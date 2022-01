Das interessiert “unsere” westlichen “Wertegemeinschaften” nicht, aber die russischen, türkischen und chinesischen “Vergehen”, belegt man mit Sanktionen und Drohungen, nur der zionistische Staatsterrorstaat bleibt unbehelligt! Gerade Annnalena Baerbock, die doch immer vorn dabei ist, geht es um Russland, die Türkei oder China, schweigt zum “jüdischen Staat”.

The use and abuse of administrative detention by Israel The Palestinian people rightly saluted Hisham Abu Hawash as a brave man who was prepared to die in pursuit of his freedom. On 4 January, the occupation state of Israel agreed to his release following his almost five-month long hunger strike.

Bild: Palästinenser versammeln sich mit Transparenten vor dem Gebäude des Roten Halbmonds in Gaza-Stadt am 20. Dezember 2021, um gegen die israelische “Verwaltungshaft” zu protestieren [Mustafa Hassona/Anadolu Agency].

Der Einsatz und Missbrauch von Verwaltungshaft durch Israel

Von Kamel Hawwash

7. Januar 2022

Das palästinensische Volk hat Hisham Abu Hawash zu Recht als einen mutigen Mann gewürdigt, der bereit war, für seine Freiheit zu sterben. Am 4. Januar stimmte der Besatzungsstaat Israel seiner Freilassung zu, nachdem er fast fünf Monate lang in den Hungerstreik getreten war. Bilder von Hishams gebrechlichem, fast skelettartigem Körper wurden in den sozialen Medien verbreitet, ebenso wie ein Video von Hishams Kindern, die ihren sterbenden Vater besuchen und umarmen, was Menschenrechtsaktivisten wütend machte.

Jeder, der schon einmal gefastet hat, insbesondere aus religiösen Gründen, weiß, wie schwierig es ist, Hunger zu erleiden. Nach nur einem Tag des Fastens sind sie bereit, ein Festmahl zu sich zu nehmen. Stellen Sie sich vor, Sie würden fast fünf Monate lang nichts essen, so wie Hisham es tat. Stellen Sie sich auch vor, was jemanden dazu bewegen würde.

Ich bezweifle, dass einer seiner Entführer mutig genug wäre, das zu tun, was er für die Freiheit getan hat.

Hisham wurde in Verwaltungshaft gehalten, die Israel nach Belieben und ohne Anklage einsetzt und missbraucht. Mit dieser Praxis werden Palästinenser für längere Zeit ohne Anklage festgehalten, wenn der Verdacht besteht, dass sie eine Sicherheitsbedrohung darstellen. Sobald Israel die Beweise als “geheim” eingestuft hat, kann es wiederholt eine Verlängerung der Haft beantragen, der die israelischen Gerichte fast immer stattgeben.

Abu Hawash ist nicht der erste und wird sicher nicht der letzte Palästinenser sein, dessen Rechte Israel auf diese Weise ungestraft missbraucht. Die Palästinenser haben Großbritannien für dieses Gesetz zu “danken”, das Israel 1979 auf der Grundlage der britischen Mandatsverordnungen von 1945 (Verteidigungsnotstand) einführte.

Im Oktober traten fünf Palästinenser in einen Hungerstreik, um ihre Freiheit zu fordern, was UN-Experten dazu veranlasste, darauf hinzuweisen, dass die Aufforderungen an Israel, seiner Verpflichtung nachzukommen, vergeblich waren. “Nach internationalem Recht ist Verwaltungshaft nur unter außergewöhnlichen Umständen und nur für kurze Zeiträume zulässig. Israels Praktiken überschreiten alle völkerrechtlichen Grenzen.”

Mit einer Ausnahme ist es allen Gefangenen gelungen, Israel zu zwingen, sie innerhalb weniger Tage freizulassen, mit Ausnahme von Abu Hawash, bei dem Ärzte letzte Woche warnten, dass er dem Tod nahe sei.

Die internationale Gemeinschaft, die sich normalerweise beeilt, Israel das Recht zuzusprechen, sich gegen den palästinensischen Widerstand zu verteidigen, war sprachlos und sagte nichts gegen diese Praxis, die UN-Experten als “ungesetzlich” bezeichneten.

Während Abu Hawash am 26. Februar freigelassen werden soll, befinden sich derzeit über 500 Palästinenser, darunter sechs Kinder, in Verwaltungshaft.

Die übrigen Inhaftierten haben kürzlich angekündigt, dass sie aus Protest gegen ihre Inhaftierung das israelische Gerichtssystem boykottieren werden.

Es bleibt den einzelnen Gefangenen überlassen, für ihre Freiheit von der Verwaltungshaft zu kämpfen. Israel kann und wird im Jahr 2022 weitere Palästinenser ohne Anklage oder Verurteilung inhaftieren. Zwar äußerten einige ausländische Vertretungen in Palästina ihre “Besorgnis” über den Fall Hisham, aber keine verpflichtete sich, einen Standpunkt einzunehmen, der genügend Druck auf Israel ausüben würde, um es zu zwingen, diese Praxis zu beenden.

Das britische Konsulat in Jerusalem tweetete: “Äußerst besorgt über den sich verschlechternden Gesundheitszustand des Palästinensers #HishamAbuHawash, der sich seit 141 Tagen im Hungerstreik befindet, um gegen seine Verwaltungshaft in einem israelischen Gefängnis seit Oktober 2020 zu protestieren. ½”, während die Delegation der Europäischen Union bei den Palästinensern tweetete: “1/2 Ernsthaft besorgt über den kritischen Gesundheitszustand des Palästinensers Hisham Abu Hawash, der sich seit 140 Tagen in einem ausgedehnten Hungerstreik befindet, um gegen seine Verwaltungshaft in einem israelischen Gefängnis seit Oktober 2020 zu protestieren.”

Keine der beiden Botschaften in Tel Aviv twitterte oder äußerte sich zu dieser Praxis. Warum diese Aufteilung der Verantwortung? Die Botschaften in Ramallah zeigen sich besorgt, aber in Tel Aviv unterstützen sie Israel blindlings? Was die USA betrifft, so schwieg der Twitter-Account der US-Botschaft zu diesem Thema, und da es kein US-Konsulat in Ost-Jerusalem gibt, ist es schwierig zu beurteilen, ob das Konsulat, dessen Wiedereröffnung Biden versprochen hatte, das aber bisher nicht wiedereröffnet wurde, sich zu diesem Thema geäußert hätte.

Die Reaktion in Palästina auf die Freilassung von Hisham war freudig, aber die Palästinenser fragten sich, ob der palästinensische Präsident Mahmoud Abbas das Problem Abu Hawash angesprochen hatte, als er den israelischen Verteidigungsminister Gantz in seinem Haus in der Nähe von Tel Aviv traf. Auf einem in den sozialen Medien kursierenden Video war jedoch zu sehen, wie Abbas von einem Mitglied von Hishams Familie für seine Bemühungen um seine Freilassung gedankt wurde. Klar ist jedoch, dass Hisham seine Freiheit durch sein eigenes Opfer und die Unterstützung von Menschen in aller Welt erlangt hat und nicht durch Abbas’ Eingreifen.

In Israel reagierte eine Gesellschaft, die immer weiter nach rechts rückt, weil sie immer wieder extremistische Führer wählt, mit Wut auf die Vereinbarung zur Freilassung von Abu Hawash. Ihr Zorn hätte sich jedoch auf ihre Regierung und das Rechtssystem richten müssen, das eine Inhaftierung ohne Anklage zulässt. Sie würden diese Praxis für ihre eigene Familie oder Freunde nicht akzeptieren.

Ein Beispiel für diese Wut ist der rechtsextreme Kahanist Itamar Ben Gvir, der nach Bekanntwerden der “Vereinbarung” versuchte, in Abu Hawashs Zimmer im Krankenhaus einzudringen, was jedoch von Hishams Familie und Unterstützern verhindert wurde. Ein anderer rechtsextremer Israeli griff einen palästinensischen Kameramann vor dem Krankenhaus an, weil er über die Versammlung berichtet hatte.

Das britische Erbe seit der Balfour-Erklärung und der palästinensischen Nakba, die mit dem Ende der britischen Mandatszeit zusammenfiel, verfolgt die Palästinenser weiterhin mit der Praxis der Verwaltungshaft, die Israel zur Anpassung an seine Unterdrückungspolitik gegenüber den Palästinensern eingeführt hat.

Mehrere Verwaltungshäftlinge haben Hungerstreiks als letztes Mittel eingesetzt, um friedlich ihre Freiheit zu erlangen. Zusätzlich zur Bezeichnung der Palästinenser als “Terroristen” und der Verwendung friedlicher Mittel des Widerstands als verschiedene Varianten davon, einschließlich “wirtschaftlicher Terror” und “politischer Terror”, wird ein israelischer Führer wahrscheinlich einen neuen Ausdruck finden, um Hungerstreiks als eine Form des Terrors zu bezeichnen. Vielleicht könnte dies “Hungerterror” oder “Hungerterror” sein. Die Alternative wird sein, dies als eine Form des “neuen Antisemitismus” zu bezeichnen, vielleicht, dass die Verwaltungshäftlinge dies nicht tun würden, wenn sie von einem anderen Land inhaftiert würden, und dass sie Israel “aussondern”, weil es angeblich “der einzige jüdische Staat der Welt” ist. So verrückt es auch klingen mag, es würde mich nicht im Geringsten überraschen, wenn die israelische Führung versuchen würde, diese tapferen Gefangenen zu verleumden, weil sie friedlich für ihre Freiheit kämpfen.

Der einfachere Weg für den Unterdrücker-Staat wäre, diese Praxis zu beenden. Die Gefangenen sollten entweder angeklagt oder freigelassen werden, wenn der Staat keine Anklage erheben kann.

Gleichzeitig könnte er die Rechte der Palästinenser auf Freiheit, Gerechtigkeit und Gleichheit in ihrem Heimatland anerkennen, seine siedler-kolonialistische Apartheidpolitik beenden und Frieden mit den Palästinensern schließen, auf deren Land er durch die Verweigerung ihrer Rechte, einschließlich des Rechts der Flüchtlinge auf Rückkehr, durch Unterdrückung und vor allem durch den Lauf der Waffe weiter existiert. Übersetzt mit Deepl.com

