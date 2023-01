Scott Ritter empfiehlt

DATEI-FOTO: Der ukrainische Präsident Volodymyr Selenskyj hält eine Rede in Kiew, Ukraine, am 15. April 2022. (Credit: Ukrainische Präsidentschaft)

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskij hat ein neues Gesetz unterzeichnet, das die staatliche Kontrolle über den Zugang der Öffentlichkeit zu Nachrichten in der Ukraine verstärkt.

Selenskyj weitet Durchgreifen gegen ukrainische Medien aus

von Kyle Anzalone und Will Porter

2. Januar 2023

Selenskyj hat die Medien des Landes bereits im Rahmen des Kriegsrechts verstaatlicht, das nach dem Einmarsch Russlands im vergangenen Jahr in Kraft getreten war, und damit die Kritik von Pressefreiheitsgruppen auf sich gezogen.

Mit dem am 29. Dezember unterzeichneten Gesetz werden die Befugnisse der ukrainischen Rundfunkregulierungsbehörde gegenüber den Nachrichtenagenturen “dramatisch” ausgeweitet, so dass nun sowohl Print- als auch Online-Quellen einbezogen werden, berichtet der Kyiv Independent. Die Maßnahme erfordert, dass Veröffentlichungen eine Lizenz erhalten, um zu arbeiten, und jede Medienorganisation ohne die richtigen Papiere kann geschlossen werden, berichtete das Blatt und fügte hinzu, dass das Gremium, das die Genehmigungen ausstellt, unter Selenskyjs Kontrolle stehen wird.

Nach Angaben des ukrainischen Instituts für Masseninformation wird die Medienaufsichtsbehörde nach dem Gesetz wahrscheinlich von den amtierenden Behörden kontrolliert, da ihre Mitglieder von Selenskyj und dem ukrainischen Parlament ernannt werden, in dem seine Partei die absolute Mehrheit hat.

Im März erließ Selenskyj ein Präsidentendekret, mit dem die ukrainischen Rundfunkmedien verstaatlicht wurden, und betonte die Notwendigkeit einer “einheitlichen Informationspolitik” zur Bekämpfung russischer Desinformation und regierungskritischer Stimmen. Etwa zur gleichen Zeit verbot er auch eine lange Liste von Oppositionsparteien mit angeblichen Verbindungen zu Russland und hat seitdem Strafmaßnahmen gegen orthodoxe Kirchen ergriffen, denen ebenfalls Verbindungen zu Moskau nachgesagt werden, womit er jegliche abweichende Meinung mit Hilfe des Kriegsrechts unterdrückte.

Während Selenskyjs Machtkämpfe während des elfmonatigen Konflikts in der amerikanischen Mainstream-Presse weitgehend unbemerkt blieben – die sich ausgiebig mit ähnlicher Kriegsunterdrückung in Russland befasst hat -, wies die New York Times auf Forderungen von Menschenrechtsgruppen hin, das Gesetz aufzuheben, da sie befürchten, dass es die freie Presse unterdrücken wird.

“Die Ukraine wird ihr europäisches Engagement durch die Förderung freier und unabhängiger Medien unter Beweis stellen und nicht durch die Einführung einer staatlichen Informationskontrolle”, sagte Ricardo Gutiérrez, der Generalsekretär der Europäischen Journalistenföderation.

Das Komitee zum Schutz von Journalisten und andere Bürgerrechtsorganisationen kritisierten das Gesetz ebenfalls, als es im Dezember von den Abgeordneten debattiert wurde. Die ukrainische Legislative stimmte zwar zu, einige der extremeren Maßnahmen des Gesetzes zu streichen, doch der endgültige Entwurf gibt der Bundesregierung immer noch die fast vollständige Kontrolle über die ukrainischen Nachrichtenmedien. Übersetzt mit Deepl.com

Über Kyle Anzalone und Will Porter

Kyle Anzalone ist der Meinungsredakteur von Antiwar.com und Nachrichtenredakteur des Libertarian Institute. Will Porter ist stellvertretender Nachrichtenredakteur des Libertarian Institute und arbeitet als Autor und Redakteur bei RT. Kyle Anzalone und Will Porter moderieren Conflicts of Interest zusammen mit Connor Freeman.

