B’nai Brith Canada Chief Executive Officer Michael Mostyn spricht während einer Pressekonferenz in Ottawa, Montag, 29. April 2019. (Foto über THE CANADIAN PRESS/Adrian Wyld)

B’nai Brith Canada behauptet, sich “der Ausrottung des Rassismus” zu widmen, aber die Organisation ist seit 20 Jahren ein führender Anstifter von islamfeindlichem Hass.



Dem bösartigen Rassismus von B’nai Brith Canada auf der Spur



Von Stephen Ellis



11. April 2023

B’nai Brith Canada (BBC) hat sich in kanadischen politischen Kreisen lange den Mantel der Seriosität umgehängt und ist gleichzeitig ein Eckpfeiler der “Islamophobie-Industrie” in Kanada. Obwohl sie sich selbst als “älteste unabhängige jüdische Menschenrechtsorganisation des Landes” bezeichnet, die sich der Ausrottung von Rassismus, Antisemitismus und Hass in all seinen Formen verschrieben hat, ist BBC seit dem 11. September einer der Hauptverursacher dieser virulenten Form des Rassismus in der kanadischen politischen Landschaft gewesen.

Die BBC ist stets einer genaueren Prüfung entgangen, da ihre Pro-Apartheid-Politik und Islamophobie stets in etwa mit der der aktuellen Regierung übereinstimmte. Und nicht weniger sichtbar in der Öffentlichkeit ist ihr CEO, Michael Mostyn. Zu jeder Zeit kann man Mostyn in Gesellschaft von politischen Entscheidungsträgern sehen, wenn er vor den Gefahren des Antisemitismus warnt und mit dem anklagenden Finger auf Studenten, Aktivisten, Gewerkschaften und Muslime zeigt.

Seine Arbeit richtet sich in erster Linie an die rund 400.000 Juden, die in Kanada zu Hause sind. Die BBC vermittelt ihnen stets zwei Botschaften: Erstens führen Palästinenser, Muslime und ihre Verbündeten im In- und Ausland eine unerbittliche Kampagne, um Juden zu töten und einen zweiten Holocaust herbeizuführen; und zweitens müssen der Staat Israel und sein Apartheidsystem um jeden Preis verteidigt werden.

Diese “Islamophobie-Industrie” stand im Mittelpunkt einer aktuellen Studie von Professor Jasmin Zine von der Wilfred Laurier University. Die Studie stellt die BBC in den Mittelpunkt eines Netzwerks von Verbreitern islamfeindlichen Hasses in Kanada. Ein Blick auf die folgenden Aufzeichnungen sollte uns helfen zu beurteilen, ob BBC in dieser Hinsicht eine genauere Betrachtung verdient.

Die Jewish Tribune

Anzeige der Jewish Tribune, die vor den Gefahren der Einstellung von muslimischen Busfahrern warnt – 22. März 2007Anzeige der Jewish Tribune, die vor den Gefahren der Einstellung von muslimischen Busfahrern warnt – 22. März 2007

Die Ausrichtung der BBC lässt sich vielleicht am besten am Inhalt der Jewish Tribune ablesen, die sie bis zu ihrer Einstellung im Jahr 2015 veröffentlichte. Seitdem veröffentlicht die BBC ihre Art von “Nachrichten” online. Zu ihrer Zeit war die Tribune die auflagenstärkste jüdische Publikation Kanadas und war eine merkwürdige Mischung aus Gemeindenachrichten und antipalästinensischem/antimuslimischem Hass. Auf den Seiten der Tribune finden sich Kochrezepte, Studenten- und Sportnachrichten, kulturelle Veranstaltungen und regelmäßige Kolumnen über und von einigen der berüchtigtsten Islamfeinde der Welt, wie Pamela Geller, Geert Wilders, Daniel Pipes, Moshe Feiglin und Frank Dimant von der BBC.

Noch beunruhigender ist, dass die Tribune neun Jahre lang eine ständige Plattform für die extremistische Jewish Defence League (JDL) bot. Im Laufe ihrer Geschichte hat die JDL in Nordamerika Formen tödlicher Gewalt ausgeübt, darunter tödliche Bombenanschläge, Entführungen und Morde.

Es ist bemerkenswert, dass die Rolle der Tribune als Vehikel für Hasspropaganda so lange unbemerkt geblieben ist.

Eine Schurkengalerie von Islamhassern

Pamela Geller in der Jewish TribunePamela Geller in der Jewish Tribune, 9. Mai 2013

Pamela Geller ist wohl die sichtbarste antimuslimische Persönlichkeit der Welt. Sie hat zu Protokoll gegeben, dass “die muslimische Einwanderung direkt mit dem islamischen Terror verbunden ist. Wenn es keine muslimische Einwanderung gäbe, gäbe es auch keinen islamischen Terror…”. Die Berichterstattung der Tribune vom 9. Mai 2013 über die Kontroverse um Gellers Besuch in Toronto war glühend und unterwürfig. Die Tribune bezeichnete sie als “dynamische” “Menschenrechtsaktivistin” und umarmte Geller, ihre antimuslimische Politik und die JDL, die sie sponserte.

Der israelische Politiker und Enthusiast der ethnischen Säuberung, Moshe Feiglin, war ebenfalls sehr beliebt in der Tribune. Eine Kostprobe seines Gespürs für völkermörderische Hetze findet sich in einem Artikel vom 7. August 2014, den er für die Tribune verfasst hat, mit dem Titel “My Outline for a Solution in Gaza”. In diesem Artikel befürwortet Feiglin die Rückeroberung des Gazastreifens und die Vertreibung oder Tötung aller Palästinenser, die sich nicht mit der israelischen Macht verbünden. Der Artikel ist ein Werkzeugkasten zur ethnischen Säuberung, und die Tribune veröffentlichte ihn ohne Vorbehalt oder Kommentar.

Anzeige von B’nai Brith, veröffentlicht in der National Post vom 9. November 2009Anzeige von B’nai Brith, veröffentlicht in der National Post vom 9. November 2009

Der ehemalige BBC-Chef Frank Dimant sorgte am 9. November 2009 für erhebliche Kontroversen, als er in der National Post eine ganzseitige Anzeige schaltete, in der er den “radikalen Islam” mit dem Nazismus gleichsetzte. Die Anzeige zielte eindeutig darauf ab, die Spaltung zwischen Muslimen und Juden zu schüren, und recycelte die seit langem widerlegte Theorie, dass der Großmufti von Jerusalem, Haj Amin al-Husseini, sich mit Hitler verschworen habe, um die Endlösung durchzuführen. In der Ausgabe der Tribune vom 20. Mai 2010 legte Dimant noch einmal nach und rief seine jüdischen Mitbürger dazu auf, angesichts der Bedrohung durch den “Islamofaschismus” aufzuwachen, bevor es “zu spät” sei. Der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu bestätigte später zum Entsetzen der internationalen Gemeinschaft den Mythos “Es war der Mufti, nicht Hitler”. Viele sahen darin eine Übung in Holocaust-Revisionismus.

Auch andere Hassprediger wie Daniel Pipes, Mordechai Kedar, der im Wesentlichen die Vergewaltigung palästinensischer Frauen befürwortete, und Geert Wilders, der ein Verbot des Korans und von Moscheen forderte, waren auf den Seiten der Tribune sehr beliebt.

Zusammenarbeit mit der Jüdischen Verteidigungsliga

JDL-Chef Meir Weinstein (links) mit Michael Mostyn von B’nai Brith und Noah Shack von CIJA (rechts) im Rathaus von Toronto am 1. Mai 2019. Alle Anwesenden sprachen sich erfolglos für ein Verbot des jährlichen Al-Quds-Marsches aus.

JDL-Chef Meir Weinstein (links) mit Michael Mostyn von B’nai Brith und Noah Shack von CIJA (rechts) im Rathaus von Toronto am 1. Mai 2019. Alle Anwesenden haben sich erfolglos für ein Verbot des jährlichen Al-Quds-Marsches eingesetzt.

Bei nicht weniger als fünfzehn Gelegenheiten hat die Tribune ihre Seiten für die JDL geöffnet. Der Terrorist Meir Kahane gründete die JDL im Sommer 1968 als faschistische Alternative zum Mainstream-Zionismus. Das Herzstück von Kahanes Vision war ein theokratischer Staat, der von Arabern gesäubert werden sollte. Kahane, der Araber mit Hunden verglich, erklärte bekanntlich, dass Palästinenser Israel und die besetzten Gebiete “lebend oder tot” verlassen könnten.

In der Ausgabe der Tribune vom 23. November 2006 hieß es: “Die JDL ist wieder im Geschäft”, und Meir Weinstein lobte die Reformation der extremistischen Gruppe nach fast einem Jahrzehnt im Winterschlaf. In dem Interview prahlte Weinstein damit, dass “militante Araber” es nicht wagten, sein geplantes Treffen zu stören, da die JDL sie nur Wochen zuvor “verprügelt” hatte. In dem Artikel wird auch der örtliche Rabbiner Moshe Stern mit den Worten zitiert: “[Meir Kahane] hatte eine tiefe Liebe für jeden Juden, aber diese Liebe wurde vom jüdischen Establishment nicht erwidert… Er musste aufstehen und gegen andere Juden kämpfen, die die Tiefe seines Engagements nicht verstanden.”

In der Tribune vom 24. Juli 2008 wurde eine Biografie über Kahane positiv besprochen und kommentiert, dass seine Lebensgeschichte “Leidenschaft, Wissen, Eifer, Führung, Charisma, Engagement, Herausforderung, Gefängnis, Konfrontation und tragisches Ende” enthalte. Kein Wort wurde über die Menschen verloren, die er getötet hatte, oder über die Schreckensherrschaft, die er weiterhin auf der ganzen Welt ausübt.

In der Ausgabe vom 30. Oktober 2014 hieß es: “JDL sieht Aufschwung des Interesses, ruft nach Sicherheitsdiensten”. In dem Artikel heißt es: “Die JDL beabsichtigt, [BDS]-Gruppen zu entlarven und zu konfrontieren, und wird weiterhin Informationen über Bedrohungen der nationalen Sicherheit mit den Polizeibehörden in Kanada austauschen und der jüdischen Gemeinschaft Schutzdienste anbieten.”

In der Ausgabe vom 6. November 2014 wurde die Störung eines Boykott-, Desinvestitions- und Sanktionsstudententreffens (BDS) an der Universität von Toronto durch die JDL bejubelt, wobei Weinstein zitiert wurde: “[Die Sicherheitskräfte auf dem Campus] wollten die Leute physisch hinauswerfen, und eine Person wurde ein wenig herumgeschleudert. Wir haben dem ein Ende gesetzt.” In der Ausgabe vom 27. November 2014 wurde der Angriff der JDL auf das Palestine House in Mississauga begrüßt: “Mehrere Mitglieder der JDL trugen schwarze Sturmhauben, und Weinstein, der sich im Vorfeld mit der Peel Regional Police abgesprochen hatte, sagte, dies geschehe aus Sicherheitsgründen, weil sie nicht wollten, dass ihre Fotos von Mitgliedern des Palestine House gemacht werden, die die Hamas unterstützen.”

Die Öffentlichkeit hat ein Recht darauf zu erfahren, dass die BBC von 2006 bis 2015 offen mit einer faschistischen Organisation zusammengearbeitet hat. Das Wort “Kollaboration” wird verwendet, weil die JDL-Botschaft ohne jeglichen redaktionellen Kommentar oder Vorbehalt an die Öffentlichkeit weitergegeben wurde. Die Tribune war also nicht nur ein Vehikel für rechtsextreme Islamophobie, sondern auch für den JDL-Faschismus.

Verleumdungskampagnen: B’nai Brith Canada ändert den Kurs

Im September 2014 ging Frank Dimant nach sechsunddreißig Jahren an der Spitze der BBC in den Ruhestand und übergab die Zügel an den dreimaligen gescheiterten Kandidaten der Konservativen Partei, Michael Mostyn. Mostyn erbte eine Organisation, die mit finanziellen Problemen zu kämpfen hatte. Vermögenswerte wurden veräußert, die gedruckte Ausgabe der Tribune wurde eingestellt und die BBC verlegte ihre Veröffentlichungen ins Internet.

Mostyns Führung brachte auch einen Richtungswechsel mit sich. Sie bedeutete eine Abkehr von der unverhohlenen Islamophobie der Vergangenheit und ein Bekenntnis zu einer aggressiveren Ausrichtung auf die Palästinenser und ihre Verbündeten in der Bewegung. Die BBC würde nicht mehr Hassprediger wie die JDL, Daniel Pipes, Pamela Geller, Charles McVety oder John Hagee unterstützen. Stattdessen wurden subtilere rassistische Äußerungen und offene Angriffe auf Aktivisten der Palästina-Solidarität verwendet.

Ab 2016 griff die BBC jede Person oder Organisation an, die die Frechheit besaß, vorzuschlagen, dass Palästinenser die gleichen Grundrechte wie Juden im historischen Palästina erhalten sollten. Bei diesem Sperrfeuer wird niemand verschont. Im Folgenden finden Sie eine unvollständige Liste der Zielpersonen dieser laufenden Verleumdungskampagne:

Roger Waters, Musiker (2016)

Nadia Shoufani, Lehrerin aus Mississauga (2016)

Dimitri Lascaris, Rechtsanwalt und Aktivist (2016)

Ali Mallah, Gewerkschaftsaktivist (2016)

Ayman Elkasraw, (2017)

Studenten für Gerechtigkeit in Palästina, (UOIT) (2017)

Nikki Ashton, (Abgeordnete – Churchill – Keewatinook Aski)(2017)

Yorker Studentenverband, (YFS)

Studentenvereinigung der Universität Toronto Mississauga, (UTMSU)(2017)

Amir Khadir, Politiker aus Quebec

Naim Ateek, palästinensischer Priester (2017)

Michael Lynk, UN-Sonderberichterstatter für Menschenrechte in den besetzten Gebieten (2017)

Amin El-Maoued, (2018)

Scheich Shafiq Hudda, Imam von Waterloo (2018)

Kanadische Postgewerkschaft (CUPW), (2018)

Hassan Guillet, Imam von Montreal, (2019)

Rana Zaman, Aktivistin der Gemeinde Halifax (2019)

SAIA York, (2019)

Joel Harden, MPP (2019)(2020)

Foodbenders, Restaurant (2020)

Nabil Nasser, (2020)

Faisal Bhabha, Rechtsanwalt und Rechtsprofessor (2020)

Arabisch-Palästinensische Vereinigung von Ontario,(2020)

Palästina-Haus, (2020)

Valentina Azarova, Expertin für internationales Recht (2020)

Charlie Angus, (Abgeordneter – Timmins-James Bay)

Leah Gazan, (Abgeordnete – Winnipeg Centre)(2021)

Javier Davila, Erzieher (2021)

Nahla Abdo, Soziologieprofessorin aus Ottawa (2021)

Khaled Barakat, palästinensischer Aktivist (2022).

YRDSB, (2022)

Solidarität für palästinensische Menschenrechte, (McGill) (2022)

Al Quds Komitee, (2022)

Fallstudie: Javier Davila

Javier Davila

Javier Davila

Im Frühjahr 2021 richtete sich die Aufmerksamkeit der Weltöffentlichkeit auf die von Israel durchgeführten Zwangsräumungen palästinensischer Familien im Ostjerusalemer Stadtteil Sheikh Jarrah und später auf die brutalen Luftangriffe auf Wohnviertel in Gaza. Bei den darauf folgenden Kämpfen wurden 256 Palästinenser, darunter 66 Kinder, getötet. In Israel wurden 13 Menschen getötet.

Wie nicht anders zu erwarten, schaltete sich die BBC als “überzeugter Verteidiger Israels” in die Kämpfe ein, um für den Apartheidstaat einzugreifen. Ihr Ziel? Toronto District School Board Student Equity Advisor Javier Davila.

Ein großer Teil von Davilas Arbeit besteht darin, Ressourcen für interessierte Lehrer im TDSB zusammenzustellen. Da Israel/Palästina die Schlagzeilen beherrschte, stellte Davila am 16. und 19. Mai 2021 zwei Sätze von Ressourcen zu diesem Thema zur Verfügung.

Die Kontroverse entbrannte am 22. Mai 2021, als die rechtsextreme Reporterin Sue-Ann Levy einen Artikel schrieb, in dem sie forderte, Davila wegen der Bereitstellung der Mailings zu entlassen. Daraufhin versetzte der TDSB Davila bis zum Abschluss einer Untersuchung in den Innendienst. Am 14. Juli 2021 setzte der TDSB Davila ohne jegliche Disziplinarmaßnahmen oder Sanktionen wieder ein.

Für jeden Beobachter war es offensichtlich, dass die BBC bereit war, Davila mit allen Mitteln zu attackieren.

Der erste und zweite Schritt der BBC-Strategie besteht aus Versuchen der Rufschädigung und der Zerstörung der Karriereaussichten:

In einem Facebook-Post vom 22. Mai 2021 schrieb BBC, dass das TDSB durch die Beschäftigung von Davila “direkt die Flammen des Judenhasses in Kanada durch die Verteilung solcher Materialien anfacht” und sich “unmissverständlich bei der jüdischen Gemeinde entschuldigen und Herrn Davila entlassen muss. Eine umfassende Untersuchung sollte auch sicherstellen, dass … niemand, der antisemitisches Material wie dieses verteilt, für eine Schulbehörde in Kanada arbeiten sollte.”

Am 25. Mai 2021 twitterte die BBC: “Es besteht kein Zweifel, dass Herr Davila Material verbreitet hat, das von Terroristen verfasst wurde und diese verherrlicht…

Als klar wurde, dass die Verleumdungen allein nicht ausreichen würden, um Davila zu entlassen, erklärte die BBC am 16. Juli 2021: “B’nai Brith empört über Straffreiheit wegen offener Pro-Terrorismus-E-Mails der Schule” und später: “B’nai Brith gibt in seiner Kampagne für Konsequenzen nicht auf, nachdem Javier Davila, … Material verbreitet hat, das Terroristen verherrlicht und die Ermordung von Israelis rechtfertigt.”

Am 9. August 2021 reichte die BBC eine Beschwerde beim Ontario College of Teachers ein, in der Hoffnung, Davilas Lehrerlaubnis entziehen zu können. Sie behaupteten, er habe “antisemitisches Material verbreitet und zu Völkermord und Hass angestiftet … die Standards des Berufsstandes nicht eingehalten … und gefährliche hasserfüllte antisemitische Ideologien verbreitet”.

Der dritte Schritt war der Versuch, Davila mit dem vollen Gewicht des Strafrechtssystems zu belasten. Am 26. Oktober 2021 reichte die BBC bei der Polizei von Toronto eine Anzeige wegen “vorsätzlicher Förderung von Hass” ein, in der behauptet wurde, Davila habe seine Aufgaben entgegen § 319(2) des kanadischen Strafgesetzbuches ausgeführt. Die Polizei hat die Akte über die haarsträubenden Behauptungen inzwischen geschlossen.

Der Versuch der BBC, einen beliebten Lehrer öffentlich zu lynchen, zeigt, wie weit die BBC gehen wird, um einen zunehmend isolierten Apartheidstaat zu schützen. Davila hat inzwischen vor dem Ontario Superior Court Klage gegen BBC und Mostyn wegen Verleumdung eingereicht.

Ein Verfechter des antipalästinensischen Rassismus

Die Arab-Canadian Lawyers Association (ACLA) hat kürzlich einen Bericht veröffentlicht, in dem sie antipalästinensischen Rassismus (APR) definiert. Der ACLA-Bericht beschreibt APR als “eine Form des Rassismus, die Palästinenser oder ihre Geschichten zum Schweigen bringt, ausgrenzt, auslöscht, stereotypisiert, diffamiert oder entmenschlicht”. Damit ist die Haltung der BBC gegenüber den Palästinensern in den fraglichen Jahren treffend umschrieben. In Anbetracht der vorliegenden Beweise ist die BBC eine Hassorganisation im wahrsten Sinne des Wortes.

Die BBC, der es nie an Chuzpe mangelt, erschien kürzlich am 13. Februar 2023 vor dem ständigen Ausschuss für Menschenrechte des Senats. Mostyn verbrachte die ihm zustehende Zeit damit, Professor Zine anzugreifen, weil er die Dreistigkeit besaß, zu behaupten, die BBC sei eine falsche Menschenrechtsorganisation, deren Hauptziel es sei, im Dienste des Staates Israel Rassenspaltung zu säen.

Für die BBC ist die Maske langsam verrutscht.

Übersetzt mit Deepl.com

Stephen Ellis ist ein Aktivist und Anwalt des Legal Centre for Palestine.

