Statue des libanesischen Kommunistenführers Farjallah el-Helou in Hosrayel, Libanon. (Dstever, CC0, Wikimedia Commons)

Das Problem begann 1947 mit ihrer Unterstützung für den von der Sowjetunion unterstützten Teilungsplan für Palästina. Später, als sie sich der arabischen Einheit unter Nasser widersetzten, stellten sich die arabischen Kommunisten in das Lager des westlichen Imperialismus.

Das traurige Erbe des arabischen Kommunismus



Von As`ad AbuKhalil

Speziell für Consortium News



18. Mai 2023

Der Tod des arabischen orthodoxen Kommunismus war ein allmählicher Prozess. Er begann bereits 1947, als arabische Kommunisten – aus strikter Loyalität zum Mutterland des Kommunismus, der UdSSR – den Teilungsplan für Palästina unterstützten und damit einen Teil des historischen palästinensischen Heimatlandes an die zionistischen Kräfte abtraten.

Die arabische Bevölkerung war wütend darüber, dass die arabischen politischen Parteien eine Teilbesetzung Palästinas akzeptierten – eine Besetzung, die gemäß dem Teilungsplan die Entwurzelung von Hunderttausenden palästinensischer Ureinwohner erforderte. Die arabischen Kommunisten erholten sich nie davon und wurden von ihren arabisch-nationalistischen Gegnern beschuldigt, nicht auf dem Laufenden zu sein und sogar Verrat zu begehen.

Die Organisation der arabischen Kommunisten war fest in den Händen der Sowjetunion, und von den lokalen Kommunisten wurde erwartet, dass sie den Wünschen Moskaus nachkamen, unabhängig davon, ob diese Wünsche arabische politische Empfindlichkeiten verletzten. Arabische Kommunisten haben seither versucht, den Teilungsplan zu rechtfertigen, und einige verteidigen ihn immer noch.

Während arabische nationalistische Parteien und Organisationen den bewaffneten Kampf als einzigen Weg zur Rückgewinnung Palästinas predigten, sprach der Vorsitzende der libanesischen kommunistischen Partei, Farajalla Al-Hilu, 1942 von einem “politischen Konflikt” mit dem Zionismus, nicht von einem militärischen. Die arabischen Kommunisten nahmen den bewaffneten Kampf – selbst als Slogan – aus Rücksicht auf ihre sowjetischen Sponsoren erst spät an.

Während des Kalten Krieges angegriffen

Die Anzeichen für den Niedergang der arabischen Kommunisten sind allgegenwärtig, unabhängig davon, ob die Gründe dafür in der Bewegung selbst oder außerhalb liegen. Sicher ist, dass die USA und ihre Verbündeten im Westen und in den Golfstaaten Milliarden von Dollar und Waffen einsetzten, um den arabischen Kommunismus zu untergraben. Von Marokko bis Oman wurden die arabischen Kommunisten angegriffen, und die USA kollaborierten mit den brutalsten Regimen (wie 1965 in Indonesien), um Menschen zu massakrieren, die kommunistischer Sympathien verdächtigt wurden.

Wir wissen, in welchem Ausmaß die US-Regierung mit der irakischen Ba`th und der sudanesischen Diktatur von Ja`far Numeiri in ihren Kriegen gegen den arabischen Kommunismus in den 1960er (im Irak) und 1970er Jahren (im Sudan) kollaborierte.

Premierminister Gaafar Mohammad Nimeiri von Sudan bei seiner Ankunft in den USA zu einem Staatsbesuch, 1983. (US Dod, Michael Tyler, Wikimedia Commons)

Im Libanon bewaffneten und finanzierten die USA vor dem Bürgerkrieg viele Jahre lang rechtsgerichtete Kräfte, um den Kommunismus im Libanon auszurotten.

Die privaten Unterlagen des ehemaligen libanesischen Geheimdienstchefs Farid Shihab enthüllen ein umfangreiches privates Spionagenetz, das höchstwahrscheinlich von den USA betrieben wurde, um den Kommunismus im Libanon zu überwachen und zu sabotieren. (Shihabs Papiere, die von seiner Tochter freigegeben wurden, offenbaren eine Phobie vor dem Kommunismus. Sie werden im St. Anthony College der Universität Oxford aufbewahrt).

Keine lokale Version des Kommunismus

Aber die arabischen Kommunisten verrieten auch ihre eigene Sache: Sie strebten nie danach, ihre eigene Version des lokalen Kommunismus zu entwickeln, und versuchten in ihren Indoktrinationskampagnen nicht, die kommunistische Ideologie mit der arabischen Kultur und dem arabischen Erbe zu verbinden.

Ihr Lesematerial umfasste nur den Westen. Sie versäumten es, Programme und Agenden zu erstellen, die die lokalen Bedürfnisse und Realitäten widerspiegelten. Progress Publishers (der Verlagszweig der U.S.S.R.) produzierte arabische Übersetzungen kommunistischer Literatur, aber die Übersetzungen waren jämmerlich unzureichend und wurden zensiert.

Sogar die arabische Fassung des Kommunistischen Manifests wurde zensiert (siehe die Einleitung zur arabischen Übersetzung von Al-`Afif Al-Akhdar). Die Arbeit von Husayn Muruwwah (Materialist Trends in the Arabic-Islamic Philosophy) war ein seltener Versuch, eine marxistisch-leninistische Kritik bei der Untersuchung des arabisch-islamischen Erbes anzuwenden. Der Palästinenser Hanna Batatu war ein einsamer Gelehrter, der nie Teil einer Bewegung war. Er beschrieb sich selbst als “unabhängiger Marxist”, beeinflusst von Herbert Marcuse, bei dem er in Harvard studiert hatte. Batatu wandte marxistische Analyseinstrumente und Philosophie in seiner Sozialgeschichte der Region an.

Anstatt sich von dem Fehler zu erholen, die Teilung Palästinas (zionistischer Code für die teilweise Besetzung Palästinas) zu akzeptieren, stellten sich die arabischen Kommunisten gegen andere, den Arabern wichtige Anliegen. Im Namen eines vagen Internationalismus stellten sie sich gegen die Sache der arabischen Einheit und des Nationalismus, für die der ägyptische Führer Gamal Abdul-Nasser eintrat.

Ägyptens Präsident Gamal Abdul-Nasser, sitzend rechts, bei der Unterzeichnung des Einigungspakts mit dem syrischen Präsidenten Shukri al-Quwatli zur Gründung der Vereinigten Arabischen Republik, 1. Februar 1958. (gemeinfrei, Wikimedia Commons)

Die Sache der arabischen Einheit war den westlichen Regierungen ein Dorn im Auge, und sie setzten alles daran, die Pläne zu vereiteln. Der ehemalige C.I.A.-Arabist Archie Roosevelt gab in seinem Buch For Lust of Knowing zu, dass die US-Regierung den arabischen Nationalismus mit dem Kommunismus verwechselte und beide mit gleicher Vehemenz bekämpfte.

Indem sie sich der arabischen Einheit und Integration unter Nasser widersetzten, stellten sich die arabischen Kommunisten direkt in das Lager des westlichen Imperialismus.

Verzicht auf das panarabische Projekt

Außerdem waren die arabischen Kommunisten nicht konsequent in ihrer Behauptung, dass sie den arabischen Nationalismus aus ideologischer Verpflichtung zum Internationalismus ablehnten. Sie waren 1964 in die libanesische und die syrische kommunistische Partei gespalten und zersplittert, die früher als eine Einheit auftraten.

Der syrische Kommunistenführer Khalid Bakdash, der jahrzehntelang über der libanesischen kommunistischen Partei schwebte, wurde 1954 in das syrische Parlament gewählt (der erste arabische Kommunist, der eine Wahl gewann). Er war jedoch gegen Nassers Projekt der Vereinigten Arabischen Republik (UAR), der Vereinigung von Syrien und Ägypten im Jahr 1958.

Bakdash lebte im osteuropäischen Exil, während westliche Regierungen und Golfdespoten sich verschworen, die UAR zu Fall zu bringen. Sie brach 1961 zusammen, als ein Putsch das Experiment beendete, ein Putsch, der höchstwahrscheinlich mit westlichen Mächten abgestimmt war.

Auch die arabischen Kommunisten stellten sich gegen Nasser, als er – in der arabischen Welt und darüber hinaus – der Vorkämpfer des antiwestlichen Lagers in der Welt war. Zu einer Zeit, als Nasser eine echte Revolution in Ägypten anführte, forderten ägyptische Kommunisten gemeinsam mit rechten Parteien politische Wahlen. Diese Wahlen hätten mit Sicherheit die traditionellen rechten Parteien wieder an die Macht gebracht.

Obwohl Nasser kein Kommunist war, hat er für die ägyptische Arbeiter- und Bauernklasse mehr erreicht als alle Bemühungen der arabischen Kommunisten. Es war ziemlich unerklärlich, dass die Kommunisten in den arabischen Ländern sich nicht mit dem fortschrittlichsten Projekt in der zeitgenössischen Geschichte der arabischen Welt verbünden wollten.

Später hatten ägyptische Kommunisten kein Problem damit, sich mit Diktatoren gegen die Muslimbruderschaft zu verbünden. Viele Linke unterstützten das Regime von Abdul-Fattah Sisi, um die repräsentative Macht der Muslimbruderschaft zu untergraben, die 2011 die ersten freien Wahlen in der ägyptischen Geschichte nach dem Zusammenbruch des Husni-Mubarak-Regimes gewonnen hatte.

Fahnen der Ägyptischen Kommunistischen Partei auf dem Tahrir-Platz, Kairo, 1. Mai 2011. (Lilian Wagdy, CC BY 2.0, Wikimedia Commons)

Seit dem Zusammenbruch der UdSSR versuchen die arabischen Kommunisten, sich von ihrer Ideologie zu lösen. In Syrien forderte der kommunistische Führer Riad Al-Turk eine westliche Intervention im Nahen Osten, während der andere Zweig der syrischen kommunistischen Partei von Khalid Bakdash das syrische Regime unterstützte.

Die Kommunistische Partei des Irak schloss sich dem Besatzungsrat an, der von der amerikanischen Kolonialmacht nach der Invasion 2003 eingesetzt wurde. Paul Bremer lobte die irakischen Kommunisten sogar für ihre Zusammenarbeit mit den Besatzern.

Die sudanesische Kommunistische Partei hat kürzlich zum Eingreifen der “internationalen Gemeinschaft” aufgerufen – ein unheilvoller Code für die NATO und ihre Verbündeten.

Im Libanon sind die Kommunisten gespalten. Anfang 2005 schlossen sich viele libanesische Kommunisten, die von dem rechtsgerichteten Milliardär Rafiq Hariri kooptiert worden waren, der als 14. März bekannten Rechtskoalition an. Die Communist Action Organization und die Yasar Dimuqrati (zwei Organisationen mit marxistischer Vergangenheit) waren nur ein Werkzeug für Hariri (ein Abgeordneter der Yasar Dimuqrati wurde 2005 auf der Liste der Familie Hariri ins Parlament gewählt).

Die etablierte libanesische Kommunistische Partei blieb außerhalb dieses Rahmens und unterstützte den Widerstand gegen Israel. Doch seit 2019 hat sich die Kommunistische Partei Libanons zu einer anderen Version einer liberalen NRO entwickelt und scheint das Modell der liberalen Yasar Dimuqrati zu kopieren. Während der Proteste nach dem Zusammenbruch des Libanon im Jahr 2019 hielt sie sogar “Koordinierungssitzungen” mit der rechtsgerichteten, antikommunistischen Phalanges-Partei ab.

Und in den letzten zwei Jahren hat sich die Partei vom Widerstand gegen Israel distanziert und fälschlicherweise behauptet, linke Parteien hätten einen Großteil des Widerstands gegen Tel Aviv geleistet.

Im Irak, im Libanon, im Sudan und in Marokko gibt es heute noch aktive kommunistische Parteien, ebenso wie marxistische oder progressive linke Parteien in vielen arabischen Ländern. Aber viele legen das Etikett “Kommunist” ab und wählen Che Guevara als ihr Symbol, weil er gut aussieht und nicht den Ballast mit sich bringt, den Marx oder Lenin mit sich bringen.

Der arabische Kommunismus ist tot, und die neoliberalen Kräfte erheben sich mit verschiedenen Slogans – manche von rechts und manche von links. Die Sache der Linken ist dringender denn je, aber die arabischen Kommunisten sind am wenigsten qualifiziert, sie zu verwirklichen. Übersetzt mit Deepl.com

As`ad AbuKhalil ist ein libanesisch-amerikanischer Professor für Politikwissenschaft an der California State University, Stanislaus. Er ist Autor des Historischen Wörterbuchs des Libanon (1998), Bin Laden, Islam and America’s New War on Terrorism (2002), The Battle for Saudi Arabia (2004) und betreibt den beliebten Blog The Angry Arab. Er twittert als @asadabukhalil

