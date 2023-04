The Israeli Attack on South Lebanon and Al Aqsa Crisis The surprise agreement between Iran and Saudi Arabia signed on March 10 may hold the key political reconciliation in Lebanon. The Palestinian resistance group Hamas attacked Israel with rockets coming from South Lebanon on April 6. The resistance was responding to the repeated attacks on Palestinians praying inside the Al Aqsa Mosque in Jerusalem during the holy month of Ramadan.

Der israelische Angriff auf den Südlibanon und die Al-Aqsa-Krise

von Steven Sahiounie

17. April 2023

Das überraschende Abkommen zwischen Iran und Saudi-Arabien, das am 10. März unterzeichnet wurde, könnte der Schlüssel zur politischen Versöhnung im Libanon sein.

Die palästinensische Widerstandsgruppe Hamas griff Israel am 6. April mit Raketen aus dem Südlibanon an. Der Widerstand reagierte damit auf die wiederholten Angriffe auf Palästinenser, die während des heiligen Monats Ramadan in der Al-Aqsa-Moschee in Jerusalem beten.

Extremistische jüdische Siedler hatten entgegen langjähriger Traditionen darauf bestanden, die Moschee zu betreten, was zu Spannungen führte, und die israelische Polizei ging brutal gegen die betenden Palästinenser vor, schlug unter anderem Frauen und verhaftete 400 Personen.

Die extremistische Regierung des israelischen Premierministers Netanjahu lehnt die Gründung eines palästinensischen Staates ab und unterstützt den Ausbau der jüdischen Siedlungen im besetzten Westjordanland, was die fanatischen Siedler, die die Moschee besuchten, ermutigte.

Am 7. April schlugen israelische Luftangriffe zur Vergeltung im Südlibanon ein und markierten damit die größte Eskalation zwischen Israel und dem Libanon seit fast 20 Jahren. Nach den Vergeltungsschlägen gab es auf beiden Seiten keine Opfer zu beklagen. Die Hamas wird von der libanesischen Widerstandsgruppe Hisbollah unterstützt.

Das US-Außenministerium verurteilte den Angriff auf Israel und erklärte, Israel habe das Recht, sich gegen alle Angriffe zu verteidigen. Das Recht der Palästinenser, während einer religiösen Zeit in ihrer eigenen Moschee zu beten, wurde nicht erwähnt. Die USA unterstützen nur die Rechte der Juden, während die christlichen und muslimischen Palästinenser schutzlos dastehen.

Samir Geagea, dessen christliche Libanesische Streitkräfte (LF) im Bürgerkrieg oft gegen palästinensische Kämpfer kämpften, verurteilte den Anschlag, und Fouad Abu Nader, ein weiterer ehemaliger LF-Kommandeur, forderte die Verhaftung des Hamas-Führers.

Israel und die USA haben den Libanon als Bühne für Stellvertreterkriege genutzt. Die Gründung Israels im Jahr 1948 führte zu einem enormen Zustrom palästinensischer Flüchtlinge in den Libanon, und nach so vielen Jahren, in denen die Rechte der Palästinenser nicht wiederhergestellt wurden, bestehen diese alten Probleme für den gesamten Nahen Osten fort, der durch den Apartheidstaat Israel in Geiselhaft gehalten wird.

Frühere israelische Angriffe und Besetzung des Libanon

Am 10. April 1973, zwei Jahre vor Ausbruch des Bürgerkriegs, drang ein israelisches Kommando unter der Führung von Ehud Barack in Beirut ein und tötete drei hochrangige Vertreter der Palästinensischen Befreiungsorganisation (PLO) in ihren Wohnungen. Mehrere libanesische Polizisten und Wachleute wurden bei dem Verbrechen ebenfalls getötet.

Der Überfall entfachte die Spaltung zwischen den libanesischen Anhängern und den Gegnern der PLO, die seit 1970 im Libanon ansässig war.

Weniger als einen Monat später kam es zu Zusammenstößen zwischen der libanesischen Armee und palästinensischen Freiheitskämpfern, aus denen sich der Bürgerkrieg von 1975 bis 1990 entwickelte, in dessen Verlauf die israelische Armee in den Süden des Libanon einmarschierte und die brutale militärische Besatzung bis zum Jahr 2000 andauerte.

Es war der Aufstieg der Hisbollah, der für den israelischen Rückzug verantwortlich war. Im Sommer 2006 unterstützten US-Präsident Bush und Außenministerin Condoleezza Rice den israelischen Angriff auf den Libanon, um die Hisbollah zu vernichten. Bei den Luftangriffen wurde ein Großteil der lebenswichtigen zivilen Infrastruktur im Libanon zerstört, mehr als 1 000 Libanesen wurden getötet und Hunderttausende wurden obdachlos. Letztendlich konnte Israel nicht in den Libanon eindringen, und die Hisbollah erwies sich als die einzige Kraft, die in der Lage war, die libanesische Grenze vor Invasion und Besetzung zu schützen.

Wiederherstellung der vollen diplomatischen Beziehungen zwischen Saudi-Iran

Das überraschende Abkommen zwischen Iran und Saudi-Arabien, das am 10. März unterzeichnet wurde, könnte der Schlüssel zur politischen Aussöhnung im Libanon sein.

Saudi-Arabien hat traditionell die libanesischen sunnitischen Politiker wie den verstorbenen Premierminister Rafik Hariri und seinen Sohn, Premierminister Saad Hariri, unterstützt. Saad Hariri hat sich jedoch aus dem politischen Leben zurückgezogen.

Da Saudi-Arabien sunnitische Politiker unterstützt und der Iran die schiitische Hisbollah, hat die langjährige Rivalität zwischen den beiden Ländern die politische Szene im Libanon geprägt. Die neu gefundene Versöhnung zwischen Riad und Teheran könnte im Libanon die Voraussetzungen für einen Kompromiss schaffen.

Kronprinz Mohammed bin Salman hat eine Vision 2030, die auf Frieden und Wohlstand in Saudi-Arabien und der Region beruht.

Vor dem Abkommen vom 10. März unterstützte die Hisbollah den maronitischen Christen Suleiman Frangieh bei der Wahl zum Präsidenten.

Riad hat sich in der Öffentlichkeit nicht für einen bestimmten Kandidaten ausgesprochen und vertritt den Standpunkt, dass der Libanon allein entscheiden sollte.

Das Amt des Präsidenten ist im Libanon seit Oktober 2022 unbesetzt, und die Wahl hängt davon ab, dass ein Kandidat die erforderlichen Stimmen der Parlamentsmitglieder erhält, die in mehreren Wahlgängen nie eine Mehrheit gefunden haben.

Saudi-Arabien war einst ein wichtiger Investor in dem Land, vor allem im Bereich des Luxustourismus, doch müssen grundlegende Fragen geklärt werden, bevor wieder in großem Umfang investiert wird.

Die USA sind gegen die saudi-iranische Entspannungspolitik. Das Chaos und der Konflikt zwischen den beiden regionalen Machtzentren diente den Interessen der USA und entsprach der israelischen Außenpolitik gegenüber seinen Nachbarn, nämlich sie im Krieg miteinander zu halten.

Das Amt des Präsidenten ist vakant

In einer Mehrparteienrepublik mit einem Parlament sind die Politiker bei der Wahl eines neuen Präsidenten in eine Sackgasse geraten. Der Premierminister muss ein Sunnit sein, der Präsident ein Maronit, und der Parlamentspräsident muss ein Schiit sein.

Die derzeitige Bevölkerung beläuft sich auf fast 5,5 Millionen Menschen, von denen 31,9 % Sunniten, 31 % Schiiten und 32,4 % Christen sind.

Der Libanon wurde 1920 aus einem kleinen Teil Syriens gegründet, stand unter französischer Verwaltung und erlangte schließlich 1943 die Unabhängigkeit.

Chef der Zentralbank der Geldwäsche beschuldigt

Marwan Kheireddine, der Vorstandsvorsitzende der libanesischen Bank Al Mawarid, wurde letzten Monat in Frankreich im Rahmen der französischen Ermittlungen wegen Veruntreuung von mehr als 330 Millionen Dollar durch den libanesischen Zentralbankgouverneur Riad Salameh und seinen Bruder Raja angeklagt.

“Ich bestätige, dass Marwan Kheireddine wegen schwerer Geldwäsche und Beteiligung an einer kriminellen Verschwörung angeklagt und im Rahmen der in Frankreich eingeleiteten gerichtlichen Ermittlungen, die insbesondere auf die Veruntreuung von Geldern bei der libanesischen Zentralbank abzielen, unter richterliche Aufsicht gestellt worden ist”, so Staatsanwalt Antoine Jocteur-Monrozier.

Riad Salameh wird von vielen europäischen Ländern der Geldwäsche beschuldigt, an der seine Freundin Anna Kosakova und sein Bruder Raja beteiligt sind.

Im Januar wurde Kheireddine von europäischen Ermittlern im Zusammenhang mit einigen Konten befragt, die angeblich mit einer anfänglichen Investition von 15 Millionen Dollar begannen und auf 150 Millionen Dollar anwuchsen.

Der libanesische Richter Jean Tannous schrieb: “Riad Salameh hat seinem Bruder Raja Salameh 1993 einen Betrag von 15 Millionen Dollar anvertraut” und damit gegen das Geld- und Kreditgesetz verstoßen, “das dem Gouverneur verbietet, Anteile an einem privaten Unternehmen zu halten”.

Finanzkrise und Hungersnot

Die Weltbank bezeichnete die Wirtschaftskrise im Libanon als eine der schlimmsten in der Geschichte des Landes, die durch jahrelange Misswirtschaft der politischen Führung und deren Korruption verursacht wurde. Die Landeswährung hat über 99 % ihres Wertes gegenüber dem US-Dollar verloren, und die Banken sperren die Menschen immer noch von ihren Einlagen aus.

Vier von zehn libanesischen und syrischen Flüchtlingskindern sind derzeit von akuter Ernährungsunsicherheit betroffen, womit der Libanon weltweit an sechster Stelle der schlimmsten Nahrungsmittelkrisen steht.

Die Familien sind gezwungen, Mahlzeiten auszulassen oder die Anzahl der nahrhaften Mahlzeiten für ihre Kinder zu reduzieren.

Der Leiter der IWF-Mission, Ernesto Rigo, sagte in Beirut, dass die Behörden die Umsetzung der Bedingungen für ein Rettungspaket in Höhe von 3 Milliarden Dollar beschleunigen sollten.

Die Inflation im Libanon erreichte im Februar 190 %, als der IWF dringende Reformen forderte, die dazu führten, dass drei Viertel der Bevölkerung in Armut leben und fast keinen Strom haben.

Rigo sagte: “Diese Untätigkeit schadet unverhältnismäßig stark der Bevölkerung mit niedrigem bis mittlerem Einkommen und untergräbt das langfristige wirtschaftliche Potenzial des Libanon. Die Regierung, das Parlament und die Zentralbank müssen gemeinsam, schnell und entschlossen handeln, um die seit langem bestehenden institutionellen und strukturellen Schwächen zu beseitigen, um die Wirtschaft zu stabilisieren und den Weg für eine starke und nachhaltige Erholung zu ebnen.

Der Libanon hat vor fast einem Jahr ein Abkommen mit dem IWF unterzeichnet, aber noch nicht die notwendigen Schritte unternommen, um die Finanzierung des Aufschwungs zu sichern.

Salameh ist immer noch Leiter der Zentralbank, und viele der gleichen Kriegsherren und politischen Eliten, die durch ihre Korruption den finanziellen Zusammenbruch des Landes verursacht haben, sind damit beauftragt, ein System zu reparieren, das sie selbst zerstört haben. Übersetzt mit Deepl.com

Steven Sahiounie ist ein syrisch-amerikanischer, preisgekrönter Journalist, der in Syrien lebt. Er ist auf den Nahen Osten spezialisiert. Er ist auch im Fernsehen und Radio in Kanada, Russland, Iran, Syrien, China, Libanon und den Vereinigten Staaten aufgetreten.

