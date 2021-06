Der Fremde aus Paris von Isabella Hammad

Der Fremde aus Paris Von: Romael 30.03.2021 Selten hat mich ein Buch so verwirrt wie dieses. So viele Beziehungen, so viele Namen und Familien. Aber zum Glück hat die Autorin dem Leser einen Leitfaden mit an die Hand gegeben.

Was für ein faszinierendes Epos, ein Roman genau das Richtige für Zeiten der Muse und Entspannung. Wie es Isabella Hammad gelingt die Geschichte ihres Urgroßvaters verarbeitet, zur Geschichte vom Palästinenser Midhat und der Französin Jeanette ist meisterhaft. Er, der Sohn eines reichen Textilhändlers, wird zum Studium nach Frankreich geschickt. Er soll dort Medizin studieren. In seiner Gastfamilie lernt er die junge Jeanette kennen. Wie sich die beiden jungen Leute annähern, sie die emanzipierte junge Frau und er der schüchterne Palästinenser mit guten Französisch Kenntnissen, aber ohne Gefühl für die Raffinesse. Isabella Hammad versteht es die Leser mitzunehmen in die Kultur Palästinas und die französische Welt, am Beginn des Ersten Weltkriegs und die Schrecken des Krieges. Besonders ergreifend für mich, wie die Autorin die bewegende und spannende Geschichte Palästinas schildert, als traurigen Beispiel für das bis heute unerfüllte Streben nach Unabhängigkeit und Freiheit, auf gerieben zwischen den mächtigen Staaten und ihren Interessen. Diese Liebe zwischen den Kulturen bleibt schlussendlich unerfüllt bleibt. Er kehrt zurück nach Palästina, heiratet dort eine Palästinenserin. Die Liebe zu Jeanette und Frankreich in ihm brennt weiter. Wie das Leben in Palästina geschildert wird ist so spannend, dass man von den vielen Eindrücken förmlich mitgerissen wird. Der Roman ist die Geschichte Palästinas und geht so unter die Haut, dass ich ihn begeistert empfehle, für alle Leser, die wie ich nicht genug über Palästina und seine Geschichte lesen kann. Gerade die Romanform die nicht trockene und wissenschaftliche Abhandlung macht “Den Fremden in Paris” von Isabella Hammad so wichtig.

Evelyn Hecht-Galinski

Isabella Hammad Der Fremde aus Paris Roman

