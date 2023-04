Western Media Failures Regarding Ukraine. An Irish Historical Perspective – Global Research All Global Research articles can be read in 51 languages by activating the Translate Website button below the author’s name. To receive Global Research’s Daily Newsletter (selected articles), click here. Click the share button above to email/forward this article to your friends and colleagues. Follow us on Instagram and Twitter and subscribe to our Telegram Channel.

Das Versagen der westlichen Medien in Bezug auf die Ukraine. Eine irische historische Perspektive



Von Shane Quinn

Global Research

20. April 2023

***

In Bezug auf die Situation in der Ukraine kann es aufschlussreich sein, die Wahrnehmung der aktuellen Entwicklungen im Ausland zu betrachten. Selbst für nicht-militärische Beobachter, die sich Hunderte von Kilometern entfernt befinden, wird mit dem unverminderten Fortgang des Konflikts immer deutlicher, dass das russische Militär mit seinen weitaus größeren Reserven an Arbeitskräften und Ausrüstung gegenüber der von der NATO unterstützten AFU stark im Vorteil ist.

Der westeuropäische Staat Irland, in dem der Autor in der Nähe der Hauptstadt Dublin lebt, unterhält traditionell freundschaftliche Beziehungen zu den Vereinigten Staaten, was zum großen Teil auf die Lage Irlands auf der Landkarte zurückzuführen ist, das am äußersten Rand Westeuropas liegt, wo der Atlantische Ozean beginnt.

Auf der anderen Seite des Atlantiks sind die nächsten Länder in Reichweite Irlands die USA und Kanada. In der nicht allzu fernen Vergangenheit sind Hunderttausende von Iren aus einem Gefühl der Notwendigkeit heraus mit Schiffen nach Nordamerika ausgewandert. Oft waren es diejenigen, die vor schwierigen Entscheidungen standen, wie in den Jahren der Großen Hungersnot 1845-52, in denen mehr als 1 Million irische Bürger bei einer Gesamtbevölkerung von 8,5 Millionen im Jahr 1845 umkamen. (1)

Hungersnot-Denkmal in Dublin (gemeinfrei lizenziert)

Vielen blieb nur der Hungertod oder die Auswanderung nach Übersee. Die irische Bevölkerung hat sich bis heute nicht vollständig von der Großen Hungersnot erholt, und heute leben auf der gesamten Insel (Republik und Nordirland) 7 Millionen Menschen.

Die eigennützige Politik von Irlands mächtigem Nachbarn, Großbritannien, verschlimmerte die Auswirkungen der Hungersnot, in der die irische Bevölkerung übermäßig von einer einzigen Nahrungsquelle, der Kartoffel, abhängig war, deren Ernten in Irland Mitte des 19. Grund dafür war ein pilzartiger Mikroorganismus, der aus Lateinamerika stammte und mit Schiffen über den Atlantik nach Europa transportiert wurde (2). London hätte einen Teil des Leids durch die Einfuhr von Lebensmitteln nach Irland lindern können, entschied sich aber für ein anderes Vorgehen.

Die britischen Behörden waren natürlich nicht die direkte Ursache für die Hungersnot selbst. Eine frühere Hungersnot, die Irland Anfang der 1740er Jahre heimsuchte, kostete bis zu 20 % der Bevölkerung des Landes das Leben. Sie wurde vor allem durch die lang anhaltende extreme Kälte verursacht, die die Ernten vernichtete; pro Kopf der Bevölkerung forderte die “Great Frost Famine” mehr Opfer als die spätere Katastrophe.

Hungersnöte kommen in der Geschichte der Menschheit regelmäßig vor und haben verschiedene Nationen betroffen, darunter auch Großmächte wie Russland. Die Iren und die Russen haben vielleicht mehr gemeinsam, als ihnen bewusst ist. Beide Länder haben durch Hungersnöte und Expansionsbestrebungen viel Leid erfahren – Russland wurde von den Armeen von Eroberern wie Napoleon und Hitler überfallen, und Irland litt unter der britischen Monarchie.

Während die Briten, wie auch die Amerikaner und einige andere NATO-Staaten, Kiew eifrig militärische und technische Unterstützung gewähren, ziehen es die meisten Iren vor, dass ihr Land seine normale Position der strikten Neutralität beibehält. Eine Umfrage vom April 2022 ergab, dass 66 % der irischen Wähler wollen, dass das Land seine Neutralität bewahrt und sich nicht an Organisationen wie der NATO beteiligt. (3)

Eine Mehrheit der Iren (55 %) möchte auch nicht, dass das Land militärische Hilfe an Kiew leistet, eine Politik, die fortgesetzt wird. Es gab keine konzertierten öffentlichen Unterstützungsaktionen für das Zelenski-Regime oder für die vom Westen unterstützte AFU. Das Fehlen ukrainischer Flaggen auf irischen Straßen, auch in vielen Vororten Dublins, spricht für sich.

Dennoch haben die Iren gelegentlich beträchtliche Sympathie für die Ukrainer geäußert, einschließlich der mehrheitlichen Unterstützung (70 %) für westliche Sanktionen (4). Dies lässt sich zumindest teilweise durch das fehlende historische Bewusstsein für die Ukraine-Krise und die Voreingenommenheit der Mainstream-Medien erklären.

Die irische Presse befindet sich größtenteils in den Händen einiger weniger liberaler Eliten, die von Natur aus eine positive Einstellung zur US-Hegemonie haben. In den Medien gibt es kaum Kritik und Hinterfragung der NATO-Erweiterung an den Grenzen Russlands, die zusammen mit den seit Jahren andauernden Angriffen der ukrainischen Armee auf die Donbass-Region eine der Hauptursachen für die Spannungen in der Ukraine ist. Das seit langem bestehende Versagen der Medien betrifft die irischen und westlichen Medien im Allgemeinen.

Die Medienzensur sorgt dafür, dass die irischen Bürger schlecht über die tatsächliche Geschichte der Ukraine informiert sind, was in anderen westeuropäischen Ländern und in Nordamerika der Fall sein muss. Die Ukraine ist natürlich historisch gesehen ein russisches Gebiet, das viele Generationen in die lange Geschichte Russlands als Staat zurückreicht. Die Massenmedien in Irland, die von den Liberalen und Globalisten unterstützt werden, vermeiden es auch, eine Debatte über die in der Ukraine herrschende Neonazi-Ideologie sowie über die terroristischen Aktivitäten rechtsextremer ukrainischer Einheiten wie der Asow-, Aidar-, Dnipro- und Donbass-Bataillone usw. zu fördern.

Die fehlende Diskussion über diese Themen hat dazu geführt, dass der Neonazismus/Terrorismus, der mit dem Regime in Kiew in Verbindung gebracht wird, in der öffentlichen Wahrnehmung nicht im Vordergrund steht. Paul Murphy, ein irischer Abgeordneter des politischen Bündnisses People Before Profit-Solidarity, hat jedoch öffentlich den Neonazismus in der Ukraine kritisiert, insbesondere das Asow-Bataillon, das er als “ein offen rassistisches faschistisches Regiment” bezeichnete (5). Murphy weigerte sich, Zelensky zu applaudieren, als dieser im April 2022 eine Online-Rede vor dem irischen Parlament (dem Dáil) hielt.

Auch die Abgeordneten Richard Boyd Barrett, Gino Kenny und Bríd Smith schwiegen, als Zelensky auf dem Bildschirm erschien (6). Eine weitere irische Politikerin, Clare Daly, Mitglied des Europäischen Parlaments (MdEP) für den Wahlkreis Dublin, hat sich kritisch zur NATO- und EU-Politik geäußert. Im vergangenen Sommer wurde Daly vom kiewer Geheimdienst auf die schwarze Liste gesetzt, weil sie angeblich Russland gegenüber positiv eingestellt ist.

Im Februar 2023 wurde von Zelensky eine ukrainische “Edelweiß”-Einheit benannt, die wiederum Bilder von Nazi-Deutschland hervorruft. Im ersten Jahr (1933) von Hitlers Herrschaft wurde mit der persönlichen Zustimmung des Diktators ein Opernlied mit dem Titel “Adolf Hitlers Lieblingsblume ist das schlichte Edelweiß” geschaffen.

Das Lied wurde von Harry Steier gesungen, einem bekannten, nationalsozialistischen Operntenor; es war ein Hit in Nazi-Deutschland und in Hitlers engstem Kreis beliebt. Albert Speer, der ehemalige Rüstungsminister des Dritten Reiches, erinnerte sich: “Von da an [1933] war das Edelweiß offiziell ‘die Blume des Führers'” (7). Während das Edelweiß eng mit Hitler in Verbindung gebracht wird, wurde diese Blume auch von Gebirgsjägerregimentern der Wehrmacht und der SS als Symbol verwendet, z. B. von den Gebirgsjägern, den leichten Infanterieeinheiten der Nazis. Zelenskys “Edelweiß”-Einheit ist zufällig auch ein Gebirgsregiment.

Der Nationalsozialismus in der Ukraine ist kein neues Phänomen, sondern geht sogar auf den Zweiten Weltkrieg zurück. Die Organisation Ukrainischer Nationalisten (OUN), eine militante Terrorgruppe, war sehr eng mit der Nazi-Ideologie verbunden. Die OUN war 1929 gegründet worden, vier Jahre bevor Hitler in Deutschland an die Macht kam und als die deutsche Nazipartei noch eine kleine Organisation war. Stepan Bandera, ein Anhänger des Nationalsozialismus und selbst ein Terrorist, schloss sich 1929 der OUN an, als diese gegründet wurde. Nach der Gründung der OUN im selben Jahr wurde sie von Yevhen Konovalets, einem rechtsextremen Militärkommandeur, geleitet.

undefiniert

Banderas OUN und Nazifunktionäre bei einer gemeinsamen Feier zur Gründung der ukrainischen Staatlichkeit in der Westukraine, 7. Juli 1941. Besetztes Ostpolen. (Lizenziert unter der Public Domain)

Der sowjetische Führer Joseph Stalin sagte im November 1937, Konowaletz sei ein Agent des deutschen Faschismus”. Das war richtig, denn Konovalets arbeitete für den Nachrichtendienst der Wehrmacht, die Abwehr (8). Seit Anfang der 1920er Jahre leitete Konovalets eine paramilitärische terroristische Gruppierung namens Ukrainische Militärorganisation.

Bandera stieg in den Reihen der OUN rasch auf und wurde bereits 1931 deren oberster Propagandaoffizier. Ein Jahrzehnt später, als das Dritte Reich den Einmarsch in die UdSSR vorbereitete, berief Bandera, inzwischen Führer der OUN, Treffen mit Nazi-Behörden (Gestapo und Abwehr) ein, bei denen es um den Aufbau von ukrainischen Nazi-Brigaden für den Kampf gegen die Sowjetarmee ging. Im Frühjahr 1941 erhielt Banderas OUN finanzielle Mittel aus dem Dritten Reich und persönlichen Schutz durch die Gestapo und die Abwehr.

Am 23. Juni 1941, einen Tag nach Beginn des Angriffs Nazi-Deutschlands auf die Sowjetunion, schrieb Bandera einen Brief an Hitler, in dem er seinen Wunsch nach einer “unabhängigen Ukraine” unter dem Schutz des Dritten Reichs darlegte. Eine Woche später, am 30. Juni, als die deutschen Truppen im Westen der UdSSR einmarschierten, erklärte Bandera die ukrainische Unabhängigkeit, und in der Proklamation der OUN hieß es: “Ruhm für die heldenhafte deutsche Armee und ihren Führer Adolf Hitler”. Die OUN half bei der Verbreitung von Nazi-Propaganda unter der Bevölkerung, indem sie Hitler als den “Befreier” der Ukraine darstellte. Banderas “Außenminister” Volodymyr Stakhiv schrieb auch einen Brief an Hitler, in dem er ihn bat, “unseren ethnischen Kampf” zu unterstützen. (9)

Bandera beteiligte sich zusammen mit seinen nationalsozialistischen Gesinnungsgenossen an den völkermörderischen Aktivitäten der SS-Todesschwadronen und tötete Zehntausende von Zivilisten und Kriegsgefangenen (10).

Bandera träumte von einer faschistischen Ukraine, die nach ihren eigenen Vorstellungen handeln konnte.

Nach dem Zweiten Weltkrieg wurden Bandera und die OUN von den anglo-amerikanischen Geheimdiensten, der CIA und dem MI6, unterstützt. Der MI6 räumte ein, dass Bandera einen “terroristischen Hintergrund” hatte und “rücksichtslose Vorstellungen” hegte, unterstützte ihn aber weiterhin. 1949 flog der MI6 einige von Banderas Agenten in die Westukraine ein. Der MI6 nahm erstmals im April 1948 über Gerhard von Mende, einen baltischen Deutschen und reuelosen Nazi, Kontakt zu Bandera auf (11). Von Mende arbeitete auch mit der CIA zusammen. Der Nachrichtendienst der US-Armee (das Counterintelligence Corps) hatte bereits im September 1945 Interesse an einer Zusammenarbeit mit Bandera gezeigt. (12)

Im 21. Jahrhundert wurde der Name Bandera in Kiew weiter rehabilitiert. Am 22. Januar 2010 verlieh Präsident Viktor Juschtschenko Bandera den Titel “Held der Ukraine”. Petro Poroschenko, ein weiterer ehemaliger Staatschef in Kiew, ist ebenfalls ein Anhänger von Bandera. Poroschenko tat am 20. Juni 2022 sein Bestes, um die Geschichte zu verdrehen, als er sagte: “Stepan Bandera war nie ein Nazi-Kollaborateur”.

Dies ist nicht weiter verwunderlich, wenn man bedenkt, dass die Rechtsextremen Poroschenko den Weg ins Amt geebnet hatten. Mitte Februar 2014 besetzten neonazistische Kräfte von Organisationen wie dem Rechten Sektor, Svoboda und Patriot of Ukraine wichtige Gebäude in Kiew, wie die Zentrale Post und das Staatliche Komitee für Fernsehen und Rundfunk (13). Unter ihnen befanden sich Kämpfer in Uniformen der SS-Division Galizien, die im Zweiten Weltkrieg an der Seite der Nazis gegen die Sowjetunion gekämpft hatte.

Die genannten rechtsextremen Gruppen schlossen sich dann in Kiew zusammen – sie wurden dem Kommando von Dmytro Jarosch vom neonazistischen Rechten Sektor unterstellt (14); anschließend stürmten sie in der Nacht des 21. Februar 2014 das Parlamentsgebäude (Werchowna Rada) in Kiew und zwangen den rechtmäßig gewählten Präsidenten Viktor Janukowitsch, dessen Leben in Gefahr war, Kiew zu verlassen. Ein ehemaliger Professor an der Columbia University in New York, Tarik Cyril Amar, räumte ein, dass die “extreme Rechte” in Kiew eine “höchst effektive” Rolle bei dem Putsch gespielt habe. (15)

Selenskyj, der im Mai 2019 Poroschenkos Nachfolge antritt, ist ebenfalls ein Bewunderer von Bandera und ging sogar so weit, ihn in die Reihe der “unbestreitbaren Helden” der Ukraine zu stellen. Selenskyj sagte im April 2019: “Es gibt unbestreitbare Helden. Stepan Bandera ist für einen bestimmten Teil der Ukrainer ein Held, und das ist eine normale und coole Sache. Er war einer derjenigen, die die Freiheit der Ukraine verteidigt haben” (16). Während seiner Wahlkampagne Anfang 2019 sagte Selenskyj, er wolle, dass die Ukraine sowohl der NATO als auch der EU beitritt, und er hat während seiner gesamten Zeit in Kiew dieselben Ansichten vertreten.

Dieser Artikel wurde ursprünglich auf Geopolitica.RU veröffentlicht.

Shane Quinn hat einen Abschluss in Journalismus mit Auszeichnung und schreibt hauptsächlich über außenpolitische und historische Themen. Er ist wissenschaftlicher Mitarbeiter des Centre for Research on Globalization (CRG).

