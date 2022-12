https://www.globalresearch.ca/rise-nazism-terrorist-groups-interwar-germany/5801787



Der Aufstieg des Nationalsozialismus und terroristischer Gruppen im Deutschland der Zwischenkriegszeit

Von Shane Quinn

Global Research,09. Dezember 2022

Die Ideologie des Nationalsozialismus entstand in den Jahren nach dem Ersten Weltkrieg. Wäre der Konflikt nicht ausgebrochen, wäre es unwahrscheinlich, dass Adolf Hitler und seine Gefolgsleute jemals an die Spitze der Gesellschaft gelangt wären.

Der nationalsozialistische Eifer ist nach dem Ende des Ersten Weltkriegs im November 1918 nicht aus dem Nichts entstanden. Fast alle Elemente des Nationalsozialismus waren bereits vor dem Krieg in Deutschland vorhanden, aber vor 1914 waren diese Bestandteile verstreut und eher schlafend. Sie bildeten kein festes Ganzes.

Der deutsche Historiker Martin Broszat, der während der Regierungszeit Hitlers aufwuchs, schrieb, dass es in Deutschland vor 1914 “einen virulenten Antisemitismus, eine Blut-und-Boden-Ideologie, die Vorstellung einer Herrenrasse, die Idee des territorialen Erwerbs und der Besiedlung des Ostens” gegeben habe. Broszat stellte fest, dass “erst der Erste Weltkrieg den entscheidenden Umbruch in der politischen Kultur des Landes bewirken sollte. Dies war der Boden, auf dem der Nationalsozialismus wachsen sollte”. (1)

Im ländlichen Deutschland war vor 1914 insgesamt wenig politisches Bewusstsein vorhanden. Mit der allgemeinen Mobilisierung der deutschen Männer während des Ersten Weltkriegs wurden die ländlichen Gebiete des Landes politisch wachgerüttelt. Wie Broszat es ausdrückt, war Deutschland nach dem Ende der Kämpfe “zu einer Massengesellschaft geworden”, und “junge Bauern und Landarbeiter kehrten mit veränderten Persönlichkeiten zurück, nachdem der Krieg sie aus dem trägen Rhythmus des Provinzlebens herausgerissen und in die ‘weite Welt’ und auf die Bühne schicksalhafter nationaler Entwicklungen geworfen hatte”.

Die Unruhe in der deutschen Gesellschaft der Zwischenkriegszeit war viel größer als in Ländern wie Frankreich und Großbritannien. Die Deutschen hatten im Krieg nicht gesiegt, und es war daher wahrscheinlicher, dass eine rechtsextreme Ideologie in Deutschland und nicht in den so genannten westlichen Demokratien aufkam.

Die Warnsignale waren schon früh zu erkennen, als im Frühjahr 1920 ein rechtsextremer Militärputsch in Berlin durchgeführt wurde [Kapp-Putsch, 13.-17. März] (2). Angeführt wurde der Kapp-Putsch in Berlin am Morgen des 13. März 1920 von der Marinebrigade des Oberleutnants Hermann Ehrhardt, dessen Soldaten während des Krieges in der deutschen Armee gedient hatten.

Als Ehrhardts Männer in die Berliner Innenstadt einmarschierten, sah man sie das alte Hakenkreuzsymbol in großen weißen Lettern auf ihren Helmen und gepanzerten Fahrzeugen tragen. Vielleicht kann man sagen, dass die Marinebrigade, die zwischen 5.000 und 6.000 Mann umfasste, zu den ersten echten Nazis gehörte.



Das Hakenkreuz wurde von Ehrhardts Marinebrigade getragen, bevor es von Hitler und der neuen NSDAP verwendet wurde, die offiziell am 24. Februar 1920, einige Wochen vor dem Kapp-Putsch, gegründet worden war. Das Hakenkreuz wurde dann im Sommer 1920 von Hitler für die NSDAP übernommen. (3)

Ehrhardt war 1920 38 Jahre alt und ein ehemaliger Offizier der Kaiserlichen Marine. Ehrhardt hatte unter anderem an der Schlacht von Jütland (31. Mai bis 1. Juni 1916) teilgenommen, der größten Seeschlacht des Ersten Weltkriegs, die den Mythos der Unbesiegbarkeit der Royal Navy für immer zerstörte, da mehr als 6.000 britische Seeleute im Laufe von nur einem Tag ihr Leben verloren.

Ehrhardt war ein rücksichtsloser, wagemutiger und fanatischer Soldat, was auf viele der Männer unter seinem Kommando zutraf. Der Militärschriftsteller Donald J. Goodspeed schrieb über die Marinebrigade: “Alles in allem wäre es schwer gewesen, eine furchtbarere Truppe zu finden”.

Bis 1919 hatte die Marinebrigade dazu beigetragen, verschiedene linke Entwicklungen in Deutschland zu beseitigen, wie zum Beispiel in den Städten Dresden und Braunschweig. Die Marinebrigade trug auch zur Beseitigung der Bayerischen Räterepublik bei, die Anfang Mai 1919 gestürzt wurde, und überwand die polnischen Kämpfergruppen, die Oberschlesien angegriffen hatten. Ehrhardts Einheit gehörte zu den paramilitärischen Verbänden (Freikorps), die kurz nach dem Krieg in Deutschland entstanden waren.

Zu dieser Zeit, Ende Februar 1919, kehrte General Erich Ludendorff nach drei Monaten freiwilligen Exils in Südschweden nach Deutschland zurück (4). General Ludendorff hatte Deutschland von August 1916 bis Oktober 1918 mit einer militärischen Autokratie regiert und war nur knapp daran gescheitert, die größeren Streitkräfte der anglo-französisch-amerikanischen Armeen zu besiegen. Oberstleutnant Goodspeed, ein Biograph Ludendorffs, schrieb, dass der General “hervorragende militärische Fähigkeiten” besaß. (5)

Der Krieg war jedoch zu Ende, und der 54-jährige Ludendorff musste den Rest seines Lebens bewältigen. Er sollte eine Inspirationsfigur für die radikale deutsche Rechte werden. Nach seiner Rückkehr aus Schweden nach Berlin erhielt Ludendorff, der zu den bekanntesten Persönlichkeiten in Deutschland gehörte, ein geräumiges Quartier im Hotel Adlon in Berlin-Mitte. Das Hotel Adlon gehörte zu den besten Hotels in Europa und war der Sitz der Alliierten Abrüstungskommission.

Ludendorff teilte den im Hotel Adlon untergebrachten englischen Generälen mit, dass Deutschland “den Krieg niemals verloren hätte, wenn die deutsche Regierung und das deutsche Volk nicht wankelmütig und schwach gewesen wären”.

Die alte Ordnung in Deutschland war zusammengebrochen, als Kaiser Wilhelm II. am 9. November 1918 abdankte und für immer in die Niederlande ging, womit seine 30-jährige Amtszeit als Monarch des Deutschen Reiches endete. Prompt kam in Deutschland eine linksgerichtete Regierung an die Macht, die als Weimarer Republik bekannt wurde. Der deutsche Staatspräsident ab dem 11. Februar 1919 war Friedrich Ebert, der viele Jahre lang Mitglied der Mitte-Links-Sozialdemokratischen Partei Deutschlands (SPD) gewesen war. Auch Philipp Scheidemann, der SPD-Vorsitzende, war in der Weimarer Regierung prominent vertreten.

Über das Jahr 1919 und darüber hinaus sagte Ludendorff wiederholt über die linken Kräfte und Politiker: “Der größte Fehler der Revolutionäre war, uns alle am Leben zu lassen. Wenn ich einmal wieder an die Macht komme, wird es kein Pardon geben. Ich sollte Ebert, Scheidemann und ihre Genossen mit gutem Gewissen aufhängen und sie baumeln sehen!”

Ludendorffs Absicht war es, so schnell wie möglich die gesamte Macht in Deutschland wiederzuerlangen und dann einen massiven Eroberungskrieg in ganz Europa zu beginnen. Er wollte Deutschland wieder zur dominierenden Nation auf dem Kontinent machen und sich dann in Frieden zurückziehen.

Ludendorffs Größenwahn war bereits 1919 ausgeprägt. In einem Brief an seine Frau Margarethe während seines Exils in Schweden verglich sich Ludendorff mit Hannibal, dem karthagischen Feldherrn, der oft als einer der größten Feldherren der Geschichte gilt. Ludendorff schrieb an seine Frau: “Sage allen, wie ähnlich mein Schicksal dem von Hannibal war. Das wird sie lehren zu verstehen”. Hannibal ging im Jahr 195 v. Chr. freiwillig ins Exil, nachdem er von den Römern dazu gezwungen worden war. (6)

Im Vordergrund steht für Ludendorff der Sturz der Regierung Ebert. Das Hotel Adlon war ein zu auffälliger Ort für die Art von Arbeit, die Ludendorff vorschwebte. Später im Jahr 1919 boten ihm Freunde an, ihm eine luxuriös eingerichtete Wohnung in der Viktoriastraße gegenüber dem Tiergarten im Zentrum von Berlin zu leihen. Er nahm ihr Angebot an.

Schon bald trafen sich in Ludendorffs Wohnung in der Viktoriastraße Kameraden und Verschwörer, von Dr. Wolfgang Kapp und General Walther von Lüttwitz bis hin zu Ludendorffs ehemaligem Generalstabschef Oberst Max Bauer und Hauptmann Waldemar Pabst. Hauptmann Pabst, der später Kontakte zu Hitler und Benito Mussolini knüpfte, hatte im Januar 1919 in Berlin die Hinrichtung der revolutionären Sozialisten Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht angeordnet.

Mit der Unterstützung Ludendorffs gründete Pabst im Oktober 1919 eine rechtsextreme politische Organisation mit dem Namen “Büro der Nationalen Vereinigung”. Ihr Ziel war es, die antirepublikanischen Kräfte zu koordinieren und die deutsche Republik durch einen Militärputsch zu stürzen, der als Kapp-Putsch bekannt wurde. An dem Büro des Nationalen Bundes waren der rechtsextreme Politiker Dr. Kapp und General von Lüttwitz, der Oberbefehlshaber der deutschen paramilitärischen Einheiten, beteiligt.

Mit dem Eindruck des Krieges in den Köpfen der Menschen, einschließlich der westlichen Alliierten, ging Ludendorff bei seinem Ziel, die Kontrolle über Deutschland wiederzuerlangen, vorsichtig vor. Vorerst blieb er noch etwas im Schatten des Geschehens. Goodspeed schrieb,

“Als Kapp sich nach einem Schwert umsah, dachte er zuerst an General Ludendorff selbst, der aus Schweden zurückgekehrt war und dessen Name im ganzen Land noch immer hohes Ansehen genoss… aber Anfang 1920 hatte er [Ludendorff] noch genug Realitätssinn, um mit einiger Vorsicht vorzugehen. Obwohl Ludendorff die Aufstandsbewegung moralisch unterstützte, lehnte er es ab, einen Putsch anzuführen”. Kapp entschied sich für General von Lüttwitz.

Nach anfänglichen Erfolgen scheiterte der Putsch nach nur 5 Tagen. Das lag vor allem an der mangelnden Rücksichtslosigkeit und Effizienz, mit der Kapp und von Lüttwitz gegen ihre Gegner auf den Straßen Berlins vorgingen, und an ihrer Nachsicht gegenüber den Weimarer Politikern, die Berlin unbehelligt verlassen durften, statt von den Kappisten festgenommen zu werden.

Nach der Niederschlagung des Kapp-Putsches am 17. März 1920 schlichen die Verschwörer aus der Reichskanzlei und aus Berlin davon. Kapp ging nach Schweden, von Lüttwitz floh nach Ungarn und Pabst nach Österreich. Ludendorffs Beteiligung an dem Staatsstreich und seine Anwesenheit in der Reichskanzlei zusammen mit den anderen Verschwörern war kein Geheimnis; im Gegensatz zu den Rädelsführern besaß Ludendorff genügend Autorität, um in Deutschland zu bleiben. Allerdings konnte er nicht mehr lange in Berlin bleiben, da die Hauptstadt selbst zu heiß geworden war, um den General festzuhalten.

Bevor Ludendorff Berlin verließ, schüttelte er Oberst Max Bauer, einem seiner wichtigsten Verbündeten während des Krieges, die Hand und sagte: “Bauer, wir sind um eine bittere Erfahrung reicher”. Bauer floh daraufhin nach Ungarn. Ende März 1920 verließ Ludendorff, der sich nun “Herr Lange” nannte, Berlin mit dem Zug in Richtung des süddeutschen Bundeslandes Bayern, einer Region, die über Jahre hinweg eine Brutstätte der nationalsozialistischen Aktivitäten sein sollte und die die Weimarer Regierung nicht kontrollieren konnte.

Oberleutnant Ehrhardt, der Ludendorff während des Kapp-Putsches kennengelernt hatte, machte sich auf den Weg zu dem General nach Bayern. Ernst Pöhner, der antikommunistische bayerische Polizeipräsident, hatte Ehrhardt und die Marinebrigade in die bayerische Hauptstadt München eingeladen. Ehrhardt wurde zum Chef der Bereitschaftspolizei ernannt, und seine Truppen wurden als Landarbeiter auf den weitläufigen Ländereien um München eingesetzt.

nde 1920 gründete Ehrhardt eine rechtsextreme Mordgesellschaft, die Organisation Consul. Sie bestand aus Mitgliedern der Marinebrigade, die nach dem Scheitern des Kapp-Putsches von der Regierung Ebert verboten worden war. Innerhalb von zwei Jahren verübte Ehrhardts Organisation Consul mindestens 354 politische Morde in Deutschland. (7)

Die Organisation Consul tötete einfach jeden, den Ehrhardt für einen Feind Deutschlands hielt. Unter den verschiedenen terroristischen Vereinigungen, die die Weimarer Republik behinderten, wurde die Organisation Consul an Bekanntheit nur noch von der NSDAP übertroffen. Nur sehr wenige Mitglieder der Organisation Consul wurden jemals für die Morde verurteilt. (8)

Ludendorff zog unterdessen kurz nach seiner Übersiedlung nach Bayern in das kleine Dorf Ludwigshöhe in der Nähe von München. Da er von kommunistischen oder linken Aktivisten mit einem Attentat bedroht wurde, lebte Ludendorff in einer von hohen Mauern umgebenen Villa in Ludwigshöhe, wo er rund um die Uhr von Ehrhardts Männern bewacht wurde. Ludendorffs Alltag war von ständiger Konspiration geprägt, und obwohl er nicht persönlich mit der Organisation Consul oder deren Morden zu tun hatte, wies Goodspeed darauf hin, dass “dies die Leute um Ludendorff herum waren, und er war, zumindest im Geiste, einer von ihnen”. Übersetzt mit Deepl.com

*

Shane Quinn hat einen Abschluss in Journalismus mit Auszeichnung. Er schreibt vor allem über außenpolitische Themen und wurde dabei von Autoren wie Noam Chomsky inspiriert.

Er ist wissenschaftlicher Mitarbeiter des Centre for Research on Globalization (CRG).

