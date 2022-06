https://www.sott.net/article/468517-Total-Propaganda



Der Massenpsychose entkommen



Von Winston Smith



4. Juni 2022

Für den angehenden Propagandisten ist es wichtig zu verstehen, dass wirksame Propaganda eine totale Propaganda sein muss. Es nützt nichts, wenn man seine Botschaft stückchenweise umsetzt – ein bisschen Kampagne hier, ein bisschen da, etwas in diesem Viertel, etwas in jenem.

Nein. Das ist nicht wirksam.

Es ist ein umfassender Ansatz erforderlich, der alle Medien und alle Institutionen nutzt, die der Propagandist unter seinem Einfluss hat. Das ist die moderne Propaganda.

Jedes Medium hat seine eigene Art und Weise, in das Leben und die Köpfe der Menschen einzudringen, und jedes Medium muss zusammen genutzt werden, in einer verzahnten Weise, wobei jedes das andere ergänzt und verstärkt. Printmedien, soziale Medien, Mainstream-Medien und sogar abtrünnige unabhängige Medien sollten für die Verbreitung und Verstärkung der breit angelegten Propagandabotschaft eingefangen und programmiert werden.

Jede Richtung, in die ein Mensch schaut, jede Stimme, die er hört, sollte ihm die Propagandabotschaft präsentieren, egal aus welcher Gesellschaftsschicht er kommt. Jedes Medium ist fein abgestimmt, um Widerstände zu brechen und die Botschaft in den Gefühlen, im Intellekt und im sozialen Gefüge zu verankern.

Eine Lücke im Propagandanetz zu lassen, bedeutet, Gelegenheit zum Hinterfragen, Zweifeln und unabhängigen Denken zu lassen. Das Volk muss von allen Seiten umgeben sein, nichts aus dem intellektuellen, emotionalen oder sozialen Leben darf sich selbst überlassen werden. Die Bereiche des Gefühls, der Ideen und der sozialen Eignung müssen sorgfältig kontrolliert werden, damit das bewusste und unbewusste, das private und öffentliche Leben eines jeden ständig und von allen Seiten mit den beabsichtigten Perspektiven überflutet wird. Eine vollständige und unhinterfragte Realität wird mit einem synthetischen Gefühl der Zielsetzung und des inneren Antriebs versehen, so dass der organisierte Mythos der Propaganda die gesamte Person und alle Menschen um sie herum in Besitz nimmt.

Es ist wichtig, ein Gefühl der individuellen Befähigung, der Ausschließlichkeit und eine voreingenommene Haltung gegenüber dem konstruierten Mythos zu vermitteln, so dass eine innere Kraft die Menschen dazu zwingt, diesen Mythos aus eigenem Antrieb zu verbreiten. Der Mythos muss eine solche Kraft erzeugen, und wenn das der Fall ist, wird das Individuum immun gegen andere gegenteilige Einflüsse.

Wirksame Propaganda duldet keinen Dissens und keine Diskussion. Eine Diskussion in einem freien und offenen Forum kann zu einem Widerspruch zur Propagandabotschaft führen und sich schnell wie ein Krebsgeschwür ausbreiten – das muss schnell bekämpft werden. Es darf kein Meinungssegment geben, das außerhalb der Sphäre der Propaganda steht, und es darf auch keine Unabhängigkeit geben. Widerspruch, Diskussion, jede Form von freiem Denken muss ausgelöscht werden, bis eine reibungslose Leichtigkeit der unbewussten Akzeptanz der neuen Realität erreicht ist. Widerspruch muss als so extrem, so lächerlich, so gefährlich für das Gemeinwohl entlarvt werden, dass der Einzelne oder die Gruppe schnell von Gleichgesinnten und Kollegen auf Linie gebracht wird, bevor offizielle Maßnahmen ergriffen werden müssen.

Natürlich muss über die Medien hinaus ein rechtlicher Rahmen geschaffen werden, um den Mythos zu stärken – Gesetze müssen schnell und ohne Öffentlichkeit vorgeschlagen und verabschiedet werden, und jeder in einem öffentlichen Amt, der sich dagegen wehrt, sollte wegen seines Mangels an Tugendhaftigkeit öffentlich beschämt und gedemütigt werden, und die stärksten Befürworter sollten im Geheimen gut belohnt und öffentlich gelobt werden.

Auch das Bildungswesen spielt eine entscheidende Rolle bei allen Arten der Indoktrination – von den Künsten bis zu den Wissenschaften, vom Kindergarten bis zu den postgradualen Studiengängen müssen alle Ebenen des Bildungswesens im Interesse der Propaganda durchdrungen werden. Alles kann der Propaganda dienen und alles muss genutzt werden. Das Ziel ist es, eine totale Realität zu schaffen – keine Lücken – keine Schlitze, um ein fremdes Licht hereinzulassen. Denn wenn ein Mensch vollständig indoktriniert werden kann, vom Kindergarten bis zum Hochschulabschluss, ist die wichtigste Arbeit der Propagandisten getan. Die nächste Generation wird ganz natürlich den Staffelstab des Lebens übernehmen und den Mythos mit viel Enthusiasmus weitertragen. Ein erheblicher Teil der Mittel sollte für den Bildungssektor und seine Erzieher bereitgestellt werden.

In Verbindung mit der Bildung müssen alle Formen von Literatur entsprechend den Bedürfnissen der Propaganda umgeschrieben werden. Glücklicherweise lesen die meisten Menschen keine gedruckten Bücher mehr, so dass der digitale Bereich für Korrekturen und erzwungene Zustimmung offen bleibt. In dieser Hinsicht haben die Chinesen eine Vorreiterrolle übernommen, indem sie die Heilige Bibel so umgeschrieben haben, dass sie besser mit der Weltsicht der Partei übereinstimmt (ein besserer Begriff als “umschreiben”).

Literatur, die nicht angemessen umgeschrieben werden kann, sollte als unethisch, korrupt oder einfach gefährlich verboten werden. Wenn der Propagandist nicht die Kontrolle über den Bestand an Literatur hat, wird der Fortschritt langsam sein, solange die Menschen Zugang zu alternativen Bezugspunkten haben. Der Internetzugang für die Massen und der unregulierte Druck von Büchern und Zeitschriften müssen ernsthaft in Angriff genommen werden, wenn moderne Propaganda wirksam sein soll.



Die Wirtschaft ist natürlich ein weiterer Schlüsselbereich, der im Rahmen der gesamten Propagandakampagne unter Kontrolle gebracht werden muss. Glücklicherweise bietet die digitale Wirtschaft, wie auch die Digitalisierung der Literatur, dem modernen Propagandisten viele kreative Möglichkeiten, den Fluss der Finanzen zu kontrollieren. Das Konzept der finanziellen Unabhängigkeit für jeden Einzelnen ist extrem gefährlich für jeden Versuch einer totalen Propaganda. Dies ist ein komplexer und reichhaltiger Einflussbereich, der dem Propagandisten viele Kontrollmöglichkeiten bietet. Die neue digitale Währungslandschaft sollte vollständig genutzt werden und kann nützliche Beschränkungen für die meisten Aspekte des modernen Lebens schaffen.

Der moderne Propagandist muss auch verstehen, dass es eine Vor-Propaganda gibt, die den Boden für direkte Propaganda weicher macht. Die Vor-Propaganda schafft Unklarheiten, baut Vorurteile ab und bereitet den Geist der Massen unauffällig auf die direkte Propaganda vor. Die Verwendung von Bildern, Erinnerungen, Hervorhebungen in der Berichterstattung, die subtile Veränderung der Sprache – all das ist Teil des Vorpropagandaprozesses, der langsam und breit angelegt ist und Jahrzehnte dauern kann, bis er seinen Zweck erfüllt. Oft benötigen diese Techniken der Enthüllung keinen Kontext oder eine Erklärung, sie müssen sich nur zunehmend in den Köpfen der Menschen einprägen – später werden ihnen die neuen Elemente der Propaganda vertraut erscheinen, aber sie werden nicht in der Lage sein, genau zu sagen, warum diese Dinge vertraut und sogar richtig erscheinen. Der direkten Propaganda, also dem expliziten Akt der Veränderung von Meinungen und Einstellungen, muss eine gut ausgeführte Vorpropaganda vorausgehen, damit die gesamte Kampagne erfolgreich ist. Meinungen ändern sich nicht über Nacht – die soziologische Vorbereitung ist das Pflügen des Feldes für die Aussaat der direkten Propaganda.

Es liegt in der Natur der Sache, dass die Vor-Propaganda in erster Linie verdeckt ist, während die direkte Propaganda sowohl verdeckt als auch offen ist. Die vollständige Synchronisierung der Medien, die eine bestimmte Sache ankündigen, ist offensichtlich offen, die Menschen können sehen, dass es eine koordinierte Anstrengung gibt, und es wird so getan, dass es als eine vernünftige und verantwortungsvolle Aktion angesehen wird. Und es gibt den zwingenden Einfluss und sogar den Missbrauch, um Gehorsam zu erzwingen, aber nicht offen, sondern mit der vollen Unterstützung der verdeckten Vorarbeit. Hinter jeder offensichtlichen Handlung stehen eine Reihe von verdeckten Maßnahmen, die die offene Handlung ergänzen. So werden zum Beispiel alternative Ansichten stillschweigend unterdrückt, Beweise zur untermauern von Behauptungen fabriziert und diese Beweise verdeckt für alle, die sie suchen wollen, platziert oder die Nachrichten in den sozialen Medien manipuliert, um die bewusste und unbewusste Zustimmung zu den offenen Maßnahmen zu verstärken. Es gibt eine Vielzahl von verdeckten Maßnahmen, die jede offene Aktion ergänzen. Der moderne Propagandist muss beides in einer hochgradig synchronisierten Weise einsetzen.

Die totale Propaganda muss kontinuierlich, lückenlos und lang anhaltend sein – sie muss für die längste Zeit jeden Moment und jeden Aspekt der Tage, Wochen, Monate und Jahre der Bürger ausfüllen. Die Welt der Propaganda, die von ihr geschaffenen Bezugspunkte, sollten die einzige Welt, die einzigen Bezugspunkte sein, die der Bürger hat. Dadurch werden Überzeugungen und Konformität durch eine Vielzahl von unmerklichen Einflüssen geschaffen, die den Verstand kontinuierlich überschwemmen – jeder Bezugspunkt von außen wird sorgfältig und gründlich aus dem bewussten Bewusstsein zensiert. Das Eintauchen sollte immer tiefer werden, bis die Trance vollkommen ist. Die Aufrechterhaltung der Trance, des Mythos, wird den nachfolgenden Generationen viel leichter fallen, und sobald jede Erinnerung an die alte Welt verblasst ist, kann der Propagandist in einen Erhaltungsmodus übergehen.

Solange die ständige Propaganda die Aufmerksamkeits- und Anpassungsfähigkeit (und damit die Widerstandsfähigkeit) des Einzelnen übersteigt, ist die Beständigkeit kein großes Problem. Was heute gutgeheißen wurde, kann morgen verurteilt und übermorgen wieder gutgeheißen werden – der Bürger wird weiterhin der Logik der Propaganda folgen, weil er völlig vom System gefangen ist. Letztlich ist die Wahrheit das, was der Propagandist als solche präsentiert, und sie ist nie festgelegt, sondern liegt immer im Ermessen des Propagandisten. Wenn eine Wahrheit auf den Kopf gestellt wird, muss der Propagandist den Bürger natürlich mit einer schwindelerregenden Anzahl von Beweisen und Argumenten und Experten überschwemmen, um zu erklären, warum eine solche plötzliche Veränderung stattgefunden hat. Mit wenig Energie, um die Dinge selbst zu untersuchen oder ein Gegenargument zu konstruieren oder gar die Meinung von gestern zu verteidigen, wird der Bürger nachgeben. Wenn er sich wehrt, dann nur für kurze Zeit. Der Propagandist kann einen solchen flüchtigen Widerstand immer mit dem Feind in Verbindung bringen, und Sie werden schnell feststellen, dass der Widerstand dahin schmilzt, denn niemand will mit einem Staatsfeind in Verbindung gebracht werden.



Es erübrigt sich zu erwähnen, dass totale Propaganda enorme Ressourcen erfordert und von sehr engagierten und einflussreichen Personen geleitet wird. Wir haben einige ermutigende Versuche des Weltwirtschaftsforums, der Vereinten Nationen, der pharmazeutischen Industrie und einer Handvoll Milliardäre gesehen, die gezeigt haben, dass solche Bemühungen tatsächlich möglich sind und eine aufregende neue Ära des Totalitarismus für viele kommende Generationen einläuten werden. Übersetzt mit Deepl.com

