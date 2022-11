https://www.voltairenet.org/article218388.html





Der Westen verzichtet auf die Meinungsfreiheit

von Thierry Meyssan



Voltaire-Netzwerk | Paris (Frankreich) | 10. November 2022

Eine Debatte, die wir für abgeschlossen hielten: Der Westen hatte bekräftigt, dass die Meinungsfreiheit eine wesentliche Voraussetzung für die Demokratie ist und dass er sie nie wieder verletzen würde. Doch die Vereinigten Staaten, das Vereinigte Königreich, Polen, Italien und Deutschland haben sich bereits auf den Weg der Zensur begeben. Jetzt gibt es Dinge, die man nicht sagen darf.



In Frankreich versucht die für die Staatsbürgerschaft zuständige Staatssekretärin Sonia Backès, nonkonforme Meinungen zu diskreditieren. Sie vergleicht sie mit sektiererischen Entgleisungen. Der Staat, so kündigte sie an, werde “Untersuchungen über gefährliche sektiererische Entwicklungen und Verschwörungen” (sic) durchführen. In der Sowjetunion wurden Oppositionelle in psychiatrische Kliniken eingewiesen.

Das Recht auf freie Meinungsäußerung war im Westen seit dem 18. Auf dieser Grundlage wurde das vom Bürgertum getragene politische System aufgebaut: die Demokratie. Das Prinzip, wonach sich der allgemeine Wille aus der Konfrontation verschiedener Meinungen ergibt, wurde nicht mehr angefochten. Jeder Angriff auf diese Freiheit wurde als ein Schlag gegen die friedliche Lösung von Konflikten angesehen.

Zu Beginn des 20. Jahrhunderts jedoch, als der Weltkrieg den Westen zerriss, zögerten die Briten und später die Amerikaner nicht, moderne Propagandamittel nicht nur gegen ihre Feinde, sondern auch gegen die eigene Bevölkerung einzusetzen [1]. Zum ersten Mal legten demokratische Regierungen Programme auf, um ihre Mitbürger zu täuschen. Am Ende dieses Krieges rühmten sich die Briten ihrer Erfolge, was auf einen möglichen Einsatz von Kriegspropaganda in Friedenszeiten hindeutete. Auch als das kapitalistische Wirtschaftssystem bedroht war und noch vor Beginn des Zweiten Weltkriegs wurden die Demokratien und die Meinungsfreiheit auf Eis gelegt, und die Propaganda wurde wieder aufgenommen, zunächst in Italien und Deutschland, dann im gesamten Westen.

Seit einem Dreivierteljahrhundert haben sich die Menschen im Westen geschworen, ihre Werte zu verteidigen und keine Propaganda für den internen Gebrauch mehr zu betreiben.

Heute wie in den dreißiger Jahren ist das gegenwärtige kapitalistische System durch die Entwicklung von Ungleichheiten zwischen den Wählern bedroht, aber in einer Art und Weise, wie wir sie noch nie erlebt haben. Wenn der Industrielle Henry Ford während der Krise von 1929 sagte, dass das Gehalt eines Chefs nicht mehr als das 40-fache eines seiner Arbeiter betragen sollte, so beträgt das Gehalt von Elon Musk heute das 38,5-fache eines Teils seiner Angestellten in den Vereinigten Staaten. Der demokratische Grundsatz “Ein Mann, eine Stimme” hat keinen Bezug mehr zur Realität.

In diesem Zusammenhang wird das Recht auf freie Meinungsäußerung von den westlichen Ländern in Frage gestellt. Soziale Medien, darunter Facebook und Twitter, zensierten Regierungen und schließlich den amtierenden Präsidenten der Vereinigten Staaten. Sie verstießen nicht gegen die Verfassung, da diese diese Freiheit nur für den Fall des politischen Machtmissbrauchs garantiert. Die Tatsache, dass Elon Musk gerade Twitter gekauft und angekündigt hat, dass er es zu einem freien Netzwerk machen will, ändert nichts an dem, was geschehen ist. Die Idee, dass wir nicht alles sagen können, hat sich bereits durchgesetzt.

Die Intellektuellen sind der Meinung, dass wir das wirtschaftliche und politische System ändern werden. In den letzten Jahren sind viele von ihnen zu Unterstützern der Macht geworden, sei es finanziell oder politisch, und haben ihre kritische Funktion aufgegeben. Wie auch immer die Entwicklung aussehen wird, sie werden auf der Seite der Klinke und nicht der Axt stehen. Seit sechs Jahren erzählen sie uns von der Gefahr von Fake News, d. h. von verzerrten Informationen, und von der Notwendigkeit, zu kontrollieren, was Menschen sagen und schreiben. Ihr Diskurs unterscheidet zwischen Menschen, die in der Wahrheit sind, und solchen, die im Irrtum sind, und leugnet den Grundsatz der demokratischen Gleichheit.

In der Falle des Thukydides provozierten die Angelsachsen den Bürgerkrieg in der Ukraine und die russische Intervention, um ihn zu beenden. Nach und nach tritt der Westen in den Krieg ein, im militärischen Sinne gegen Russland und im wirtschaftlichen Sinne gegen China. Alle Vorurteile, wonach man mit Mächten, mit denen man einen intensiven wirtschaftlichen Austausch pflegt, keinen Krieg führen kann, werden widerlegt. Wie in den beiden Weltkriegen ist die Welt in zwei Lager gespalten, die dabei sind, sich zu trennen.

Die Regierungspropaganda ist also im Westen zurück.

Zum ersten Mal ist die US-Präsidentschaftswahl 2020 umstritten. Der Kongress hat Joe Biden zum Sieger erklärt, aber in Wirklichkeit kann niemand wissen, wer gewonnen hat. Es ist nicht möglich, wie im Fall Bush gegen Gore (2000) die Stimmzettel neu auszuzählen, weil es das Problem nicht gibt: Vielerorts fand die Auszählung der Stimmen hinter verschlossenen Türen statt. geschlossen. Vielleicht hat niemand geschummelt, aber es gab keine Transparenz der Wahl; ein wesentlicher Vorgang in einer Demokratie. Bereits im Jahr 2000 hatte der Bundesgerichtshof die Neuauszählung der Stimmzettel gestoppt, da die Verfassung keine Direktwahl des Präsidenten vorsah, sondern auf den Willen der einzelnen Staaten abstellte.

Vor jeder anderen Debatte werden die Zwischenwahlen daher von der Frage der Nichteinhaltung demokratischer Verfahren durch das “demokratische” Lager beherrscht.

Auszug aus dem Protokoll des “Desinformation Governance Council”.



Vereinigte Staaten

Die Vereinigten Staaten verfügen über ein Global Engagement Center (GEC), d.h. eine Struktur innerhalb des Außenministeriums, die die offiziellen Reden ihrer Verbündeten koordiniert. Außerdem gibt es im Außenministerium einen Unterstaatssekretär, der unter dem Titel “Public Diplomacy and Public Affairs” für die Propaganda im Ausland zuständig ist. Im April 2022 wurde jedoch ein Schritt unternommen: Der “proklamierte Präsident” Joe Biden umgibt sich mit einer Propagandaspezialistin, Nina Jankowicz.

Der Minister für Innere Sicherheit, der ehemalige Richter Alejandro Mayorkas, schuf ein “Desinformation Governance Board” und ernannte sie zu dessen Vorsitzenden. Es ging um nicht mehr und nicht weniger als die Wiedereinsetzung der von Präsident Woodrow Wilson 1917 geschaffenen Einrichtung zur Kriegspropaganda [2].

Nina Jankowicz wurde als junge Forscherin und Spezialistin für “russische Desinformation” dargestellt. In Wirklichkeit war sie eine Mitarbeiterin des National Democratic Institute von Madeleine Albright, das für die Verteidigung der Interessen der Bidens in der Ukraine zuständig war.

Diese charmante Dame arbeitete im Team des Kandidaten Volodymyr Selenskyj, dem derzeitigen Präsidenten der Ukraine [3] . Zuvor, mitten im Bürgerkrieg, war sie im Dienst von Pawlo Klimkin, dem Außenminister von Präsident Petro Poroschenko. Damals lehnte sie die Minsker Vereinbarungen ab, obwohl diese vom Sicherheitsrat der Vereinten Nationen gebilligt worden waren. Während dieses langen Aufenthalts in der Ukraine entwickelte sie eine Theorie über russische Desinformation, der sie ein Buch widmete: “Wie man den Informationskrieg verliert: Russland, Fake News und die Zukunft des Konflikts” (How to Lose the Information War: Russia, Fake News, and the Future of Conflict). In Unkenntnis der Realität des Bürgerkriegs und seiner 20.000 Toten entlarvte sie alle gängigen Klischees über die bösen Russen, die ihr Imperium auf den Donbass ausdehnen wollten, indem sie die Europäer anlogen.

In dieser Zeit nutzte Nina Jankowicz die ukrainische Vereinigung StopFake, die von der National Endowment for Democracy (also von der CIA), der britischen Regierung und George Soros subventioniert wurde, um den Eindruck zu erwecken, der Maidan-Putsch sei eine Volksrevolution. [4] .

Im folgenden Video lügt sie weiter und lobt die “integralen nationalistischen” Milizen Aidar (deren Folterpraxis Amnesty International bereits angeprangert hatte), Dnipro-1 und natürlich das Asow-Bataillon.

Im Jahr 2018 verteidigte sie die Nazi-Miliz C14 [5], indem sie versicherte, dass diese keine Pogrome gegen Zigeuner durchgeführt habe, sondern dass dies alles russische Desinformation sei.

Diese Lügenexpertin versäumte es nicht, in den Vereinigten Staaten erneut über die gegen Donald Trump erhobenen Verratsvorwürfe zu lügen (die Steele-Akte) und die Verbrechen von Hunter Biden [6] zu leugnen. Sie ging sogar so weit, den vom FBI beschlagnahmten Computer des Präsidentensohns als eine “russische Erfindung” darzustellen.

Angesichts der Kritik wurde der Disinformation Governance Council am 17. Mai aufgelöst [7], doch aus Protokollen einer Region innerhalb der Cybersecurity and Infrastructure Security Agency (CISA), einer Agentur des Department of Homeland Security , geht hervor, dass er in anderer Form weiter besteht [8]. Laut dem Generalinspekteur der Verwaltung ist seine Funktion weiterhin erforderlich [9].



GROSSBRITANNIEN

Die Briten ihrerseits zogen es vor, sich auf eine “Vereinigung”, das Institute for Strategic Dialogue, zu verlassen, die anstelle der Regierung das tun soll, was diese zu tun beabsichtigt, ohne dafür die Verantwortung zu tragen. Dieser Think Tank, der von Lord George Weidenfeld, Baron Weidenfeld, einem “Adamantine Zionist”, wie er selbst sagt, gegründet wurde, soll den Extremismus bekämpfen. In Wirklichkeit hat auch er sich der Verbreitung von Lügen verschrieben, um offensichtliche Wahrheiten zu unterdrücken. Der ISD schreibt Berichte auf eigene Initiative (oder vielmehr auf die der britischen Regierung), aber auch auf Wunsch der europäischen Regierungen, die ihn finanzieren.

Was für die Erfinder der modernen Propaganda gilt, gilt auch in Europa.



Polen

Im Februar, also gleich zu Beginn des Krieges in der Ukraine, wies der polnische Verteidigungsrat das französische Unternehmen Orange, den Hauptanbieter von Internetzugängen in diesem Land, an, mehrere Internetseiten zu zensieren, darunter die des Voltaire-Netzwerks (Voltairenet.org). Das per Einschreiben kontaktierte Unternehmen wollte uns das Schreiben der polnischen Behörden nicht zukommen lassen. Die polnischen Behörden haben uns einfach nicht geantwortet. Nach den europäischen Verträgen ist der Verteidigungsrat befugt, aus Gründen der nationalen Sicherheit eine militärische Zensur zu verhängen.

Italien

Im März enthüllte der Corriere della Sera ein Regierungsprogramm zur Überwachung von Personen, die als “pro-russisch” bezeichnet werden [10]. Die Presseagentur ANSA hat sogar eine Ausgabe des Hybrid-Bulletins veröffentlicht, das das italienische Informationsministerium für Sicherheit (Dipartimento delle Informazioni per la Sicurezza) diesem Thema widmet [11].

Deutschland

In Deutschland hat die Innenministerin, die Sozialdemokratin Nancy Fraeser, ebenfalls ein Kontrollgremium eingerichtet. Sie geht noch viel weiter als die anderen und hat ihm den Auftrag erteilt, die “Nachrichten” in den Medien zu harmonisieren. Seit einigen Monaten bringt sie unter größter Geheimhaltung die wichtigsten Pressechefs zusammen und erklärt ihnen, was nicht veröffentlicht werden darf.

Italien und Deutschland haben während des Faschismus und des Nationalsozialismus grausame Erfahrungen mit der Zensur gemacht, weshalb es besonders beunruhigend ist, dass sie diesen Weg einschlagen. Die gleichen Ursachen haben immer die gleichen Auswirkungen. Es ist daher nicht verwunderlich, dass sich Italien und Deutschland am 4. November 2022 in der Generalversammlung der Vereinten Nationen zum ersten Mal seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs geweigert haben, für eine Resolution zur Verurteilung des Nazismus zu stimmen.Übersetzt mit Deepl.com

Thierry Meyssan

Übersetzung

TheAltWorld

