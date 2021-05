Das Flugzeug von Evo Morales zur Landung zu zwingen war ein Akt der Luftpiraterie Von John Pilgar

Von Ian Black

19.10.2010

Einige Details der Ermordung von Mabhouh im letzten Monat erinnern an Elemente der Kampagne gegen den Schwarzen September – die mit der katastrophalen Verhaftung von fünf Mossad-Agenten endete. Sylvia Raphael, eine in Südafrika geborene Christin mit einem jüdischen Vater, verbrachte fünf Jahre in einem norwegischen Gefängnis; sie könnte unter den jungen Europäern in Israel gewesen sein, die in unscheinbaren Büros in Tel Aviv diskret gefragt wurden, ob sie sich für eine sensible Arbeit, die Israels Sicherheit betraf, zur Verfügung stellen wollten. Andere Agenten, die enttarnt worden waren, mussten zurückgerufen werden, sichere Häuser aufgegeben, Telefonnummern geändert und operative Methoden modifiziert werden.

Im Laufe der Jahre wurde das Image des Mossad sowohl im In- als auch im Ausland stark beschädigt. Er wurde zum Teil dafür verantwortlich gemacht, dass er von den ägyptisch-syrischen Plänen für den verheerenden Angriff, der den Jom-Kippur-Krieg 1973 auslöste, keinen Wind bekommen hatte. Kritiker fragten sich, ob die Spione ihre Prioritäten richtig gesetzt hatten, indem sie sich auf die Jagd nach palästinensischen Bewaffneten in den Hinterhöfen europäischer Städte konzentrierten, während sie eigentlich Geheimnisse in Kairo und Damaskus hätten stehlen sollen. Der Mossad spielte auch eine bedeutende, wenn auch immer noch wenig bekannte Rolle bei der verdeckten Lieferung von Waffen an den Iran von Ayatollah Khomeini, um den Irak von Saddam Hussein zu bekämpfen, als Teil des Iran-Contra-Skandals während der Präsidentschaft von Ronald Reagan.

Whistleblower

Darüber hinaus hat das Unternehmen gelegentlich Schläge von seinen eigenen unzufriedenen Mitarbeitern einstecken müssen. Im Jahr 1990 verriet ein in Kanada geborener ehemaliger Offizier namens Victor Ostrovsky die interne Organisation, das Training und die Methoden und enthüllte Codenamen wie “Kidon” (Bajonett), die für Attentate zuständige Einheit. Eine offizielle Verleumdungskampagne konnte Ostrovskys Buch nicht stoppen, und so schwieg die Agentur, als 2007 ein weiterer, angeblich interner Bericht herauskam. Er beschrieb die Verwendung von Kurzwellenradios zum Senden von verschlüsselten Übertragungen, Operationen im Iran zum Sammeln von Bodenproben und gemeinsame Operationen mit der CIA gegen die Hisbollah.

Aber das schlimmste Eigentor kam 1997, während der ersten Amtszeit von Binyamin Netanyahu als Premierminister. Mossad-Agenten versuchten, aber scheiterten, Khaled Mash’al zu ermorden – denselben Hamas-Führer, der jetzt vor Vergeltung für den Mord an Mabhouh warnt – indem sie ihm in Amman, Jordanien, Gift ins Ohr spritzten. Mit gefälschten kanadischen Pässen flohen sie in die israelische Botschaft und lösten damit Empörung und eine große diplomatische Krise mit Jordanien aus. Danny Yatom, der damalige Mossad-Chef, wurde zum Rücktritt gezwungen. Ephraim Halevy, ein ruhig sprechender ehemaliger Londoner, wurde aus dem Ruhestand zurückgeholt, um den Schlamassel aufzuräumen.

Das Attentat von Dubai könnte sich jedoch noch als weitaus schädlicher erweisen – nicht zuletzt, weil sich der politische und diplomatische Kontext im letzten Jahrzehnt verändert hat. Israels Ruf hat einen beispiellosen Schaden erlitten und während der letztjährigen Operation “Gegossenes Blei” im Gazastreifen einen neuen Tiefpunkt erreicht. “Im aktuellen Klima werden die Spuren, die in Dubai hinterlassen wurden, wahrscheinlich zu einem sehr ernsten Schaden für Israels internationales Ansehen führen”, kommentierte der ehemalige Diplomat Alon Liel am Mittwoch.

Obwohl Israel seine traditionelle Politik der “Zweideutigkeit” über geheime Operationen beibehält und sich weigert, irgendeine Beteiligung in Dubai zu bestätigen oder zu dementieren, scheint niemand in der Welt dies ernsthaft in Frage zu stellen. Das schließt fast alle israelischen Kommentatoren ein, die an die Regeln der militärischen Zensur in einem kleinen und gesprächigen Land gebunden sind, in dem Geheimnisse oft ziemlich weit bekannt sind.

Doppelagenten

Es würde überraschen, wenn sich ein wesentlicher Teil dieser außergewöhnlichen Geschichte nicht als die Rolle herausstellen würde, die Palästinenser gespielt haben. Es ist immer noch Praxis des Mossad, Doppelagenten zu rekrutieren, so wie es in den 1970er Jahren bei der PLO der Fall war. Nachrichten über die Verhaftung eines weiteren hochrangigen Hamas-Agenten in Damaskus – obwohl von Mash’al dementiert – scheinen in diese Richtung zu weisen. Zwei andere Palästinenser, die von Jordanien nach Dubai ausgeliefert wurden, sind Mitglieder des bewaffneten Flügels der Hamas, der Izzedine al-Qassam-Brigaden, was darauf hindeutet, dass tatsächlich Verrat im Spiel gewesen sein könnte. Bei früheren Attentaten war ein palästinensischer Agent beteiligt, der das Ziel identifizierte.

Yossi Melman, der Geheimdienstexperte der israelischen Zeitung Haaretz, befürchtet, dass die israelische Regierung wie vor dem Krieg von 1973 einen Fehler macht, indem sie sich auf den falschen Feind – die Palästinenser – konzentriert, anstatt dem Iran und der Hisbollah Priorität einzuräumen.

Opfer des eigenen Erfolgs

“Der Mossad ist keine Murder Inc, wie die Mafia; sein Ziel ist nicht, Rache an seinen Feinden zu nehmen”, schrieb er diese Woche. “‘Spezialoperationen’ wie das Attentat in Dubai – falls es sich tatsächlich um eine Mossad-Operation handelte – haben schon immer einen relativ kleinen Anteil an seiner Gesamtaktivität ausgemacht. Dennoch sind dies die Operationen, die der Organisation ihren Heiligenschein, ihr glänzendes Image verleihen. Das ist letztlich geeignet, die eigenen Reihen zu blenden, sich am eigenen Erfolg zu berauschen und so von der eigentlichen Aufgabe abzulenken.”