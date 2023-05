Wo immer die US-Flagge weht und das Sagen hat, kommt der Einzug, von Aufruhr, Krieg, Zerstörung, Mord und Kolonisierung. Evelyn Hecht-Galinski



Nakba denial is at the heart of pro-Israel lobbying For most of the past 75 years in the United States, the days around May 15 have seen celebrations of the anniversary of Israel’s creation. Pro-Israel marches, gushing articles breathlessly perpetuating myths about Israel’s “miraculous” creation and development, and, perhaps, an occasional mention of those Palestinians casting a shadow on it all, with their unreasonable hatred of the state.

Arbeiter sorgen für den letzten Schliff an der Bühne der jährlichen American Israel Public Affairs Conference in Washington im März 2015. (Foto: Pete Marovich/European Pressphoto Agency)



So wie die Nakba das Herzstück der palästinensischen nationalen Existenz ist, ist die Leugnung der Nakba das Herzstück der rassistischen Ideologie, die die US-Außenpolitik so erfolgreich verzerrt hat.

Die Leugnung der Nakba ist das Herzstück der pro-israelischen Lobbyarbeit

Von Mitchell Plitnick



21. Mai 2023

In den vergangenen 75 Jahren wurde in den Vereinigten Staaten in den Tagen um den 15. Mai der Jahrestag der Gründung Israels gefeiert. Pro-Israel-Märsche, überschwängliche Artikel, die atemlos Mythen über Israels “wundersame” Gründung und Entwicklung verbreiten, und vielleicht eine gelegentliche Erwähnung der Palästinenser, die mit ihrem unvernünftigen Hass auf den Staat einen Schatten auf all das werfen.

Lesen Sie mehr aus der Serie Nakba 75 hier.Lesen Sie mehr aus der Serie Nakba 75 hier.

In letzter Zeit war das anders, und besonders in diesem Jahr. Die Gründung Israels wird immer noch an vielen Orten gefeiert, aber das Gedenken an die Nakba, die anhaltende Enteignung und Verweigerung von Rechten für das palästinensische Volk, erhält mehr Aufmerksamkeit und Beachtung. Diese Tatsache ist auch den Befürwortern Israels nicht verborgen geblieben.

Als Zeichen für den Wandel der Zeiten hat Jeremy Ben-Ami, Präsident der liberalen zionistischen Gruppe J Street, einen Brief mit dem Titel “Marking the ‘Nakba'” veröffentlicht. Es handelt sich keineswegs um einen radikalen Brief, aber allein die Tatsache, dass Ben-Ami die Nakba anerkennt und seine israelischen Mitstreiter dazu auffordert, dasselbe zu tun, stellt eine Verschiebung des Diskurses dar, die von den entschiedenen Befürwortern der Apartheid, wie z. B. dem AIPAC, scharf kritisiert wurde.

Der Versuch des Sprechers des Repräsentantenhauses, Kevin McCarthy, die Abgeordnete Rashida Tlaib, die einzige palästinensisch-amerikanische Frau im Kongress, daran zu hindern, eine Veranstaltung zum 75. Jahrestag der Nakba abzuhalten, scheiterte, als Bernie Sanders, ein jüdischer Senator, einschritt, um ein feierliches und bedeutungsvolles Gedenken zu ermöglichen. Wie reagierten die Anti-Defamation League (ADL), AIPAC und die Demokratische Mehrheit für Israel (DMFI)? Traurigerweise genau so, wie man es erwarten würde, mit extremistischen Äußerungen von antipalästinensischem Hass.

“Es ist eine Schande, dass @SenSanders diese Veranstaltung von @RepRashida im Kapitol unserer Nation zugelassen hat”, twitterte Jonathan Greenblatt, Präsident und CEO der ADL. “Wir brauchen echte Gespräche über einen Weg zum Frieden, aber nicht mit Gruppen und Einzelpersonen, die Antisemitismus befürworten. Wir fordern den Senat auf, diese Veranstaltung zu verurteilen.”

Auch wenn Greenblatt weiß, wie er seine Botschaft formulieren muss, ist der giftige Hass hier doch offensichtlich. Das fängt schon damit an, dass die Nakba, das Schlüsselereignis der modernen palästinensischen Geschichte, nur unter dem Gesichtspunkt ihrer Auswirkungen auf Israel betrachtet wird. Das muss man erst einmal auspacken.



Nakba-Leugnung und antipalästinensischer Hass

Als Reaktion auf die USA, die die Anerkennung des Nakba-Tages durch die Vereinten Nationen als Ausdruck einer “anti-israelischen Voreingenommenheit” bezeichneten, fragte ich: “Würden die USA die Anerkennung der Schrecken der Sklaverei als anti-amerikanisch bezeichnen? Würden sie eine Holocaust-Gedenkfeier als antideutsch bezeichnen? Es gibt keinen Unterschied.”

Hier geht es nicht nur darum, Punkte zu sammeln. Es ist eine Frage, die Juden in vielen unserer Traditionen beantworten. Zum Beispiel wird am Feiertag Tisha B’Av jedes Jahr mehrerer Tragödien der jüdischen Geschichte gedacht. Zu diesen Ereignissen gehören unter anderem die Zerstörung der beiden Tempel, einer durch die Babylonier und einer durch die Römer, der Beginn des ersten Kreuzzugs und die Vertreibung aus England, Frankreich und Spanien. Es wäre empörend und absurd, wenn jemand behaupten würde, dass Tisha B’Av anti-irakisch oder anti-italienisch, britisch, französisch oder spanisch sei.

Das ist es, was Greenblatt über die Nakba behauptet, indem er sie nur unter dem Gesichtspunkt sieht, was sie für Israel bedeutet. Man stelle sich den Aufschrei vor, wenn man eine ähnliche Haltung gegenüber dem Trauertag der amerikanischen Ureinwohner einnehmen würde, der jedes Jahr am vierten Donnerstag im November begangen wird – dem Thanksgiving Day.

Die DMFI war in ihrer giftigen Hassrede sogar noch absoluter und krasser. Sie twitterten eine Präsentation über die Nakba, die mit der Feststellung begann: “Diejenigen, die versuchen, Israels Gründung und Errichtung als ‘Nakba’ zu begehen… verzerren nicht nur die Geschichte, sondern halten eine Erzählung aufrecht, die absichtlich versucht, den einzigen jüdischen Staat zu delegitimieren.”

Auch hier gibt es eine Menge mehr. Die Darstellung des DMFI ist die übliche Mischung aus Dekontextualisierung, Halbwahrheiten und offensichtlichen Unwahrheiten, die ein Narrativ charakterisieren, das so weit von der Realität entfernt ist, dass Israels eigene Aufzeichnungen und sogar sehr weit verbreitete zionistische israelische Gelehrte praktisch allem widersprechen.

Aber es ist die Ansicht, dass die Nakba, eine rein palästinensische Erfahrung, durch die Linse Israels betrachtet werden muss, die so abgrundtief hasserfüllt ist. Dieselben Leute würden es niemals dulden, dass Israels Gründung ausschließlich durch die palästinensische Brille betrachtet wird. Mehr noch, die Nakba, die für die palästinensische Identität, die Geschichte und das nationale Bewusstsein so zentral ist, ist eine palästinensische Erfahrung, die Israels Befürworter zu beseitigen versuchen.

Dies wurde nie deutlicher als in einem Tweet von Emily Schneider, einer Reporterin für die israelische Nachrichtenseite Ynet. Sie twitterte: “Die wahren ‘Nakba-Überlebenden’ sind die Juden, an denen die Araber 1948 einen Völkermord begehen wollten.”

Das war eine verblüffende Aussage. Es war eine völlige Auslöschung der palästinensischen Geschichte und der Palästinenser selbst. Und wieder einmal wird die Nakba für israelische Zwecke vereinnahmt.

Es stimmt, dass es während und nach dem Krieg von 1948 in vielen arabischen Ländern gewaltsame Aufstände gegen Juden gab (von denen einige von zionistischen/israelischen Agenten geschürt wurden, wie im Irak und in Ägypten, aber antijüdische Feindseligkeit im Gefolge der Enteignung der Palästinenser war ein mindestens ebenso großer Faktor), und diese waren ein wichtiger Faktor für den Exodus der Juden aus der arabischen Welt in den späten 1940er und 1950er Jahren.

Aber dies mit der Nakba zu vergleichen, ist der Gipfel der Unaufrichtigkeit. Wie Prof. Philip Mendes bereits 2002 beim Vergleich des Exodus der Juden aus der arabischen Welt und der Nakba feststellte, ist es zwar wichtig festzustellen, dass antijüdische Feindseligkeit ein Faktor bei der Nakba war, aber es ist “… unsensibel, wenn Israel die Erfahrungen der jüdischen Flüchtlinge als Rechtfertigung für seine Behandlung der palästinensischen Flüchtlinge benutzt. Letztere haben ebenfalls einen berechtigten Anspruch auf eine finanzielle Entschädigung”. Und, so muss man hinzufügen, sie haben auch einen berechtigten und legalen Anspruch auf Rückkehr, ungeachtet der Tatsache, dass, wie Mendes ebenfalls feststellte, “die meisten der jüdischen Flüchtlinge wenig oder gar keinen Wunsch hatten, in ihre frühere Heimat in Bagdad oder anderswo zurückzukehren.”

Nakba-Leugnung, Islamophobie und antiarabischer Hass in der US-Politik

Schneiders Berufsbezeichnung ist nach eigenen Angaben “Journalistin”. Dennoch leugnet sie hier die Nakba, ein Ereignis, von dem Israels eigene Aufzeichnungen – wie sie von israelischen Historikern und Forschern ausführlich dokumentiert wurden – zeigen, dass die Nakba sehr wohl real war und dass die Flucht der Palästinenser zwar die zionistischen Erwartungen übertraf, aber durchaus beabsichtigt war.

Dies ist die reinste und bösartigste Form des antipalästinensischen Hasses, eine Art von antiarabischer Bigotterie, die untrennbar mit Islamophobie verbunden ist, und sie ist im amerikanischen Diskurs weit verbreitet. Yehuda Shaul von Breaking the Silence wies darauf hin: “Anders als [der Sprecher des Repräsentantenhauses Kevin] McCarthy leugnen die Führer des Likud die Nakba nicht – sie erkennen sie sogar voll und ganz an und drohen den Palästinensern mit einer weiteren Nakba.”

Antiarabischer/palästinensischer Rassismus und Islamophobie sind zwar bei weitem nicht die einzigen Gründe für die außergewöhnliche US-Politik gegenüber Palästina, aber sie sind wichtige Faktoren bei der Gestaltung dieser Politik. Sie verstärken die Stereotypen des “muslimischen Anderen”, die den Palästinensern und ihren Unterstützern die volle Teilnahme an öffentlichen Debatten über Außenbeziehungen und Menschenrechte verwehren.

Diese Bigotterie ist nicht der Grund für die Unterstützung Israels durch die Vereinigten Staaten. Es gibt starke strategische, wirtschaftliche und politische Gründe für diese Unterstützung. Aber keiner dieser Gründe erklärt die Unterstützung der USA für die Enteignung der Palästinenser. Tatsächlich wäre vielen dieser Interessen mit einem Bündnis mit Israel weitaus besser gedient, das nicht ständig die amerikanische Glaubwürdigkeit in Bezug auf internationale Regeln und konsequente Diplomatie untergräbt und einen Großteil nicht nur der arabischen Welt, sondern des globalen Südens im weiteren Sinne entfremdet.

Die krasse Bigotterie von Pro-Israel-Gruppen wie der ADL, AIPAC, DMFI und vielen anderen steht in Verbindung mit der angeborenen Bigotterie der amerikanischen Politiker in beiden großen US-Parteien. Die Vereinigten Staaten müssen also nicht dazu gedrängt werden, die härteste Unterdrückung der Palästinenser zu unterstützen. Die Sympathie für die Bigotterie ist der Schlüssel zum Erfolg der israelischen Lobby in den USA.

Ohne diese Bigotterie gäbe es eine US-Politik, die sicher nicht so weit gehen würde, ein uneingeschränktes Rückkehrrecht für palästinensische Flüchtlinge zu fordern, aber sicherlich schon längst ernsthaft auf ein Ende der israelischen Besatzung gedrängt hätte. Sie würde immer noch stark in Israels Sicherheit und seine militärische Hegemonie im Nahen Osten investieren, aber sie würde dieselben Investitionen als Druckmittel einsetzen, um Israel zu drängen, den Palästinensern ihre Rechte zu gewähren, sei es in einem einzigen demokratischen Staat oder in einem separaten palästinensischen Staat. Sie würden die Sicherheit der Palästinenser genauso gut verstehen und sich für sie einsetzen wie für die israelische.

Eine USA, die keine so starke Bigotterie gegen die Palästinenser hegen würde, würde eine solche Politik nicht aus Freundlichkeit oder einem Gefühl der Gerechtigkeit betreiben. Sie würden dies tun, weil es im tiefsten amerikanischen Interesse liegt, ein demokratisches Israel und volle Rechte für die Palästinenser zu fördern, entweder in diesem demokratischen Israel oder daneben, selbst in einem durch und durch imperialistischen/kapitalistischen Sinne dieses Wortes.

Deshalb ist die Leugnung der Nakba so wichtig für Israel und seine Unterstützer. So wie die Nakba das Herzstück der palästinensischen nationalen Existenz ist, so ist die Leugnung der Nakba das Herzstück der rassistischen Ideologie, die die US-Politik so erfolgreich verzerrt und Europa und andere westliche Länder wie Australien und Kanada gezwungen hat, dem Beispiel der USA in Bezug auf Palästina zu folgen.

Die Anerkennung der Nakba führt letztlich entweder dazu, die palästinensische Sache zu unterstützen oder, wie es die israelische Rechte tut, ethnische Säuberungen, Apartheid und sogar Völkermord zu befürworten. Deshalb versuchen diese von Bigotterie geprägten Gruppen verzweifelt, sie zu leugnen. Es ist nicht nur eine Frage des Images, sondern die Grundlage der israelischen Recht-oder-falsch-Ideologie. Übersetzt mit Deepl.com

Mitchell Plitnick ist der Vorsitzende von ReThinking Foreign Policy. Zusammen mit Marc Lamont Hill ist er Autor von Except for Palestine: The Limits of Progressive Politics. Zuvor war Mitchell Plitnick Vizepräsident der Foundation for Middle East Peace, Direktor des US-Büros von B’Tselem und Co-Direktor der Jewish Voice for Peace.

--

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …