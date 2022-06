The War in Ukraine Marks the End of the American Century “The ferocity of the confrontation in Ukraine shows that we’re talking about much more than the fate of the regime in Kiev. The architecture of the entire world order is at stake.” Sergei Naryshkin, Director of Foreign Intelligence Here’s your ‘reserve currency’ thought for the day: Every US dollar is a check written on an […]

Der Krieg in der Ukraine kennzeichnet das Ende des amerikanischen Jahrhunderts



Von Mike Whitney



7. Juni 2022

“Die Heftigkeit der Konfrontation in der Ukraine zeigt, dass es um viel mehr geht als um das Schicksal des Regimes in Kiew. Die Architektur der gesamten Weltordnung steht auf dem Spiel.” Sergej Naryschkin, Direktor des Auslandsgeheimdienstes

Ein Gedanke zum Thema “Reservewährung” für den heutigen Tag: Jeder US-Dollar ist ein Scheck, der auf ein Konto ausgestellt wird, das um 30 Billionen Dollar überzogen ist.

Das ist wahr. Der “volle Glaube und Kredit” des US-Finanzministeriums ist weitgehend ein Mythos, der von einem institutionellen Rahmen zusammengehalten wird, der auf einem Fundament aus purem Sand ruht. In der Tat ist der USD nicht das Papier wert, auf dem er gedruckt ist; er ist ein Schuldschein, der in einem Meer von roter Tinte dümpelt. Das Einzige, was den USD davor bewahrt, sich in Luft aufzulösen, ist das Vertrauen leichtgläubiger Menschen, die ihn weiterhin als gesetzliches Zahlungsmittel akzeptieren.

Aber warum vertrauen die Menschen weiterhin auf den Dollar, wenn seine Schwächen allen bekannt sind? Schließlich ist die amerikanische Staatsverschuldung von 30 Billionen Dollar kaum ein Geheimnis, ebenso wenig wie die zusätzlichen 9 Billionen Dollar, die sich in der Bilanz der Fed angehäuft haben. Das ist eine heimliche Verschuldung, von der das amerikanische Volk nichts weiß, für die es aber trotzdem verantwortlich ist.

Um diese Frage zu beantworten, müssen wir uns ansehen, wie das System tatsächlich funktioniert und wie der Dollar von den zahlreichen Institutionen gestützt wird, die nach dem Zweiten Weltkrieg geschaffen wurden. Diese Institutionen bieten ein Umfeld für den längsten und schamlosesten Betrug der Geschichte, den Tausch von teuren Industriegütern, Rohstoffen und harter Arbeit gegen grüne Papierschnipsel mit toten Präsidenten darauf. Man kann sich nur über die Genialität der Eliten wundern, die diesen Betrug ausgeheckt und ihn dann ohne einen Pieps des Protests den Massen aufgezwungen haben. Natürlich wird das System von verschiedenen Durchsetzungsmechanismen begleitet, die jeden schnell beseitigen, der versucht, sich entweder vom Dollar zu befreien oder, Gott steh uns bei, ein ganz anderes System zu schaffen. (Saddam Hussein und Muammar Qaddafi kommen mir in den Sinn.) Aber Tatsache ist, dass es – abgesehen vom institutionellen Rahmen und der rücksichtslosen Ausrottung von Dollar-Gegnern – keinen Grund gibt, warum die Menschheit an eine Währung gekettet bleiben sollte, die unter einem Berg von Schulden begraben ist und deren wirklicher Wert praktisch nicht zu ermitteln ist.

Das war nicht immer so. Es gab eine Zeit, in der der Dollar die stärkste Währung der Welt war und seinen Platz an der Spitze des Haufens verdiente. Nach dem Ersten Weltkrieg besaßen die USA “den größten Teil des weltweiten Goldes”, weshalb eine internationale Delegation “beschloss, dass die Währungen der Welt nicht mehr an Gold gebunden sein sollten, sondern an den US-Dollar gekoppelt werden konnten, weil der Greenback selbst an Gold gebunden war.” Hier ist mehr aus einem Artikel bei Investopedia:

“Die Vereinbarung wurde unter dem Namen Bretton-Woods-Abkommen bekannt. Es legte die Autorität der Zentralbanken fest, die feste Wechselkurse zwischen ihren Währungen und dem Dollar aufrechterhalten sollten. Im Gegenzug tauschten die Vereinigten Staaten auf Anfrage US-Dollar gegen Gold ein….

Der US-Dollar wurde offiziell zur Weltreservewährung ernannt und dank des Bretton-Woods-Abkommens durch die größten Goldreserven der Welt gedeckt. Anstelle von Goldreserven häuften andere Länder Reserven an US-Dollar an. Da sie einen Ort für die Lagerung ihrer Dollars brauchten, begannen die Länder, US-Schatzpapiere zu kaufen, die sie als sichere Geldanlage betrachteten.

Die Nachfrage nach Staatsanleihen in Verbindung mit den Defizitausgaben, die zur Finanzierung des Vietnamkriegs und der “Great Society”-Programme erforderlich waren, veranlasste die Vereinigten Staaten, den Markt mit Papiergeld zu überschwemmen….

Die Nachfrage nach Gold war so groß, dass sich Präsident Richard Nixon gezwungen sah, zu intervenieren und den Dollar vom Gold zu entkoppeln, was zu den heutigen frei schwankenden Wechselkursen führte. Obwohl es Zeiten der Stagflation gab, die als hohe Inflation und hohe Arbeitslosigkeit definiert wird, ist der US-Dollar die Weltreservewährung geblieben.” (“Wie der U.S. Dollar zur Weltreservewährung wurde”, Investopedia)

Aber jetzt ist das Gold weg und was übrig ist, ist ein dampfender Haufen Schulden. Wie um alles in der Welt hat es der Dollar also geschafft, seinen Status als wichtigste Währung der Welt zu behalten?

Befürworter des Dollarsystems werden Ihnen sagen, dass es etwas mit “der Größe und Stärke der US-Wirtschaft und der Dominanz der US-Finanzmärkte” zu tun hat. Aber das ist Unsinn.

Die Wahrheit ist, dass der Status als Reservewährung nichts mit der “Größe und Stärke” der postindustriellen, dienstleistungsorientierten, blasengesteuerten Drittwelt-Scheißloch-Wirtschaft der USA zu tun hat. Er hat auch nichts mit der angeblichen Sicherheit von US-Staatsanleihen zu tun, die – neben dem Dollar – der größte Schwindel aller Zeiten ist.

Der wahre Grund dafür, dass der Dollar die wichtigste Währung der Welt geblieben ist, liegt in der Kartellbildung der Zentralbanken. Die westlichen Zentralbanken sind ein De-facto-Monopol, das von einer kleinen Kabale von sich gegenseitig ausbeutenden Unterschichtlern geführt wird, die ihre Geldpolitik koordinieren und absprechen, um ihren wahnsinnigen Todesgriff auf die Finanzmärkte und die Weltwirtschaft zu erhalten. Es ist eine monetäre Mafia und – wie George Carlin berühmt sagte: “Du und ich gehören nicht dazu. Du und ich sind nicht im großen Klub.” Unterm Strich: Es ist die unerbittliche Manipulation von Zinssätzen, Forward Guidance und Quantitative Easing (QE), die den Dollar auf seinem hohen, aber unverdienten Platz gehalten hat.

Doch all das wird sich nun ändern, und zwar ausschließlich wegen Bidens rücksichtsloser Außenpolitik, die wichtige Akteure der Weltwirtschaft dazu zwingt, ihr eigenes konkurrierendes System zu schaffen. Dies ist eine echte Tragödie für den Westen, der ein Jahrhundert lang ununterbrochen Reichtum aus den Entwicklungsländern abgezogen hat. Durch die Wirtschaftssanktionen gegen Russland entsteht nun eine völlig neue Ordnung, in der der Dollar die nationalen Währungen (die über ein unabhängiges Finanzabwicklungssystem abgewickelt werden) in bilateralen Handelsgeschäften ersetzen wird, bis Russland im Laufe dieses Jahres eine börsengehandelte, rohstoffgestützte Währung einführt, die von Handelspartnern in Asien und Afrika verwendet wird. Washingtons Diebstahl der russischen Devisenreserven im April hat diesen Prozess beschleunigt, der durch die Verbannung Russlands von den ausländischen Märkten noch beschleunigt wurde. Kurzum, die Wirtschaftssanktionen und Boykotte der USA haben die Nicht-Dollar-Zone um viele Größenordnungen erweitert und die Schaffung einer neuen Währungsordnung erzwungen.

Wie dumm ist das denn? Jahrzehntelang haben die USA einen Betrug betrieben, bei dem sie ihre Fischverpackungswährung gegen Dinge von echtem Wert eintauschen. (Öl, Industriegüter und Arbeitskräfte) Aber jetzt hat die Biden-Truppe dieses System völlig über den Haufen geworfen und die Welt in kriegerische Lager aufgeteilt.

Aber warum?

Um Russland zu bestrafen, ist es das?

Ja, das ist es.

Aber wenn das der Fall ist, sollten wir dann nicht versuchen herauszufinden, ob die Sanktionen tatsächlich funktionieren oder nicht, bevor wir das System rücksichtslos ändern?

Dafür ist es zu spät. Der Krieg gegen Russland hat begonnen, und die ersten Ergebnisse sind bereits zu sehen. Sehen Sie sich nur an, wie wir Russlands Währung, den Rubel, zerstört haben. Es ist schockierend! Hier ist der Knüller aus einem Artikel bei CBS:

“Der russische Rubel ist in diesem Jahr die Währung mit der besten Wertentwicklung weltweit….

Zwei Monate, nachdem der Wert des Rubels im Zuge der schnellsten und härtesten Wirtschaftssanktionen der modernen Geschichte auf weniger als einen US-Penny gefallen war, hat die russische Währung eine erstaunliche Trendwende vollzogen. Seit Januar hat der Rubel gegenüber dem Dollar um 40 % zugelegt.

Normalerweise würde ein Land, das mit internationalen Sanktionen und einem größeren militärischen Konflikt konfrontiert ist, die Flucht der Investoren und einen ständigen Kapitalabfluss erleben, was dazu führen würde, dass seine Währung fällt….

Die Widerstandsfähigkeit des Rubels bedeutet, dass Russland teilweise von den strafenden Wirtschaftssanktionen isoliert ist, die von den westlichen Ländern nach dem Einmarsch in die Ukraine verhängt wurden…” (“Russlands Rubel ist die stärkste Währung der Welt in diesem Jahr”, CBS News)

Hm? Sie meinen, der Angriff auf den Rubel hat doch nicht funktioniert?

Sieht ganz so aus. Aber das bedeutet nicht, dass die Sanktionen ein Fehlschlag sind. Oh nein. Sehen Sie sich nur an, wie sie sich auf die russischen Rohstoffe ausgewirkt haben. Die Exporteinnahmen sind stark zurückgegangen, oder? Hier ist mehr von CBS:

“Die Rohstoffpreise befinden sich derzeit im Höhenflug, und obwohl das Volumen der russischen Exporte aufgrund der Embargos und Sanktionen zurückgegangen ist, gleicht der Anstieg der Rohstoffpreise diesen Rückgang mehr als aus”, so Tatiana Orlova, leitende Ökonomin für Schwellenländer bei Oxford Economics.

Lassen Sie mich das klarstellen: Die Sanktionen schaden den USA und helfen Russland, also meinen die Experten, wir sollten weitere Sanktionen verhängen? Ist es das?

Ganz genau. Jetzt, wo wir uns selbst in den Fuß geschossen haben, meinen die Experten, es wäre klug, auch den anderen zu erschießen.

Bin ich der Einzige, dem der Irrsinn dieser Politik auffällt? Sehen Sie sich diesen Ausschnitt aus einem Artikel bei RT an:

“Russland könnte im Jahr 2022 aufgrund des starken Anstiegs der Energiepreise einen Rekordgewinn von 100 Milliarden Dollar aus Gasverkäufen an europäische Länder erzielen, berichtete die französische Zeitung Les Echos diese Woche unter Berufung auf Analysten der Citibank.

Nach Angaben der Zeitung werden die prognostizierten Einnahmen aus dem Gasverkauf fast doppelt so hoch sein wie im vergangenen Jahr. In der Analyse sind die Gewinne aus dem Verkauf anderer russischer Rohstoffe wie Öl, Kohle und andere Mineralien nicht berücksichtigt.

Les Echos berichtet, dass die 27 EU-Länder trotz der Sanktionen und der Warnungen vor einem umfassenden Embargo gegen russische Energie weiterhin rund 200 Millionen Dollar pro Tag an Gazprom überweisen”. (“Russische Gaseinnahmen werden voraussichtlich neue Höchststände erreichen”, RT)

Die Einnahmen aus den Gas- und Ölverkäufen spülen also buchstäblich in die Kassen Moskaus wie nie zuvor. Unterdessen sind die Energiepreise in der EU und in Amerika auf ein 40-Jahres-Hoch geschossen.

Können Sie erkennen, wie kontraproduktiv diese Politik ist?

Die EU versinkt in der Rezession, die Versorgungswege sind schwer gestört, die Lebensmittel werden immer knapper, und die Gas- und Ölpreise explodieren. Nach allen objektiven Maßstäben sind die Sanktionen nicht nur gescheitert, sondern haben einen spektakulären Rückschlag erlitten. Sehen die Biden-Leute nicht den Schaden, den sie anrichten? Sind sie völlig von der Realität abgehoben?

Stellen Sie sich vor, die Ukrainer würden Bidens neue Artilleriebatterie (HIMARS) einsetzen, um Städte in Russland zu beschießen? Was dann?

Dann zieht Putin die Handschuhe aus und stoppt sofort den Fluss der Kohlenwasserstoffe nach Europa. Genau das wird passieren, wenn Washington weiter eskaliert. Darauf können Sie wetten. Wenn Russlands “militärische Sonderoperation” plötzlich zu einem Krieg wird, werden in ganz Europa die Lichter ausgehen, die Häuser werden erfrieren, die Fabriken werden verstummen und der Kontinent wird kopfüber in eine langwierige und schmerzhafte Depression schlittern.

Denkt irgendjemand in Washington über diese Dinge nach oder sind sie alle so betrunken von ihren eigenen Presseausschnitten, dass sie den Bezug zur Realität völlig verloren haben?

Hier ist mehr aus einem Artikel bei RT:

“Während der kollektive Westen – entgegen aller beobachtbaren Realität – weiterhin darauf besteht, dass der Konflikt in der Ukraine für Kiew gut läuft, werden die großen Medien zunehmend unruhig über die Situation an der Wirtschaftsfront. Immer mehr Beobachter geben zu, dass die von den USA und ihren Verbündeten verhängten Embargos nicht, wie ursprünglich beabsichtigt, die russische Wirtschaft vernichten, sondern vielmehr ihre eigene….

“Russland gewinnt den Wirtschaftskrieg”, erklärte der Wirtschaftsredakteur des Guardian, Larry Elliott, am Donnerstag. “Es ist jetzt drei Monate her, dass der Westen seinen Wirtschaftskrieg gegen Russland begonnen hat, und es läuft nicht nach Plan. Im Gegenteil, die Dinge laufen sogar sehr schlecht”, schrieb er…

In einem Essay vom 30. Mai erklärte der Guardian-Kolumnist Simon Jenkins ebenfalls, dass das Embargo gescheitert sei…

Jenkins weist darauf hin, dass die Sanktionen die Preise für russische Exporte wie Öl und Getreide in die Höhe getrieben haben – was Moskau eher bereichert als verarmt, während den Europäern das Gas ausgeht und den Afrikanern die Nahrungsmittel ausgehen.” (“Da die Sanktionen nicht greifen und Russlands Vormarsch weitergeht, ändern die westlichen Medien ihre Haltung zur Ukraine”, RT)

Haben Sie den Teil über “Russland gewinnt den Wirtschaftskrieg” verstanden? Was meinen Sie, was das in der Praxis bedeutet?

Bedeutet es, dass Washingtons gescheiterter Versuch, seine globale Hegemonie durch die “Schwächung” Russlands aufrechtzuerhalten, in Wirklichkeit das transatlantische Bündnis und die NATO unter enormen Druck setzt, was eine Neukalibrierung der Beziehungen auslösen wird, die zu einer trotzigen Ablehnung des “regelbasierten Systems” führt?

Ist es das, was es bedeutet? Wird sich Europa von Washington abspalten und Amerika in seinem 30-Billionen-Dollar-Meer der roten Tinte versinken lassen?

Ja, das ist genau das, was es bedeutet.

Onkel Sams 30-jährige Sauferei

Die Befürworter von Washingtons Stellvertreterkrieg haben keine Ahnung, wie groß ihr Fehler ist und wie viel Schaden sie ihrem eigenen Land zufügen. Das Ukraine-Debakel ist der Höhepunkt von 30 Jahren blutiger Interventionen, die uns an einen Wendepunkt gebracht haben, an dem das Schicksal der Nation eine dramatische Wendung zum Schlechteren nehmen wird. Wenn der Dollar-Raum schrumpft, wird der Lebensstandard sinken, die Arbeitslosigkeit wird in die Höhe schnellen und die Wirtschaft wird in eine Abwärtsspirale geraten.

Washington hat seine Anfälligkeit für katastrophale geopolitische Rückschläge, die dem Neuen Amerikanischen Jahrhundert ein schnelles und qualvolles Ende bereiten werden, stark unterschätzt.

Ein weiser Führer würde alles in seiner Macht Stehende tun, um uns vom Abgrund zurückzuholen. Übersetzt mit Deepl.com

