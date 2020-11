Dass ich das noch erleben muss Von Albrecht Müller Nachdenkseiten

Dank an Albrecht Müller von den Nachdenkseiten. Ministerin Giffey muss sofort von allen Ämtern zurücktreten und niemals Regierende Bürgermeisterin von Berlin werden. wieder einmal tut sich die SPD keinen Gefallen mit der “Nibelungen-Treue” und falschen Solidarität mit Giffey. So verliert die SPD auch noch das letzte Stück an “wählbarer” Glaubwürdigkeit!