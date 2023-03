The Capital of the Multipolar World: A Moscow Diary In Moscow you feel no crisis. No effects of sanctions. No unemployment. No homeless people in the streets. Minimal inflation. How sharp was good ol’ Lenin, prime modernist, when he mused, “there are decades where nothing happens; and there are weeks where decades happen”.

Die Hauptstadt der multipolaren Welt: Ein Moskauer Tagebuch

Von Pepe Escobar

30. März 2023

In Moskau spürt man keine Krise. Keine Auswirkungen von Sanktionen. Keine Arbeitslosigkeit. Keine Obdachlosen auf den Straßen. Minimale Inflation.

Wie scharfsinnig war doch der gute alte Lenin, der große Modernist, als er sagte: “Es gibt Jahrzehnte, in denen nichts geschieht, und es gibt Wochen, in denen Jahrzehnte geschehen”. Dieser globale Nomade, der sich jetzt an Sie wendet, hatte das Privileg, vier erstaunliche Wochen in Moskau zu verbringen, im Herzen eines historischen Scheidewegs, der mit dem geopolitischen Gipfel zwischen Putin und Xi im Kreml seinen Höhepunkt fand.

Um Xi zu zitieren: “Veränderungen, wie wir sie seit 100 Jahren nicht mehr erlebt haben”, haben die Gabe, uns alle auf mehr als eine Weise zu beeinflussen.

James Joyce, eine weitere Ikone der Moderne, schrieb, dass wir unser Leben damit verbringen, durchschnittliche und/oder außergewöhnliche Menschen zu treffen, immer und immer wieder, aber am Ende treffen wir immer uns selbst. Ich hatte das Privileg, in Moskau eine Reihe außergewöhnlicher Menschen zu treffen, sei es durch vertrauenswürdige Freunde oder durch glückliche Zufälle: Am Ende sagt dir deine Seele, dass sie dich und den übergreifenden historischen Moment auf eine Art und Weise bereichern, die du nicht einmal ansatzweise ergründen kannst.

Hier sind einige von ihnen. Der Enkel von Boris Pasternak, ein begabter junger Mann, der an der Staatlichen Universität Moskau Altgriechisch lehrt. Ein Historiker mit unübertroffenem Wissen über die russische Geschichte und Kultur. Die tadschikische Arbeiterklasse, die sich in einer Tschaikhana mit dem richtigen Ambiente von Duschanbe zusammenkauert.

Tschetschenen und Tuvaner, die ehrfürchtig die Schleife in der Großen Zentralbahn fahren. Ein netter Bote, der von Freunden geschickt wurde, die sehr auf Sicherheit bedacht waren, um Themen von gemeinsamem Interesse zu besprechen. Außergewöhnlich begabte Musiker, die im Untergrund von Majakowskaja auftreten. Eine umwerfende sibirische Prinzessin, die vor unbändiger Energie strotzt und das Motto, das früher für die Energiewirtschaft galt – Power of Siberia – auf eine ganz neue Ebene bringt.

Ein lieber Freund nahm mich zum Sonntagsgottesdienst in der Devyati Muchenikov Kizicheskikh Kirche mit, der Lieblingskirche von Peter dem Großen: der Inbegriff der Reinheit der östlichen Orthodoxie. Anschließend luden uns die Priester zum Mittagessen an ihren gemeinsamen Tisch ein und bewiesen dabei nicht nur ihre natürliche Weisheit, sondern auch einen ausgelassenen Sinn für Humor.

In einer klassischen russischen Wohnung, die mit 10.000 Büchern vollgestopft ist und einen Blick auf das Verteidigungsministerium bietet, sang Pater Michael, der für die Beziehungen der orthodoxen Christenheit zum Kreml zuständig ist, nach einer unauslöschlichen Nacht voller religiöser und kultureller Diskussionen die russische Kaiserhymne.

Ich hatte die Ehre, einige derjenigen zu treffen, die von der kaiserlichen Lügenmaschine besonders ins Visier genommen wurden. Maria Butina – verunglimpft durch die sprichwörtliche “Spionin, die aus der Kälte kam”-Masche – ist jetzt Abgeordnete in der Duma. Viktor Bout – den die Popkultur zum “Herrn des Krieges” metastasiert hat, komplett mit Nic Cage-Film: Ich war sprachlos, als er mir erzählte, dass er mich in einem Hochsicherheitsgefängnis in den USA las, und zwar über USB-Sticks, die ihm seine Freunde geschickt hatten (er hatte keinen Internetzugang). Die unermüdliche, willensstarke Mira Terada – gefoltert, als sie in einem US-Gefängnis saß, leitet sie jetzt eine Stiftung zum Schutz von Kindern, die in Not geraten sind.

Ich verbrachte viel wertvolle Zeit und führte unschätzbare Gespräche mit Alexander Dugin – dem entscheidenden Russen dieser Post-Alles-Zeiten, einem Mann von reiner innerer Schönheit, der nach der terroristischen Ermordung von Darya Dugina unvorstellbarem Leid ausgesetzt war und immer noch in der Lage ist, eine Tiefe und Reichweite aufzubringen, wenn es darum geht, Verbindungen über das Spektrum der Philosophie, Geschichte und Geschichte der Zivilisationen zu ziehen, die im Westen praktisch unerreicht ist.

In der Offensive gegen Russophobie

Und dann waren da noch die diplomatischen, akademischen und geschäftlichen Treffen. Vom Leiter der internationalen Investorenbeziehungen von Norilsk Nickel bis zu Führungskräften von Rosneft, ganz zu schweigen von Sergey Glazyev von der EAEU selbst, Seite an Seite mit seinem Top-Wirtschaftsberater Dmitry Mityaev, erhielt ich einen Crash-Kurs über das aktuelle A bis Z der russischen Wirtschaft – einschließlich ernsthafter Probleme, die es zu lösen gilt.

Im Valdai-Club waren die Begegnungen am Rande der Veranstaltung viel wichtiger als die eigentlichen Podiumsdiskussionen: Hier erzählten Iraner, Pakistaner, Türken, Syrer, Kurden, Palästinenser und Chinesen, was ihnen wirklich auf dem Herzen liegt.

Die offizielle Gründung der Internationalen Bewegung der Russophilen war ein besonderer Höhepunkt dieser vier Wochen. Eine besondere Botschaft von Präsident Putin wurde von Außenminister Lawrow verlesen, der anschließend seine eigene Rede hielt. Später, im Haus der Empfänge des Außenministeriums, wurden vier von uns von Lawrow zu einer Privataudienz empfangen. Es wurde über künftige Kulturprojekte gesprochen. Lawrow war äußerst entspannt und bewies seinen unvergleichlichen Sinn für Humor.

Dies ist sowohl eine kulturelle als auch eine politische Bewegung, die darauf abzielt, Russophobie zu bekämpfen und die russische Geschichte in all ihren unermesslich reichen Aspekten zu erzählen, insbesondere im globalen Süden.

Ich bin ein Gründungsmitglied und mein Name steht auf der Charta. In meinen fast vier Jahrzehnten als Auslandskorrespondent war ich noch nie Teil einer politischen/kulturellen Bewegung irgendwo auf der Welt; nomadische Unabhängige sind eine wilde Spezies. Aber die Sache ist sehr ernst: Die gegenwärtigen, unverbesserlich mittelmäßigen, selbsternannten “Eliten” des kollektiven Westens wollen nicht weniger als Russland in allen Bereichen abschaffen. No pasarán.

Spiritualität, Mitgefühl, Barmherzigkeit

Jahrzehnte, die sich in nur vier Wochen ereignen, bedeuten kostbare Zeit, die man braucht, um das alles ins rechte Licht zu rücken.

Das anfängliche Bauchgefühl am Tag meiner Ankunft, nach einem siebenstündigen Fußmarsch im Schneegestöber, hat sich bestätigt: Dies ist die Hauptstadt der multipolaren Welt. Ich sah es unter den Westasiaten am Valdai. Ich sah es in Gesprächen mit Iranern, Türken und Chinesen, die zu Besuch waren. Ich habe es gesehen, als über 40 afrikanische Delegationen den gesamten Bereich um die Duma einnahmen – am Tag von Xis Ankunft in der Stadt. Ich habe es während des Empfangs im gesamten globalen Süden für das gesehen, was Xi und Putin der überwältigenden Mehrheit des Planeten vorschlagen.

In Moskau spürt man keine Krise. Keine Auswirkungen von Sanktionen. Keine Arbeitslosigkeit. Keine Obdachlosen auf den Straßen. Minimale Inflation. Die Importsubstitution in allen Bereichen, insbesondere in der Landwirtschaft, war ein durchschlagender Erfolg. In den Supermärkten gibt es alles – und mehr – als im Westen. Es gibt eine Fülle von erstklassigen Restaurants. Man kann einen Bentley oder einen Kaschmirmantel von Loro Pianna kaufen, den es in Italien nicht einmal gibt. Wir haben darüber gelacht, als wir mit den Managern des Kaufhauses TSUM sprachen. In der Buchhandlung BiblioGlobus sagte mir einer von ihnen: “Wir sind die Resistance”.

Übrigens hatte ich die Ehre, in der coolsten Buchhandlung der Stadt, Bunker, einen Vortrag über den Krieg in der Ukraine zu halten, vermittelt von meinem lieben Freund, dem ungemein kenntnisreichen Dima Babich. Eine große Verantwortung. Vor allem, weil Vladimir L. im Publikum saß. Er ist Ukrainer und hat bis 2022 acht Jahre lang im russischen Radio erzählt, wie es wirklich war, bis es ihm gelang, mit einem ukrainischen Pass zu fliehen, nachdem er mit Waffengewalt festgehalten wurde. Später gingen wir in eine tschechische Bierhalle, wo er seine außergewöhnliche Geschichte erzählte.

In Moskau lauern ihre giftigen Gespenster immer im Hintergrund. Dennoch können einem die psychotischen straußischen Neocons und neoliberalen Konsorten, die heute kaum noch als die mickrigen Waisen von Zbig “Grand Chessboard” Brzezinski gelten, nur leid tun.

In den späten 1990er Jahren dozierte Brzezinski: “Die Ukraine, ein neuer und wichtiger Platz auf dem eurasischen Schachbrett, ist ein geopolitisches Zentrum, weil ihre bloße Existenz als unabhängiger Staat dazu beiträgt, Russland zu verändern. Ohne die Ukraine hört Russland auf, ein eurasisches Imperium zu sein”.

Ob mit oder ohne eine entmilitarisierte und entnazifizierte Ukraine, Russland hat das Narrativ bereits geändert. Es geht nicht darum, wieder ein eurasisches Imperium zu werden. Es geht darum, den langen, komplexen Prozess der eurasischen Integration – der bereits im Gange ist – anzuführen und gleichzeitig echte, souveräne Unabhängigkeit im gesamten Globalen Süden zu unterstützen.

Ich verließ Moskau – das Dritte Rom – in Richtung Konstantinopel – das Zweite Rom – einen Tag bevor der Sekretär des Sicherheitsrates Nikolai Patruschew der Rossijskaja Gaseta ein vernichtendes Interview gab, in dem er noch einmal alle wesentlichen Aspekte des Krieges zwischen der NATO und Russland darlegte.

Folgendes hat mich besonders beeindruckt: “Unsere jahrhundertealte Kultur basiert auf Spiritualität, Mitgefühl und Barmherzigkeit. Russland ist ein historischer Verteidiger der Souveränität und Staatlichkeit aller Völker, die es um Hilfe gebeten haben. Es hat die Vereinigten Staaten selbst mindestens zweimal gerettet, während des Revolutionskriegs und des Bürgerkriegs. Aber ich glaube, dass es dieses Mal nicht möglich ist, den Vereinigten Staaten zu helfen, ihre Integrität zu bewahren”.

An meinem letzten Abend, bevor ich ein georgisches Restaurant aufsuchte, führte mich mein perfekter Begleiter von der Pjatnizkaja zu einer Promenade entlang der Moskwa, wo die schönen Rokokobauten prachtvoll beleuchtet waren und der Duft des Frühlings – endlich – in der Luft lag. Es ist einer dieser “Wild Strawberry”-Momente aus Bergmans Meisterwerk, die uns in der Seele berühren. Wie die Beherrschung des Tao in der Praxis. Oder die perfekte meditative Einsicht auf dem Gipfel des Himalaya, des Pamirs oder des Hindukusch.

Die Schlussfolgerung ist also unvermeidlich. Ich werde wiederkommen. Bald.

Übersetzt mit Deepl.com

