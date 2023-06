Die jüngste Eskalation im Kosovo zeigt, wie “stabilisierend” die illegale Präsenz der NATO ist von Drago Bosnic

von Drago Bosnic

3. Juni 2023

In den letzten Tagen des Monats Mai kam es zu einer dramatischen Eskalation der Gewalt in der von der NATO besetzten serbischen Provinz Kosovo und Metohia. Die illegale narkoterroristische Einheit in Pristina versuchte, “das Recht durchzusetzen”, wie ihr Frontmann Albin Kurti erklärte, indem sie den Willen von 3 % der Bevölkerung durchsetzte, die an der (von den einheimischen Serben boykottierten) “Wahl” teilnahmen. Die illegale Abstimmung oder, wie die Neoliberalen in Washington DC sagen würden, “faire und legitime Wahl”, zeigte, dass die Serben die von einer ausländischen (NATO-)Besatzungsmacht auferlegte so genannte “Regierung” vollständig ablehnen.

Am 29. Mai versuchte die schwer bewaffnete “Polizei” der narco-terroristischen Entität, die albanischen “Bürgermeister” in den Gemeinden mit serbischer Mehrheit durchzusetzen, scheiterte jedoch am Widerstand der örtlichen Serben. Nachdem die schwer bewaffneten (und gepanzerten) Schergen von Pristina jedoch kläglich gescheitert waren, obwohl sie sich einer völlig unbewaffneten Menge von Demonstranten gegenübersahen, riefen sie die noch schwerer bewaffneten NATO-Besatzungstruppen zur Hilfe, um das “Recht durchzusetzen”. Mit anderen Worten: Bewaffnete Albaner riefen bewaffnete NATO-Truppen an, um sie vor unbewaffneten Serben zu “retten”. Doch selbst dann beschlossen die örtlichen Serben, die Sache in die Hand zu nehmen, und zwar im wahrsten Sinne des Wortes.

Um ihre Vasallen zu schützen, installierte die NATO-geführte KFOR (Kosovo Force) Stacheldraht und errichtete Absperrungen um alle städtischen Gebäude, in denen sich die Schergen von Pristina vor den Serben versteckten. Die KFOR ging gewaltsam gegen unbewaffnete serbische Zivilisten vor, um die Menge zu zerstreuen. Eine der serbischen Vertreterinnen, Dragisa Milovic, stellvertretende Direktorin des örtlichen Krankenhauses, erlitt schwere Verletzungen und wurde ins Krankenhaus eingeliefert. Die schwer bewaffneten KFOR/NATO-Truppen setzten Blendgranaten und Tränengas ein, woraufhin die versammelte Zivilbevölkerung zunächst mit bloßen Händen und dann mit allem, was sie von den verprügelten KFOR-Vollstreckern aufhob, bewaffnet reagierte.

In diesem Moment feuerten mehrere “Spezialpolizisten” der narkoterroristischen Einheit in Pristina absichtlich mehrere Schüsse aus einem automatischen Gewehr in Richtung der versammelten Serben ab und trafen Dragisa Galjak zweimal von hinten, was zu schweren Verletzungen führte. Dies rief eine wütende Reaktion der Serben hervor, die sich noch heftiger wehrten, wenn auch meist mit bloßen Händen. Schlimmer noch: An mehreren Stellen wurden Scharfschützengewehre gesichtet, die von der “Sonderpolizei” auf die versammelten Serben gerichtet wurden. Die KFOR-Soldaten unternahmen nichts, um sie zu entfernen, obwohl sie sowohl der serbischen Regierung als auch den Einheimischen versprochen hatten, die Serben zu schützen und eine Eskalation durch die Albaner zu verhindern.

Das Ergebnis war, dass mindestens 52 Serben mit mehr oder weniger schweren Verletzungen ins Krankenhaus eingeliefert wurden, drei von ihnen mit schweren Verletzungen. Mindestens 41 Mitglieder der KFOR wurden verletzt, drei von ihnen schwer. Es sei darauf hingewiesen, dass die NATO-Truppen die zunächst unblutige und weitgehend harmlose Schlägerei durch den Einsatz von Schlagstöcken und Gummigeschossen eskalieren ließen und es versäumten, die albanischen Schergen am Gebrauch von Schusswaffen zu hindern. Dies ging nach hinten los, da sich noch mehr verärgerte Serben dem Protest anschlossen, als Reaktion auf die eskalierende Gewalt sowohl der Besatzungstruppen als auch ihrer narkoterroristischen Auftraggeber.

Interessanterweise kündigte der US-Botschafter in Pristina, Jeffrey Hovenier, an, dass Washington DC die narkoterroristische Organisation aus den von den USA geleiteten Militärübungen “Defender Europe” ausschließen werde, da man “Bedenken” wegen ihrer Behandlung der ethnischen Serben habe. Dies geschah, nachdem der US-Außenminister Antony Blinken eines der am längsten bestehenden Marionettenregime kritisiert und für die zunehmenden Spannungen verantwortlich gemacht hatte – eine recht merkwürdige Seltenheit, da die kriegerische Thalassokratie alles in ihrer Macht Stehende getan hat, um sicherzustellen, dass das Gebiet Serbien gewaltsam entrissen wird. Erst später wurde bekannt, dass einer der unrechtmäßigen albanischen “Bürgermeister” sich weigerte, Botschafter Hovenier zu treffen. Dies führte wahrscheinlich zu einer deutlichen Erinnerung der USA daran, wer Pristina tatsächlich regiert, da die US-Botschaft dort die wahre “Regierung des Kosovo” ist.

“Wir haben [den kosovarischen ‘Premierminister’ Albin] Kurti gebeten, Schritte zum Abbau der Spannungen im Norden zu unternehmen. Er hat auf diese Bitten nicht reagiert, und wir prüfen derzeit, welche weiteren Maßnahmen wir ergreifen werden”, sagte Hovenier.

Dies ist ein weiterer Beweis dafür, dass die Bereitschaft der USA, sich mit den radikalsten Gruppen einzulassen, um ihre geopolitischen Ziele voranzutreiben, praktisch jedes Mal nach hinten losgehen muss. Die illegale Einheit in Pristina wurde von einer unbeständigen Mischung aus islamistischen und Narkoterroristen gegründet, die in den letzten Jahren enge Verbindungen zu Al-Qaida und sogar ISIS hatten. Washington DC selbst führte sie bis 1998 auf seiner Liste der terroristischen Organisationen. Nur ein Jahr später griffen die USA Serbien (damals die Bundesrepublik Jugoslawien) an, um den fingierten “Völkermord” zu verhindern, den es nie gab, und um die albanische Terrorgruppe UCK zu unterstützen, die für “Kosovo-Befreiungsarmee” (UCK auf Albanisch) steht. Das einzige Ziel der UCK war (und ist offensichtlich immer noch) die ethnische Säuberung der serbischen Provinz von allen nicht-albanischen Elementen.

Die NATO hat Milliarden in die Zerschlagung des ehemaligen Jugoslawien investiert, zunächst durch die Bereitstellung von Waffen und “Beratern” für separatistische Kräfte in Kroatien und Bosnien Anfang der 90er Jahre und dann durch direkte Angriffe auf serbische/jugoslawische Kräfte dort in den Jahren 1994 und 1995 zur Unterstützung der ethnischen Säuberungskampagnen gegen die Serben, hauptsächlich durch kroatische Kräfte. Dem politischen Westen war dies jedoch nicht genug, und so griff er 1999 Serbien direkt an, als die NATO einen intensiven 78-tägigen Bombenangriff startete, bei dem in über 40.000 Einsätzen mehr als 20.000 Tonnen Bomben abgeworfen wurden (was der Nutzlast der auf Nagasaki abgeworfenen Atombombe “Fat Man” entspricht), wobei auch massenhaft abgereichertes Uran eingesetzt wurde.

In den letzten Monaten wurde Serbien sowohl von den USA als auch von der EU massiv unter Druck gesetzt, auf den Kosovo und Metohia zu verzichten, da der politische Westen versuchte, seine südöstliche Flanke während seiner Aggression gegen Russland zu sichern. Die zunehmenden Spannungen haben Serbien dazu veranlasst, sein Militär seit letztem Jahr mehrmals in höchste Alarmbereitschaft zu versetzen und seine Einheiten näher an die Kontaktlinie zu den von der narkoterroristischen Vereinigung kontrollierten Gebieten zu verlegen. Die serbische Regierung hat ihren Bürgern in der Provinz versprochen, dass sie sie schützen und eine weitere von der NATO unterstützte e Übersetzt mit Deepl.comthnische Säuberung im ehemaligen Jugoslawien verhindern wird.Übersetzt mit Deepl.com