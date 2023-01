Die israelische Armee hat heute 3 Palästinenser in Dschenin getötet Von Mariam Barghouti

Palästina wird schon seit Jahrzehnten geschreddert !

Wer zählt die Ermordeten Märtyrer in Palästina? Sie sind weder Nazis, noch Terroristen, sondern nur junge Männer, die für ihr Recht auf ein Ende der illegalen zionistischen Besatzung und für ihre Freiheit kämpfen. Ihnen steht jedes Recht auf Widerstand zu Sie haben jedes Gedenken und Aufmerksamkeit verdient Warum werden sienicht genauso medienwirksam wie jeder Ukraine Getötete aufgezählt, in deutschen Medien? Evelyn Hecht-Galinski

Israel has killed 12 Palestinians since the start of the year. The most recent were three martyrs from Jenin today, January 14. The first two were Izz Eldin Basem Hamamra, 24, and Amjad Adnan Khaliliyeh, 23, whole were killed by Israeli forces as they retreated following conducting a resistance operation against Israeli military targets.