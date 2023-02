Ich danke meinem Freund Joseph Massad für die schnelle Zusendung seines neuen Artikel zu aktuellen Lage in Palästina, für die Leser der Hochblauen Seite. Inzwischen überschlagen sich die schlimmen Ereignisse. Evelyn Hecht-Galinski

US-Außenminister Antony Blinken trifft den Präsidenten der Palästinensischen Autonomiebehörde Mahmoud Abbas in Ramallah am 27. März 2022 (Reuters)

Der letzte Atemzug der Palästinensischen Autonomiebehörde?

Von Joseph Massad

23. Februar 2023



Das erneute Vertrauen der USA in die Palästinensische Autonomiebehörde als wichtigste Kraft zur Unterwerfung widerständiger Palästinenser beruht nicht auf ihrer mangelhaften Leistung, sondern vielmehr auf dem Mangel an verfügbaren Optionen

Die jüngste Abstimmung im UN-Sicherheitsrat über einen von den Vereinigten Arabischen Emiraten in Zusammenarbeit mit der Palästinensischen Autonomiebehörde (PA) eingebrachten Resolutionsentwurf gegen Israels anhaltende Siedlerkolonialpläne in den besetzten palästinensischen Gebieten sorgte für große Aufregung.

Am Montag zogen die Vereinigten Arabischen Emirate, der Vertreter der Arabischen Liga im UN-Sicherheitsrat, und die Palästinensische Autonomiebehörde die Resolution jedoch auf Anweisung der US-Regierung Biden zurück.

Um das Scheitern der Resolution zu verhindern, hatte die Palästinensische Autonomiebehörde Netanjahu noch vor seinem Amtsantritt aufgefordert, einen geheimen Gesprächskanal zu eröffnen, und den Israelis weitere Dienstleistungen angeboten.

Die USA hatten die Mitglieder des Sicherheitsrates gedrängt, die Resolution nicht zur Abstimmung zu bringen, und stattdessen vorgeschlagen, eine symbolische gemeinsame Erklärung zu verabschieden, “hinter die sich Washington stellen könnte”.

Die Resolution hätte die Entscheidung des israelischen Kabinetts von letzter Woche verurteilt, neun jüdische Siedlungen im Westjordanland zu legalisieren und 10.000 neue jüdische Siedlungshäuser in Ostjerusalem zu bauen.

Zwei Tage vor der erwarteten Abstimmung rief US-Außenminister Antony Blinken persönlich den palästinensischen Präsidenten Mahmoud Abbas an und forderte ihn auf, die Resolution zurückzuziehen.

Die Palästinensische Autonomiebehörde befolgte diese Anweisung ordnungsgemäß. Die Vereinigten Arabischen Emirate ersetzten die Resolution mit Unterstützung der Palästinensischen Autonomiebehörde durch eine nicht bindende Erklärung des Präsidenten, wie von den USA angeordnet.

Ein verzweifelter Versuch

Dies ist das jüngste Manöver der Palästinensischen Autonomiebehörde, um ihren von israelischen und arabischen Beobachtern vorhergesagten Untergang zu verhindern.

Ungeachtet aller Beteuerungen der PA in der Öffentlichkeitsarbeit gegenüber der Netanjahu-Regierung hatten Beamte der PA auf Anweisung ihrer Vorgesetzten im Weißen Haus Netanjahu bereits vor seinem Amtsantritt gebeten, einen geheimen Gesprächskanal zu eröffnen, und den Israelis weitere ihrer Dienste angeboten, in der Hoffnung, das Überleben der PA zu sichern.

Netanjahu, der die Palästinensische Autonomiebehörde fast ein Jahrzehnt lang verschmäht und den so genannten “Friedensprozess” ausgesetzt hatte, nahm das Angebot auf Druck der USA bereitwillig an.



Es war der palästinensische Minister für zivile Angelegenheiten, Hussein al-Sheikh, der die Botschaft über die Biden-Administration an Netanjahus Büro weiterleitete, eine Botschaft, die nach der Vereidigung von Netanjahus Regierung ein zweites Mal übermittelt wurde.

Sheikh, der auch als Generalsekretär des PLO-Exekutivkomitees fungiert, ist “die Kontaktperson für die palästinensischen Beziehungen zu den USA und Israel”.

Netanjahu beauftragte den nationalen Sicherheitsberater Tzachi Hanegbi mit der Leitung der Geheimgespräche.

Während dieser Gespräche, die persönlich und telefonisch geführt wurden, erzielten Hanegbi und Sheikh die Vereinbarung, die dazu führte, dass die Palästinensische Autonomiebehörde und die Vereinigten Arabischen Emirate die Resolution des Sicherheitsrats zurückzogen.

Die Israelis verlangten von der Palästinensischen Autonomiebehörde, die Verfahren vor dem Internationalen Strafgerichtshof und dem Internationalen Gerichtshof einzustellen.

Die Palästinenser ihrerseits “forderten Israel auf, einseitige Schritte wie Überfälle auf palästinensische Städte zu unterlassen”, sagte Hangeby vor der Konferenz der Präsidenten der jüdischen Organisationen in Nordamerika.

Er fügte hinzu, dass er den Palästinensern gesagt habe, dass Israel “das israelische Militär nicht in die Städte Jenin und Nablus im Westjordanland schicken wolle, sondern dies tue, weil die Sicherheitskräfte der Palästinensischen Autonomiebehörde ‘es nicht selbst tun'”.

Israel bot den Kräften der Palästinensischen Autonomiebehörde großzügig “Hilfe” an, um den Widerstand in den Städten des Westjordanlands zu unterdrücken.

Das jüngste israelische Massaker an 11 Palästinensern in Nablus, bei dem auch mindestens 102 Menschen verletzt wurden, zeigt, dass sich die PA-Kräfte trotz israelischer Hilfe als unfähig erwiesen haben, den wachsenden palästinensischen Widerstand selbst zu unterdrücken.

Minister Blinken, der Abbas vor einigen Wochen besuchte, wies ihn an, “einen US-Sicherheitsplan umzusetzen, der darauf abzielt, die Kontrolle der Palästinensischen Autonomiebehörde über die Städte Dschenin und Nablus wiederherzustellen, die zu Zentren der Unruhen geworden sind”.

Der Sicherheitsplan wurde von US-Sicherheitskoordinator Generalleutnant Michael Fenzel ausgearbeitet.

Der Plan sieht die Ausbildung einer palästinensischen Spezialeinheit vor, die in diesem Gebiet eingesetzt werden soll, um den palästinensischen Widerstand zu bekämpfen”. Fenzel ist seit November 2021 US-Sicherheitskoordinator für die israelisch-palästinensische Behörde.

Fenzel ist keine unbedeutende Figur und hat viel Erfahrung mit Strategien zur Niederschlagung des Widerstands von Arabern und Muslimen gegen die militärische Besatzung der USA.

Er hat bereits im Golfkrieg 1990-91, bei der US-Invasion in Afghanistan 2001 und bei der US-Invasion im Irak 2003 gedient.

Er war Brigadegeneral in der US-Armee und diente als Senior Military Fellow beim Council on Foreign Relations und ist Gründer des Council for Emerging National Security Affairs (CENSA).

Fenzel ist Mitglied auf Lebenszeit des Council on Foreign Relations und ehemaliger Direktor im Stab des Nationalen Sicherheitsrates im Weißen Haus.

Er war leitender Militärberater des Sonderbeauftragten für die Versöhnung in Afghanistan im Außenministerium der Vereinigten Staaten und ist Autor eines Buches über die sowjetische Militärstrategie in Afghanistan.

Vor Blinkens Besuch und auf Anweisung der USA besuchten auch die ägyptischen und jordanischen Geheimdienstchefs Abbas, um Druck auf die Palästinensische Autonomiebehörde auszuüben, damit diese den palästinensischen Widerstand stärker unterdrückt.

Wie kürzlich bekannt wurde, vergeben die USA die Ausbildung von 12.000 Sicherheitskräften der Palästinensischen Autonomiebehörde zur besseren Unterdrückung des palästinensischen Widerstands an ihre ägyptischen und jordanischen Verbündeten.

Dies ist nicht das erste Mal, dass die beiden Länder mit dieser Aufgabe betraut werden.

Bereits in den vergangenen zwei Jahrzehnten waren sie an der Ausbildung von Sicherheitskräften der Palästinensischen Autonomiebehörde beteiligt, insbesondere während der Vorbereitung des Staatsstreichs gegen die von der Hamas gewählte Regierung in den Jahren 2006-2007.



Fehlende Optionen

Während seines Besuchs wies Blinken Abbas auch an, die Sicherheitskoordination mit den Israelis wieder aufzunehmen.

Abbas, der behauptete, die “Sicherheitskoordination” der Palästinensischen Autonomiebehörde mit Israel im vergangenen Monat nach dem israelischen Massaker an Palästinensern in Dschenin eingestellt zu haben, versicherte dem zu Besuch weilenden CIA-Direktor William Burns, dass “Teile” der Koordination, einschließlich des “Austauschs von Geheimdienstinformationen”, durch die anhaltenden israelischen Massaker nicht beeinträchtigt würden.

In der Tat versicherte Abbas Burns, dass: “Die Sicherheitskräfte der Palästinensischen Autonomiebehörde werden weiterhin Terrorverdächtige festnehmen, und die Sicherheitskoordination wird vollständig wiederhergestellt, sobald die Ruhe wiederhergestellt ist.”

Die Besorgnis der Palästinensischen Autonomiebehörde ist nach wie vor durch die Ansicht der USA und Israels motiviert, dass sie zunehmend irrelevant ist, insbesondere weil sie nicht in der Lage ist, den palästinensischen Widerstand gegen die militärische Besatzung Israels – die eigentliche Daseinsberechtigung, für die sie geschaffen wurde – zu beseitigen, und dass sie nicht so effektiv war, wie beide Staaten gehofft hatten.

Die wachsende Flut des palästinensischen Widerstands im Westjordanland wird die Erwartungen der USA und ihrer arabischen Verbündeten enttäuschen

Ein ehemaliger israelischer General des militärischen Geheimdienstes hat kürzlich vor dem bevorstehenden Zusammenbruch der PA gewarnt.

Dass die meisten rechtsgerichteten Mitglieder der Netanjahu-Koalitionsregierung ebenfalls wiederholt die Auflösung der Palästinensischen Autonomiebehörde gefordert haben, ist keine beruhigende Nachricht.

Interessanterweise scheint Netanjahu seine Koalitionspartner nicht über die jüngsten Geheimgespräche informiert zu haben, damit sie sich nicht dagegen aussprechen.

Das erneute Vertrauen der USA und der arabischen Verbündeten Israels in die Rolle der Palästinensischen Autonomiebehörde als Hauptverantwortlicher für die Unterdrückung der Palästinenser unter der israelischen Besatzung beruht nicht auf der unzureichenden Leistung der Autonomiebehörde, sondern vielmehr darauf, dass den USA keine anderen Möglichkeiten zur Aufrechterhaltung des Status quo zur Verfügung stehen.

Die USA sind ebenso wie Israel und seine arabischen Verbündeten seit mindestens zehn Jahren an der Aufrechterhaltung des Status quo interessiert und befürchten, dass die neue israelische Regierung einen Wandel herbeiführen könnte, was ein unkalkulierbares Risiko für das zukünftige Überleben Israels und seiner militärischen Besatzung darstellen würde.

Da die Palästinensische Autonomiebehörde 1993 geschaffen wurde, um das weitere Überleben Israels als jüdische Siedlerkolonie und dauerhafte Besatzung des Landes der Palästinenser unter verschiedenen Vorwänden zu sichern, wissen die USA und ihre Verbündeten nicht, an wen sie sich wenden sollen.

Dieser Mangel an Optionen hat das Interesse an der Rolle der scheiternden Palästinensischen Autonomiebehörde wieder aufleben lassen.

Das erneute Vertrauen der USA in die Fähigkeit der PA, den Widerstand der Palästinenser zu unterdrücken, ist jedoch wohl unangebracht.

Die wachsende Flut des palästinensischen Widerstands im Westjordanland und die ständige Bereitschaft des Widerstands im Gazastreifen, ganz zu schweigen von dem der palästinensischen Bürger Israels, werden die Erwartungen der USA und ihrer arabischen Verbündeten wohl enttäuschen.

Trotz ihrer Bereitschaft, die Palästinensische Autonomiebehörde zu nutzen und mit ihr zu verhandeln, scheinen die Israelis die einzige Partei zu sein, die die Stärke des Widerstands und die Gefahr, die er darstellt, zu schätzen weiß, und sie handeln und planen ihre militärischen Strategien weiterhin entsprechend. Übersetzt mit Deepl.com

Joseph Massad ist Professor für moderne arabische Politik und Geistesgeschichte an der Columbia University, New York. Er ist Autor zahlreicher Bücher sowie akademischer und journalistischer Artikel. Zu seinen Büchern gehören Colonial Effects: The Making of National Identity in Jordan; Desiring Arabs; The Persistence of the Palestinian Question: Essays on Zionism and the Palestinians, und zuletzt Islam in Liberalism. Seine Bücher und Artikel sind in ein Dutzend Sprachen übersetzt worden.

