Der “jüdische Staat” zeigt sein sein religiöses Apartheidgesicht

Bild: Der griechisch-orthodoxe Patriarch von Jerusalem Theophilos III. trifft ein, um die traditionelle Fußwaschung vor der Grabeskirche in der Jerusalemer Altstadt durchzuführen, 21. April 2022 (AFP)

Palästinensische Christen protestieren gegen die polizeiliche Beschränkung des Zugangs von Pilgern in die Altstadt

Die israelische Polizei begrenzt die Zahl der Christen bei den Osterfeierlichkeiten in Jerusalem

Von Mustafa Abu Sneineh

21. April 2022

Die israelische Polizei hat die Zahl der christlichen Pilger, die die Grabeskirche anlässlich der Osterfeuerzeremonie am kommenden Wochenende besuchen dürfen, begrenzt. Eine frühere Entscheidung, den Zugang der Gläubigen zur Altstadt im besetzten Ostjerusalem zu beschränken, wurde jedoch durch ein Gerichtsurteil aufgehoben.

Palästinensische und jordanische Persönlichkeiten haben die Entscheidung der Polizei kritisiert, die die palästinensische christliche Gemeinde alarmiert hatte, da die Spannungen in Jerusalem wegen der täglichen Razzien in der al-Aqsa-Moschee durch israelische Streitkräfte und Siedler seit Anfang April weiter zunehmen.

Der palästinensische Anwalt Elias Khoury erklärte gegenüber Middle East Eye, dass mehrere Institutionen, die die christliche Gemeinde vertreten, die Entscheidung des israelischen Obersten Gerichtshofs am Mittwoch angefochten haben.

Die israelische Polizei hatte zunächst beschlossen, nur 1.500 Personen durch die Kontrollpunkte in die Altstadt zu lassen, um die Grabeskirche zu besuchen und an der Osterfeuerzeremonie am Samstag teilzunehmen.

Sie erklärte, sie werde unter dem Vorwand der Sicherheit weiteren Pilgern den Zugang zur Altstadt verwehren und die Kontrollpunkte an den Toren der Stadt schließen.

Khoury und sein Kollege reichten jedoch eine Petition gegen diese Maßnahme ein.

“Es ist uns gelungen, das Gericht davon zu überzeugen, am Samstag 4.000 Menschen zuzulassen. Aber das Wichtigste ist, dass wir uns darauf geeinigt haben, dass die Altstadt von Jerusalem und das christliche Viertel auch dann geöffnet bleiben, wenn die Zahl der Pilger die Kapazitätsgrenze erreicht hat, und dass die Pilger die Stadt weiterhin besuchen können”, erklärte Khoury gegenüber MEE.

Dementsprechend wird die israelische Polizei die Zahl der Pilger, die die alte Grabeskirche betreten dürfen, auf 1.800 Personen und die Zahl derer, die in den Innenhof dürfen, auf 300 begrenzen. Auf den Dächern und rund um die Kirche werden 1.000 bzw. 900 Personen zugelassen.

Khoury erklärte, dass die israelische Polizei 2013 damit begonnen habe, die Zahl der Christen, die an heiligen Veranstaltungen in der Jerusalemer Altstadt teilnehmen, unter dem Vorwand des Schutzes von Menschen in Notfällen zu begrenzen.

“Die Oberhäupter der Kirchen in Jerusalem, die keine Palästinenser oder Araber sind, hatten damals keine Einwände. Ihnen ist es also egal, ob die lokale Gemeinschaft feiert oder nicht”, sagte Khoury.

“Leider gibt es in Jerusalem keine lokale und nationale Führung, die sich mit der israelischen Besatzung und ihrer Politik auseinandersetzt. Die palästinensischen Christen in Jerusalem sind am Rande des Verschwindens, und die meisten von ihnen sind alt.”

Palästinensische Präsenz

Am Mittwoch warnte der ehemalige jordanische Kronprinz Hassan bin Talal vor der israelischen Politik in Bezug auf die Bewegungs- und Religionsfreiheit von christlichen und muslimischen Palästinensern in der Altstadt von Jerusalem.

“Christliche Gläubige wurden dieses Jahr zu Ostern daran gehindert, frei zur Grabeskirche zu gelangen”, schrieb er in einem Meinungsartikel.

“Dies ist eine Verletzung der menschlich und rechtlich garantierten Religionsfreiheit.”

Die arabisch-orthodoxen Einrichtungen in Jerusalem erklärten, dass die israelischen Einschränkungen auf die palästinensische Präsenz in der Stadt abzielen.

“Dies geht einher mit den Zugangsbeschränkungen zur gesegneten al-Aqsa-Moschee, was bestätigt, dass [Israels] Besatzung auf das gesamte besetzte Jerusalem mit seiner palästinensischen nationalen und religiösen Identität abzielt”, heißt es in einer Erklärung vom Donnerstag.

Im März übernahmen israelische Polizisten und Siedler die Kontrolle über einen Teil des historischen Hotels Petra im christlichen Viertel von Jerusalem.

Palästinensische Christen kritisierten Israel dafür, dass es die Weihnachtszeit im vergangenen Dezember behindert und sie diskriminiert habe, und erklärten, sie fühlten sich im besetzten Ost-Jerusalem, im Westjordanland und in Israel in ihrer Existenz bedroht.

Sie erklärten, dass “Christen zur Zielscheibe häufiger und anhaltender Angriffe radikaler Randgruppen geworden sind”, wobei sie sich auf israelische rechtsextreme Aktivisten bezogen, die in letzter Zeit aktiv das Al-Aqsa-Gelände gestürmt haben. Übersetzt mit Deepl.com

