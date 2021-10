Diesen “Würgegriff” erleben wir auch in Deutschland immer machtvoller. Solange sich die jüdische Gemeinschaft nicht aus diesem befreit wird es nie zum Ende der illegalen zionistischen Besatzung Palästinas kommen.

The Israel lobby’s crushing win on Iron Dome There’s been a lot of consternation among Palestine advocates over political roller-coaster ride in Congress last week. First, in an unprecedented show of power, pro-Palestinian members of Congress managed to stop the Democratic House leadership from slipping $1 billion of military funding to Israel’s Iron Dome program into a bill to fund the government.

Bild: Rep. Ted Deutch reviles Rep. Rashida Tlaib as an alleged antisemite for “besmirch”ing Israel on the House floor, Sept. 23, 2021. Screenshot.

Der vernichtende Sieg der Israel-Lobby bei Iron Dome

Von Philipp Weiss

30. September 2021

Die Pro-Israel-Lobby hat immer noch einen “Würgegriff” über die Politikgestaltung, weil sie den überwältigenden Rückhalt der organisierten jüdischen Gemeinschaft hat und eine Menge Geld für politische Wettkämpfe ausgeben kann.



Die politische Achterbahnfahrt im Kongress in der vergangenen Woche hat unter Palästina-Befürwortern für große Bestürzung gesorgt. Zunächst gelang es pro-palästinensischen Kongressmitgliedern in einer beispiellosen Machtdemonstration, die Führung der Demokraten im Repräsentantenhaus davon abzuhalten, eine Milliarde Dollar an militärischen Mitteln für Israels Iron-Dome-Programm in einen Gesetzentwurf zur Finanzierung der Regierung einzuschieben.

Die Führung der Demokraten verlangte also nach Namen. Sie forderte eine Abstimmung über die Finanzierung von Iron Dome, und die pro-palästinensischen Politiker wurden mit 420:9 Stimmen niedergeschlagen. Am Ende stimmte sogar die New Yorker Abgeordnete Alexandria Ocasio-Cortez nicht dagegen – sie stimmte mit “anwesend” – und sagte, der Gesetzentwurf sei ein “rücksichtsloser” Versuch, “unsere Gemeinden auseinanderzureißen”. Kritiker Israels wie Betty McCollum und Mark Pocan und Jamaal Bowman fielen ab und stimmten für die 1 Milliarde Dollar – zusätzlich zu den 3,8 Milliarden Dollar, die wir Israel bereits jedes Jahr geben (“eine 26% Erhöhung der Sicherheitshilfe für Israel”).

Diese 1 Milliarde Dollar ist mehr als das Doppelte dessen, was dieses Land für die NATO oder das Friedenskorps ausgibt. Diese 1 Milliarde Dollar gehen an ein Land, dessen Pro-Kopf-BIP höher ist als das Frankreichs, Japans und des Vereinigten Königreichs. Ein Land, das von Human Rights Watch als Apartheidstaat bezeichnet wurde.

“Im Laufe von zwei Tagen wechselte die Stimmung innerhalb der Pro-Israel-Gemeinschaft von histrionischem Alarm zu feierlicher Freude, während die andere Seite den gleichen Weg in umgekehrter Richtung beschritt”, schreibt ein Israel-Lobbyist.

Um die Politik dieses Scheiterns zu verstehen, muss man die Erklärung von Ocasio-Cortez beim Wort nehmen. “Es hat ein echtes Gefühl der Panik und des Entsetzens unter denjenigen in unserer Gemeinschaft ausgelöst, die sich sonst mit Bedacht an diesen Diskussionen beteiligen.”

Ocasio-Cortez sagte: “Die jüdische Gemeinschaft ist verärgert darüber, dass wir diese Finanzierung stoppen könnten, aber farbige Menschen sind weitgehend gegen die Finanzierung. Die New York Times vermittelte dieselbe Botschaft, als sie schrieb, dass der Widerstand gegen Iron Dome von “einer neuen Generation progressiver Demokraten – viele von ihnen People of Color” kam.

Die organisierte jüdische Gemeinschaft war für diese Finanzierung. Im Repräsentantenhaus sitzen 28 Juden, 26 von ihnen sind Demokraten. Alle 28 stimmten für diese Mittel. Alle großen jüdischen Organisationen setzten sich dafür ein. Sogar J Street und Americans for Peace Now waren sicher dafür, auch wenn sie es nicht lautstark zum Ausdruck brachten.

Die Einstimmigkeit der jüdischen Kongressabgeordneten unterstreicht ein weit verbreitetes politisches Verständnis: Juden sind für Israel. 95 Prozent der amerikanischen Juden unterstützen Israel, sagt Batya Ungar-Sargon. 85 Prozent der “offen jüdischen” College-Juden unterstützen Israel “nachdrücklich”, so die jüngste Umfrage über angeblichen Antisemitismus auf dem Campus.

Die linksgerichteten Gruppen Jewish Voice for Peace und IfNotNow repräsentieren sicherlich die neue Welle im jüdischen Leben, und sie waren gegen die Finanzierung. Diese Gruppen gaben der Abgeordneten Ayanna Pressley in Boston offenbar einen Grund, gegen die Finanzierung zu stimmen. Aber Politiker wissen, wie man Nasen und Wahlkampfspenden zählt, und nicht-antizionistische Juden waren selbst für progressive Politiker nicht die Basis für eine Abstimmung, die für die Palästinenser sehr wichtig war.

Wenn man zu dem Schluss kommt, dass amerikanische Juden für Militärhilfe an Israel sind, ist es sehr schwer, sich als Demokrat gegen diese Hilfe zu stellen. Denn Juden sind so wichtig für die Demokratische Partei.

Juden wählen die Demokraten etwa 3 zu 1, fast so zuverlässig wie Afro-Amerikaner. Ihre Wahlbeteiligung ist sehr hoch. Und sie sind eine wichtige Wählergruppe in einigen Staaten, vor allem in Florida, New Jersey und New York, und sie sind wichtig in einem Dutzend oder mehr Kongressbezirken von Kalifornien über Illinois und Michigan bis Virginia.

Es geht natürlich nicht nur um die Wahlbeteiligung. Juden sind bei weitem die wohlhabendste Gruppe nach Religion in unserer Gesellschaft (44 Prozent der Haushalte verdienten 2016 mehr als 100.000 Dollar, weit über dem nationalen Durchschnitt von 19 Prozent und weit vor Hindus und Episkopalen). Und Juden geben den Demokraten Geld.

“Die Demokraten erhalten die Hälfte ihrer Wahlkampffinanzierung aus jüdischen Quellen”, sagte ein führender Israel-Befürworter im Jahr 1996. Die Rolle der jüdischen Spender bei den Demokraten ist “gigantisch” und “schockierend”, sagten zwei Experten 2016 gegenüber J Street (J.J. Goldberg vom Forward bzw. Stephanie Schriock, damals Leiterin von Emily’s List). Die New York Times nannte jüdische Spender 2019 “the elephant in the room”: “Von den Dutzenden persönlicher Schecks über 500.000 Dollar, die 2018 an das größte PAC der Demokraten, das Senate Majority PAC, ausgestellt wurden, stammten etwa drei Viertel von jüdischen Spendern.”

Diese Arithmetik war schon vor 50 Jahren richtig. Juden trugen so viel wie 75 Prozent dessen bei, was Hubert Humphrey 1968 für seine Präsidentschaftskandidatur ausgab, und 1977 “machten sie mehr als 60 Prozent der Großspender der Demokratischen Partei aus”, erklärte Jimmy Carters oberster politischer Berater ihm gegenüber, als er versuchte, den Präsidenten in Sachen Israelpolitik “aus den Wolken zu holen”.

Das war auch in Obamas Ära so. Als Obama 2004 für den Senat kandidierte, “gehörten zu seinen finanziellen Unterstützern der Chicagoer Lester Crown… mehrere Mitglieder der Pritzker-Familie, Eigentümer der Hyatt-Hotelkette, und ein weiterer Nachbar, Alan Solow, späterer Leiter der Conference of Presidents of Major American Jewish Organizations. Sie alle waren wichtige finanzielle Unterstützer Israels”, schrieb Rashid Khalidi in seinem Buch “Brokers of Deceit”. Als sich Obama 2011 mit Benjamin Netanjahu über die Siedlungen stritt, wurde ihm laut seinem Berater Ben Rhodes eine Liste führender jüdischer Spender übergeben, die er anrufen sollte, um sie von Obamas Pro-Israel-Glaubwürdigkeit zu überzeugen.

Obama lernte, dass selbst wenn Israel einen rechtsextremen Premierminister hatte, sich die demokratischen amerikanischen Juden auf die Seite des israelischen Premierministers stellten (selbst wenn sie mit dem Präsidenten in der Sache übereinstimmten). Stu Eizenstat, ein politischer Berater sowohl von Jimmy Carter als auch von Hillary Clinton, erklärte diese Loyalität in einem Buch von 2018. Hervorhebung von mir.

Was Carter … nicht ganz verstand, war, dass die Unterstützung für jede amtierende israelische Regierung der ultimative Lackmustest der jüdischen Identität für jüdische Mainstream-Führer war. Das ist auch heute noch so, selbst wenn israelische Politiker dies auf die Probe stellen. Dieser Einfluss ist der Grund, warum ein führender Israel-Lobbyist einmal gegenüber dem Reporter Jeffrey Goldberg (der selbst einmal in der israelischen Armee gedient hat) damit geprahlt hat, dass er bis zum nächsten Morgen die Unterschriften von 76 Senatoren auf einer Serviette unterbringen kann.

Die Demokraten im Kongress sind sich dieser Kräfte sehr wohl bewusst. Es sei daran erinnert, dass Raphael Warnock, als er im letzten Jahr in seinem knappen Senatswahlkampf in Georgia seine Kritik an Israel zurücknahm, die Unterstützung der Demokratischen Mehrheit für Israel (DMFI) erhielt und den Wahlkampf gewann. Im Gegensatz dazu haben die Democratic Majority for Israel (DMFI) und andere israelfreundliche PACs im letzten Sommer mehr als 2 Millionen Dollar an negativen Fernsehspots in Nina Turners Rennen gegen einen demokratischen Establishment-Kandidaten in einem Kongressbezirk in Ohio geschaltet, nachdem Turner sich geweigert hatte, die Forderungen der Israel-Lobbyisten zu erfüllen, dass sie auf die Squad verzichten sollte. In diesen Spots wurde Israel nie erwähnt – die Lobby will nicht, dass dieses Thema politisiert wird. Aber Turner wurde in den jüdischen Gebieten der Vororte von Cleveland vernichtend geschlagen; und die Demokratische Mehrheit für Israel hat seitdem mit Turners Niederlage geprahlt.

Jamaal Bowman, zu dessen Wahlkreis ein großer Teil des südlichen Westchester gehört, dachte sicherlich an die Niederlage von Nina Turner, als er für die Finanzierung der Eisenkuppel stimmte.

Joe Biden will nichts tun, um die jüdische Kriegskasse/rechtsgerichtete Israel-Lobby in seinen Bemühungen, den Kongress und das Weiße Haus für die Demokraten zu halten, zu verprellen. Nancy Pelosi sieht das genauso. “Wenn dieses Kapitol in sich zusammenstürzen würde, bliebe nur unser Engagement für unsere Hilfe, ich nenne es nicht einmal unsere Hilfe, sondern unsere Zusammenarbeit mit Israel”, sagte sie vor zwei Jahren.

Dieses Engagement der demokratischen Führung ist so stark, dass Palästinenser ohne die Unterstützung liberaler zionistischer Gruppen keinen Zugang zu den Büros des Kongresses erhalten.

Während rechtsgerichtete Zionisten weiterhin den jüdischen Diskurs dominieren. David Harris vom Amerikanisch-Jüdischen Komitee sagte, dass Gesetzgeber, die versuchen, Iron Dome zu stoppen, “Israels Ende anstreben”. Harris wiederholte damit Ted Deutch’s hasserfüllte Tirade gegen Rashida Tlaib im Plenarsaal. Deutch nannte Tlaib, die Palästinenserin ist, eine Antisemitin, weil sie unseren Verbündeten “besudelt” hat, indem sie das Wort “Apartheid” benutzte, um Israel zu beschreiben. Ich kann nicht – kann nicht zulassen, dass einer meiner Kollegen auf dem Boden des Repräsentantenhauses steht. … um den jüdisch-demokratischen Staat Israel als Apartheidstaat zu bezeichnen. Ich lehne es ab…. Ich sage meinem Kollegen, der gerade unseren Verbündeten verunglimpft hat… Wir können im Repräsentantenhaus über viele Themen diskutieren. Aber Israel falsch zu charakterisieren… steht im Einklang mit denen, die für die Zerschlagung des einzigen jüdischen Staates in der Welt eintreten… Wenn es keinen Platz auf der Landkarte für einen jüdischen Staat gibt, ist das Antisemitismus.

Deutch`s “eindringliche” Rede wurde von der Demokratischen Mehrheit für Israel mit Beifall bedacht.

Aber die führenden Menschenrechtsgruppen der Welt haben genau das über Israel gesagt: Es ist ein Apartheidstaat. Und wie Beth Miller von der JVP hervorhebt, gab es unter Deutch’s abscheulichem Angriff keine Unterstützung für Tlaib von ihren Parteifreunden.

Ted Deutch hat sich jedoch mit der rechtsgerichteten Trump-Administration über Israel geeinigt: Das ist die Rolle der Israel-Lobby. Den israelischen Regierungen zur Seite zu stehen, egal wie rechtslastig sie sind. Die amerikanischen Juden aufzufordern, den einzigen jüdischen Staat zu unterstützen. Und jeden, der sich für die Menschenrechte der Palästinenser einsetzt, als Antisemiten zu diffamieren.

Ein Teil der Tragödie besteht darin, dass unsere Medien die Ansicht akzeptiert haben, dass es antisemitisch ist, die Rolle der organisierten jüdischen Gemeinschaft zu diskutieren, weil es eine Diskussion über jüdische Macht ist. Nach der Abstimmung stellte der Kongresskorrespondent der New York Times fest, dass selbst ausgesprochene Progressive “zwischen ihren Prinzipien und den immer noch mächtigen Pro-Israel-Stimmen in ihrer Partei, wie einflussreichen Lobbyisten und Rabbinern, gefangen sind”. Doch nachdem dieselben pro-israelischen Stimmen diese Formulierung als antisemitisch bezeichneten, entfernte die Zeitung die Worte,

Bild des ursprünglichen Wortlauts in der Berichterstattung der NY Times über die Bemühungen der Israel-Lobby, die progressiven Kongressabgeordneten davon zu überzeugen, die Finanzierung der Eisenkuppel zu unterstützen. Wie vom American Jewish Committee getwittert. Die schlechte Nachricht ist, dass die Lobby immer noch einen “Würgegriff” über die Politikgestaltung hat, weil sie den überwältigenden Rückhalt der organisierten jüdischen Gemeinschaft und eine Menge Geld hat, das sie für politische Rennen ausgeben kann.

Die gute Nachricht ist, dass neun Kongressabgeordnete beschlossen haben, sich dagegen zu wehren. Und die Israel-Lobby hört Schritte. Wie ein Lobbyist in der New York Times schrieb, “stellt die Debatte über das Iron-Dome-System eine tektonische Verschiebung im Diskurs unter den Demokraten dar, die die Beziehungen zwischen den USA und Israel wahrscheinlich für Jahrzehnte prägen wird”. Übersetzt mit Deepl.com

