DHS ‘concerned’ over Nazis returning to US after fighting in Ukraine. Why isn’t the media? – The Grayzone US corporate media has provided glowing coverage to Paul Gray, a notorious American white nationalist fighting in Ukraine. A DHS document warns he’s not the only US fascist drawn to Kiev. As the United States undergoes a national mourning process over a spate of mass shootings, American white nationalists with documented histories of violence are attaining combat experience with advanced US-made weapons in a foreign proxy war.

Das Heimatschutzministerium ist “besorgt” über die Rückkehr von Nazis in die USA nach den Kämpfen in der Ukraine. Warum sind die Medien nicht besorgt?



Von Alexander Rubinstein

31. Mai 2022

Die US-Medien haben Paul Gray, einen berüchtigten amerikanischen weißen Nationalisten, der in der Ukraine kämpft, in den höchsten Tönen gelobt. Ein DHS-Dokument warnt, dass er nicht der einzige US-Faschist ist, den es nach Kiew zieht.

Während die Vereinigten Staaten einen nationalen Trauerprozess über eine Flut von Massenerschießungen durchlaufen, sammeln amerikanische weiße Nationalisten mit einer dokumentierten Vorgeschichte von Gewalttätigkeit Kampferfahrung mit fortschrittlichen US-Waffen in einem ausländischen Stellvertreterkrieg.

Das Ministerium für Heimatschutz hat nach eigenen Angaben Informationen über Amerikaner gesammelt, die sich den mehr als 20 000 ausländischen Freiwilligen in der Ukraine angeschlossen haben.

Das FBI hat mehrere amerikanische weiße Nationalisten angeklagt, die mit der Bewegung “Rise Above” in Verbindung stehen, nachdem sie mit dem neonazistischen Asow-Bataillon und dessen zivilem Flügel, dem Nationalen Korps, in Kiew trainiert hatten. Aber das war vor fast vier Jahren. Heute wissen die Strafverfolgungsbehörden nicht, wie viele US-Neonazis am Krieg in der Ukraine beteiligt sind und was sie dort tun.

Aber eines ist sicher: Die Regierung Biden erlaubt der ukrainischen Regierung, in ihrer Botschaft in Washington DC und in den Konsulaten im ganzen Land Amerikaner zu rekrutieren – einschließlich gewalttätiger Extremisten. Wie dieser Bericht zeigen wird, wurde mindestens ein berüchtigter Extremist, der in der Ukraine kämpft, von den Mainstream-Medien ausgiebig gefördert, während ein anderer, der derzeit wegen in den USA begangener Gewaltverbrechen gesucht wird, auf mysteriöse Weise in der Lage war, sich den FBI-Ermittlern zu entziehen, die Kriegsverbrechen untersuchen, die er zuvor in der Ostukraine begangen hatte.

Laut einem Dokument der Zoll- und Grenzschutzbehörde, das dank eines Antrags auf Informationsfreiheit im Mai 2022 von einer gemeinnützigen Organisation namens Property of the People veröffentlicht wurde, sind die Bundesbehörden besorgt über RMVE-WS oder “rassistisch motivierte gewalttätige Extremisten – weiße Vorherrschaft”, die mit neuen, auf dem ukrainischen Schlachtfeld erlernten Taktiken bewaffnet in die USA zurückkehren.

“Ukrainische nationalistische Gruppen, darunter die Asow-Bewegung, rekrutieren aktiv rassisch oder ethnisch motivierte gewalttätige Extremisten der weißen Vorherrschaft, die sich verschiedenen Neonazi-Freiwilligenbataillonen im Krieg gegen Russland anschließen”, heißt es in dem Dokument. “RMVE-WS-Personen in den Vereinigten Staaten und Europa haben die Absicht bekundet, sich dem Konflikt anzuschließen und organisieren die Einreise in die Ukraine über die polnische Grenze.”

Das Dokument, das von der Zoll- und Grenzschutzbehörde, dem Amt für Nachrichtendienste und anderen Unterbehörden des Heimatschutzes verfasst wurde, enthält Protokolle von Interviews, die die Strafverfolgungsbehörden mit Amerikanern geführt haben, die auf dem Weg in die Ukraine sind, um gegen Russland zu kämpfen.

Ein solcher Freiwilliger, der Anfang März befragt wurde, “gab zu, die Georgische Nationallegion kontaktiert zu haben, entschied sich aber dagegen, der Gruppe beizutreten, da sie Kriegsverbrechen begangen haben soll”, heißt es in dem Dokument. Stattdessen hoffte der Freiwillige, “einen Arbeitsvertrag mit dem Asow-Bataillon zu erhalten”.

Dieses Interview wurde fast einen Monat vor der Meldung weiterer Kriegsverbrechen der georgischen Legion durch The Grayzone geführt. Die Behauptung des Freiwilligen könnte sich jedoch auch auf die illegale Hinrichtung von zwei Männern beziehen, die versucht hatten, einen ukrainischen Kontrollpunkt zu durchbrechen, oder auf ein weiteres, nicht gemeldetes Verbrechen, das Insidern innerhalb der Freiwilligen-Netzwerke bekannt war.

Eine in dem Dokument aufgeführte wichtige “Geheimdienstlücke” bezieht sich auf das völlige Fehlen einer Kontrolle durch die US-Regierung in dem von ihr gesponserten Stellvertreterkrieg in der Ukraine. Die Aufrüstungskampagne der NATO, die keine Garantien dafür bietet, dass die westlichen Waffen nicht in die Hände von Nazis fallen. “Welche Art von Ausbildung erhalten ausländische Kämpfer in der Ukraine, so dass sie sich möglicherweise in US-amerikanischen Milizen und weißen nationalistischen Gruppen verbreiten könnten?”, fragt das Dokument.

Property of the People teilte das Dokument mit Politico, das versuchte, seinen brisanten Inhalt herunterzuspielen und sogar zu diskreditieren, indem es den Vorbehalt einfügte, dass “Kritiker sagen”, das Dokument des Heimatschutzministeriums “einen der wichtigsten Propagandapunkte des Kremls widerspiegelt”.

Aber wie dieser Bericht zeigen wird, ist die Anwesenheit von Hardcore-amerikanischen Neonazis in den Reihen des ukrainischen Militärs alles andere als eine Täuschung, die von den Propagandamühlen des Kremls ausgeheckt wurde. Übersetzt mit Deepl.com

--

