Das Imperium wird auf unseren geschlossenen Augen gebaut:

Notizen vom Rand der narrativen Matrix

von Caitlin Johnstone

Bei der Darstellung der Überschneidungen zwischen dem Silicon Valley und geheimen Regierungsbehörden in den Twitter Files sollte man bedenken, dass die Überschneidungen bei Google/YouTube und Meta/Facebook/Instagram mit Sicherheit noch größer sind. Twitter war in der Vergangenheit die am wenigsten schreckliche große Plattform, wenn es darum ging, sich gegen den Einfluss der Regierung zu wehren.

Falls es Ihnen entgangen sein sollte: Eine kürzlich in der ukrainischen Botschaft in DC veranstaltete Sumpfparty für US-Beamte, Journalisten, Think-Tanker und Diplomaten wurde offiziell von den US-Rüstungsherstellern gesponsert, die vom Krieg in der Ukraine astronomisch profitiert haben, wobei die Logos von Raytheon, Lockheed Martin, Northrop Grumman und Pratt & Whitney auf der eigentlichen Einladung erschienen.

Selbst wenn Sie glauben, dass Kommunismus schlecht ist, haben Kommunisten nicht annähernd irgendeine Art von Macht in oder über die englischsprachige Welt. Das ist so, als würde man sein Leben damit verbringen, sich vor Tigern zu fürchten. Die Leute fallen einfach auf diese vier Wahnvorstellungen herein:

Ich habe es schon einmal gesagt und ich sage es noch einmal: Wenn Sie sich zunehmend Sorgen um den “Kommunismus” machen, dann liegt das daran, dass wir uns in einem neuen Kalten Krieg befinden, und das ist es, was Ihre Herrscher Ihnen einreden wollen. Sie werden dazu manipuliert, die Probleme, die Ihnen von Ihren eigenen Machthabern (einschließlich derer, die Sie gewählt haben) zugefügt werden, einem Land auf der anderen Seite des Planeten und einer stark marginalisierten und völlig machtlosen politischen Ideologie in Ihrem eigenen Land anzulasten.

Es ist tatsächlich sehr besorgniserregend, dass das US-Imperium jetzt den Krieg in der Ukraine eskaliert, indem es viele Grenzen überschreitet, von denen es zu Beginn des Krieges sagte, dass es sie nicht überschreiten würde, und diese Eskalationen im Grunde nur damit rechtfertigt, dass es sagt: “Ja, wir haben beschlossen, dass wir das doch tun wollen.” Zu den jüngsten Beispielen gehören die Genehmigung ukrainischer Drohnenangriffe auf russisches Territorium, die Lieferung von Patriot-Raketen an das ukrainische Militär und die Enthüllung, dass britische Marinesoldaten gefährliche verdeckte Operationen in der Ukraine durchgeführt haben.

Es gibt alle möglichen Arten, wie sich authentische Spiritualität zeigen kann, und in allen offiziellen Zweigen, Schulen, Fraktionen und Iterationen der Spiritualität werden Sie einige authentische Erkundungen und viel unauthentischen Eskapismus finden. Eine aufrichtige Hingabe an das Wahre geschieht dort, wo sie geschieht.

Authentische Spiritualität versucht nicht, Ihnen neue Glaubenssätze zu vermitteln oder Ihnen spirituelle Praktiken an die Hand zu geben, um die Realität weniger hart und konfrontierend zu machen, sondern um das Verborgene aufzudecken und der Realität direkt ins Gesicht zu schauen. Es bedeutet, alle unsere Annahmen über das, was wahr ist, in Frage zu stellen. Authentische Spiritualität beinhaltet keine Indoktrination, Sedierung oder Flucht, sondern eine neugierige und aufrichtige Erforschung der eigenen Erfahrung. Sie versucht zu entdecken, was wahr ist: was wahr ist an der eigenen Konditionierung, am Bewusstsein, am Selbst, an der Art und Weise, wie das Leben erfahren wird.

Ich habe mich früher in Spiritualitätsforen herumgetrieben, die sich mit Erleuchtung befassen, und selbst wenn der Schwerpunkt auf dem Erwachen lag, war es bemerkenswert, wie viele Mitglieder Spiritualität nutzten, um sich vor der Realität zu verstecken. Vor ihren missbräuchlichen und unbefriedigenden Beziehungen und Lebensstilen. Vor ihrem Trauma. Vor sich selbst. Genauso wurde Spiritualität schon immer benutzt, um die Realität zu verschleiern, oft in machtfördernder Weise. Früher wurden Armut, Sanftmut und Gehorsam verherrlicht, heute sind es McMindfulness und andere Praktiken, die den Stachel des unterdrückerischen Kapitalismus verdecken sollen.

Du lebst nicht in einem freien Land. Und nein, das liegt nicht daran, dass man Steuern zahlen muss oder daran, dass man damals eine Maske tragen musste oder so. Der wahre Grund, warum du nicht in einem freien Land lebst, ist viel, viel größer als das: Du lebst nicht in einem freien Land, weil der Geist deiner Landsleute gefangen ist.

Die Menschen im Westen halten sich für frei, weil sie sagen und wählen können, was sie wollen, aber was sie wollen, wird durch massenhafte psychologische Manipulation kontrolliert. Die Möglichkeit, zu sagen und zu wählen, was man will, ist bedeutungslos, wenn die Mächtigen kontrollieren, was man will.

Die Menschen im Westen halten sich für frei, weil sie ihre Meinung sagen können, und natürlich ist es angenehm, das tun zu können. Es wäre auch angenehm, seinen Körper in einem Bottich gefangen zu halten, während das Gehirn an eine glückselige virtuelle Realität angeschlossen ist – aber das wäre keine Freiheit. Es wäre ein Gefängnis, getarnt als Freiheit. Und genau das ist es, was wir hier haben: ein Gefängnis, das als Freiheit getarnt ist. Die Wissenschaft der modernen Propaganda entwickelt sich seit mehr als einem Jahrhundert parallel zu allen anderen Wissenschaften, und sie hat sich genauso weiterentwickelt wie die anderen auch. Und jetzt ist sie an einem Punkt angelangt, an dem sie unsere eigenen Wünsche kontrollieren kann.

Es ist im Allgemeinen schwieriger, psychologisch missbräuchliche Beziehungen zu erkennen als körperlich missbräuchliche, weil der Missbrauch nicht so offenkundig ist und weil die psychologischen Fähigkeiten, die man normalerweise zur Beurteilung von Situationen verwenden würde, verdreht und verzerrt wurden. Das ist es, was hier passiert: Menschen werden massenhaft psychologisch manipuliert, damit sie so denken, sprechen und handeln, wie es den Mächtigen dient, und ihr Verstand ist zu sehr von der Propaganda verwöhnt, um zu erkennen, dass dies geschieht. Wir sind nicht frei, und die meisten können nicht einmal erkennen, wie unfrei wir sind.

Und das ist unser eigentliches Problem: Nur sehr wenige von uns verstehen, wie zutiefst unfrei wir sind. Wie sehr unser Geist in diese klitzekleinen Kästchen gezwängt wird, um uns daran zu hindern, uns zu entfalten und unsere wahre Macht und unser wahres Potenzial zu verwirklichen, und die Welt zu gestalten, die wir haben könnten. Unsere Sklaverei ist so allgegenwärtig, dass nur wenige das ganze Ausmaß erkennen können. Viele werden sagen, dass sie nicht das Gefühl haben, in einem freien Land zu leben, aber wenn man sie bittet, den Grund dafür zu erklären, sagen sie vielleicht etwas über Drogengesetze oder staatliche Vorschriften für ihre Geschäfte oder was auch immer. Der Missbrauch ist zu groß, als dass sie wirklich wahrnehmen könnten, wie schlimm die ganze Sache ist.

Also marschieren wir zum Trommelschlag unserer Herrscher mit, denken, sprechen, kaufen ein, geben aus, konsumieren, scrollen, sehen, hören zu, wählen und verhalten uns genau so, wie sie es von uns wollen, und halten all das fälschlicherweise für Freiheit, weil wir manipuliert wurden, diese Dinge tun zu wollen.

Wir werden niemals wahre Freiheit erfahren, bis wir einen Weg finden, dies zu beenden. Wir müssen unseren Verstand aus der Propagandamatrix befreien, die sie für uns gebaut haben, und anfangen, die Realität klar wahrzunehmen. Unsere Welt. Unser Land. Unsere Gesellschaft. Unseren eigenen Verstand. Unsere eigenen authentischen Wünsche, frei von Manipulation.

Unsere Aufgabe ist es also, so viele Menschen wie möglich zu der Erkenntnis zu bringen, wie unfrei wir wirklich sind. Wir müssen die Stimmen sein, die in der Matrix flüstern und die Träumer auf so viele unterschiedliche und kreative Arten wie möglich in die reale Welt locken. Um diese Augen zu öffnen.

Wenn wir es schaffen, dass eine kritische Masse von Menschen aus ihrem propagandistisch verursachten Koma aufwacht, wird der wichtigste Kontrollmechanismus, der unsere Versklavung aufrechterhält, zerbrochen sein. Das Haupthindernis für eine gesunde Welt wird beseitigt sein.

Ein ganzes Imperium ist auf unseren geschlossenen Augenlidern aufgebaut worden. Wenn wir sie endlich aufreißen, wird es fallen müssen.

