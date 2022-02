Kanonenfutter für USA und Bandera “Werte”. Denn Sie wissen nicht was Sie tun! Wenn Putin oder Erdogan solche Aufrufe gestartet hätten, dann würde es weltweit zu Protesten kommen, aber wenn Selenskiy die die “US- Komiker- Marionette”” so handelt, dann findet es Unterstützung.

Bild: An Ukrainian soldier walks through debris on the west side of the Ukrainian capital of Kyiv on 26 February 2022 (AFP)

Ein ukrainischer Soldat geht durch Trümmer im Westen der ukrainischen Hauptstadt Kiew am 26. Februar 2022 (AFP)

Russland-Ukraine-Krieg: Britische Außenministerin würde Briten unterstützen, die in den Kampf ziehen

Der ukrainische Präsident Selenskiy hat eine internationale Einheit für Freiwillige eingerichtet, die sich den ukrainischen Truppen anschließen wollen

Von MEE-Mitarbeitern

27. Februar 2022

Die britische Außenministerin Liz Truss hat erklärt, sie würde Briten, die in die Ukraine reisen, um sich dem Kampf des Landes gegen die russische Invasion anzuschließen, “absolut” unterstützen.

In einem Interview in der BBC-Sendung “Sunday Morning” wurde Truss gefragt, ob sie jeden unterstützen würde, der den Ukrainern freiwillig im Kampf gegen Russland helfen möchte.

“Wenn Menschen diesen Kampf unterstützen wollen, würde ich sie auf jeden Fall dabei unterstützen”, sagte sie in der Sendung.

“Das ist etwas, worüber die Menschen selbst entscheiden können. Die Menschen in der Ukraine kämpfen für Freiheit und Demokratie, nicht nur für die Ukraine, sondern für ganz Europa”, so Truss.

Die Äußerung von Truss hat viele überrascht, denn sie scheint ein direkter Verstoß gegen das Gesetz über die Einberufung von Ausländern von 1870 zu sein, das britische Staatsbürger, die in den Streitkräften eines anderen Landes dienen, kriminalisiert.

Russland-Ukraine-Krieg: Diese Videos von der Invasion stammen eigentlich aus dem Nahen Osten

In jüngerer Zeit, im Jahr 2014, warnte der Crown Prosecution Service, dass Briten, die nach Syrien reisen, um sich dem Bürgerkrieg anzuschließen, eine Strafverfolgung riskieren, selbst wenn sie gegen den Diktator Bashar-al-Assad kämpfen, berichtet die Zeitung Guardian.

Damaskus ist ein treuer Verbündeter Moskaus, das 2015 mit Luftangriffen in den syrischen Bürgerkrieg eingegriffen hat, um die kämpfenden Kräfte des Assad-Regimes zu unterstützen.

Das Eingreifen Russlands in Syrien markierte einen Wendepunkt in dem Konflikt.

In einem separaten Interview mit Sky News am Sonntag warnte Truss, dass der russisch-ukrainische Konflikt “einige Jahre” dauern könnte und dass die Welt darauf vorbereitet sein müsse, dass Moskau “versuchen werde, noch schlimmere Waffen einzusetzen”.

Truss wird bei einem Treffen mit ihren Amtskollegen aus der Gruppe der reichen G7-Staaten auf weitere Maßnahmen gegen Russland drängen und die Länder insbesondere auffordern, sich um nicht-russische Öl- und Gaslieferanten zu bemühen, sagte sie gegenüber Times Radio.

Am Sonntag kündigte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskij an, dass er eine internationale Einheit – die Internationale Legion zur Verteidigung des ukrainischen Territoriums – für Freiwillige gründen werde, die sich den ukrainischen Truppen anschließen wollen, um gegen die eindringenden russischen Streitkräfte zu kämpfen.

“Dies wird der wichtigste Beweis für Ihre Unterstützung für unser Land sein”, sagte er. Übersetzt mit Deepl.com

