Der israelische Botschafter in Ungarn, Yacov Hadas Handelsman, nahm an der Gedenkveranstaltung teil. Er vertritt einen Staat, der in diesem Jahr bisher fast 100 Palästinenser und seit dem Ausbruch der zweiten Intifada im September 2000 mehr als 10.000 getötet hat.Der Verweis auf Verbrechen, die im 20. Jahrhundert stattfanden, ist offenbar der beste Weg, um mit Verbrechen im 21. davonzukommen.

Olivér Várhelyi, Israels treuester Verbündeter in den höchsten Rängen der Brüsseler Bürokratie. (Über Twitter)

Der Holocaust wird missbraucht, während die EU positive Stimmung mit der Israel-Lobby verbreitet

von David Cronin



18. April 2023

Es vergeht kaum eine Woche, in der der Holocaust nicht missbraucht wird.

Ein solcher Missbrauch fand am Sonntag statt, als in Budapest ein Marsch abgehalten wurde – angeblich zum Gedenken an die von den Nazis ermordeten ungarischen Juden.

Zumindest funktioniert diese Taktik in Israel.

Am Samstag griff die israelische Polizei Christen an, die das Osterfest im besetzten Jerusalem feierten. Keiner der Teilnehmer des Budapester Marsches am folgenden Tag scheint gegen die Übergriffe protestiert zu haben – oder gegen Israels noch schlimmere Angriffe auf muslimische Gläubige während des Ramadan.

Katharina von Schnurbein, die Koordinatorin der Europäischen Union gegen Antisemitismus, hat die staatliche Gewalt Israels mit Sicherheit nicht beunruhigt. Sie führte den Marsch in Budapest an, zusammen mit dem bereits erwähnten israelischen Botschafter in Ungarn.

Von Schnurbein hat deutlich zu verstehen gegeben, dass sie vom christlichen Zionismus motiviert ist. Die Anhänger dieser perversen Ideologie glauben, dass die Bibel Israel die Erlaubnis gibt, den Palästinensern Palästina zu stehlen.

Immer noch Mythen verbreiten

Der Marsch wurde auch von Olivér Várhelyi, dem ungarischen Mitglied der Europäischen Kommission (der Exekutive der EU), befürwortet.

Er ist nominell für die Verwaltung der Beziehungen zu den Nachbarländern der EU zuständig. Laut dem “Missionsschreiben”, das er von der Europäischen Kommission zu Beginn seiner Amtszeit im Dezember 2019 erhalten hat, wird von ihm erwartet, dass er “die Achtung der Menschenrechte und der Rechtsstaatlichkeit” fördert.

Unabhängig davon, ob diese Erwartungen echt waren, hat Várhelyi sie nicht erfüllt.

Er hat in letzter Zeit Gespräche mit einer Reihe von pro-israelischen Lobbygruppen geführt.

Im Januar traf er beispielsweise Ted Deutch, den neuen Vorsitzenden des American Jewish Committee.

In einem Protokoll dieses Gesprächs, das auf eine Anfrage zur Informationsfreiheit hin erhalten wurde, wird es als “positiver und zukunftsorientierter Meinungsaustausch über Angelegenheiten von gemeinsamem Interesse” beschrieben.

Die Liste dieser “Angelegenheiten” war kurz: Die Beziehungen zwischen der EU und Israel, die Bekämpfung des Antisemitismus und die Unterstützung der Abraham-Abkommen (Normalisierungsabkommen zwischen Israel und mehreren arabischen Ländern). Die Verlesung enthielt keinen spezifischen Hinweis auf die Menschenrechtsverletzungen Israels.

Etwa einen Monat zuvor traf er sich mit Vertretern der Action and Protection League, einer in Budapest gegründeten Pro-Israel-Gruppe.

In dem Bericht – siehe unten – über dieses Gespräch heißt es: “Es fand ein produktiver Austausch über die Umsetzung der EU-Strategie zur Bekämpfung des Antisemitismus und zur Förderung des jüdischen Lebens statt.

Es gibt keinen Hinweis darauf, dass die Unterdrückung der Palästinenser durch Israel während des “produktiven Austauschs” zur Sprache kam.

Weit davon entfernt, die Rechte der Palästinenser zu verteidigen, hat Várhelyi immense Grausamkeiten an den Tag gelegt, um der Israel-Lobby zu gefallen.

Er ist sogar so weit gegangen, die Hilfe für palästinensische Krankenhäuser zu blockieren, weil falsche Behauptungen aufgestellt wurden, die in palästinensischen Schulen verwendeten Bücher seien israelfeindlich.

Während die Hilfe schließlich freigegeben wurde, verbreitet Várhelyi weiterhin Mythen über Schulbücher.

Nach einem Treffen mit dem Leiter der UNRWA, der UN-Agentur für Palästinaflüchtlinge, im März twitterte Várhelyi, dass die UNRWA “mit gutem Beispiel vorangehen” müsse. Damit unterstellte er – entgegen den Tatsachen – dass die von der Agentur betriebenen Schulen Intoleranz predigen.

Die Realität ist, dass Israels unerbittliche Aggression den Frieden unmöglich macht.

Várhelyi hat nicht an Gelegenheiten gefehlt, um Israel zu sagen, dass seine Aggression aufhören muss.

Er hat seit Dezember 2019 an mindestens 12 Treffen oder Gesprächen mit Vertretern Israels teilgenommen – im Gegensatz zu Mitarbeitern von Pro-Israel-Lobbygruppen -, wie die Europäische Kommission auf eine Informationsanfrage hin bestätigte. Darunter befand sich auch eine “Mission nach Israel” – der von EU-Beamten verwendete Begriff -, die er im März letzten Jahres unternahm.

Bei jedem dieser Gespräche ging es um die Stärkung der Beziehungen zwischen der EU und Israel, wie aus den zugegebenermaßen begrenzten Angaben hervorgeht.

In letzter Zeit wurde viel darüber spekuliert, wie Israels internationales Ansehen durch die Aufnahme von Faschisten in die Regierungskoalition und die “Unruhen”, die ihre “Reformen” mit sich bringen könnten, beschädigt werden könnte.

Oliver Várhelyi hingegen bleibt bei seiner “business as usual”-Haltung. Das ist nicht überraschend.

Unabhängig davon, ob Israel eine rechtsextreme oder eine eher “liberale” Regierung hat, hat er sich in den höchsten Rängen der Brüsseler Bürokratie als sein treuester Verbündeter erwiesen.

Israel kann sich auf ihn verlassen, wenn es darum geht, die Dinge positiv zu halten. Die Palästinenser können von ihm erwarten, dass er grausam bleibt. Übersetzt mit Deepl.com



David Cronin ist Mitherausgeber von The Electronic Intifada. Zu seinen Büchern gehören Balfour’s Shadow: A Century of British Support for Zionism and Israel und Europe’s Alliance with Israel: Aiding the Occupation.

