The Empire Gives People The Illusion Of Fighting The Power Without Ever Endangering Real Power ❖ The one-year anniversary of Russia’s invasion of Ukraine has seen countless emotional news segments and heartstring-plucking articles, wall-to-wall social media posts, and public demonstrations decrying the evils of Vladimir Putin throughout the western world.

Das Imperium gibt den Menschen die Illusion, die Macht zu bekämpfen, ohne jemals die wirkliche Macht zu gefährden

von Caitlin Johnstone

26. Februar 2023

❖

Der einjährige Jahrestag des russischen Einmarsches in der Ukraine hat in der westlichen Welt zu unzähligen emotionalen Nachrichtenbeiträgen und herzzerreißenden Artikeln, zu einer Flut von Beiträgen in den sozialen Medien und zu öffentlichen Demonstrationen geführt, die das Übel von Wladimir Putin anprangern.

Am Wochenende versammelten sich amerikanische Liberale am Lincoln Memorial in Washington D.C. zum wahrscheinlich ersten “Anti-Kriegs”-Protest ihres Lebens, um mutig den Führer einer fremden Regierung Tausende von Meilen entfernt zu verurteilen. Zu ihnen gesellten sich Imperiumsmanager wie die aggressive Kriegstreiberin Samantha Power, die auf der Kundgebung gegen die russische Kriegstreiberei in der Hauptstadt des kriegerischsten Landes der Welt sprach.

Seit einem Jahr nutzt der westliche Mainstream diesen Krieg, um seine Fantasien auszuleben, mutige, aufmüpfige Antiimperialisten zu sein, die mächtige, blutrünstige Tyrannen bekämpfen, um das Nötige zu verteidigen, während sie direkt unter der Fuchtel des tyrannischsten Regimes der Welt leben. Sie käuen gedankenlos die Propaganda des mächtigsten Imperiums wieder, das je existiert hat, plappern dieselben Zeilen nach, die bereits den ganzen Tag lang von den mächtigsten Institutionen der westlichen Welt gesagt werden, alles im Dienste der hegemonialen Agenden der größten und mörderischsten Machtstruktur der Welt, während sie vorgeben, in Opposition zu den Mächtigen zu stehen.

Die Art und Weise, wie der Krieg in der Ukraine es den Mainstream-Liberalen erlaubt, als rebellische Antiimperialisten aufzutreten, ist ein gutes Beispiel dafür, wie das Imperium den Menschen die Illusion vermittelt, die Macht zu bekämpfen, ohne dass sie sich jemals gegen das Imperium stellen.

Derselbe Trend war in den USA während der gesamten Amtszeit Trumps zu beobachten, als sich die Mainstream-Liberalen als “Widerstand” bezeichneten, als wären sie sozialistische Revolutionäre oder Aufständische, die sich Hitler im von den Nazis besetzten Frankreich entgegenstellten. In Wirklichkeit hatte Trumps Präsidentschaft kaum Auswirkungen auf die Annehmlichkeiten ihres Lebens, denn unter all den Narrativen war Trump ein ganz normaler US-Präsident, dessen abscheulichste Verbrechen die üblichen waren, die wir bei allen US-Präsidenten beobachten können – auch bei seinem Vorgänger und seinem Nachfolger. Die Demokraten spielten vier Jahre lang LARP als mutige Revolutionäre, dann verließ er das Amt und das Spiel war zu Ende.

Genauso konnten die Rechten während Trumps Präsidentschaft so tun, als seien sie Teil einer Bewegung gegen das Establishment, obwohl Trump das Establishment nie wirklich in Frage gestellt hat. Sie glaubten, er bekämpfe den Tiefen Staat, selbst nachdem er Assange inhaftiert hatte. Sie glaubten, er würde “die Kriege beenden”, selbst als er die Aggressionen gegen Russland verstärkte, die dazu beitrugen, uns dorthin zu bringen, wo wir heute sind, Zehntausende Venezolaner mit Hungersanktionen tötete, sein Veto gegen Versuche einlegte, den Jemen vor einem von den USA unterstützten Völkermord zu bewahren, und daran arbeitete, das Land vor dem Tod zu retten. Veto gegen Versuche, den Jemen vor einem von den USA unterstützten Völkermord zu bewahren, arbeitete daran, den Bürgerkrieg im Iran mit Hilfe von Hungersanktionen und CIA-Operationen anzuheizen, mit dem erklärten Ziel, einen Regimewechsel herbeizuführen, besetzte syrische Ölfelder mit dem Ziel, den Wiederaufbau Syriens zu verhindern, erhöhte die Zahl der Truppen im Nahen Osten und anderswo erheblich, steigerte die Zahl der täglich abgeworfenen Bomben im Vergleich zur Vorgängerregierung, die eine Rekordzahl von Zivilisten tötete, und verringerte die militärische Verantwortlichkeit für diese Luftangriffe. Sie glaubten, er würde den Sumpf trockenlegen, nachdem er sein Kabinett mit Sumpfmonstern des Establishments besetzt hatte.

Trump-Anhänger sind lediglich George-W.-Bush-Anhänger, die sich als Ron-Paul-Anhänger tarnen. Sie spielen einen Kampf gegen das Imperium nach, der in Wirklichkeit nur in ihrer Fantasie stattfindet.

Vier Jahre lang haben die Demokraten so getan, als würden sie die Macht bekämpfen, weil Trump die Macht ist, und die Republikaner haben so getan, als würden sie die Macht bekämpfen, weil Trumps Feinde die Macht sind. Und die ganze Zeit über blieb die wirkliche Macht völlig unangefochten, denn das Imperium marschiert immer weiter, unabhängig davon, welche imperiale Marionette im Weißen Haus sitzt.

Und während sich die Kriegstrommeln mit China erhitzen, sehen wir, wie sich die Trump-Anhänger in das Spiegelbild der hirnlosen, die Ukraine-Fahne schwenkenden Liberalen von heute verwandeln, die jedes Narrativ, mit dem sie von den Medien gefüttert werden, ohne die geringste Regung kritischen Denkens in den Rachen schlucken. Jetzt erleben wir, wie dieselben Leute, die früher gegen Muslime im Nahen Osten wetterten, sich plötzlich in heldenhafte Verfechter der Menschenrechte für Muslime in Xinjiang verwandeln, und dieselben Leute, die das helle Licht der Wahrheit auf die Propaganda über Russland geworfen haben, schalten es plötzlich aus, weil sie glauben, Biden sei eine Marionette von Xi Jinping.

Die Manager der imperialen Narrative fördern aktiv diese Wahnvorstellungen von Revolution und Umsturz in der Mainstream-Herde, weil es ein großartiger Weg ist, die Möglichkeit eines echten revolutionären Zeitgeistes zu töten. Wenn man den Menschen die Illusion vermitteln kann, dass sie gegen die Macht kämpfen, ohne dass sie jemals tatsächlich gegen die Macht kämpfen, dann kann man immer an der Macht bleiben.

Dazu braucht es nicht viel. Es braucht nur ein paar vertrauenswürdige Stimmen in ihrer ideologischen Echokammer, die sich als leidenschaftliche Gegner von Tyrannei und Missbrauch ausgeben, und der natürliche Wunsch der Menschen, sich diesen Dingen entgegenzustellen, erledigt den Rest. Es fühlt sich natürlich richtig an, sich der Verderbtheit der Mächtigen im Namen der Schwachen und Schutzlosen zu widersetzen; alles, was sie tun müssen, ist, diesen gesunden menschlichen Impuls in etwas Illusorisches umzuwandeln.

Ich hoffe, dass genug von uns eines Tages lernen, die Illusion zu durchschauen. Übersetzt mit Deepl.com



