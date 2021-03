Im jüdischen Apartheidstaat wird Palästinensern ihr legales Rückkehrrecht in ihre Heimat verwehrt, während Evangelikale Christen gern gesehene Spender und Unterstützer der Besatzung sind

Bild: Evangelical Christian volunteers harvest Chardonnay grapes for Psagot Winery in a vineyard on July 24, 2017 in the illegal Israeli settlement of Psagot in the West Bank, Palestine [David Silverman/Getty Images]

Evangelical Christians’ money is driving migration to Israel Assisting Jewish migration to Israel was once the proud preserve of Jewish diaspora organisations but is being increasingly “outsourced” to Evangelical Christian Zionist groups, Haaretz has reported. The cost of getting new Jewish migrants to Israel is being covered by deeply devout Christian groups as Jewish philanthropy for Israel continues to dry up because of disaffection with the Zionist state around the world.

Das Geld evangelikaler Christen treibt die Migration nach Israel an

9.März 2021

Die Unterstützung der jüdischen Migration nach Israel war einst die stolze Domäne jüdischer Diaspora-Organisationen, wird aber zunehmend an evangelikale christliche zionistische Gruppen ausgelagert”, berichtet Haaretz.

Die Kosten dafür, neue jüdische Migranten nach Israel zu bringen, werden von tiefgläubigen christlichen Gruppen übernommen, da die jüdische Philanthropie für Israel wegen der Unzufriedenheit mit dem zionistischen Staat auf der ganzen Welt weiter austrocknet.

Die Auswanderung von Juden nach Israel – bekannt als Aliyah – ist einer der Grundpfeiler des Zionismus. Für evangelikale Christen ist die “Einsammlung der Verbannten” im Heiligen Land ein Vorläufer für die Wiederkunft Jesu, Armageddon – wenn alle Nicht-Christen, einschließlich Juden, ausgelöscht werden – und die Entrückung der Endzeit. Die Finanzierung der Aliyah durch christliche Zionisten passt nicht nur in ihre politische Agenda, sondern geschieht auch in der Hoffnung, eine biblische Prophezeiung zu beschleunigen.

Die Förderung der Aliyah ist eine der Hauptaufgaben der International Fellowship of Christians and Jews, die fast ausschließlich Geld von Evangelikalen sammelt. Gegründet in den späten 1980er Jahren von dem verstorbenen Yechiel Eckstein, einem modern-orthodoxen Rabbiner aus Chicago, übergibt die Fellowship jährlich 12 Millionen Dollar an die Jewish Agency, um Aliyah-bezogene Aktivitäten zu finanzieren.

Haaretz erklärte, dass es schwierig ist, genaue Zahlen über die Höhe der von Evangelikalen für die Aliyah gesammelten Gelder zu erhalten, vor allem, weil die Jewish Agency und der Keren Hayesod, durch die große Beträge fließen, nicht bereit sind, alle Daten zu teilen.

Einige Juden finden die Idee, Geld von Christen anzunehmen, um die Migration nach Israel zu fördern, eine “beleidigende und entmutigende” Situation. Der Trend hat selbst bei Menschen, die starke Befürworter des Staates Israel sind, Besorgnis ausgelöst.

“Wenn wir nicht in der Lage sind, das minimale zionistische Ziel zu erfüllen, die Juden nach Israel zu bringen, die kommen wollen, und uns dabei auf Christen stützen, dann geben wir unseren Zionismus auf”, sagte Abraham Foxman, der ehemalige nationale Direktor der Anti-Defamation League. “Das ist es, was der Zionismus sein sollte. Warum sonst haben wir einen zionistischen jüdischen Staat? Wenn wir den Zionismus an die Christen auslagern müssen, dann haben wir in dem, worum es uns geht, versagt.”

Wenn evangelikale Christen sagen, sie brauchen Juden in Israel und sie brauchen das Land, um stark zu sein, fügte er hinzu, dann wissen wir warum. “Es ist für das zweite Kommen des Messias. Also, wisst ihr was? Ich denke nicht, dass Juden für das zweite Kommen des Messias nach Israel gehen sollten.”

Der Betrag, den die Jewish Agency für Aliya zur Verfügung stellt, ist laut Haaretz wegen des dramatischen Rückgangs der Einwanderung drastisch gesunken. Der Anteil, der auf christliche Gruppen entfällt, ist jedoch stetig gewachsen.

“Die finanziellen Probleme der Jewish Agency rühren von dem ständigen Rückgang der Mittel her, die sie von den jüdischen Verbänden erhält”, so die israelische Tageszeitung. “In den letzten 20 Jahren, so gut platzierte Quellen, ist der Geldbetrag, den die Verbände der Jewish Agency für ihr Kernbudget – die Quelle für die meisten ihrer Ausgaben für die Alija – zur Verfügung gestellt haben, um mehr als 60 Prozent gesunken, auf etwas mehr als 70 Millionen Dollar im vergangenen Jahr.”

Sie vermutet, dass der Grund für diesen Rückgang darin liegt, dass junge amerikanische Juden weniger geneigt sind, zu spenden, und dass diejenigen, die es tun, es vorziehen, ihr Geld für lokale jüdische Bedürfnisse zu verwenden, statt für Israel. Übersetzt mit Deepl.com

