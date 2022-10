https://caitlinjohnstone.com/2022/10/02/the-narrative-that-this-war-was-unprovoked-prevents-peace/

Das Narrativ, dass dieser Krieg “unprovoziert” war, verhindert den Frieden



Von Caitlin Johnstone



2. Oktober 2022

Wladimir Putin hat die Annexion von vier Gebieten in der Ostukraine gebilligt, deren Aufnahme in die Russische Föderation nun noch von den anderen Regierungsstellen Russlands genehmigt werden muss.

Die Regierung Zelenski reagierte darauf mit einem Antrag auf Beitritt zur NATO, der jedoch von den USA und der NATO sofort abgelehnt wurde. Man kann schließlich keine Bauernopfer gebrauchen, die versuchen, sich über ihren Platz auf dem großen Schachbrett zu erheben.

Der Stellvertreterkrieg des Imperiums gegen Russland geht jedoch weiter, und die ukrainische Regierung hat ihre Absicht angekündigt, Russland aus allen ukrainischen Gebieten zu vertreiben, die es als sein Eigentum beansprucht.

“Für unsere Pläne spielt [Russlands Annexion] keine Rolle”, sagte Zelenskis Berater Mykhailo Podolyak gegenüber Politico und fügte hinzu, dass die Ukraine “unser Land mit all unseren Kräften schützen” und “alle ihre Territorien befreien” werde.

Der Plan zur Rückgewinnung der von Russland annektierten Gebiete wird laut Zelensky auch die Krim umfassen, die 2014 annektiert wurde.

All dieses Gerede über die Vorbereitung einer massiven, vom Westen unterstützten Gegenoffensive zur Rückeroberung annektierter Gebiete von Russland – dessen Reihen mit zusätzlichen 300.000 Reservisten verstärkt werden – kommt zu einem Zeitpunkt, an dem Putin andeutet, dass Atomwaffen eingesetzt werden könnten, um das zu schützen, was Moskau als Teile Russlands betrachtet. Russland gehört wie die Vereinigten Staaten zu den atomar bewaffneten Ländern, die keine No-First-Use-Politik verfolgen.

Wir scheinen also auf Kollisionskurs mit einer massiven Eskalation zwischen zwei atomar bewaffneten Mächten zu sein. Je mehr die Dinge eskalieren, desto wahrscheinlicher ist es, dass eine Atomwaffe eingesetzt wird, entweder absichtlich oder als Folge einer Fehlkommunikation oder Fehlfunktion, wie es während des letzten Kalten Krieges beinahe mehrmals geschehen wäre. Sobald eine Atombombe eingesetzt wird, steigt die Wahrscheinlichkeit astronomisch an, dass sofort viele weitere folgen werden, wobei es unter anderem darauf ankommt, wo sie detoniert und wie kühl alle Beteiligten in diesem historischen Moment sind.

Es ist daher keine Übertreibung zu sagen, dass die menschliche Spezies ein ureigenes Interesse an einer sofortigen Deeskalation und Entspannung hat. Die Vermeidung eines Atomkriegs ist das wichtigste Anliegen in der ganzen Welt, ohne Ausnahme. Es ist die wichtigste Agenda, die es jemals in der Geschichte gegeben hat.

Aber wann immer man sich in irgendeinem öffentlichen Forum für diese äußerst wichtige Agenda einsetzt, wird man von einem Haufen gehirngewaschener Empire-Automaten beschimpft, die von “Beschwichtigung” faseln und einen beschuldigen, einen monströsen Wahnsinnigen zu unterstützen. Und sie tun dies, weil sie dazu ausgebildet wurden.

Wie Noam Chomsky wiederholt betont hat, hat die politische und mediale Klasse die Öffentlichkeit ständig mit der völlig falschen Behauptung indoktriniert, Russlands Einmarsch in die Ukraine sei “unprovoziert” gewesen. Jedes Mal, wenn der Krieg zur Sprache kommt, geben die imperialen Spinmeister diesen Slogan von sich, so wie Michael Jackson eine Quote hatte, wie oft MTV-Moderatoren ihn als “The King of Pop Michael Jackson” bezeichnen mussten, wenn sein Name erwähnt wurde.

Aber was bedeutet es, wenn der Krieg “unprovoziert” ist? Es bedeutet, dass Putin nicht in die Ukraine einmarschiert ist, weil das westliche Imperium irgendetwas getan hat, so dass er nicht hätte verhindert werden können, wenn das westliche Imperium sich an Russlands Grenzen weniger aggressiv verhalten hätte. Es bedeutet, dass Putin zwangsläufig einmarschiert ist, weil er eine Art böser Verrückter ist, der gerne Kriegsverbrechen begeht, oder ein größenwahnsinniger Tyrann, der die Welt erobern will, weil er Freiheit und Demokratie hasst. Das heißt, er wird weiterhin andere Länder angreifen und in sie einmarschieren, wenn er nicht gestoppt werden kann. Das heißt, die einzige Antwort auf das Putin-Problem ist mehr Krieg.

Das ist der Grund, warum die Apologeten des Imperiums wütend auf diejenigen sind, die die einzige vernünftige und rationale Position gegenüber der nuklearen Brinkmanship vertreten, indem sie zu Deeskalation und Entspannung aufrufen. Das liegt daran, dass sie aggressiv in dem Glauben indoktriniert worden sind, dass Krieg die einzige Antwort ist.

Die schwachsinnige Behauptung, die Invasion in der Ukraine sei “unprovoziert” gewesen, stellt ein massives Hindernis für den Frieden dar, denn wenn Putin Länder nur deshalb angreift und überfällt, weil er verrückt und böse ist, dann bedeutet das, dass eine Entspannung unmöglich ist und er nicht aufhören wird, bis er endgültig zerschlagen ist. Wenn man davon ausgeht, dass das US-Imperium bei der Provokation von Putins Handlungen keine Rolle gespielt hat, bedeutet das, dass das Imperium nichts tun kann, um eine fortgesetzte russische Aggression unwahrscheinlicher zu machen, abgesehen von einem Regimewechsel oder zumindest einer schwerwiegenden Verkrüppelung und militärischen Bestrafung Russlands.

Die Behauptung, Frieden sei unmöglich und Putin müsse zerschlagen werden, gefährdet die ganze Welt. Selbst ein vollständiger Sieg in der Ukraine (der Russland in die Grenzen von vor 2014 zurückdrängen würde) könnte leicht Millionen von Menschenleben und Billionen von Dollar kosten und das Risiko eines Atomkriegs exponentiell erhöhen, ohne dass es überhaupt eine Erfolgsgarantie gäbe. Aber selbst wenn man Putin ganz aus der Ukraine vertreiben würde, was dann? Er wird immer noch ein verrückter Irrer sein, der in Länder einmarschieren will, weil er böse ist und die Freiheit hasst. Die innere Logik Ihres Narrativs besagt, dass die Angriffe auf Russland weitergehen müssen, bis ein Regimewechsel erreicht ist. Es gibt keinen Punkt, an dem Ihre Denkweise aufhört, bis es zu einer direkten, heißen Konfrontation zwischen atomaren Supermächten kommt.

Seien Sie erwachsen und setzen Sie Ihr kritisches Denken ein. Klingt ein Verrückter, der Länder überfällt, nur weil er böse ist und die Freiheit hasst, für Sie wie ein Mensch aus dem wirklichen Leben? Oder klingt er erfunden? Wie etwas, das man in einem Hollywood-Film sehen würde? Wie etwas, das von Leuten ausgeheckt wurde, die für die Kontrolle der vorherrschenden Narrative unserer Gesellschaft verantwortlich sind, und das über die Medien in Ihren Verstand eingespeist wurde?

Marvel-Superschurken haben mehr Tiefe und Komplexität als die eindimensionalen Charaktere, die die imperiale Spin-Maschine ausheckt, um ihre offiziellen Feinde darzustellen. Thanos war eine glaubwürdigere Figur mit verständlicheren und nuancierteren Beweggründen als die fiktive Darstellung von Putin durch die Propagandamaschine. Diese Darstellung wurde über den tatsächlichen Regierungsvertreter gelegt, dem man vielleicht nicht unbedingt zustimmt, den man aber durchaus verstehen und in Diplomatie und Verhandlungen einbinden kann.

Menschen, die den Erzählungen des Imperiums über seine offiziellen Feinde Glauben schenken, haben weniger Fähigkeiten zum kritischen Denken als der durchschnittliche Zuschauer eines Marvel-Films. Denken. Seien Sie erwachsen und denken Sie nach. Irgendjemand profitiert von dem aggressiv verbreiteten Narrativ, dass Frieden unmöglich und Krieg die einzige Lösung ist. Und dieser jemand sind nicht Sie. Übersetzt mit Deepl.com

