Der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu hat am Mittwoch gewarnt, dass er mit der Bildung einer neuen Regierung beauftragt werden sollte oder eine fünfte Wahl anstreben sollte, berichteten israelische Medien.

Wählen und Regierungsbildung unter Drohungen von “King Bibi”, bis der “Endsieg” kommt!



Bild:Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu. (Photo: MathKnight, via Wikimedia Commons)

Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu has warned on Wednesday that he should be commissioned to form a new government or go for a fifth election, Israeli media reported. Unofficial election results conducted by Israeli mass media and exit polls show that Netanyahu’s Likud party has 30 seats, making it the largest bloc.