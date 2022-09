https://caitlinjohnstone.com/2022/09/22/the-us-empire-is-accelerating-toward-global-conflict-on-two-fronts/



Das US-Imperium steuert auf einen globalen Zweifrontenkonflikt zu

Von Caitlin Johnstone

22.September 2022

Wladimir Putin hat angekündigt, dass in vier Regionen im Osten der Ukraine Referenden abgehalten werden, deren Bevölkerung nun über den Beitritt zur Russischen Föderation abstimmen wird, ähnlich wie beim Krim-Referendum von 2014, das zur Annexion dieses Gebiets durch Russland führte. Putin kündigte an, dass 300.000 zusätzliche Truppen für den Krieg mobilisiert werden, um diese Aktion zu unterstützen, was in jeder Hinsicht eine erhebliche Eskalation des Konflikts darstellt.

Putin hat auch eine ernste nukleare Warnung ausgesprochen, die von den Managern des Imperiums hysterisch als schockierende und beispiellos kriegerische Drohung dargestellt wird. Wenn man jedoch liest, was er tatsächlich gesagt hat, wird klar, dass er den Westen in Wirklichkeit an dieselben Prinzipien der gegenseitig gesicherten Zerstörung erinnert, die seit Generationen gelten, und dass er keine Position vertritt, die die westlichen Atommächte nicht auch vertreten:

Auch die nukleare Erpressung wurde eingeleitet. Dabei geht es nicht nur um den vom Westen geförderten Beschuss des Atomkraftwerks Saporischschja, der eine nukleare Katastrophe androht, sondern auch um die Äußerungen einiger hochrangiger Vertreter der führenden NATO-Staaten über die Möglichkeit und Zulässigkeit des Einsatzes von Massenvernichtungswaffen gegen Russland – Atomwaffen.

Denjenigen, die sich erlauben, solche Aussagen über Russland zu machen, möchte ich in Erinnerung rufen, dass auch unser Land über verschiedene Vernichtungsmittel verfügt, und zwar in einigen Komponenten moderner als die der NATO-Staaten. Und wenn die territoriale Integrität unseres Landes bedroht ist, werden wir sicherlich alle uns zur Verfügung stehenden Mittel einsetzen, um Russland und unser Volk zu schützen. Das ist kein Bluff.



Die Bürger Russlands können sicher sein, dass die territoriale Integrität unseres Mutterlandes, unsere Unabhängigkeit und Freiheit, ich betone das noch einmal, mit allen uns zur Verfügung stehenden Mitteln gesichert werden. Und diejenigen, die versuchen, uns mit Atomwaffen zu erpressen, sollten wissen, dass sich der Wind auch in ihre Richtung drehen kann.

Dieser Krieg ist also in der Tat wahnsinnig gefährlich, aber nicht wegen der Worte, die aus dem Mund von Wladimir Putin kommen.

Westler, die sich schockiert und erstaunt darüber äußern, dass Putin offen zugibt, was in Russlands zunehmend direkter Konfrontation mit dem US-Imperium auf dem Spiel steht, geben damit eigentlich nur zu, dass sie nicht aufgepasst haben. Die Gefahr eines Atomkriegs ist der Grund, warum vernünftige Menschen jahrelang zur Deeskalation und Entspannung zwischen den USA und Russland aufgerufen haben, während die Spannungen schon lange vor dem Einmarsch in der Ukraine stetig zunahmen. Jetzt gibt es westliche Beamte, die sagen, dass die Gefahr eines Atomkriegs für die Welt größer ist als während des letzten Kalten Krieges.

Ein Nuklearkonflikt könnte von einer der beiden Seiten durch eine kalkulierte Entscheidung zum Einsatz von Atomwaffen ausgelöst werden (und man macht sich etwas vor, wenn man glaubt, dass die USA in dieser Hinsicht weniger schießwütig sind als Russland), aber er kann auch von einer der beiden Seiten durch einen Fehler ausgelöst werden, der auf eine technische Fehlfunktion, eine Fehlkommunikation, ein Missverständnis oder eine Fehleinschätzung zurückzuführen ist, wie es im letzten Kalten Krieg beinahe mehrmals geschehen wäre. Je mehr die Dinge eskalieren, desto wahrscheinlicher werden diese beiden Möglichkeiten.

Und es ist klar, dass die Dinge eskalieren.

Und das ist nur Russland; die Spannungen zwischen dem zentralisierten US-Imperium und China eskalieren ebenfalls rapide. In einem Artikel für Antiwar.com mit dem Titel “There’s Little More Washington Can Do To Convince China To Invade Taiwan” beschreibt Andrew Corbley die beängstigend umfangreichen Provokationen, mit denen die USA in den letzten Wochen ein weiteres geopolitisches Pulverfass angeheizt haben.

“In den letzten 50 Tagen haben die Exekutive und die Legislative in Washington mehr getan als in den letzten 50 Jahren, um China davon zu überzeugen, dass Amerikas imperiale Politik einfach unerbittlich ist und mit Gewalt beantwortet werden muss”, schreibt Corbley. “Das soll nicht heißen, dass es eine Selbstverständlichkeit ist, dass die Volksrepublik China in ihr Taiwan einmarschieren wird, aber es bedeutet, dass die strategischen Planer in Washington, wenn sie sich hinsetzen und eine Liste erstellen würden, wie eine solche Invasion zu bewerkstelligen wäre, wahrscheinlich schon alle Kugeln abgearbeitet hätten.

Corbley verweist auf den aufrührerischen Besuch von Nancy Pelosi in Taiwan (dem inzwischen eine Flut weiterer US-Beamter gefolgt ist), auf die wiederholte und immer deutlicher werdende Zusage von Präsident Biden, die USA im Falle eines Angriffs auf Taiwan in einen direkten heißen Krieg mit China zu stürzen, und auf das wahnsinnig eskalierende Taiwan Policy Act des Senate Foreign Relations Committee. Wenn man sich die Unverfrorenheit, Wildheit und Aggressivität dieser Provokationen zwischen zwei Nationen ansieht, die logischerweise niemals gegeneinander Krieg führen sollten, sieht es wirklich so aus, als ob das Imperium bei der Beschleunigung des globalen Konflikts das Gaspedal durchdrücken würde.

Auf dem Papier sieht es völlig irrational aus, wenn das US-Imperium seine Aggressionen gegen zwei mächtige militärische und wirtschaftliche Mächte gleichzeitig verstärkt, aber zum jetzigen Zeitpunkt ist es unbestreitbar, dass genau das passiert. Es ist klar, dass unsere Herrscher eine Strategie haben, wie sie die Sache zu Ende bringen wollen. Allerdings bleibt abzuwarten, ob es sich dabei um den verzweifelten Ave-Maria-Versuch eines sterbenden Imperiums handelt oder um einen potenziell hocheffektiven Plan, bei dem Mittel zum Einsatz kommen, die für die Öffentlichkeit derzeit nicht sichtbar sind. Wie auch immer, es ist wahrscheinlich ein guter Zeitpunkt, das menschliche Leben auf diesem Planeten zu genießen, solange es noch da ist, um genossen zu werden. Übersetzt mit Deepl.com

