Das Zögern und Zaudern des Kremls ist ein Weg zum Krieg

Paul Craig Roberts

4. Juli 2022

Der Kreml strahlt Verwirrung aus. Der Kreml tut sein Bestes, um den Westen zu beschwichtigen, und der Westen lässt ihn nicht. Man denke nur an die Frage, wie Russland seine Auslandsschulden bedient. Der Westen hat alles getan, um Russland daran zu hindern, seine Schulden zu bedienen, und Russland hat alles getan, um sein Geld demselben Westen zu überlassen, der 300 Milliarden Dollar von Russlands Devisenreserven gestohlen hat und Russland mit Sanktionen, Blockaden von einem Teil Russlands zum anderen und massiven Beleidigungen traktiert, den russischen Präsidenten Putin als Kriegsverbrecher bezeichnet, der vor ein internationales Gericht gestellt werden muss, und jetzt befürwortet ein finnischer Bürgermeister an der Grenze zu Russland eine NATO-Militärbasis in seiner Stadt, obwohl NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg erklärt hat, dass Atomwaffen in Finnland und Schweden stationiert werden könnten. https://sputniknews.com/20220703/finland-mayor-mulls-placing-nato-base-directly-on-russian-border-1096913804.html

Man sollte meinen, dass der Kreml, wenn er darauf besteht, die geringen Auslandsschulden Russlands zu bedienen, zumindest die Zinsen aus seinen gestohlenen Devisenreserven zahlen würde, um so seine Gläubiger gegen die Sanktionen aufzubringen.

Eine kluge Regierung würde dem Westen einfach sagen: “Vielen Dank, dass Sie uns die Schulden erlassen haben.”

Europa hat öffentlich klargestellt, dass es innerhalb von drei Jahren zu 100 % unabhängig von russischem Öl und Gas sein will und in der Zwischenzeit beabsichtigt, den Preis für russisches Öl auf die Hälfte des derzeitigen Preises zu begrenzen. Warum also beliefert der Kreml Europa weiterhin mit Energie, ohne die die europäische Industrie einfach schließen muss, wenn Europa Russland bestrafen will, indem es seine Energie verschmäht und den Preis senkt? Ist es dem Kreml noch nicht in den Sinn gekommen, dass es die Energie ist, die der Kreml nach Europa liefert und die es Europa ermöglicht, die Ukraine mit Waffen zu überschwemmen? Die Politik des Kremls scheint darauf abzuzielen, die russischen Streitkräfte zu demoralisieren.

Warum hat der Kreml nicht alle Energielieferungen nach Europa gestoppt? Warum verkauft der Kreml dem Westen die Energie, mit der er seinen Krieg mit Russland fortsetzen kann? Laut JPMorganChase würde der Ölpreis auf 380 Dollar pro Barrel steigen, wenn Russland seine Ölexporte um fünf Millionen Barrel reduzieren würde. https://www.rt.com/business/558256-jp-morgan-alarm-oil-prices/

Warum tut Russland das nicht? Europa würde sofort und vollständig zusammenbrechen. Der Konflikt in der Ukraine würde sofort enden. Der Kreml könnte den Europäern sagen, dass die Energie wieder auftauchen würde, wenn Europa aus der NATO austritt. Wie ich bereits geschrieben habe, hat der Kreml alle Trümpfe in der Hand, ist aber nicht in der Lage, sie auszuspielen.

Wie erklärt sich diese Dummheit? Russische Soldaten sterben, und der Kreml beliefert den Feind mit Energie. Ich glaube, das Problem liegt darin, dass der Kreml einen mystischen Glauben an den Legalismus hat. Der Kreml versucht, den Westen zu beeindrucken, indem er zeigt, dass Russland im Gegensatz zum Westen Verträge und Vereinbarungen mit seinen Feinden einhält, selbst wenn es sich mit ihnen im Krieg befindet. Es ist erstaunlich, dass der Kreml glaubt, dies mache auf den Westen einen anderen Eindruck als eine Demonstration der russischen Dummheit und Schwäche.

Man denke nur an die litauische Blockade von Kaliningrad, einem Teil Russlands, der vom geografischen Hauptteil Russlands getrennt ist. Russland hat sich beschwert, aber nichts unternommen. Der Gouverneur von Kaliningrad sagte, dass Moskau die litauische Wirtschaft durch Gegensanktionen auf Waren, die aus den baltischen Staaten ein- und ausgehen, zusammenbrechen lassen könnte. “Russland könnte die Hälfte der litauischen Wirtschaft zum Verschwinden bringen”, sagte er. Stattdessen stiftet der Kreml mehr Verwirrung und Zögerlichkeit, was zu weiteren Provokationen einlädt.

Der Kreml macht so viele Rückzieher, dass der Westen Russland einfach nicht ernst nimmt. Wie oft haben wir Außenminister Lawrow und andere hochrangige Mitglieder der russischen Regierung, darunter auch Putin, sagen hören, dass der Westen Russland zerstören will, dass Russland dem Westen nie wieder vertrauen wird, dass der Westen keine Vereinbarungen einhält, die er mit Russland trifft? Warum also beklagt sich Kreml-Sprecher Peskow öffentlich darüber, dass die westlichen Staats- und Regierungschefs nicht daran interessiert seien, den Frieden in der Ukraine durch Dialog und Verhandlungen zu erreichen. https://www.rt.com/russia/558301-west-prevent-kiev-think-peace/ Will der Kreml wirklich ein weiteres wertloses Minsker Abkommen, eine weitere Vereinbarung, die NATO nicht an Russlands Grenze zu verlegen? Hat der Kreml bereits den Grund für die Entsendung von Streitkräften in den Donbass aufgegeben – die Entnazifizierung, Entmilitarisierung und Neutralisierung der Ukraine? Soll das, was Russland mit Gewalt erreichen wollte, nun verhandelt werden?

Vielleicht haben die westlichen Hurenmedien recht. Die Ukraine ist am Gewinnen.

Meine patriotischen Leser fragen sich wahrscheinlich, warum ich den Kreml dafür anprangere, dass er Russland eine Niederlage beibringt, natürlich nicht im Donbass, sondern auf breiterer Ebene. Auf wessen Seite steht Roberts? Ich stehe auf der Seite der Vermeidung eines größeren Krieges, der in einem Atomkrieg enden wird. Sowohl Washington als auch der Kreml machen Fehler, die zu einem Atomkrieg führen werden. Washington, das von der neokonservativen Ideologie angetrieben wird, strebt nach Hegemonie und überschreitet in seinem Streben nach Hegemonie die russischen roten Linien. Indem Russland seine roten Linien nicht durchsetzt, ermutigt es zu weiteren Provokationen. Wie ich bereits erklärt habe, führt Russlands Duldung von Provokationen in der Tat zu weiteren Provokationen. Washington glaubt nicht mehr, dass es irgendwelche roten Linien für Russland gibt. Das ist ein Irrglaube, aber ein operativer Irrglaube, und daran ist der Kreml schuld.

Es bestand nie die Aussicht, dass Russlands Eingreifen im Donbass begrenzt sein würde. Washington erzwang die russische Intervention mit dem Ziel einer Ausweitung des Krieges. Jetzt sind sowohl Washington als auch die NATO Kriegsteilnehmer und unterliegen der militärischen Vergeltung, die der Kreml als Schicksal derjenigen angekündigt hat, die interveniert haben. Aber es gibt keine Vergeltungsmaßnahmen, nicht einmal eine Unterbrechung der Energielieferungen nach Europa. Folglich hat der Westen dem Kreml erneut in die Augen gestochen, indem er Finnland und Schweden in die NATO aufnahm. Durch die Aufnahme zweier historisch neutraler Länder in das gegen Russland gebildete Bündnis wurde die NATO-Präsenz an der russischen Grenze um 832 Meilen erhöht. Einer der Gründe für die russische Intervention im Donbass war die Neutralisierung der Ukraine, damit es keine NATO-Stützpunkte an der ukrainischen Grenze zu Russland geben würde. Die Situation für Russland sieht nun so aus, dass es entlang der finnisch-russischen Grenze auf einer Länge von 832 Meilen NATO-Stützpunkte geben wird.

Die zurückhaltende, fast gar nicht vorhandene Reaktion des Kremls auf extreme Provokationen hat alle möglichen Provokationen von Ländern ermutigt, die Russland, wenn es den Willen dazu hätte, mit einem Augenzwinkern vernichten könnte. Die Türkei hat angeblich ein unter russischer Flagge fahrendes Schiff mit ukrainischem Getreide beschlagnahmt. Die Türkei hat beschlossen, dass die vorgesehenen Empfänger hungern können, während die Türkei die Freigabe des Schiffes an Russland verkauft oder ihre beschädigten Beziehungen zum Westen wiederherstellt. Die NATO kündigt an, dass andere ehemalige Teile des russischen Imperiums, wie Georgien, auf die NATO-Mitgliedschaft vorbereitet werden. Washington untergräbt das Bündnis zwischen Russland und Kasachstan. In Usbekistan kommt es zu neuen, von den USA unterstützten Unruhen und so weiter.

Der Kreml hat übersehen, dass mit dem Zerfall des sowjetisch-russischen Imperiums neue Länder entstanden sind, deren Führer Washington kaufen kann, um Russland Schwierigkeiten zu bereiten. Die leichtgläubigen, vertrauensseligen Russen sind darauf hereingefallen, und nun kann Washington sie an vielen Fronten im Stellvertreterkrieg angreifen. Russland, das von den amerikanischen neoliberalen Ökonomen einer Gehirnwäsche unterzogen wurde, weiß nicht, wie man auf wirtschaftlichem Gebiet kämpft. Alles, was Russland hat, ist sein Militär, und bisher lässt der Kreml dessen Einsatz nur in begrenztem Umfang und mit Einschränkungen zu. Die Folge wird ein demoralisiertes russisches Militär sein.

Dem Westen erscheint dies wie ein Mangel an Nervenstärke und Entschlossenheit des Kremls, und so glaubt der Westen, Russlands Willen durch immer neue Provokationen brechen zu können. Ich glaube, dass der Westen sich irrt, aber der Westen wird durch die mangelnde Bereitschaft Russlands, ein hartes Zeichen zu setzen, das dem Westen klar machen würde, dass es wirklich rote Linien für Russland gibt, ermutigt, noch härter durchzugreifen.

Gegenwärtig erscheinen die russischen roten Linien Washington als Phantasiewesen wie die Gesetzmäßigkeiten, an die der Kreml fälschlicherweise glaubt. Übersetzt mit Deepl.com

