir erst wissen, wenn die Anklagen öffentlich gemacht werden.

Die ungeheuerlichsten Handlungen Trumps während seiner Amtszeit wurden jedoch entweder von den Medien kaum beachtet, heruntergespielt oder als Handlungen gelobt, die zur Verteidigung der Demokratie und der internationalen Ordnung unter Führung der USA durchgeführt wurden.

Warum wurde gegen Trump nicht strafrechtlich wegen der Kriegshandlung ermittelt, die er gegen den Iran und den Irak begangen hat, als er den iranischen Generalmajor Qassem Soleimani und neun weitere Personen durch einen Drohnenangriff auf dem Flughafen von Bagdad ermordete? Der irakische Premierminister Adel Abdul-Mahdi verurteilte den Anschlag und erklärte gegenüber dem irakischen Parlament, Trump habe gelogen, um Soleimani im Rahmen der Friedensgespräche zwischen Irak, Iran und Saudi-Arabien im Irak zu enttarnen. Das irakische Parlament verabschiedete eine Resolution, in der es den Abzug aller ausländischen Truppen aus dem Land forderte, was die US-Regierung jedoch ablehnte.

Warum wird Trump nicht strafrechtlich verfolgt oder angeklagt, weil er seinen Außenminister dazu gedrängt hat, zu lügen und zu behaupten, der Iran halte sich nicht an den Gemeinsamen Umfassenden Aktionsplan, bekannt als Iran-Atomabkommen? Trump hat ihn schließlich gefeuert und die einseitigen, verheerenden und illegalen Sanktionen gegen den Iran wieder aufgenommen, was gegen internationales Recht und möglicherweise auch gegen innerstaatliches US-Recht verstößt.

Warum wurde Trump nicht wegen seiner Rolle bei den laufenden Versuchen, einen Staatsstreich durchzuführen und den demokratisch gewählten Präsidenten von Venezuela zu stürzen, angeklagt? Trump hat einen bis dahin unbekannten rechten Politiker – und Möchtegern-Putschisten – Juan Guaido zum wahren venezolanischen Präsidenten erklärt und ihm dann rechtswidrig die Kontrolle über die US-Bankkonten des lateinamerikanischen Landes übertragen. Die illegalen US-Sanktionen, die diesen Putschversuch begünstigt haben, haben die Einfuhr von Lebensmitteln, Medikamenten und anderen Gütern in das Land blockiert und die Regierung daran gehindert, ihr eigenes Öl auszubeuten und zu exportieren, was die Wirtschaft ruiniert hat. Nach Angaben des Center for Economic and Policy Research starben zwischen 2017 und 2019 mehr als 40.000 Menschen aufgrund der Sanktionen. Diese Zahl ist jetzt sicherlich noch höher.

Nixon wurde, wie Trump, nicht für seine schlimmsten Verbrechen angeklagt. Er wurde nie angeklagt, weil er die CIA angewiesen hatte, die chilenische Wirtschaft zu zerstören und einen rechtsextremen Militärputsch zu unterstützen, der die demokratisch gewählte linke Regierung von Salvador Allende stürzte. Nixon wurde nicht zur Rechenschaft gezogen für seine illegalen, geheimen Massenbombardements in Kambodscha und Laos, bei denen Hunderttausende von Zivilisten ums Leben kamen, und für die Rolle seiner Regierung beim Abschlachten des vietnamesischen Volkes, das laut einem gemeinsamen Bericht der Harvard University und der University of Washington mindestens 3,8 Millionen Tote forderte, wobei die Zahl der Opfer laut dem Enthüllungsjournalisten Nick Turse noch höher lag. Nixon wurde für das, was der damalige Präsident Lyndon Johnson privat als “Verrat” bezeichnete, nicht zur Rechenschaft gezogen, als er herausfand, dass der noch nicht gewählte republikanische Präsidentschaftskandidat und sein zukünftiger nationaler Sicherheitsberater Henry Kissinger seine Friedensverhandlungen in Vietnam absichtlich und illegal sabotierten und den Krieg letztlich um weitere vier Jahre verlängerten.

Der Justizausschuss des Repräsentantenhauses verabschiedete die Artikel zur Anklageerhebung gegen Nixon. Die Artikel I und III konzentrierten sich auf Vorwürfe im Zusammenhang mit Watergate und Nixons Versagen, die Untersuchungen des Kongresses ordnungsgemäß zu behandeln. Artikel II bezog sich auf Vorwürfe der Verletzung der bürgerlichen Freiheiten der Bürger und des Missbrauchs der Regierungsgewalt. Nach Nixons Rücktritt wurden diese Artikel jedoch gegenstandslos, und der in Ungnade gefallene ehemalige Präsident wurde letztendlich nicht im Zusammenhang mit Watergate angeklagt. Einen Monat, nachdem Nixon aus dem Amt geschieden war, begnadigte ihn Präsident Gerald Ford für “alle Vergehen gegen die Vereinigten Staaten”, die er “in der Zeit vom 20. Januar 1969 bis zum 9. August 1974 begangen hat oder begangen haben könnte oder an denen er beteiligt war”.

Mit dieser Begnadigung wurde die imperiale Präsidentschaft zementiert. Sie begründete den modernen Begriff der “Elite-Immunität”, wie der Verfassungsrechtler und Journalist Glenn Greenwald anmerkt. Weder Republikaner noch Demokraten wollen einen Präzedenzfall schaffen, der die unkontrollierte und zügellose Macht eines künftigen Präsidenten einschränken könnte.

Die schwersten Verbrechen sind diejenigen, die von der Machtelite normalisiert werden, unabhängig davon, wer sie begonnen hat. George W. Bush mag die Kriege im Nahen Osten begonnen haben, aber Barack Obama hat sie aufrechterhalten und ausgeweitet. Obamas krönende Errungenschaft mag das Atomabkommen mit dem Iran gewesen sein, aber Biden, sein ehemaliger Vizepräsident, hat weder Trumps Zerschlagung dieses Abkommens rückgängig gemacht noch die Entscheidung Trumps, die US-Botschaft in Israel unter Verletzung des Völkerrechts von Tel Aviv nach Jerusalem zu verlegen.

Trump dient, wie die meisten seiner Gegner bei den Republikanern und Demokraten, den Interessen der Milliardärsklasse. Auch er ist ein Feind der Rechte der Arbeitnehmer. Auch er ist ein Feind der Presse. Auch er unterstützt die Abzweigung von Hunderten von Milliarden von Bundesdollar für die Kriegsindustrie, um das Imperium zu erhalten. Auch er respektiert die Rechtsstaatlichkeit nicht. Auch er ist persönlich und politisch korrupt. Aber er ist auch impulsiv, bigott, unfähig und ignorant. Seine haltlosen Verschwörungstheorien, seine Vulgarität und seine absurden Possen sind eine Blamage für die etablierte Machtelite der beiden Regierungsparteien. Im Gegensatz zu Biden ist er schwer zu kontrollieren. Er muss gehen, nicht weil er ein Krimineller ist, sondern weil das herrschende Verbrechersyndikat ihm nicht zutraut, die Firma zu führen. Übersetzt mit Deepl.com

ANMERKUNG VON CHRIS HEDGES AN DIE LESER DER SCHEERPOST: Es gibt keine Möglichkeit mehr für mich, weiterhin eine wöchentliche Kolumne für die ScheerPost zu schreiben und meine wöchentliche Fernsehsendung ohne Ihre Hilfe zu produzieren. Die Mauern des unabhängigen Journalismus schließen sich mit erschreckender Geschwindigkeit, und die Eliten, einschließlich der Eliten der Demokratischen Partei, schreien nach immer mehr Zensur. Bob Scheer, der die ScheerPost mit einem geringen Budget betreibt, und ich werden in unserem Engagement für unabhängigen und ehrlichen Journalismus nicht nachlassen, und wir werden die ScheerPost niemals hinter eine Paywall stellen, ein Abonnement dafür verlangen, Ihre Daten verkaufen oder Werbung akzeptieren. Bitte, wenn Sie können, melden Sie sich unter chrishedges.substack.com an, damit ich weiterhin meine nun wöchentliche Montagskolumne auf ScheerPost veröffentlichen und meine wöchentliche Fernsehsendung, den Chris Hedges Report, produzieren kann.

Chris Hedges ist ein mit dem Pulitzer-Preis ausgezeichneter Journalist, der fünfzehn Jahre lang als Auslandskorrespondent für die New York Times tätig war, wo er das Büro für den Nahen Osten und das Büro für den Balkan leitete. Zuvor arbeitete er im Ausland für The Dallas Morning News, The Christian Science Monitor und NPR. Er ist der Gastgeber der Sendung The Chris Hedges Report.

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …