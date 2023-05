German EU chief downplays Holocaust while spouting “infamous Zionist lie” Ursula von der Leyen published a short video congratulating Israel on its 75th so-called independence day, which Tel Aviv marks according to the Jewish calendar.The video, posted on Twitter by the EU embassy in Tel Aviv, generated outrage among Palestinians and their supporters as the top EU civil servant repeated Zionist myths justifying Israel’s violent, planned expulsion of indigenous Palestinians before and after the establishment of the self-declared Jewish state in 1948.

Deutsche EU-Chefin verharmlost Holocaust und spricht von “infamer zionistischer Lüge”

von Ali Abunimah

19. Mai 2023

Letzten Monat veröffentlichte die Präsidentin der Europäischen Kommission, Ursula von der Leyen, ein kurzes Video, in dem sie Israel zu seinem 75. sogenannten Unabhängigkeitstag gratulierte, den Tel Aviv nach dem jüdischen Kalender begeht.

Das Video, das von der EU-Botschaft in Tel Aviv auf Twitter gepostet wurde, löste unter Palästinensern und ihren Unterstützern Empörung aus, da die oberste EU-Beamtin zionistische Mythen wiederholte, die Israels gewaltsame, geplante Vertreibung der einheimischen Palästinenser vor und nach der Gründung des selbsternannten jüdischen Staates im Jahr 1948 rechtfertigen.

“Fast alles”, was von der Leyen in dem Video sagte, war eine Lüge”, so Clare Daly, Mitglied des Europäischen Parlaments. “Es ist an der Zeit, dass diese Lügen direkt genannt werden”, fügte die irische Abgeordnete hinzu.

Und genau das hat Daly in einer außergewöhnlichen Serie von einminütigen Videos getan, die sie am Nakba-Tag – dem Gedenken an die ethnische Säuberung von 1948, das die Palästinenser jährlich am 15. Mai begehen – auf Twitter veröffentlichte.

Besonders beleidigend war für viele die Art und Weise, wie von der Leyen behauptete, Israel habe die Wüste zum Blühen gebracht”.

“Allein die Formulierung ‘die Wüste zum Blühen gebracht’ ist eine berüchtigte zionistische Lüge, die die frühere Existenz der Palästinenser in ihrer eigenen Heimat leugnet”, sagt Daly. “Sie ist so dreist in ihrer Geschichtsrevision, dass sie mit der Behauptung gleichzusetzen ist, die Erde sei flach.

Jedes von Dalys kurzen Videos beginnt mit einem Ausschnitt aus von der Leyens Rede, gefolgt von Dalys kraftvoller Widerlegung.

Zusammen mit ihrem irischen Kollegen Mick Wallace hat Daly wachsendes internationales Ansehen erlangt, weil sie zu den wenigen Mitgliedern des Europäischen Parlaments gehört, die bereit sind, sich dem Brüsseler Konsens entgegenzustellen, der den Stellvertreterkrieg der USA in der Ukraine unterstützt, China dämonisiert und Israel bedingungslos unterstützt.

Dalys Videos, die bereits viral gegangen sind, verdienen es, so weit wie möglich gesehen und gehört zu werden – insbesondere die Art und Weise, wie Daly deutsche Politiker wie von der Leyen anprangert, die ihre Unterstützung für Israel dazu nutzen, ihre Holocaust-Schuld zu beschönigen.

Das erste von Dalys Videos ist oben in diesem Beitrag zu sehen und wird hier transkribiert. Die vier anderen kurzen Videos finden Sie unten.

Ursula von der Leyen: “Vor 75 Jahren wurde mit dem Unabhängigkeitstag Israels ein Traum wahr”.

Clare Daly: Zwischen 1947 und 1949 wurden drei Viertel aller im historischen Palästina lebenden Palästinenser von zionistischen Milizen systematisch entwurzelt und gewaltsam aus ihren Häusern und Dörfern vertrieben.

Während der Ereignisse, die zur Gründung des israelischen Staates führten, wurden über vier Millionen Hektar Land gestohlen, 400 Städte zerstört und Hunderte von Palästinensern massakriert.

Für die Zionisten mag dies die Verwirklichung eines Traums gewesen sein, für die Palästinenser jedoch war es der Beginn eines Albtraums, der seit über 70 Jahren andauert: die Invasion und Zerstörung ihrer Heimat und ihre Verwandlung in ein kolonisiertes Volk.

Diese Ereignisse werden von ihnen nicht als israelische Unabhängigkeit, sondern als Nakba, als Katastrophe, bezeichnet. Die Nakba als “Traum” zu bezeichnen, ist eine Provokation, eine absichtliche und grausame Beleidigung für Millionen von Palästinensern in aller Welt. Das ist inakzeptabel und muss verurteilt werden.

Ursula von der Leyen: “Nach der größten Tragödie der Menschheitsgeschichte konnte das jüdische Volk endlich ein Haus im Gelobten Land bauen.”

Clare Daly: Eine deutsche Politikerin, die den Holocaust als “eine Tragödie” beschreibt, ist Holocaust-Revisionismus. Es ist eine Leugnung der Verantwortung für die Durchführung dieses Verbrechens.

Eine Tragödie ist ein schreckliches, aber unvermeidliches Ereignis, für das niemand wirklich verantwortlich ist. Der Holocaust jedoch war der ehrgeizigste Akt des vorsätzlichen Massenmords in der Geschichte, die Ausrottung der meisten europäischen Juden durch Nazi-Deutschland.

Das ist keine “Tragödie”. Es ist ein Völkermord, ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit.

Deutsche Politiker sind heute die führenden Zionisten in Europa.

Von rechts bis links unterstützt die politische Klasse Deutschlands Israel durch dick und dünn. Im Gegenzug wird vom israelischen Staat erwartet, dass er dem deutschen Establishment hilft, die Schuld am Holocaust hinter sich zu lassen.

Aber der Holocaust kann nicht einfach so abgetan werden und Israels Verbrechen an den Palästinensern können und werden nicht ignoriert werden.

Ursula von der Leyen: “75 Jahre Dynamik, Erfindungsreichtum und bahnbrechende Innovationen, Sie haben die Wüste buchstäblich zum Blühen gebracht.”

Clare Daly: Israel hat die Wüste nicht “zum Blühen gebracht”. Schon die Formulierung “die Wüste zum Blühen gebracht” ist eine berüchtigte zionistische Lüge, die die frühere Existenz der Palästinenser in ihrem eigenen Heimatland leugnet.

Diese Geschichtsrevision ist so dreist, dass sie der Behauptung gleichkommt, die Erde sei flach.

Und so eine notorische Propagandalüge aus dem Mund des Präsidenten der Europäischen Kommission zu hören, ist mehr als beschämend. Palästina war vor der Besatzung nicht leer. Es war nicht “ein Land ohne Volk für ein Volk ohne Land”.

Es war über Jahrtausende hinweg ununterbrochen von verschiedenen Völkern und Gemeinschaften bewohnt, darunter Muslime, Christen und Juden.

Es hat eine reiche, stolze Geschichte, Kultur und Traditionen. Die Region blühte schon lange vor der zionistischen Besatzung und blüht auch heute noch.

Ursula von der Leyen: “Europa und Israel sind verpflichtet, Freunde und Verbündete zu sein. Eure Freiheit ist unsere Freiheit.”

Clare Daly: Ernsthaft? Israels Freiheit ist Europas Freiheit? Was bedeutet das für Palästina?

Die kalkulierte Gefühllosigkeit gegenüber den palästinensischen Erfahrungen in dieser Rede ist ziemlich eklatant. Die Botschaft, die von der Leyen vermitteln will, lautet: “Wenn du Palästinenser bist, bist du der Europäischen Union egal”.

Nun, lassen Sie uns das ganz klar sagen: Das ist eine weitere Lüge. Vielen, vielen Menschen in der Europäischen Union liegt sehr wohl etwas an Ihnen.

Viele von uns wollen nichts mit einem schändlichen Apartheidregime zu tun haben. Ursula von der Leyen spricht nicht für uns. Und sie hat kein Recht, diese Dinge im Namen der 447 Millionen Bürger der EU zu sagen.

Ursula von der Leyen: “Heute feiern wir 75 Jahre lebendige Demokratie im Herzen des Nahen Ostens.”

Clare Daly: Von den brutalen Angriffen auf Gläubige in der Al-Aqsa-Moschee über die Gewalt der Siedler gegen palästinensische Gemeinden, die Ermordung palästinensischer Journalisten, die Morde der IDF [israelische Armee] auf offener Straße, die Angriffe auf den Trauerzug von Palästinensern, die von der IDF erschossen wurden, bis hin zu den “Shock and Awe”-Luftangriffen auf den dicht besiedelten Gaza-Streifen, bis hin zur rechtsextremen Regierung in der Geschichte Israels, die die Unabhängigkeit des Obersten Gerichtshofs aushebelt – das Bild Israels als Demokratie bröckelt vor den Augen der Welt.

Von der Leyen, die Israel jetzt, in diesem Moment, als eine lebendige Demokratie bezeichnet, protestiert zu sehr.

Sie macht nur deutlich, was wir bereits wissen: Israel ist keine Demokratie; 4,5 Millionen Palästinenser, die unter israelischer Besatzung leben, haben kein Stimmrecht.

Selbst für Palästinenser, die israelische Staatsbürger sind, gelten eingeschränkte Rechte, weil sie Palästinenser sind. Das ist keine Demokratie. Das ist Apartheid. Übersetzt mit Deepl.com

