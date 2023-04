Der Stellvertreterkrieg der USA gegen Russland und China wird weltweit zunehmend als eine von amerikanischen und NATO-Lügen verursachte Katastrophe betrachtet

Der Stellvertreterkrieg in der Ukraine ist ein imperialistisches Abenteuer, das finanziell ruinös war, die Ukraine zerstört hat und einen gefährlichen Krieg mit Russland und China anheizt, der zu einem nuklearen Armageddon führen könnte.

Es ist für die Welt offensichtlich geworden, dass der Konflikt in der Ukraine eine schmutzige und verzweifelte geopolitische Konfrontation ist, trotz der massiven Bemühungen der westlichen Medien, ihn als etwas anderes, edleres darzustellen – die übliche Scharade von Ritterlichkeit und Tugend, um den nackten westlichen Imperialismus zu verschleiern.

Der Tod und die Zerstörung in der Ukraine sind nichts anderes als ein Stellvertreterkrieg der Vereinigten Staaten und ihrer NATO-Partner, um Russland in einem strategischen Schachzug zu besiegen. Aber das unausgesprochene Ziel endet nicht mit Russland. Die USA und ihre westlichen imperialistischen Lakaien drängen auch auf eine Konfrontation mit China.

Als ob ein Angriff auf Russland nicht schon waghalsig genug wäre! Die Westmächte wollen ihre Kriegstreiberei gegenüber China noch verstärken. All dies ist darauf zurückzuführen, dass Washington und seine westlichen Lakaien die Vorherrschaft der USA in der Weltordnung fördern wollen. Russland und China sind die Haupthindernisse auf diesem Weg der angestrebten Dominanz, und daher sehen wir diesen manischen Drang zur Aggression, der von Washington, der Exekutivmacht der westlichen Ordnung, ausgeht.

Es sollte auf der Hand liegen, dass die von den USA angeführte NATO-Achse den Krieg in der Ukraine bis zur Katastrophe angeheizt hat, während dieselbe Achse die Spannungen mit China mutwillig schürt. Allein diese Feststellung sollte ausreichen, um die Kriminalität der westlichen Mächte zu verurteilen.

In dieser Woche lieferten die NATO-Mächte Waffen mit abgereichertem Uran an das Kiewer Regime, während die USA ankündigten, dass sie nukleare U-Boot-Sprengköpfe in Südkorea andocken würden, was China wütend machte, das darauf hinwies, dass Washington jahrzehntelange Verpflichtungen zur Denuklearisierung der koreanischen Halbinsel verletze. Natürlich sind solche perversen Provokationen für Washington eine Selbstverständlichkeit. Sie werden absichtlich durchgeführt, um die Spannungen zu verschärfen und den Militarismus zu eskalieren. Frieden und Sicherheit sind ein Gräuel für die USA (und ihre Lakaien), deren ganze ideologische Daseinsberechtigung darin besteht, den Krieg zu verschärfen, um die kapitalistische Sucht der Unternehmen zu befriedigen – ein System, das zunehmend bankrott und dysfunktional ist, und daher die wahnsinnige Verzweiflung, nach “Kriegslösungen” zu suchen.

In einer vernichtenden Rede vor dem Sicherheitsrat der Vereinten Nationen behauptete der russische Außenminister Sergej Lawrow diese Woche, dass der Konflikt in der Ukraine ohne ein Verständnis des geopolitischen Kontextes nicht angemessen gelöst werden kann. Mit anderen Worten: Der Krieg in der ehemaligen Sowjetrepublik, der im Februar letzten Jahres ausgebrochen ist, hat größere Ursachen, als die westlichen Mächte und ihre willfährigen Nachrichtenmedien glauben machen wollen.

Verteidigung der Ukraine? Verteidigung der Demokratie? Verteidigung des Völkerrechts? Verteidigung der nationalen Souveränität? Dies sind nur einige der lächerlichen Behauptungen Washingtons und seiner Verbündeten. Man muss sich nur die jahrzehntelange völlige Aushöhlung der UN-Charta und der demokratischen Grundsätze durch die Vereinigten Staaten und ihre Schurkenpartner bei der Führung krimineller Kriege vor Augen führen, um zu erkennen, dass ihre Tugendhaftigkeit in Bezug auf die Ukraine ein schlechter Witz ist.

Lawrow hat in seiner Rede vor dem Sicherheitsrat die Heuchelei und Kriminalität der Vereinigten Staaten, Großbritanniens, Frankreichs, Deutschlands und anderer NATO-Mächte sowie der Europäischen Union aufs Schärfste verurteilt. Seine Rede erinnerte an die Szene in dem alten Filmklassiker Der Zauberer von Oz, in der der Vorhang für den dummen Bösewicht für alle sichtbar zurückgezogen wird. Jeder objektive Beobachter würde dem russischen Außenminister zustimmen, wenn er einen vernichtenden Überblick über die moderne Geschichte und die Gründe für den tragischen Ausgang des Krieges in der Ukraine gegeben hätte. Wenn wir die Geschichte und die wahren Ursachen von Konflikten nicht verstehen, sind wir leider dazu verdammt, die Schrecken zu wiederholen.

Ironischerweise haben westliche Staats- und Regierungschefs mitunter die größere geopolitische Agenda mit ihren eigenen falsch formulierten arroganten Worten verraten. US-Präsident Joe Biden hatte zuvor unverblümt zum Regimewechsel in Moskau aufgerufen, während seine ranghohen Berater, Außenminister Antony Blinken und Pentagon-Chef Lloyd Austin, dem Rausch ihres Narzissmus und ihrer Hybris erlagen, indem sie erklärten, das Ziel des Krieges in der Ukraine sei die “Niederlage Russlands”.

Andere hochrangige Vertreter der NATO, wie die dummen, eingebildeten polnischen Führer und ihre baltischen Freunde, haben ebenfalls erklärt, dass der Krieg darauf abzielt, Russland zu besiegen. Die faschistischen Skelette ihrer Nazi-Vergangenheit haben ihr Todesröcheln unkontrolliert wiedererweckt.

Wie Lawrow in seiner Rede vor dem Sicherheitsrat andeutet, ist die systematische Verletzung der UN-Charta durch die Vereinigten Staaten und ihre westlichen Partner eine beklagenswerte Fortsetzung des Nazifaschismus und der imperialistischen Barbarei, die im Zweiten Weltkrieg angeblich besiegt worden waren. Der Höhepunkt der ständigen, ungezügelten westlichen imperialistischen Kriminalität und ihres Staatsterrorismus ist der gegenwärtige Krieg in der Ukraine und die wachsende Aggression gegen China unter dem Vorwand Taiwan.

Bei all dem wurde die westliche Öffentlichkeit von ihren Regierungen und Medien in Bezug auf die wahre Natur des Krieges in der Ukraine eklatant belogen. Die amerikanischen und europäischen Bürger wurden um Hunderte von Milliarden Dollar betrogen, um ein Naziregime in Kiew zu stützen, dessen Funktion darin besteht, als Speerspitze der NATO gegen Russland und schließlich China zu fungieren, wenn die NATO-Mächte meinen, mit der Ukraine fertig zu sein. (Letzteres ist ein aussichtsloses Unterfangen, wie sich immer deutlicher zeigt.)

Journalisten und Kriegsgegner im Westen, die auf die Missstände in der Ukraine hinweisen, werden entweder entlassen, verleumdet, zensiert, in die Armut getrieben oder sogar inhaftiert.

Dennoch werden sich die westliche Öffentlichkeit und der Rest der Welt zunehmend der abscheulichen Scharade bewusst. Scharaden sind per definitionem unhaltbar.

Der globale Süden – die Mehrheit der 193 Nationen in der UNO – hat die Nase voll von der westlichen kapitalistischen Hegemonie und ihren unverschämten neokolonialistischen Privilegien. Die schrittweise Abschaffung des US-Dollars als internationale Reservewährung für den Handel ist ein Beweis für den historischen Wandel hin zu einer multipolaren Ordnung, die dem westlichen unipolaren Elitismus trotzt. Die Nationen Afrikas, Lateinamerikas und Asiens verstehen, dass der von den USA geführte NATO-Krieg in der Ukraine ein verzweifelter letzter Versuch ist, eine imperialistische Weltordnung aufrechtzuerhalten, die nach dem Zweiten Weltkrieg mit der Gründung der Vereinten Nationen hätte ausgerottet werden sollen, was aber leider nicht geschehen ist. Denn die eigentliche Ursache des Imperialismus ist die anglo-amerikanisch geführte westliche kapitalistische Ordnung. Das Ende des Zweiten Weltkriegs war ebenso wie das des Ersten Weltkriegs nur eine Pause in der historischen Tötungsmaschine.

Im Lichte der durchgesickerten Dokumente aus dem Pentagon wird nun immer deutlicher, dass der Krieg in der Ukraine eine Katastrophe ist. Das Kiewer Regime steht vor einer Niederlage gegen die überlegenen russischen Streitkräfte, obwohl dieses Regime von den Vereinigten Staaten und der NATO mit Waffen überschwemmt worden ist. Die großen Erwartungen an einen ukrainischen Sieg, die von westlichen Führern und Medien weithin vorausgesagt wurden, haben sich als leere, verächtliche Lügen erwiesen.

Die Nebenerscheinung dieses Krieges ist ein gigantisches Geschäft. Westliche Rüstungsunternehmen haben noch nie dagewesene Gewinne eingestrichen, während die von der NATO unterstützte Kabale in Kiew Hunderte von Millionen Dollar abgeschöpft hat. Es ist dasselbe Kiewer Regime, das christlich-orthodoxe Kirchen niederbrennt, die russische Sprache ausrottet, Naziverbrecher des Zweiten Weltkriegs verherrlicht und jegliche kritische Opposition und Medien einsperrt.

Aber das Wichtigste sind die Lügen, die die Vereinigten Staaten und die westlichen Lakaien, einschließlich der gesamten Medienindustrie, über den Stellvertreterkrieg in der Ukraine verbreitet haben. Dieser Krieg ist ein imperialistisches Abenteuer, das finanziell ruinös war, die Ukraine zerstört hat und einen gefährlichen Krieg mit Russland und China anheizt, der zu einem nuklearen Armageddon führen könnte.

Wir sollten nicht überrascht sein von solch eklatanten Lügen und Täuschungen. Präsident Joe Biden und seine Regierung haben unverhohlene Lügen erzählt, um die Korruption zu verbergen, die aus Bidens eigener Familie sprudelt. Biden und sein Sohn Hunter haben die Ukraine seit dem von der CIA unterstützten Putsch in Kiew im Jahr 2014 zur persönlichen Bereicherung ausgenutzt. Berichten zufolge hat der Präsident sogar seine ranghohen Mitarbeiter dazu gebracht, nach seiner Pfeife zu tanzen, um Geheimdienste und Medien daran zu hindern, die Korruption im Herzen seiner Familie öffentlich zu machen. (Es besteht die Gefahr, dass die Wahrheit als russische oder chinesische Desinformation verleumdet wird!)

Die Lügen, die Biden und seine Regierung über persönliche Korruption verbreiten, sind unauslöschlich mit den Lügen über den Stellvertreterkrieg in der Ukraine verbunden.

Es wird immer deutlicher, dass die amerikanische Öffentlichkeit, die europäische Öffentlichkeit und der Rest der Welt in mehrfacher Hinsicht getäuscht wurden. Der vorgetäuschte Krieg in der Ukraine legt den tiefen, stinkenden Brunnen der Korruption in diesem Weißen Haus frei. Das wird in der Hölle enden. Übersetzt mit Deepl.com