Dem Gefängnis der Mainstream-Kultur entkommen: von Caitlin Johnstone

Dem Gefängnis der Mainstream-Kultur entkommen:

Notizen vom Rand der narrativen Matrix



von Caitlin Johnstone

24. Mai 2023

Viele Menschen wenden sich dem Konservatismus und der Religion zu, weil sie – zu Recht – erkennen, dass die Mainstream-Kultur eine betrügerische Mogelpackung ist, der es an Bedeutung und authentischen Werten mangelt. Ihre Lösungen sind fehlgeleitet, aber ihre Gründe entspringen der Wahrnehmung eines sehr realen Problems.

Es ist nicht notwendig, sich der Religion oder dem Konservatismus zuzuwenden, um Tiefe, Sinn und Bodenhaftung zu finden; Tiefe, Sinn und Bodenhaftung sind immer im Überfluss vorhanden. Aber nichts an der westlichen Kultur macht dies offensichtlich, vor allem nicht im Mainstream.

Die Hinwendung zu Religion und Konservatismus als Lösung für den Verfall der Mainstream-Kultur bedeutet nichts anderes, als dass man die modernen Systeme der massenhaften Gedankenkontrolle durch die alten ersetzt. Es ist eine völlig unangepasste Lösung für das Problem, aber man kann von den Menschen nicht verlangen, dass sie weiterhin an einer Weltanschauung teilhaben, die ihnen rund um die Uhr die Seele aus dem Leib zu saugen scheint. Man muss ihnen etwas anbieten, das sie nährt und authentisch ist. Nichts in der liberalen Mainstream-Kultur bietet dies; sie ist offensichtlich falsch, seelenlos und fade.

Das ist nichts, was die Linke einfach abtun kann. Es muss etwas angeboten werden, das diese Bedürfnisse besser erfüllt als die Mainstream-Kultur und die regressiven Glaubenssysteme, die in der Vergangenheit so viel Leid verursacht haben.

Es ist unglaublich, wie viel Geld sich die Amerikaner leisten können, nur um in Übersee zu explodieren. Ihr Gesundheitssystem und ihre Infrastruktur müssen phänomenal sein.

Der Kommunismus ist im Westen so ein Nicht-Ding, dass die westliche Rechte imaginäre kommunistische Bedrohungen erfinden muss, vor denen sie sich fürchtet, indem sie vorgibt, dass zutiefst antikommunistische Institutionen wie die Demokratische Partei und das Weltwirtschaftsforum kommunistisch sind, oder dass “woke”-Zeug kommunistisch ist.

Wenn man imaginäre kommunistische Bedrohungen erfinden muss, um seiner Ideologie Sinn und Zweck zu verleihen, hat man eine dumme Ideologie. Im Westen eine Identität daraus zu machen, antikommunistisch zu sein, ist wie eine Identität daraus zu machen, gegen Dinosaurier zu sein. Hören Sie auf, sich lächerlich zu machen und tun Sie etwas Richtiges.

Kein normaler Mensch verlangt nach digitalen IDs oder digitalen Währungen der Zentralbanken. Sie werden ohne Nachfrage bereitgestellt, zum Nutzen der Machtstrukturen, die sie bereitstellen.

Wenn eine vom Westen unterstützte ukrainische Offensive auf der Krim zu einer Reihe von Eskalationen führt, die in einem nuklearen Armageddon gipfeln, würden nur etwa 200 Menschen auf der ganzen Welt denken, dass es das wert ist, und keiner von ihnen lebt auf der Krim.

Es geht so viel verloren, weil die moderne Wissenschaft und die akademische Welt die westliche Inlandspropaganda und ihre Auswirkungen nicht erforschen, weil sie die Existenz der westlichen Inlandspropaganda nicht anerkennen. Infolgedessen gibt es nirgendwo Studien oder Daten über die raffinierteste und am weitesten verbreitete psychologische Operation aller Zeiten. Und das liegt natürlich daran, dass unsere akademischen Bereiche von denselben Einflussinteressen beherrscht werden wie unsere Medien, die Technologie und jedes andere Mittel zur Kontrolle der Informationen, die westliche Menschen aufnehmen.

Dadurch sind wir nicht in der Lage, wissenschaftlich zu untersuchen, wie wir in großem Maßstab programmiert werden. Weil es keine Forschung und keine Daten gibt, können wir mit den meisten Menschen nicht einmal über das Wichtigste reden, was in unserer Gesellschaft passiert. Wenn man nicht unzählige Stunden damit verbracht hat, die vielen Systeme der imperialen Informationsmanipulation zu erforschen, ist es schwer zu glauben, dass dies überhaupt geschieht.

Dies ist der einzige Grund, warum diejenigen, die über westliche Propaganda und Informationsmanipulation im Silicon Valley sprechen, als Verschwörungstheoretiker abgestempelt werden. Das liegt nicht daran, dass die Beweise für unsere Position in diesen Fragen nicht reichlich vorhanden sind, sondern daran, dass sie nicht offiziell anerkannt und untersucht werden.

Innenpolitische Propaganda ist der am meisten übersehene und unterschätzte Aspekt unserer Zivilisation, weil sie die Menschen dazu bringt, so zu denken, zu sprechen, zu arbeiten, einzukaufen und zu wählen, dass der Status quo erhalten bleibt. Eigentlich sollte man über sie promovieren können, aber man kann nicht einmal eine Doktorarbeit darüber schreiben.

Das Wichtigste, was Sie über unsere Gesellschaft wissen müssen, ist, dass alle unsere Möglichkeiten, unsere Welt zu verstehen, von mächtigen Leuten, die vom Status quo profitieren, aggressiv und kontinuierlich beeinträchtigt werden. Sie mischen sich aktiv in unsere Wahrnehmung der Realität ein. Übersetzt mit Deepl.com

