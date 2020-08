https://www.middleeasteye.net/opinion/uaes-love-affair-israel

Die Liebesaffäre der VAE mit Israel

Von Joseph Massad

21. August 2020

Anfang 2006 kam es in den Vereinigten Staaten zu einer Kontroverse über den Verkauf einer britischen Firma an Dubai Ports World (DPW), ein staatseigenes Unternehmen in den Vereinigten Arabischen Emiraten. DPW sollte die Verwaltung von sechs großen US-Häfen übernehmen, die ihm durch den Verkauf vermacht worden waren, bis der pro-israelisch-demokratische Senator Chuck Schumer eine Pressekonferenz abhielt, an der auch die Familien der Opfer des 11. September teilnahmen, und beschuldigte, dass die Übernahme durch DPW eine Bedrohung der nationalen Sicherheit darstelle.

Obwohl der Verkauf vom US-Finanzministerium genehmigt worden war und die Unterstützung von Präsident George W. Bush genoss, führte die Kontroverse zu einer Entscheidung des Kongresses, den Verkauf zu verschieben.

Die Kampagne gegen die DPW wurde von einer kleinen Firma mit Sitz in Florida, Eller & Co, eingeleitet, die zwei Joint Ventures mit dem in London ansässigen Unternehmen hatte, das seine Vermögenswerte an die DPW verkaufte. Eller stellte Rechtsanwälte ein und verfolgte eine “juristische Strategie, die [versuchte], nationale Sicherheitsbedenken mit den Einzelheiten eines sehr technischen Geschäftsstreits zu vermischen”, wie es in einem Artikel des Wall Street Journal heißt. In seiner Klage zitierte Eller Bundeskommissionen, die die Anschläge vom 11. September untersuchten, und stellte fest, dass “mehrere der Entführer” über die VAE in die USA reisten.

Anti-arabische US-Hysterie

Im März 2006 stimmte der Haushaltsausschuss des US-Kongresses mit 62 zu 2 Stimmen dafür, das Abkommen zu blockieren. Schumer und die damalige Senatorin Hillary Clinton führten die Anklage an. Während Bush mit einem Veto gegen das Gesetz drohte, entschied sich das Unternehmen in VAE-Eigentum dafür, die Situation zu entschärfen und seine Vermögenswerte an ein US-Unternehmen zu verkaufen.

Es handelte sich dabei nicht um eine willkürliche Kampagne, sondern um eine Kampagne im Anschluss an die anti-arabische US-Hysterie nach dem 11. September, die sowohl israelische als auch pro-israelische US-Politiker zum Vorteil von Israels langjährigem Widerstand gegen enge Beziehungen zwischen den USA und arabischen Ländern ausnutzten. Seit 2006 hat sich die Regierung der VAE bei Israel eingeschmeichelt, damit die pro-israelische US-Lobby ihre Investitionen nicht länger blockiert und die Israelis in ihrem Namen beim US-Kongress intervenieren.

Die Anschläge vom 11. September 2001 gefährdeten das Ansehen der Golf-Regime in den USA, da sie einer feindseligen US-Medienkampagne und der Feindseligkeit des Kongresses ausgesetzt waren. Zu diesem Zeitpunkt begannen sie, sich Israel gegenüber ernsthaft zu öffnen.

Im Jahr 2010 wurde die damalige israelische Infrastrukturministerin Uzi Landau von der extremistischen und rassistischen israelischen Partei Yisrael Beiteinu zur Teilnahme an einer Konferenz über erneuerbare Energien mit Sitz in Abu Dhabi eingeladen und war damit die erste israelische Ministerin, die die Hauptstadt der VAE besuchte. Weitere Beamte würden 2016 und 2018 folgen.

2018 war in der Tat ein günstiges Jahr für Investitionen in den VAE, da die Trump-Administration die VAE für ihre laufenden Beziehungen zu Israel belohnte und einen 50-Jahres-Vertrag für das VAE-Unternehmen Gulftainer zum Betrieb und zur Verwaltung eines Hafens in Delaware genehmigte, diesmal ohne Kontroverse.

Im Jahr 2009 begannen die VAE, israelischen Athleten die Teilnahme an internationalen Sportveranstaltungen in den VAE zu erlauben, weigerten sich jedoch, die israelische Nationalhymne abzuspielen oder die israelische Flagge zu hissen. Dies änderte sich im Oktober 2018, und seither haben sich die Beziehungen der VAE zu Israel rasch beschleunigt. Die Luftwaffe der VAE hat auch Einsätze mit der israelischen Luftwaffe bei gemeinsamen militärischen Manövern mit den USA geflogen.

Verrat am palästinensischen Kampf

Seit der Ankündigung des neuen Normalisierungsabkommens am 13. August sind die VAE wegen “Verrats” am palästinensischen Kampf kritisiert worden. Verteidiger der VAE sprangen ein und behaupteten, die Palästinenser seien undankbar für all die Unterstützung, die die Emiratis dem palästinensischen Widerstand über die Jahre hinweg gewährt hätten.

Während die Palästinensische Befreiungsorganisation (PLO) in den 1970er und 1980er Jahren vom verstorbenen VAE-Herrscher Sheikh Zayed solche Unterstützung erhielt, waren seine Nachfolger weit weniger großzügig. Die Großzügigkeit der VAE in den 1970er und 1980er Jahren war in der Tat ein wesentlicher Bestandteil der allgemeinen finanziellen Großzügigkeit der Regime am Arabischen Golf gegenüber der PLO. Die Beweggründe dafür waren nicht ideologischer, sondern politischer Natur.

Abkommen VAE-Israel: Die neuen Hegemonien des Nahen Ostens

In den 1950er und 1960er Jahren kam es in den arabischen Golfstaaten zu zahlreichen revolutionären Umwälzungen, unter anderem in Saudi-Arabien, wo Streiks der Ölarbeiter die Norm waren, in Bahrain mit seiner damals aktiven Studentenbewegung, im Engagement kuwaitischer Intellektueller für einen linken arabischen Nationalismus und in den großen Revolutionen im Jemen und im Oman.

Der Sturz seines dynastischen Herrschers im Jemen rief den saudischen Zorn und einen von den Saudis aufgezwungenen Krieg hervor, der die ägyptische Armee auf der Seite der Republikaner und geheime israelische Militärhilfe auf der Seite der Saudis und jemenitischen Royalisten aufsaugte. Als die marxistischen Süd-jemeniten 1967 ihren eigenen revolutionären Staat errichten konnten, erschütterte dies die Herrscher am Golf bis ins Mark.

Die damalige amerikanische Strategie bestand darin, das Saudi-iranische Bündnis gegen all diese revolutionären Gruppen zu stärken, ein Bündnis, das bis zum Sturz des Schahs in den späten 1970er Jahren intakt blieb. Der Iran unter dem Schah war ein enger Verbündeter Israels.

Revolutionäre Unterstützung