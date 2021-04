Netanjahu ist ein Gesicht der israelischen Apartheid – aber er ist sicher nicht ihr einziges Gesicht – und das ist es, dem wir uns wirklich stellen müssen.

Bild: Netanjahu in a Holocaust remembrance day speech, April 8, 2021. Screenshot from Netanyahu’s Facebook video.

The dream of the time after Netanyahu, and the Israel that never was – Mondoweiss The news in Israel is that Benjamin Netanyahu was tapped by President Rivlin, to have a chance at setting up a government coalition, after the fourth election in two years. Netanyahu’s chances of success seem weak, since he only got the backing of 52 lawmakers, where the necessary count is 61 seats for a viable majority coalition in the parliament.

Der Traum von der Zeit nach Netanjahu, und das Israel, das nie war

Von Jonathan Ofir



8. April 2021

Wenn Netanjahu ersetzt wird, dann durch einen anderen Rechtsaußen. Denn der israelische Siedlerkolonialismus und der Zionismus bringen jüdisch-nationalistische Führer hervor.

Die Nachricht in Israel ist, dass Benjamin Netanjahu von Präsident Rivlin angezapft wurde, um eine Chance zu haben, eine Regierungskoalition zu bilden, nach der vierten Wahl in zwei Jahren.

Netanjahus Erfolgschancen scheinen gering zu sein, da er nur die Unterstützung von 52 Gesetzgebern erhalten hat, wo die notwendige Anzahl 61 Sitze für eine tragfähige Mehrheitskoalition im Parlament ist. Aber das andere Lager, das meist als das “Nicht-Netanjahu-Lager” betrachtet werden kann, kam nur auf 45 Empfehlungen von Parlamentsmitgliedern für den Zentristen Yair Lapid. Netanjahus ehemaliges Parteimitglied Gideon Sa’ar, der im Dezember als die ‘liberale’ Alternative absprang (obwohl er ideologisch rechts von Netanjahu steht), weigerte sich, Lapid zu empfehlen, weil er ihm zu links ist, und Sa’ar würde natürlich auch Netanjahu nicht empfehlen, Gott bewahre.

Aber Naftali Bennetts Partei Yamina, die sowohl rechts von Netanyahu als auch von Sa’ar steht, hat Lapid mit seinen sieben Sitzen empfohlen. Lapid hat Berichten zufolge eine Vereinbarung mit Bennett über ein rotierendes Premierministeramt zwischen den beiden getroffen.

So zeigt sich wieder einmal dieses lächerliche politische Bild: Die Alternative zu Netanyahu basiert nicht auf der Ideologie als solcher, und die Idee “nur nicht Netanyahu” zieht sich durch das politische Spektrum.

Man könnte plausibel argumentieren, dass der Versuch, Netanjahu zu ersetzen, jenseits oder über der Politik steht. Es geht vermeintlich um Moral. Denn Netanjahu steht wegen Korruption vor Gericht, selbst während diese Verhandlungen stattfinden. Bei der Übergabe des Mandats zur Regierungsbildung an Netanjahu drückte Präsident Rivlin sein Widerstreben aus und gestand ein “moralisches und ethisches” Dilemma:

Dies ist keine einfache Entscheidung auf moralischer und ethischer Basis, meiner Meinung nach. Und ich habe Angst um mein Land. Aber ich tue das, was von mir als Präsident des Staates Israel verlangt wird, gemäß dem Gesetz und dem Urteil des Gerichts, und ich setze den Willen des Souveräns – des israelischen Volkes – um… Ich kenne die Position vieler, dass der Präsident die Rolle nicht an einen Kandidaten geben sollte, der strafrechtlich angeklagt ist. Aber nach dem Gesetz und der Entscheidung der Gerichte kann ein Premierminister sein Amt weiter ausüben, auch wenn er angeklagt ist.

Rivlin ist eine offiziell unpolitische Figur, also lud er diese Idee des moralischen und ethischen Dilemmas bezüglich Netanyahu als etwas auf, das über die Politik hinausgeht. Er hielt diese Rede ohne Netanjahu an seiner Seite, wie es im Allgemeinen üblich ist, wenn ein Präsident einem Politiker das Einverständnis zur Bildung einer Koalition gibt.

Es wurde also symbolisch das Gefühl vermittelt, dass sich das Land in einer schweren moralischen Krise befindet.

Ich würde zustimmen, dass das Land in einer moralischen Krise steckt. In der Tat würde ich sagen, dass sie schon immer da war. Und da Netanjahu nicht immer Premierminister war, stellt sich die Frage, wie viel von dieser moralischen Krise wirklich mit Netanjahu zu tun hat, und wie viel von dieser moralischen Krise einfach von Leuten verlängert wird, die Netanjahu ersetzen könnten – wie Lapid oder Bennett oder, um es mal so zu sagen, Sa’ar.

Israel ist ein siedlerkolonialer Apartheidstaat, und das ist ein zentraler Aspekt des gesamten zionistischen politischen Spektrums in Israel. Widerwärtige Kommentatoren wie Thomas Friedman von der New York Times mögen meinen, dass “der arabisch-israelische Konflikt für Israel… weitgehend verschwunden ist”. Friedman mag insofern recht haben, als es sich um eine israelische Verleugnung handelt; aber er ist selbst in diese Verleugnung vertieft, er mahnt nicht dagegen an.

Die palästinensische Frage ist immer noch die zentralste Frage in Bezug auf Israel, denn Apartheid sollte immer zuerst angesprochen werden, da sie ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit ist. Aber selbst links-zionistische Politiker sagen ala Friedman, dass es nicht zentral zu sein braucht. Kürzlich sagte Yair Golan von Meretz: “Wir haben genug auf der Agenda von Gesundheit und Wirtschaft, es ist nicht nötig, sich derzeit mit der Trennung von den Palästinensern oder Friedensabkommen zu beschäftigen.”

Die Meretz-Partei ist die am weitesten links stehende im zionistischen politischen Spektrum, und Golan ist die Nummer 3 auf der Meretz-Liste der Parlamentarier, und er ist der pensionierte Generalmajor, der als stellvertretender Stabschef der Armee vor “revoltierenden Prozessen” in der israelischen Gesellschaft warnte, ähnlich denen in Nazi-Deutschland. In seiner 2016 Rede zum Holocaust-Gedenktag sagte er:

Wenn es etwas gibt, das mich am Holocaust-Gedenken erschreckt, dann ist es das Erkennen der revoltierenden Prozesse, die damals in Europa im Allgemeinen und in Deutschland im Besonderen stattgefunden haben – vor 70, 80 und 90 Jahren – und deren Anzeichen hier unter uns heute im Jahr 2016 zu finden.

Für mich ist Golan lediglich ein Spiegelbild dieser revoltierenden Prozesse. Denn er sieht seinen Zionismus nicht als Teil dieses erschütternden Bildes. Dieser Faschismus hat nicht heute begonnen, und er ist nicht nur ein Attribut der zionistischen Rechten.

Der Wahn der getrennten Regime

Nathan Thralls Essay The Separate Regimes Delusion, erschienen in der London Review of Books, ist eines seiner beiden Meisterwerke der letzten Zeit (sein monumentaler Essay A Day in the Life of Abed Salama, in der New York Review of Books, ist ein weiteres).

In The Separate Regimes Delusion (Der Wahn der getrennten Regime) nennt Thrall Israels einziges Apartheid-Regime – das politische System, das die israelische Menschenrechts-NGO B’Tselem als “ein Regime der jüdischen Vorherrschaft vom Fluss bis zum Meer” bewertet – und weist darauf hin, dass die Illusion zweier getrennter Regime – eines in “Israel selbst” und eines in den besetzten palästinensischen Gebieten eine Illusion ist, die von Zionisten, insbesondere von Linkszionisten, aufrechterhalten wird, um das Gefühl aufrechtzuerhalten, dass Israel schließlich “hier” eine Demokratie ist, wenn auch nicht “dort”.

Die Frage von “hier” versus “dort” – die Besatzung – ist seit einiger Zeit ein echter Unterschied zwischen der zionistischen Rechten und der zionistischen Linken. Die Linke wollte darüber reden. Aber es ist eine verschwindende Diskussion. Selbst Labor kümmert sich nicht wirklich darum.

Noa Landau von Haaretz schrieb kürzlich, kurz vor den Wahlen:

Wenn Meretz nicht in der nächsten Knesset vertreten ist, wird es keine Vertretung der zionistischen Linken mehr geben, die die Realität der Besatzung und ihre Auswirkungen anerkennt, und das zu einer Zeit, in der das Verfahren in Den Haag wahrscheinlich die [israelische] Verfolgung von jedem verschärfen wird, der es wagt zu argumentieren, dass es eine Grundlage für die Untersuchung mutmaßlicher Kriegsverbrechen in den Territorien gibt. Das wäre der wahre Effekt des Verschwindens von Meretz.

Meretz ist schließlich nicht verschwunden (sie bekamen sogar überraschend 6 Sitze), aber wie bereits erwähnt, sind sich ihre Führer uneinig darüber, ob über die Besatzung gesprochen werden muss.

Israel bewegt sich also in eine Phase, in der die Besatzung aufhört, ein Thema an sich zu sein. Sie wird nur noch ein Thema unter vielen anderen Themen. Auf eine ironische Art und Weise ist dies natürlich für den zionistischen Weg. Der Zionismus hat immer auf der Grundlage gearbeitet, dass er sich ein Gebiet aneignet, meistens illegal, und dann so lange durchhält, bis sich das Thema auflöst und als vollendete Tatsache normalisiert wird. So hat er von Anfang an funktioniert.

In diesem Sinne gab es nie eine brodelnde plurale Demokratie in Israel – es war immer ein einziger, unterdrückender Apartheidstaat. Die Links-Rechts-Debatte in Israel war immer effektiv zionistisch (die palästinensischen Parteien wurden immer aus der Regierung herausgelassen), und es ging im Allgemeinen um die Geschwindigkeit der Kolonisierung, nicht darum, wie man sie beenden kann.

Die Zeit nach Netanjahu

Viele scheinen Netanjahu als einen illiberalen, korrupten, antidemokratischen Führer zu sehen. Und bei Gott, das ist er auch. Aber wir müssen auch sehen, dass er Teil eines Regimes ist, das selbst illiberal, korrupt und antidemokratisch ist. Das war schon immer der Fall. Wer ist die neue Hoffnung? Gideon Sa’ar, der sogar rechts von Netanyahu steht? Naftali Bennett, der sogar rechts von Sa’ar steht? Oder Yair Lapid, der links von ihnen steht, leider mit dem “Prinzip”, das besagt “maximale Juden auf maximalem Land mit maximaler Sicherheit und mit minimalen Palästinensern”?

Sehen Sie, all diese Leute sind durch und durch zionistisch. Manche sind höflicher, manche krasser. Aber sie sind alle Kolonisatoren, und zwar Siedler-Kolonisatoren, weshalb Siedlungen, Transfers und ethnische Säuberungen so wichtig für sie sind. Dies sind zentral zionistische Werte.

Die Verzweiflung, sich selbst als liberal zu sehen, treibt Israelis (und liberale zionistische Unterstützer in den USA) dazu, Hoffnung zu sehen, wo es keine gibt. Nach Netanyahu wird alles besser sein. Nach Netanjahu wird es Demokratie geben.

Nein, Demokratie wird nicht von einem Premierminister Bennett oder Lapid kommen – nur mehr Status quo und Schlimmeres. Sie wird auch nicht von Meretz kommen. Keine dieser Parteien will den Zionismus abschaffen, er ist für sie zentral. Und der Zionismus ist die Apartheid, von der vorhin die Rede war, und sie ist wohl schlimmer als die südafrikanische Version.

Es gibt also kein Licht am Ende der Netanyahu-Herrschaft. Da gibt es keine Hoffnung. Es kann sein, dass es bald 5. Wahlen gibt (wahrscheinlich Anfang Oktober), oder dass es 400 Wahlen gibt. Aber solange der zionistische Status quo regiert, wird es keine Demokratie geben. Es wird Apartheid geben.

Vielleicht klingt das heutzutage radikal. Ähnliche Aussagen zur Abschaffung der südafrikanischen Apartheid wurden in den 1970er und 1980er Jahren als radikal angesehen, und heute denken wir, dass dies die einzig vernünftigen Aussagen waren, nicht Ronald Reagans “konstruktives Engagement”.

Netanjahu ist ein Gesicht der israelischen Apartheid – aber er ist sicher nicht ihr einziges Gesicht – und das ist es, dem wir uns wirklich stellen müssen. Übersetzt mit Deepl.com

--

Teilen auf: Twitter

Facebook

Drucken



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen...