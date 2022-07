The Fistbump Heard Round The World Listen to a reading of “The Fistbump Heard Round The World”: ❖ Two powerful leaders met beneath the hot Jeddah sun to discuss oil and killing and friendship. One of the leaders rules a tyrannical regime which funds terrorists, murders journalists, suppresses civil rights and commits war crimes.

Der Faustschlag, der um die Welt ging

Von Caitlin Johnstone

16. Juli 2022

Zwei mächtige Staatsoberhäupter trafen sich unter der heißen Sonne Jeddahs, um über Öl, Mord und Freundschaft zu sprechen.

Einer der Führer herrscht über ein tyrannisches Regime, das Terroristen finanziert, Journalisten ermordet, Bürgerrechte unterdrückt und Kriegsverbrechen begeht. Der andere, der Kronprinz von Saudi-Arabien, ist nicht besser.

Sie begrüßten sich nicht mit dem traditionellen Händedruck und auch nicht mit einem strengen Fingerzeig des Amerikaners für die Ermordung von Jamal Khashoggi, sondern mit dem spektakulärsten Faustschlag in der Geschichte der Zivilisation.

Seit der Erfindung des Fauststoßes gab es keinen so reinen, so liebevollen, so ausdrucksstarken Ausdruck von perfekter Einheit und Harmonie. Beobachter meinten, sie hörten Engel singen.

Wo sich ihre beiden Fäuste berührten, verschmolzen ihre Seelen. Ihre Augen trafen sich mit einer Intimität, die Dichter und Liebhaber ihr ganzes Leben lang zu erfassen versuchen. Ihre “dick chakras” brannten mit der Intensität von tausend Sternen.

“Das ist es, was wir sind”, brüllte der Faustkeil in den Himmel. “Das sind wir schon immer gewesen. Unser heiliger Bund steht einem Reich vor, das von Öl und Blut gespeist wird, und wir herrschen in heiliger Gemeinschaft mit den großen Königen der Vergangenheit. Nichts soll jemals zwischen uns stehen: keine Knochensäge, keine Massenenthauptung, kein angestrengtes Lippenbekenntnis zu den Werten der Menschenrechte auf der Wahlkampftour des Präsidenten.

Die Zeit blieb stehen, als die beiden ihre Fäuste in einer völkermörderischen Ehe vereinten und sich auf einem Berg jemenitischer Leichen und gequälter Knochen aus Syrien schüchtern angrinsten. Ihre Gesichter verwandelten sich in Totenköpfe. Tauben mit rot gefärbten Federn erfüllten den Himmel.

Und die Marxisten der Welt sagen: “Wenn wir nur eines Tages diese Art von Klassensolidarität einfangen könnten.”

Und die Ehefrauen der Welt sagen: “Wenn er mich doch nur eines Tages auch so ansehen würde.”

Und die Waffenhersteller der Welt sagen: ” Hoppla, ja, Kumpel, das wird toll, lass uns Koks von einer Tomahawk-Rakete schnupfen.”

Und die verborgenen Heiligen sagen: “Irgendetwas muss hier nachgeben.”

Und die Welt dreht sich um die Achse dieser beiden geballten Fäuste in Richtung Ökozid und Gräueltaten und Google Hollywood McDystopia.

Und der imperiale Moloch marschiert weiter, und die Erde dreht sich in die Schwärze, und wir alle halten uns an den Händen und schauen auf die Vorsehung, während wir in ein zunehmend seltsames Unbekanntes eintauchen. Übersetzt mit Deepl.com



