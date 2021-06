Der Rechtsaußen Naftali Bennett, 49, der damit geprahlt hat, Araber zu töten, wird Benjamin Netanjahu ersetzen

Was für ein schmutziger Deal von Gleichgesinnten, der schnell platzen wird

Bennett wird Netanjahu als israelischer Premierminister ablösen, wie berichtet wird



Der Rechtsaußen Naftali Bennett, 49, der damit geprahlt hat, Araber zu töten, wird Benjamin Netanjahu aufgrund eines Deals, der heute Abend mit dem Zentristen Yair Lapid erzielt wurde, ersetzen, berichten israelische Medien.

Von der Mondoweiss-Redaktion

2. Juni 2021

Der Rechtsaußen Naftali Bennett soll Benjamin Netanjahu als Israels Premierminister ersetzen, und zwar im Rahmen eines Deals zur Teilung der Macht, den der Zentrist Yair Lapid heute Abend kurz vor Mitternacht in Israel bekannt gab.

Netanyahu ist seit 2009 Premierminister, die längste Amtszeit aller israelischen Premierminister. Er hat bisher eine Serie von vier Wahlen in zwei Jahren überlebt, da die israelische Politik stagniert.

Der Deal würde dem 49-jährigen Bennett – der einen palästinensischen Staat strikt ablehnt, die Annexion von Land im Westjordanland forciert und damit geprahlt hat, Araber zu töten – eine weitreichende Koalition politischer Unterstützung geben, von Lapids Yesh Atid Partei, die 17 Sitze im israelischen Parlament hat, über die rechtsgerichtete New Hope Partei, eine Abspaltung von Netanyahus Partei, bis hin zu Labor und Meretz auf der linken Mitte.

Aber die jüdischen Parteien bringen Bennett nur auf 58 Stimmen, und Bennett braucht 61 Stimmen. Der Deal hängt auch von drei palästinensischen Abgeordneten der rechtsgerichteten islamistischen Partei, der Vereinigten Arabischen Liste, oder Ra’am, ab. Ra’am-Chef Mansour Abbas wollte Berichten zufolge von den jüdischen Führern – und alle israelischen Regierungskoalitionen bestehen aus jüdischen Parteien unter Ausschluss der Palästinenser – das Versprechen, keine palästinensischen Dörfer innerhalb Israels abzureißen. Berichten zufolge wollte Abbas auch regressive Versprechen bezüglich der LGBTQ-Freiheiten. i24 News sagt, dass Abbas der Regierung beigetreten ist, ohne dass die Details seiner Zusammenarbeit ausgearbeitet wurden.

Israelische Medien sagen, dass der Deal – der ein Rotationsabkommen beinhaltet, bei dem Lapid später das Amt des Premierministers übernehmen würde – nicht endgültig sein wird, bis es in einer Woche eine Abstimmung in der Knesset über die Führung gibt. Benjamin Netanyahu wird sicher so viele politische Fäden ziehen, wie er kann, um den Deal platzen zu lassen. Axios berichtet, dass Bennett nächste Woche vereidigt werden würde, wenn der Deal hält.

Yair Lapid ruft am 2. Juni um 23:22 Uhr den israelischen Präsidenten Rivlin an, um zu sagen, dass er einen Deal zur Regierungsbildung erreicht hat, mit Naftali Bennett, links. Das Bild erschien auf i24 News.

Bennett diente als Minister in Netanjahus Regierung. Er und andere Rechtsradikale haben den Premierminister nun verraten. Der Sohn amerikanischer Juden, die unter dem jüdischen “Rückkehrgesetz”, das Palästinenser diskriminiert, nach Israel eingewandert sind, machte in den USA ein Vermögen im High-Tech-Bereich, bevor er in Israel in die Politik ging.

“Heute Abend beginnen wir einen neuen Anfang”, verkündete Arbeitschef Merav Michaeli vor wenigen Minuten. “Heute Abend haben wir es geschafft… Der Regierungswechsel ist etwas, das sich so viele Bürger Israels gewünscht haben. Wir haben noch einen langen Weg vor uns.”

Michaeli gab ihren eigenen Wählern zu verstehen, dass sie einen Kompromiss eingegangen sei. Ein Knackpunkt war ihre Ernennung zur Justizministerin gewesen. Berichten zufolge wich Michaeli dem Rechtsaußen Ayelet Shaked von Bennetts Partei Yamina (rechts) im Ministerium und sogar in einem Komitee zur Ernennung von Richtern, um den Deal zu erleichtern.

Merav Michaeli von Labor bei der Bekanntgabe des Deals. Tel Aviv, 2. Juni 2021. Foto von i24 News geschossen.

Die Linke hat viele Zugeständnisse gemacht, um den Deal zu bekommen, sagt Owen Alterman von i24 News; und ihre Wähler haben sie stillschweigend akzeptiert, um Netanyahu loszuwerden.

Eine potentielle Öffnung für Netanjahu ist die Opposition gegen die neue Regierung durch ein Mitglied des rechten Flügels von Naftali Bennetts Partei, Uri Ohrbach. Aber er hatte Berichten zufolge zugestimmt, den Deal nicht zu blockieren. Übersetzt mit Deepl.com

