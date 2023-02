Ukraine War Is Frozen, Says Council On Foreign Relations Chief – PopularResistance.Org The president of the powerful US government-linked Council on Foreign Relations, Richard Haass, has argued that the proxy war in Ukraine is frozen. He said he expects no territorial changes in the next year of fighting between Russia and NATO-backed Ukrainian forces.

Der Ukraine-Krieg ist eingefroren, sagt der Chef des Council on Foreign Relations

Von Ben Norton

Geopolitischer Wirtschaftsbericht.

20. Februar 2023

Der Präsident des US Council on Foreign Relations sagt, er erwarte keine territorialen Veränderungen im nächsten Jahr der Kämpfe.

Der Präsident des mächtigen, der US-Regierung nahestehenden Council on Foreign Relations, Richard Haass, hat behauptet, der Stellvertreterkrieg in der Ukraine sei eingefroren.

Er sagte, er erwarte keine territorialen Veränderungen im nächsten Jahr der Kämpfe zwischen Russland und den von der NATO unterstützten ukrainischen Kräften.

Gleichzeitig wies er die Möglichkeit von Friedensverhandlungen zur Beendigung des eingefrorenen Konflikts zurück und betonte: “In der Ukraine gibt es keinen Wunsch nach einem Kompromiss. Wenn überhaupt, dann erhöhen sie ihre Forderungen”.

Haass ist ein ehemaliger US-Diplomat, der in der Regierung von George W. Bush im Vorfeld der illegalen Invasion im Irak als Direktor für politische Planung im Außenministerium tätig war.

“Wenn Sie mich in einem Jahr fragen, ob wir uns wieder treffen, dann denke ich, dass wir etwas ziemlich Ähnliches sehen werden, wie wir es jetzt haben. Ich erwarte nicht, dass das nächste Jahr grundlegende Veränderungen in Bezug darauf bringen wird, wer welches Gebiet [in der Ukraine] kontrolliert”, gestand Haass.

Der Chef des Council on Foreign Relations machte diese Bemerkungen am 19. Februar in Deutschland in einem Interview auf der Münchner Sicherheitskonferenz.

Der Vermittler des Interviews, Jack Kelly, fragte Haass nach dem Potenzial für Friedensgespräche und ob es möglich wäre, zu der Art von Verhandlungen zurückzukehren, die die Türkei im März 2022 führte.

Diese früheren Friedensgespräche waren von westlichen Regierungen sabotiert worden.

Haass wies diese Idee mit den Worten zurück: “Ich bin nicht zuversichtlich… Keine der beiden Seiten hat im Moment den Wunsch zu verhandeln”.

“In der Ukraine gibt es keinen Wunsch nach einem Kompromiss. Wenn überhaupt, dann erhöhen sie ihre Forderungen. Es geht nicht nur um das gesamte Territorium, um jeden Quadratzentimeter, um die Rückkehr zu dem, was sie hatten, als sie unabhängig wurden; [es geht auch] um wirtschaftliche Reparationen und die Rechenschaftspflicht für Kriegsverbrechen”, sagte Haass.

“Die Kluft zwischen den beiden Seiten ist also enorm, und ich glaube nicht, dass sich daran in nächster Zeit etwas ändern wird”.

Haass betonte, dass der Stellvertreterkrieg in der Ukraine “seit 2014 andauert” und nicht mit dem Einmarsch Russlands in die Ukraine im Februar 2022 begann, den er als “nur dieses jüngste Kapitel, dieses intensivere Kapitel” bezeichnete.

Haass deutete an, dass der Krieg mit der Annexion der Krim durch Russland im Jahr 2014 begann, nach einem demokratischen Referendum, bei dem mehr als 90 % der Krimbewohner für den Anschluss an die Russische Föderation stimmten. (Westliche Regierungen verurteilten dieses Referendum als illegitim, aber eine Pew-Umfrage ergab, dass erstaunliche 88 % der Menschen auf der Krim dafür stimmten.)

Was Haass nicht erwähnte, war der von den USA unterstützte Staatsstreich, der die demokratisch gewählte, geopolitisch neutrale Regierung der Ukraine im Februar 2014 stürzte, einen Bürgerkrieg auslöste und zur Intervention Russlands führte – genau das, wovor der US-Botschafter in Russland, William Burns (heute CIA-Direktor), 2008 in einem Botschaftstelegramm gewarnt hatte.

Der Council on Foreign Relations (CFR) ist eng mit der US-Regierung verbunden und hat eine Drehtür zum Außenministerium.

Der einflussreiche Think Tank mit Sitz in New York fungiert als eine Art privatisierter Arm der US-Politik, der von den milliardenschweren Rockefeller-Oligarchen und ihrer Familienstiftung finanziert wird.

Während des Zweiten Weltkriegs trug das CFR-Projekt “War and Peace Studies” zur Formulierung der Strategie für die Schaffung des US-Imperiums und des anschließenden Kalten Krieges bei. Übersetzt mit Deepl.com

