Bild: Außenansicht des Internationalen Strafgerichtshofs (ICC) am 20. Juli 2018 in Den Haag, Niederlande [Ant Palmer/Getty Images]

Die internationale Gemeinschaft und die israelischen Verbrechen in Palästina

Von Sari Al-Qudwa

21. Oktober 2021

Es ist wichtig, auf UN-Resolutionen aufzubauen und die Wahrnehmungen und Arbeitsmechanismen des Internationalen Strafgerichtshofs (IStGH) zu unterstützen, um die Möglichkeit der Durchführung einer formellen strafrechtlichen Untersuchung der von den israelischen Besatzungsbehörden in Palästina begangenen Verbrechen zu prüfen. Dies ist ein wichtiger Schritt, um sicherzustellen, dass Israel für die jahrzehntelange Besatzung zur Rechenschaft gezogen wird. Der UN-Sonderberichterstatter für die Menschenrechtslage in den seit 1967 besetzten palästinensischen Gebieten hat festgestellt, dass es immer noch keine Verantwortlichkeit gibt, und das schon seit Beginn der Besatzung.

In Anbetracht ihrer Kapazitäten und ihrer internationalen Reichweite sollten die Vereinten Nationen vorrangig eine Datenbank über die Siedler und ihre Verbrechen in den besetzten palästinensischen Gebieten einrichten, um alle Beteiligten vor Gericht zu stellen und als Terroristen zu verfolgen. Ihr Terrorismus findet unter dem Schutz der Sicherheitskräfte der Besatzung statt und wird von der rassistischen, siedler-kolonialen Regierung unterstützt. Die Gerechtigkeit verlangt, dass dies nicht unkontrolliert weitergehen darf. Diese terroristischen Siedler greifen palästinensische Bauern und ihr Land an und versuchen, sie an der Olivenernte zu hindern, aber sie werden die einheimische Bevölkerung dieses gesegneten Landes weder abschrecken noch einschüchtern. Die Solidaritätsbemühungen der verschiedenen palästinensischen Gruppen, einschließlich der Studenten und der nationalen Institutionen, zur Unterstützung und zum Schutz der Landwirte und zur Hilfe bei der Ernte müssen nun in ihrer Unerschütterlichkeit und Verbundenheit mit dem Land vereint werden.

Im Laufe der Jahre haben die Vereinten Nationen zahlreiche Resolutionen verabschiedet, in denen verschiedene Aspekte der tief verwurzelten israelischen Besatzung der palästinensischen Gebiete verurteilt wurden, aber es wurden nie irgendwelche Sanktionen verhängt, um den Willen der internationalen Gemeinschaft durchzusetzen. Die zahlreichen Verstöße Israels haben für den Apartheidstaat nie Konsequenzen nach sich gezogen. Die Möglichkeit, zur Rechenschaft gezogen zu werden, lässt die Palästinenser jedoch hoffen, dass Israels Straffreiheit ein Ende hat und die extremistische Regierung und die illegalen Siedler in den besetzten palästinensischen Gebieten nicht länger ihre Terroranschläge verüben dürfen.

Bislang scheint es jedoch keine praktische Bewegung zu geben, um Israel zur Verantwortung zu ziehen. Von der vorläufigen Untersuchung des IStGH zur israelischen Offensive gegen die Palästinenser im Gazastreifen 2014, zur Ausbreitung der israelischen Siedlungen und in jüngster Zeit zur Tötung und Verwundung palästinensischer Demonstranten in der Nähe des nominellen Grenzzauns im Gazastreifen, im besetzten Jerusalem und im Westjordanland haben wir nicht viel gehört. Wo sind die Ermittler, die sich mit den Menschenrechtsverletzungen und möglichen Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit befassen?

Es ist an der Zeit für umfassende Untersuchungen und die Einrichtung eines UN-Informationszentrums über die Verbrechen, die täglich in Palästina von den israelischen Sicherheitskräften und Siedlern begangen werden. Ein solches Zentrum würde sowohl den Ermittlern als auch den Opfern der israelischen Menschenrechtsverletzungen Unterstützung bieten. Es ist wichtig, dass die internationale Gemeinschaft die Gesetze und Konventionen, nach denen sich alle Staaten richten sollen, respektiert und verteidigt, denn das ist der eigentliche Zweck der UNO. Die internationale Gemeinschaft hat schließlich diese Gesetze entworfen, die Konventionen ratifiziert und die Institutionen zu ihrer Umsetzung geschaffen, also müssen sie unterstützt werden.

Der Siedlerkolonialstaat Israel hat nie erklärt, wo seine Grenzen sind. Er dehnt das von ihm kontrollierte Gebiet täglich aus und vernichtet langsam aber sicher das Land, das angeblich für einen unabhängigen palästinensischen Staat vorgesehen ist. Aus diesem Grund müssen der Staat Palästina und seine Institutionen unverzüglich voll anerkannt werden. Übersetzt mit Deepl.com

