Das Interview der Washington Post mit dem NATO-Boss ist schlecht. Hier ist der Grund

Martin von Jay

16. Mai 2023

Das Drehbuch-Interview enthielt einige komische Fehler seitens Stoltenbergs, die er vielleicht nicht gemacht hätte, wenn es echt gewesen wäre, schreibt Martin Jay.

Gibt es irgendetwas im Netz zum Thema Ukraine-Krieg, das lustiger, unaufrichtiger und verflixt komisch ist als das “Interview” zwischen der Washington Post und dem NATO-Sekretär Jens Stoltenberg?

Als Medienereignis ist es vielleicht nicht in Ihrer Timeline aufgetaucht, denn kein einziges westliches Medienunternehmen hat sich dazu entschlossen, es als echte Nachricht zu veröffentlichen. Der Grund dafür ist, dass die meisten Redakteure eine Ratte witterten und sich entschieden, sie zu ignorieren.

Die Ratte bestand einfach darin, dass das Interview nicht wirklich echt war und von einigen als “Fake News” betrachtet werden könnte, da das Interview selbst nicht im klassischen Sinne eines Interviews geführt wurde. Stoltenberg hat sich nicht von Angesicht zu Angesicht vor den Post-Hacker gesetzt und das Interview live geführt. Was mit ziemlicher Sicherheit der Fall war, war, dass die NATO-Pressereferenten die Fragen mit der WaPo im Voraus abgesprochen haben; möglicherweise haben sie die Fragen sogar selbst geschrieben.

Ein Anhaltspunkt dafür ist, wie begrenzt und steril das Interview ist, wenn es auf der Seite steht. Wenn es keine Folgefragen gibt – und dazu gab es reichlich Gelegenheit -, ist das normalerweise ein Hinweis darauf, dass es sich um eine PR-Übung handelte, die so weit von einem “Interview” und allem, was dazu gehört, entfernt ist, wie es nur möglich ist.

Was war der Gedanke dahinter? Möglicherweise hat Stoltenberg das Gefühl, dass man sich an ihn als liebevolles und loyales Hündchen gegenüber den Amerikanern erinnern wird, insbesondere gegenüber der Regierung von Joe Biden, die ihm die Argumente für fast alles liefert, was er sagt – und dass die Ukraine und ihre Marionette in Kiew im Oktober, wenn er zurücktritt, in einem weitaus schlechteren Zustand sein werden als jetzt. Er bereitet sein Vermächtnis vor, während er sich in die elitäre Enklave des norwegischen Zentralbankgouverneurs begibt, mitsamt dem Status des Bildenberg-Clubs als Zugabe. Der Pöbel, der die westlichen Eliten regiert, hat ihn mit einem Ruhestandsplan für seine unendliche Loyalität entlohnt – selbst um den Preis, dass er mit seinem Politikwechsel manchmal etwas idiotisch aussieht, ein gutes Beispiel ist China.

Noch vor drei Jahren sprach Stoltenberg von den Chinesen als Verbündeten, die der Westen willkommen heißen müsse. Aber Joe Biden hatte andere Pläne, und so musste das NATO-Drehbuch neu geschrieben werden.

Das von der Washington Post gedrehte Interview enthielt einige komische Fehler von Stoltenberg, die er vielleicht nicht gemacht hätte, wenn das Interview echt gewesen wäre, was ein weiteres Indiz dafür ist, dass seine Pressefritzen dahinterstecken.

In Bezug auf China ist er nun ganz auf einer Linie mit Biden, denn China ist nun die neue Bedrohung, der sich die NATO stellen wird, ohne sich anscheinend nach neuen Mitgliedern im Osten umzusehen. Ein weiterer Hinweis auf China erfolgte, als Stoltenberg darüber sprach, wie sehr er persönlich die NATO seit 2014 aufgestockt hat, um sie mit mehr Geld und Mitgliedern auszustatten und ihr eine Stärke zu verleihen, die Russland und China nicht haben.

Aber der münzbetriebene Roboter des sogenannten Journalisten antwortete nicht mit der offensichtlichen Frage: “Ja, aber wie lange werden Russland und China noch hinter der NATO stehen?”. Naddah. Folgefragen sind nicht Teil der E-Mail-Interview-Vereinbarung. Das tut mir leid.

In Wirklichkeit könnte es sein, dass bei 19 neuen Bewerbern für die BRICS ein neues östliches Verteidigungsbündnis zusammengestellt wird, noch bevor Stolters sein neues Amt bei der Zentralbank in Oslo antritt.

Aber sein Verweis auf 2014 ist aus zwei Gründen merkwürdig. Erstens wird damit die banale Besessenheit von der Behauptung der NATO, der Krieg in der Ukraine sei 2022 durch einen “unprovozierten Angriff” Russlands ausgelöst worden, ad absurdum geführt. Diese Behauptung wird nun mit einem Federstrich vom Tisch gewischt. Und zweitens wird zugegeben, dass der Krieg selbst 2014 begann, als der NATO-Chef einräumte, dass der Westen damit begann, die Ukraine bis an die Zähne zu bewaffnen, vermutlich für einen Konflikt mit Russland und sicherlich mit dem Ziel, die Halbinsel Krim einzunehmen, die die westlichen Eliten als Schlüssel zur Vernichtung Putins betrachten. Es wird nicht weiter erwähnt, da er den Leser nicht auf die Nuancen der Geschichte von 2014 aufmerksam machen möchte, als die USA 5 Mrd. Dollar dafür ausgaben, sich in eine Wahl einzumischen und den von Putin bevorzugten amtierenden Führer zu stürzen. Oder wie völlig unaufrichtig die Rolle des Westens bei den Minsker Vereinbarungen war, von denen selbst Merkel zugab, dass sie “nur unterzeichnet wurden, um mehr Zeit zu gewinnen”.

Wenn man so weit in den Artikel hineingeht, fängt der Schwachsinn wirklich an zu stinken. Aber das ist noch nicht alles. Der bescheidene Leser hat sich vielleicht nicht die Mühe gemacht, einige der Behauptungen zu googeln, aber die Behauptung, dass “alle NATO-Mitglieder damit einverstanden sind, dass die Ukraine Mitglied sein sollte”, ist etwas weit hergeholt. Versuchen Sie es mit “einige” NATO-Mitglieder.

Wäre es ein echtes Interview gewesen, hätte selbst der kriecherische Callcenter-Journalist auf dem Platz ihm gegenüber diese Behauptung höflich in Frage gestellt. Aber nicht im La-La-Land der NATO-Fake-News, wo uns vorgegaukelt wird, dass die Erde flach ist und dass eine bestimmte Zahnpastamarke die Zähne wirklich weiß macht.

Am schockierendsten war jedoch das Eingeständnis, dass der Krieg in der Ukraine nicht mehr von der ukrainischen Armee gewonnen werden kann, auch wenn es schwer zu erkennen ist. Schauen Sie genau hin und sehen Sie, wie die Darstellung von Stoltenbergs Presseleuten zurückgenommen wurde. Offenbar hofft die NATO in diesem Krieg nur noch, dass die Ukraine “siegt”. Mit anderen Worten, dass sie den Boden behält, den sie hat, und immer mehr Raketenangriffe auf ihre Wasserwerke, Kraftwerke und Städte erträgt. Tag für Tag. Woche für Woche. Ewig.

Wenn das der größte Gag war, dann war da immer noch die Behauptung, dass die Rolle der NATO darin besteht, den Krieg zu deeskalieren. Ja, Sie haben richtig gelesen. Deeskalieren. An dieser Stelle fragt sich der Leser, ob unser Mann das gleiche kolumbianische Panadol-Extra wie Selenskyj geschluckt hat. Erwarten Sie noch vor Weihnachten in den Buchläden eine Autobiographie über die drei Amtszeiten des NATO-Chefs und seine Errungenschaften mit dem Titel “Die NATO – mein Leben, mein Wichsen, mein Scheiß” mit einem liebenswerten Foto unseres Jens in Originalgröße, das sich über die gesamte Umschlagseite erstreckt. So etwas kann man nicht erfinden, aber wir können sicher sein, dass er es tut. Übersetzt mit Deepl.com

Martin Jay ist ein preisgekrönter britischer Journalist mit Sitz in Marokko, wo er als Korrespondent für The Daily Mail (UK) arbeitet und zuvor für CNN und Euronews über den Arabischen Frühling berichtete. Von 2012 bis 2019 lebte er in Beirut, wo er für eine Reihe internationaler Medientitel wie BBC, Al Jazeera, RT und DW arbeitete und als freier Mitarbeiter für die britische Daily Mail, die Sunday Times und TRT World berichtete. Im Laufe seiner Karriere hat er in fast 50 Ländern Afrikas, des Nahen Ostens und Europas für eine Vielzahl großer Medientitel gearbeitet. Er hat in Marokko, Belgien, Kenia und im Libanon gelebt und gearbeitet.

