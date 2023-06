Das große Glücksspiel der NATO in der Ukraine ist gescheitert von Zorawar Daulet Singh

Fünfzehn Monate nach Beginn des größten Landkriegs in Eurasien seit dem Zweiten Weltkrieg hat sich das Blatt gewendet. Zu Beginn waren die USA und die NATO davon überzeugt, dass ein Stellvertreterkrieg die einzige Möglichkeit sei, den russischen Einfluss in Europa zurückzudrängen. Ziel war es, Russland zurechtzustutzen und die sich abzeichnende multipolare Ordnung auszulöschen. Auf dem Papier war dies eine geniale, wenn auch teuflische Strategie. Das ukrainische Blut und die Waffen der NATO würden Russland mehr als gewachsen sein. Zumindest, so vermuteten die westlichen Politiker, würde Russland jahrelang in einem weiteren langwierigen “Afghanistan” oder “Vietnam” feststecken, während Amerika als verjüngte Supermacht durch die Welt stürmen würde. Das Gegenteil ist eingetreten. An allen Fronten dieses Stellvertreterkriegs – man sollte den Konflikt eher als einen begrenzten Großmachtkrieg bezeichnen – sind die Ziele der USA verfehlt worden.