Allein, mir fehlt der Glaube………..

Bild: https://www.middleeastmonitor.com/20210428-the-jerusalem-uprising-is-an-opportunity-to-end-the-palestinian-division/

The Jerusalem uprising is an opportunity to end the Palestinian division The current Palestinian uprising in Jerusalem is not a passing event, but rather a new stage in the history of the struggle against Israel’s military occupation. This stage must bring about a tangible change in the current Palestinian political scene.



Der Aufstand in Jerusalem ist eine Chance, die palästinensische Teilung zu beenden

Von Mohammad Ayesh



28. April 2021

Der aktuelle palästinensische Aufstand in Jerusalem ist kein vorübergehendes Ereignis, sondern vielmehr eine neue Etappe in der Geschichte des Kampfes gegen die militärische Besatzung Israels. Diese Etappe muss eine spürbare Veränderung in der gegenwärtigen palästinensischen politischen Szene bewirken. Es macht keinen Sinn, dass die Palästinenser im Westjordanland und im Gazastreifen mit Wahlen beschäftigt sind, bei denen sie um die Kontrolle einer Behörde unter Besatzung konkurrieren, während sich die Bürger Jerusalems täglich erheben, um die Stadt zu verteidigen, die illegale israelische Siedler an sich reißen wollen.

Was in Jerusalem geschieht, ist klar. Es gibt einen arabisch-palästinensischen Aufstand, der darauf abzielt, die Al-Aqsa-Moschee und die verbleibenden arabischen Viertel, die sie umgeben, zu verteidigen.

Historisch gesehen ist Jerusalem der Kompass und der Motor, der das palästinensische Volk antreibt. Dieser neue Aufstand weckt Erinnerungen an die Aqsa-Intifada von 2000, die ausgelöst wurde, als der extremistische Kriegsverbrecher Ariel Sharon in das von israelischen Besatzungstruppen geschützte Nobelheiligtum stürmte.

Der aktuelle Aufstand ist eine wichtige Reaktion auf die Kontroverse über die Durchführung palästinensischer Wahlen in der Stadt und die Frage, ob der koloniale Besatzungsstaat den Bürgern Jerusalems die Teilnahme erlauben wird. Die spontane Reaktion der Bewohner der Stadt ist jedoch weder eine Forderung, an den Wahlen teilzunehmen, noch dass Israel sie in der Stadt zulässt.

Stattdessen skandieren die Menschen zur Unterstützung des legitimen Widerstands gegen Israels brutale Besatzung, mit allen möglichen Mitteln. Wahlen gehören natürlich nicht zu diesen Mitteln.

Der Volksaufstand im besetzten Jerusalem, wie ihn die Stadt seit Jahren nicht mehr gesehen hat, stellt eine wichtige historische Chance für die Palästinenser dar, aus ihrer politischen Krise herauszukommen, vorausgesetzt, sie nutzen sie gut aus. Sie kann der gemeinsame Nenner sein, der die interne Spaltung beendet, zur Versöhnung führt und die Fraktionen wieder in die Nähe des Volkes bringt, das ihr wichtigstes Kapital ist.

Jerusalem steht derzeit an der Spitze der palästinensischen Szene. Israel weigert sich, seine Bewohner an den Wahlen teilnehmen zu lassen, weil es nicht anerkennen will, dass irgendein Teil der Stadt tatsächlich die Hauptstadt des zukünftigen palästinensischen Staates ist. Daher sollte die natürliche und logische palästinensische Antwort nichts Geringeres sein, als die Wahlen abzusagen und den Bürgern Jerusalems sofortige Unterstützung zu gewähren.

Danach sollte es eine Rückkehr zu Versöhnungsgesprächen geben. Sie müssen darauf basieren, die Palästinensische Autonomiebehörde und ihre Institutionen zu umgehen und direkt zum Wiederaufbau und zur Reform der Palästinensischen Befreiungsorganisation überzugehen und ihre Rolle als legitime Vertreterin aller Palästinenser zu aktivieren.

Was auch immer geschieht, es ist weder vernünftig noch akzeptabel, dass die Palästinenser im Westjordanland und die im Gazastreifen sich mit Solidaritätsbekundungen und Lob für die Standhaftigkeit der Bewohner Jerusalems zufrieden geben und sich dann weiter mit den Wahlen beschäftigen, was zu weiterer Zersplitterung und Spaltung führen wird. Wenn die Wahlen tatsächlich stattfinden, werden am Ende sicherlich alle als Verlierer dastehen.

Was von den Palästinensern verlangt wird, ist, sich um den Volksaufstand in Jerusalem zu scharen und den standhaften Bürgern Jerusalems die notwendige Unterstützung zukommen zu lassen, einschließlich einer sofortigen Klage beim Internationalen Strafgerichtshof, um die Vertreibung der Bewohner aus ihren Häusern zu verhindern und die Brutalität der Siedler in den arabischen Vierteln zu stoppen. Außerdem müssen die Wahlen sofort abgesagt werden, da es ohne Jerusalem keinen Sinn für Palästina gibt. Auf jeden Fall sind Wahlen ohne Versöhnung bedeutungslos, und die Beendigung der Spaltung muss jedem Wahlprozess vorausgehen, damit die Spaltung nicht durch die Wahlurne vertieft wird und wir am Ende nicht die Hoffnung auf einen Aussöhnungsprozess verlieren.

Jerusalem war schon immer der Kompass, und es allein ist in der Lage, die palästinensische Sache wieder auf den richtigen Kurs zu bringen. Es ist das Einzige, was in der Lage ist, die Fraktionen zur Vernunft zu bringen. Die gesegnete Stadt und die Al-Aqsa-Moschee bewegten alle Palästinenser und vereinten sie im Jahr 2000, und wir stehen heute an der Schwelle einer neuen Gelegenheit, das Volk des besetzten Palästinas wieder hinter Jerusalem zu vereinen. Übersetzt mit Deepl.com

Übersetzt aus Al Quds Al Arabi 26. April 2021 und bearbeitet für MEMO.

Teilen auf: Twitter

Facebook

Drucken



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen...