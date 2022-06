“Entlarvende Äußerung eines israelischen Kommandeurs: Armee und Siedler arbeiten nicht zusammen, sie sind Eins.

“Der Zionismus hat diesem religiösen Fanatismus Vorschub gelandet”

The Israeli army commander and the Jewish mutation On Sunday, Israeli Col. Roi Zweig said: The army and the settlement enterprise are one and the same. Zweig is commander of the Samaria Brigade, and he was speaking in the Elon Moreh national-religious settlement just northeast of Nablus in the northern Occupied Palestinian West Bank, at its religious Yeshiva seminary.

Bild: Roy Zweig (Mitte) befehligt 2021 eine Einheit der israelischen Armee am Kontrollpunkt Tappuah außerhalb von Nablus. Zu dieser Zeit war er Oberst. Foto von der israelischen Armee.

Der israelische Armeekommandant und die jüdische Mutation

Von Jonathan Ofir

3. Juni 2022



“Die Armee und das Siedlungsunternehmen sind ein und dasselbe” – ein Oberst der israelischen Besatzungsarmee sagt den leisen Teil über den Zionismus laut aus. Er war schon immer eine messianische religiöse Bewegung, sagte der israelische Oberst Roi Zweig am Sonntag:

Die Armee und das Siedlungsunternehmen sind ein und dasselbe.

Zweig ist Kommandeur der Samaria-Brigade und sprach in der national-religiösen Siedlung Elon Moreh nordöstlich von Nablus im nördlichen besetzten palästinensischen Westjordanland, in deren religiösem Jeschiwa-Seminar. Die Äußerung des Oberst war kein Ausrutscher, sondern er war sehr genau:

Es ist oft gesagt worden, dass die Armee und die Siedlungen zusammenarbeiten. Ich stimme dem nicht zu, ich denke, die Armee und das Siedlungsunternehmen sind ein und dasselbe… Jeder, der sagt, dass die Armee und die Siedler zusammenarbeiten, macht einen Unterschied zwischen den beiden Bevölkerungsgruppen.

Die Veranstaltung fand am Jerusalem-Tag statt, dem berüchtigtsten Tag des israelischen Nationalismus, an dem die Eroberung Ost-Jerusalems durch Israel im Jahr 1967 und die schamlose illegale Annexion des Landes gefeiert wird. An diesem Tag findet auch der “Flaggenmarsch” statt, bei dem Zehntausende Israelis durch Ost-Jerusalem ziehen und Jugendliche regelmäßig “Tod den Arabern” skandieren. An der Veranstaltung nahm auch der Chef des Siedler-Regionalrats von Samaria, Yossi Dagan, teil, den Zweig als “meinen lieben Freund Yossi” bezeichnet.

Zweigs Worte sind ungeheuerlich, wenn man bedenkt, was sie aussagen – die Siedler sind keine Bürger oder Zivilisten als solche – sie sind eine Art Armee, die mit der eigentlichen Armee für eine heilige Mission zusammenarbeitet. Dies ist eine eklatante rhetorische Aufhebung des Unterscheidungsprinzips – und doch bestätigt es, was wir in den letzten Jahren immer häufiger beobachten konnten: Siedler greifen Palästinenser nicht nur unter dem Schutz der Armee an, sondern auch mit aktiver Unterstützung – manchmal mit Soldaten, die den Siedlern buchstäblich ihre Waffen aushändigen.

Aber es ist eine große Gefahr, diese Unterscheidung völlig zu verwischen. Dieses Unterscheidungsprinzip ist der Kern des internationalen Kriegsrechts, es bedeutet, dass es einen Unterschied zwischen einem Zivilisten und einem Soldaten gibt – andernfalls gibt es einfach keine geschützten Menschen – und das bedeutet nicht nur Palästinenser, um die sich Zweig wenig kümmert – sondern auch Juden, um die er sich sehr kümmert.

Sicherlich aus diesem Grund hat der Generalstabschef der israelischen Armee, Aviv Kochavi, Berichten zufolge entschieden, dass Zweig für seine Äußerungen und auch für die Tatsache, dass er seinen Auftritt bei der Veranstaltung nicht mit der Armee abgestimmt hat, gerügt werden sollte. Das “klärende Gespräch”, wie es von der Armee genannt wurde, wurde vom Kommandeur der Division Judäa und Samaria, Avi Blot, geführt. Nach Angaben der Times of Israel lösten Zweigs Äußerungen “Kritik von linken Experten aus, die sie als weiteren Beweis für eine unangemessen enge Beziehung zwischen den israelischen Verteidigungskräften und den Siedlern im Westjordanland bezeichneten, die ihrer Meinung nach auf Kosten der Palästinenser geht und die Soldaten daran hindert, gegen Siedler vorzugehen, die das Gesetz brechen.”

Das ist die angebliche politische Korrektur der Armeeführung. Aber schauen Sie, was dann geschah: Bezalel Smotrich, der Vorsitzende der Partei des religiösen Zionismus, wollte nichts davon wissen. Smotrich schlug auf die Entscheidung der Armee, Zweig zu rügen, zurück, sagte, dass Zweigs Kommentare völlig korrekt seien und dass “tausend demütigende Kapitulationen des IDF-Oberkommandos vor Angriffen der Linken und der Zeitung Haaretz daran nichts ändern werden”.

Und das ist die Stimme, auf die die religiösen Siedler wirklich hören – Smotrich und Zweig, nicht Kochavi und Blot (und schon gar nicht Haaretz).

Dies ist nicht das erste Mal, dass Zweig die Armee in Verlegenheit gebracht hat. Im April war er für den Schutz der Renovierung des Josefsgrabs zuständig, einer Stätte am östlichen Stadtrand von Nablus, weniger als drei Meilen von Elon Moreh entfernt, einer Stätte, die eine Attraktion für diese religiösen Siedler ist. Die Armee versuchte, dies aus Sicherheitsgründen zu verheimlichen, aber Zweig rief es in den Medien aus und ließ es live übertragen. Er sagte den Soldaten, dass sie das Grab “nicht wie Diebe in der Nacht, sondern wie Söhne von Königen” betreten hätten und dass “auch wir das Privileg haben, die Ehre des Landes und des Volkes Israel wiederherzustellen”.

Diese messianische Rhetorik erinnert an einen anderen fanatischen religiösen Befehlshaber, Brigadegeneral Ofer Winter, der 2014 als Kommandeur der Givati-Brigade seine Soldaten dazu aufrief, im Namen des Gottes Israels einen heiligen Krieg im Gazastreifen gegen “den Feind, der seinen Namen beschmutzt” zu führen. Winter war allein verantwortlich für das vielleicht ungeheuerlichste Kriegsverbrechen in diesen 51 Tagen des Todes und der Zerstörung – die Bombardierung von Rafah am so genannten “Schwarzen Freitag” am 1. August, ein Versuch, Israels eigenen gefangenen Soldaten Hadar Goldin im Rahmen der berüchtigten Hannibal-Direktive zu töten, deren Prinzip es ist, das Gebiet zu bombardieren, um sicherzustellen, dass keine Geiselverhandlungen stattfinden müssen. Winters Befehl zum Maximalbeschuss mit Tausenden von Bomben, Raketen und Granaten in einem dichten Wohngebiet führte innerhalb weniger Stunden zum Tod von 135 bis 200 Zivilisten. Winter ist inzwischen befördert worden.

Das ist verrückt, aber es entspricht genau dem Zeitgeist der israelischen Armee, wie er von Winter und Zweig definiert wird. Sie führen einen heiligen Krieg, und sie ziehen alle religiösen Register. Und wer wird sie aufhalten? Keiner.

Das ist die “jüdische Mutation”, wie die Haaretz-Journalistin Amira Hass es kürzlich genannt hat:

Gibt es heute in allen Ländern der Welt auch nur einen einzigen verantwortungsbewussten Erwachsenen, der offen sagen würde: “Zum Teufel damit, diese jüdische Mutation, die sich dort im Nahen Osten entwickelt – mit anderen Worten, der Staat Israel – hat den Verstand verloren. Ausgeflippt, den Verstand verloren, verrückt geworden. Wegen seiner militärischen, nuklearen und hochtechnologischen Macht, verbunden mit all der religiösen Inbrunst, wegen seines Bündnisses mit den Vereinigten Staaten, muss uns das Sorgen machen. Sehr sogar.”

Aber ich denke, dies ist der richtige Zeitpunkt, um daran zu erinnern, dass die vermeintlich säkularen Liberalen wie Verteidigungsminister Benny Gantz vielleicht weniger religiös, weniger “jüdisch” sind, aber ihr nationalistischer Eifer im Namen des jüdischen Staates genauso aus den Angeln gehoben sein kann. Als Gantz 2019 in die Politik eintrat, brüstete er sich damit, dass er als Stabschef den Gazastreifen während des Angriffs 2014 “in die Steinzeit” zurückversetzt habe. Ofer Winter nannte es einen heiligen Krieg, Gantz erntete die säkulare Saat der Zerstörung.

Und ich muss sagen, es geht nur um Zionismus. Der Zionismus ist die jüdische Mutation, diese Verschmelzung von Religion und nationalistischer Inbrunst. Ich weiß, dass es vermeintlich säkulare Zionisten gibt. Aber der Zionismus ist in seinem Kern nicht wirklich säkular, und obwohl einige vielleicht naiv genug waren zu glauben, dass es einen friedlichen Zionismus geben würde, ist seine siedler-kolonialistische Natur diesem Frieden und dieser Koexistenz einfach nicht förderlich. Einige dachten, dass der religiöse Aspekt zurückgedrängt oder gemildert würde, auch wenn es sich um einen jüdischen Staat handelt. Aber wie kann das sein, wenn das nationale Motto in Wirklichkeit die jüdische Vorherrschaft ist? Es war klar, dass sich die Dinge in diese Richtung entwickeln würden, auch wenn Israels erste Führer angeblich säkular waren. Staatsgründer David Ben-Gurion, ein vermeintlich säkularer Mensch, äußerte sich hin und wieder in unverschämt messianischer Weise: Als er 1936 vor der britischen Royal Peel Commission sprach, bezeichnete er die Bibel als seine “Tat” für Palästina; während Israels Krieg mit Ägypten 1956 sagte Ben-Gurion im Parlament, dass Israel den Feldzug nicht zu “Verteidigungszwecken, sondern zur Errichtung eines Teils des Königreichs Davids und Salomons” unternommen habe (so der verstorbene Israel Shahak).

Der Zionismus hat diesem religiösen Fundamentalismus Vorschub geleistet. Es stimmt, dass wir heutzutage von militärischen Führern wie Zweig und Winter mehr explizite religiöse Proklamationen zu hören scheinen. Aber ob sie nun von ihnen oder von säkularen Israelis wie Gantz kommen, das Ergebnis ist so ziemlich das gleiche – sie alle wollen Palästina in die Steinzeit zurückversetzen, indem sie die jüdische Vorherrschaft auf der Grundlage der Mythologie der Bronzezeit behaupten. Was erwartet man, wenn man Juden als eine “Nation” betrachtet und sogar eine israelische Nationalität zugunsten der jüdischen Vorherrschaft ablehnt?

Ich stimme Hass zu. Zur Hölle mit ihm. Israel hat den Verstand verloren. Es ist ausgeflippt, hat den Verstand verloren, ist verrückt geworden. Aber es ist keine Überraschung, und wir hätten es schon vor langer Zeit erkennen müssen. Übersetzt mit Deepl.com

Jonathan Ofir

Israelischer Musiker, Dirigent und Blogger/Autor mit Wohnsitz in Dänemark.

