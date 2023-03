Sage Niemand er habe es nicht gewusst! Die Palästinenserbehörde kollaboriert mit dem Besatzungsegime.



Evelyn Hecht-Galinski

Die Brutalität der Normalisierung: “Sicherheitskräfte” der Palästinensischen Autonomiebehörde greifen die Märtyrer-Beerdigung in Nablus an

Die anhaltende Politik der “Sicherheitskoordination” der Palästinensischen Autonomiebehörde mit der Besatzungsmacht wurde am Mittwoch, den 8. März, erneut offenkundig und in vollem Umfang sichtbar. Bei der Beerdigung des Märtyrers Abdel-Fattah Kharousheh feuerten die PA-Kräfte Blendgranaten und Tränengas. Kharousheh war Widerstandskämpfer und ehemaliger palästinensischer Gefangener, der gestern zusammen mit fünf seiner Kameraden (Tariq Natour, Ziyad al-Zureini, Moatassem Sabbagh, Mohammed Ghazzawi und Mohammed Khallouf) von den israelischen Besatzungstruppen im Flüchtlingslager Jenin ermordet wurde.

Bei dem Angriff auf Jenin handelte es sich um einen Mordanschlag, eine Praxis, die von der Besatzung immer wieder angewandt wird – wie zum Beispiel im Fall von Basil al-Araj und Moataz Washaha – und die in den letzten Monaten stark eskaliert wurde. Wie Maureen Clare Murphy von der Electronic Intifada feststellte, “scheint Israel bei der Razzia das Verfahren des ‘Schnellkochtopfs’ angewandt zu haben, eine Form der außergerichtlichen Hinrichtung, bei der die Besatzungstruppen immer stärkere Waffen auf ein anvisiertes Gebäude abfeuern, um die Bewohner zum Aufgeben zu zwingen. Wenn sie sich weigern, sprengt das Militär das Gebäude und tötet alle Insassen.

Während Tausende von Menschen die Straßen von Nablus füllten, um den Märtyrer zu betrauern, führte der Angriff der PA-Sicherheitskräfte dazu, dass Kharoushehs Leiche zu Boden fiel und Dutzende von Palästinensern durch Tränengas verletzt wurden, während die PA mehrere Teilnehmer der Beerdigung verhaftete, weil sie Fahnen der Hamas – Kharoushehs politischer Partei – trugen oder für den bewaffneten palästinensischen Widerstand eintraten.

Nach der Beerdigung führten die Sicherheitskräfte der Palästinensischen Autonomiebehörde eine Reihe von Verhaftungen in Nablus durch, die sich gegen Menschen richteten, die an der Volksbeerdigung teilgenommen hatten. Sie haben Palästinenser und Palästinenserinnen aus allen politischen Kräften entführt, darunter auch Mitglieder der Fateh, die an der Beerdigung teilgenommen und für den Widerstand und die nationale Einheit Palästinas gesungen hatten. Dies spiegelt nicht das nationale Interesse des palästinensischen Volkes wider, sondern zielt darauf ab, den palästinensischen Befreiungskampf im Interesse der kolonialen Besatzer zu entstellen.

Es ist erwähnenswert, dass Kharousheh nicht nur neun Jahre in Besatzungsgefängnissen verbracht hat, sondern auch in Gefängnissen der Palästinensischen Autonomiebehörde, wo er aufgrund seiner politischen Zugehörigkeit und seiner Widerstandsaktivitäten inhaftiert war. Kharousheh war der Widerstandskämpfer, der nach dem Massaker von Nablus Siedler im Dorf Huwwara ins Visier nahm. Der gestrige Mordanschlag der Besatzungstruppen in Nablus zielte eindeutig auf seine außergerichtliche Hinrichtung ab.

In diesem Zusammenhang war der Angriff auf die Beerdigung umso ungeheuerlicher, da Kharousheh, nun als ein Märtyrer und Kämpfer des palästinensischen Widerstands verewigt, erst gestern zusammen mit fünf seiner Kameraden von den Besatzungstruppen gewaltsam ermordet wurde. Der Angriff auf die Beerdigung rief auch bittere Erinnerungen an den Angriff der Besatzungstruppen auf die Beerdigung der ermordeten palästinensischen Journalistin Shireen Abu Aqleh wach.

Trotz der Unterdrückung wurde der Trauerzug fortgesetzt. Der Zug marschierte zum Flüchtlingslager Balata, bevor Kharousheh auf dem Friedhof des Flüchtlingslagers Askar beigesetzt wurde.

Der Anschlag löste bei der palästinensischen Bevölkerung, den politischen Kräften und den Widerstandsorganisationen große Empörung aus.

Die Hamas erklärte:

“Die Unterdrückung des Trauerzuges des Märtyrers Abdel-Fattah Kharousheh durch die Sicherheitsdienste in Nablus ist eine neue moralische Erniedrigung, die sich in die schändliche Bilanz der Unterdrückung und des Missbrauchs unseres Volkes und seiner nationalen Symbole einreiht und eine flagrante Verletzung unserer nationalen und religiösen Werte darstellt. Der Angriff auf die Trauernden und die Verhaftung einiger von ihnen überschritt alle roten Linien und verletzte den Willen unseres Volkes und seine nationalen Bestrebungen. Dies geschah einen Tag nach der heldenhaften Konfrontation in Jenin und berücksichtigte nicht die Geschichte des widerständigen Märtyrers. Seine Geschichte der Inhaftierung, Konfrontation und Verfolgung”.

Die Volksfront für die Befreiung Palästinas erklärte:

“Zu einer Zeit, in der Palästina von seinen Märtyrern Abschied nimmt, in der Jenin und Nablus um die Symbole des Widerstands und um diejenigen trauern, die alle Versuche, die palästinensische Freiheitsbewegung zu liquidieren oder zu erledigen, zunichte gemacht haben, haben die schändlichen Kräfte die Teilnehmer an der Beerdigung des Märtyrers Abdel-Fattah Kharousheh angegriffen.”

Die Front rief alle zur Teilnahme an einer Kundgebung im Lager Dheisheh gegen den gestrigen Angriff der Zionisten auf Jenin und den heutigen Angriff auf die Beerdigung des Märtyrers auf.

Die Islamische Dschihad-Bewegung in Palästina erklärte:

“Wir verurteilen auf das Schärfste dieses schändliche Verhalten, das unsere authentischen nationalen Traditionen verletzt. Wir betrachten es als eine Herabwürdigung unserer moralischen und nationalen Werte. Dies wird vom palästinensischen Volk abgelehnt, dessen freie Söhne sich im Lager Jenin und in Nablus vereinigt und zusammenstehen, um dem Feind entgegenzutreten.”

Khaled Barakat, palästinensischer Aktivist und Mitglied des Exekutivkomitees von Masar Badil, der Palästinensischen Revolutionären Alternativen Pfad-Bewegung, sagte:

“Der bösartige Angriff auf die Beerdigung des Märtyrers Abdel-Fattah Kharousheh ist Teil der Rolle der Autonomiebehörde als Sicherheitsinstrument, das im Dienste des US-Imperialismus und des zionistischen Projekts steht. Diese Praktiken sind integraler Bestandteil einer US-amerikanischen und zionistischen Kampagne, um das Bild des nationalen Befreiungskampfes zu verzerren… Die Behörde agiert als Agent des Kolonisators und reproduziert dessen Praktiken, um Akzeptanz und Anerkennung zu erlangen, wie man es zuvor in Algerien, Irland, Südafrika, Indien und überall dort gesehen hat, wo ‘lokale Behörden’ vom Kolonisator ernannt wurden, um seine Politik gegen das eigene Volk umzusetzen.”

Der Palästinensische Demokratische Studentenpol sagte:

“Heute bringen die Diener der Besatzung den Leichnam des Märtyrers Abdel-Fattah Kharousheh zu Fall und denken, dass sie seine Ideologie, seinen Weg und seine Taten stürzen werden. Aber sie sind es, die gefallen sind, und nicht seine Gedanken oder seine Ehre”.

Das Follow-up-Komitee der Nationalen und Islamischen Kräfte erklärte:

“Dieser Anschlag widerspricht den Werten und Traditionen unseres Volkes und seiner Einheit. Er beeinträchtigt die Unantastbarkeit der Märtyrer unseres Volkes, die mehr gegeben haben als wir alle, insbesondere angesichts des israelischen faschistischen Angriffs auf unser Volk”, und forderte die Einsetzung eines unabhängigen Untersuchungsausschusses.

Weitere Erklärungen kamen unter anderem von der Föderation Unabhängiger Persönlichkeiten, der Palästinensischen Nationalen Initiative, der Palästinensischen Volkspartei, der Fateh Intifada, Abna’a al-Balad, den Volkswiderstandskomitees, der Al-Ahrar-Bewegung und der Internationalen Kommission zur Unterstützung der Rechte des palästinensischen Volkes.

Samidoun Netzwerk zur Verteidigung palästinensischer Gefangener verurteilt den Angriff auf die Beerdigung des Märtyrers Abdel-Fattah Kharousheh, der eine Fortsetzung des verbrecherischen Mordanschlags darstellt, den die Besatzungstruppen am Vortag im Lager Jenin verübt haben. Der Anschlag offenbart einmal mehr das Wesen der Palästinensischen Autonomiebehörde, die kein Projekt ist, das den Bedürfnissen und Interessen des palästinensischen Volkes dient, sondern ein Mechanismus, der durch den so genannten “Friedensprozess” von Oslo geschaffen wurde, um den Kolonialherren Sicherheit zu bieten.

Als die Besatzungstruppen einen Tag zuvor Kharousheh und seine fünf Kameraden, die sich bis zum letzten Atemzug wehrten, ermordeten, waren die Sicherheitskräfte der PA nirgends zu finden, da sie das Gebiet verlassen hatten. Lokalen Berichten zufolge waren die Sicherheitskräfte der Palästinensischen Autonomiebehörde in Vorbereitung auf die Niederschlagung der Beerdigung in großer Zahl in der Umgebung des bevorstehenden Angriffs stationiert worden.

Dieser Angriff ist nicht nur das Ergebnis von drei Jahrzehnten “Sicherheitskoordination” mit der Besatzung und der Inhaftierung des Widerstands auf Geheiß der israelischen Besatzung und ihrer Geldgeber in den USA. Sie ist das unmittelbare Ergebnis des Treffens von Aqaba in der vergangenen Woche, das darauf abzielt, die Palästinensische Autonomiebehörde weiter gegen den palästinensischen Widerstand zu militarisieren, während die faschistische israelische Regierung ihre Mordanschläge, Tötungen, Masseninhaftierungen, Hauszerstörungen, Landbeschlagnahmungen und Siedlerpogrome ausweitet und Gesetze verabschiedet, die palästinensischen Gefangenen die Staatsbürgerschaft entziehen und sie hinter Gittern töten wollen. Trotz der breiten Verurteilung und Abscheu des palästinensischen Volkes gegenüber dem Treffen in Aqaba und der Normalisierung mit den Faschisten zur Unterdrückung des Widerstands setzt die Palästinensische Autonomiebehörde ihre Politik fort.

Dies geschieht im Vorfeld eines Folgetreffens, das in den kommenden Tagen in Sharm al-Sheikh geplant ist, um das Messer der Normalisierung der PA und der reaktionären arabischen Regime mit den Besatzern gegen das palästinensische Volk und seinen wachsenden Widerstand im gesamten besetzten Palästina, insbesondere im Westjordanland und hinter den Gefängnismauern, weiter zu schärfen.

Dies ist kein Einzelfall, sondern spiegelt den Zweck wieder, für den die Sicherheitskräfte der PA geschaffen wurden, nämlich nicht, um dem palästinensischen Volk Sicherheit zu bieten, sondern ihrem Kolonisator. Die Palästinensische Autonomiebehörde wird von den Vereinigten Staaten finanziert, ausgebildet und geleitet, die der israelischen Besatzung, der Europäischen Union und anderen imperialistischen Mächten, die den Kolonialismus auf Kosten des palästinensischen Volkes ständig unterstützen, jährlich 4 Milliarden Dollar an Militärhilfe zur Verfügung stellen.

Es ist ein gewollter und strategischer Akt seitens der Besatzung und folgt auf die Inhaftierung von Basil al-Araj und seinen Genossen durch die Palästinensische Autonomiebehörde; Auch Al-Araj, der sich bis zum letzten Moment wehrte, wurde später von der Besatzung ermordet. Obwohl die Palästinensische Autonomiebehörde ursprünglich behauptete, Al-Araj und seine Kameraden zu “schützen” – selbst als sie für ihre Freilassung in den Hungerstreik traten – verfolgte sie strafrechtliche Anklagen gegen sie, die auch nach der Ermordung von Al-Araj fortgesetzt wurden.

Der palästinensische Aktivist und Kämpfer gegen Korruption Nizar Banat wurde am 24. Juni 2021 von Sicherheitskräften der Palästinensischen Autonomiebehörde ermordet, als diese in sein Haus in al-Khalil eindrangen. Banat war ein unermüdlicher Verfechter des palästinensischen und arabischen Widerstands, der von den Sicherheitskräften der Palästinensischen Autonomiebehörde ins Visier genommen wurde, nachdem er gefordert hatte, dass die Autonomiebehörde für ihre anhaltende Kollaboration mit der israelischen Besatzung zur Rechenschaft gezogen wird.

Der befreite palästinensische Gefangene Omar Nayef Zayed floh 1990 aus den Gefängnissen der Besatzer und gelangte nach Bulgarien, wo er 22 Jahre lang lebte. Die israelische Besatzung versuchte 2016, ihn aus Bulgarien auszuliefern, woraufhin er Zuflucht in der Botschaft der Palästinensischen Autonomiebehörde suchte, ihm aber keine Sicherheit gewährt wurde, sondern er wiederholt wegen seiner Situation unter Druck gesetzt wurde. Am 26. Februar 2016 wurde er plötzlich vor der Botschaft tot aufgefunden, nachdem er sich aus großer Höhe zu Boden gestürzt hatte.

Der Generalsekretär der Volksfront für die Befreiung Palästinas, Ahmad Sa’adat, und seine Kameraden Ahed Abu Ghoulmeh, Majdi Rimawi, Hamdi Qur’an und Basil al-Asmar sowie der langjährige Fateh-Kämpfer Fuad Shobaki wurden von der Palästinensischen Autonomiebehörde von 2002 bis 2006 im Gefängnis von Jericho inhaftiert, wo sie unter ausländischer Bewachung durch US-amerikanische, britische, kanadische und türkische Streitkräfte festgehalten wurden, bis die Besatzungstruppen in das Gefängnis eindrangen und alle entführten. Alle sechs sind bis heute politische Gefangene der israelischen Besatzung – ein Verbrechen, an dem die Palästinensische Autonomiebehörde (PA) mitschuldig war und ist.

Das palästinensische Volk und sein Widerstand, einschließlich der palästinensischen Gefangenenbewegung in Palästina, im Exil und in der Diaspora, sind die Vertreter des palästinensischen Volkes – nicht die so genannte “Autonomiebehörde”, die ihre Macht aus einem Bündnis mit dem Imperialismus, dem Zionismus und den reaktionären arabischen Regimen bezieht. Die Befreiung aller palästinensischen politischen Gefangenen in den Gefängnissen der Palästinensischen Autonomiebehörde ist Teil der Forderung nach der Befreiung aller palästinensischen politischen Gefangenen in zionistischen, imperialistischen und reaktionären Gefängnissen – auf dem Weg zur Befreiung Palästinas.

From the river to the sea, Palestine will be free!