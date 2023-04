Das Grauen kommt auf leisen Sohlen daher Ein Artikel von Bernd Liske Nachdenkseiten

Dank an Bernd Liske für diesen wichtigen Artikel Evelyn Hecht-Galinski

https://www.nachdenkseiten.de/?p=95956



Das Grauen kommt auf leisen Sohlen daher Ein Artikel von Bernd Liske

Jede Zeit hat ihre eigenen Herausforderungen. Man muss sie erkennen und man muss sich ihnen stellen. Es war Sonntag, der zweite April. Gerade hatte ich mit meiner Frau Kaffee getrunken – kurz vorher kommentierte ich noch Ralf Fücks vom Zentrum Liberale Moderne, der darüber sinnierte, warum der Westen Angst vor einem Sieg der Ukraine hat, und sich fragte, weshalb „wir nicht alle unsere Ressourcen in die Waagschale“ werfen – und wollte sie gleich zum Bahnhof fahren. Auf meinem Handy schaute ich nochmal schnell bei t-online, wie Magdeburg gegen Rostock gespielt hat. Auf der Startseite fiel mir ein Artikel auf: Ukraine kündigt „Entgiftung“ der Krim an. Ich blätterte rein und schluckte. Von Bernd Liske.



Nachdem ich meine Frau zum Bahnhof gebracht hatte, fuhr ich zum Fitness. Auf dem Parkplatz suchte ich vergebens auf TWITTER nach weiteren Meldungen mit der Schlagzeile – auch t-online hatte zu dem Artikel noch keinen Tweet abgesetzt. Fündig wurde ich aber doch, weil ich in der Timeline eine Meldung der WELT sah: „Kiew veröffentlicht 12-Punkte-Plan für eine Befreiung der Krim.“ Meine Situationskomik schlug sofort an. Überaus passend wurde der Tweet entgegen meiner schon länger bestehenden Erfahrung, dass alle meine Tweets unter „Weitere Antworten anzeigen, insbesondere solche, die beleidigende Inhalte enthalten können“ und dort an die letzte Stelle einsortiert werden – was ihnen eine große Aufmerksamkeit sichert –, diesmal nicht dort eingeordnet: Nein, offensichtlich wurde er durch die Redaktion der WELT gelöscht.

Am Abend machte ich mich weiter auf die Suche. Fündig wurde ich bei der Tagesschau, beim ZDF, der Süddeutschen Zeitung, der FAZ, beim Focus, der Deutschen Welle und Merkur. Bis auf die Deutsche Welle findet man in allen Texten das Wort „Entgiftung“. Beispielhaft soll aus der Tagesschau zitiert werden – für jene Leser, die nur ungern Links folgen (ich liebe Links):

„Seit 2014 steht die Halbinsel Krim im Schwarzen Meer unter russischer Kontrolle. Nun hat Kiew einen Zwölf-Punkte-Plan für ihre „Befreiung“ vorgelegt. Von „Säuberung“ und „Entnazifizierung“ ist die Rede.

Der Sekretär des ukrainischen Sicherheits- und Verteidigungsrats hat einen Plan vorgelegt, wie die Krim nach dem Ende der Besetzung aussehen soll. Den Zwölf-Punkte-Plan veröffentlichte er auf Facebook.…

„Säuberung nach dem Vorbild der Entnazifizierung“

Weiterlesen in den nachdenkseiten.de

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …