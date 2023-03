Wer schützt uns vor US-Präsidenten-Kandidaten und amtierenden Lügnern? Gerade ist der “Zeitenwende” Kanzler” zum Befehlsempfänger Besuch auf den Wg nach Washington, ohne Journalisten und Pressekonferenz , damit die Befehle nicht publik werden. Berichtet wird danach mit Propagandalügen aufbereitet! America First! Evelyn Hecht-Galinski

Wie ist es möglich, dass Haley nichts über das größte und teuerste CIA-Programm der Geschichte weiß?

Die Lügen der Neokonservativen Nikki Haley

von Kurt Nimmo

1. März 2023

Nikki Haley will Präsidentin der US-Regierung werden. Die ehemalige Gouverneurin von South Carolina und Botschafterin der Trump-Regierung bei den Vereinten Nationen kündigte am 14. Februar ihre Kampagne an.

Haley ist die erste Republikanerin, die Donald Trump herausfordert, während DeSantis und andere auf Nummer sicher gehen. Nach Angaben von InteractivePolls liegt Trump in Führung, gefolgt von DeSantis. Nikki Haley kam auf 1%. Nur Chris Christie hat mit 0% noch schlechter abgeschnitten.

Jetzt, wo sie da draußen ist, schießt Haley auf Ziele.

Ich habe keine Ahnung, ob Haley sich die Mühe macht, Geschichte zu lesen. Wenn ja, dann liegt es nahe, dass sie weiß, dass ihre Äußerungen heuchlerisch sind.

Als ehemalige Botschafterin sollte man annehmen, dass Haley über geopolitische Themen informiert ist, zum Beispiel über den Krieg in Afghanistan. Ich glaube, sie weiß so gut wie nichts über die Geschichte Afghanistans und die interaktiven Beziehungen zwischen dem nationalen Sicherheitsstaat, seiner CIA, dem pakistanischen Geheimdienst und den afghanischen Mudschaheddin im Krieg gegen die Sowjetunion.

Wenn sie es aber weiß und beschließt, Pakistan allein für den Terrorismus in Amerika verantwortlich zu machen, ist sie eine politische Opportunistin und Heuchlerin. Aber natürlich sind Betrug und Lügen für die politische Klasse der Einparteienparteien normal, vor allem in Wahlkampfzeiten.

Das erinnert mich einmal mehr an Gore Vidal, der sagte, Amerika sei ein Land der Amnesie. Wie viele Amerikaner kennen eigentlich die Wahrheit über Afghanistan, Pakistan und die CIA? Ich bezweifle, dass es sehr viele sind.

Vor dem 11. September 2001 berichteten die Konzernmedien über den “verdeckten Krieg” der CIA in Afghanistan.

“Insgesamt haben die Vereinigten Staaten in den 1980er Jahren nach Angaben von US-Beamten mehr als 2 Milliarden Dollar in Form von Waffen und Geld an die Mudschaheddin gepumpt. Es war das größte verdeckte Aktionsprogramm seit dem Zweiten Weltkrieg”, berichtete die Washington Post im Jahr 1992, fast ein Jahrzehnt vor 9/11. (Steve Coll, Washington Post, 19. Juli 1992.)

Ab 1985 versorgte die CIA die Mudschaheddin-Rebellen mit umfangreichen Satellitenaufklärungsdaten über sowjetische Ziele auf dem afghanischen Schlachtfeld, mit Plänen für militärische Operationen auf der Grundlage der Satellitenaufklärung, mit abgefangener sowjetischer Kommunikation, mit geheimen Kommunikationsnetzen für die Rebellen, mit zeitlich verzögerten Zeitmessgeräten für tonnenweise C-4-Plastiksprengstoff für Sabotageakte in den Städten und ausgeklügelte Guerillaangriffe, mit Scharfschützengewehren mit großer Reichweite, mit einem Zielgerät für Mörser, das mit einem Satelliten der US-Marine verbunden war, mit drahtgesteuerten Panzerabwehrraketen und mit anderer Ausrüstung.

Wie ist es möglich, dass Haley nichts über das größte und teuerste CIA-Programm der Geschichte weiß?

Kurz nachdem die US-Regierung in Afghanistan einmarschiert war, schrieb Phil Gasper:

Mit Unterstützung des pakistanischen Militärdiktators, General Zia-ul-Haq, begannen die USA, sowohl Mudschahedin-Kämpfer aus den 3 Millionen afghanischen Flüchtlingen in Pakistan als auch eine große Zahl von Söldnern aus anderen islamischen Ländern zu rekrutieren und auszubilden. Die Schätzungen darüber, wie viel Geld die US-Regierung im Laufe des nächsten Jahrzehnts an die afghanischen Rebellen leitete, schwanken, aber die meisten Quellen gehen von 3 bis 6 Milliarden Dollar oder mehr aus. Unabhängig von der genauen Summe handelte es sich um “das größte verdeckte Aktionsprogramm seit dem Zweiten Weltkrieg” – viel größer zum Beispiel als Washingtons Intervention in Mittelamerika zur gleichen Zeit, die wesentlich mehr Publizität erhielt.

Hillary Clinton gab zu, dass die CIA die Mudschaheddin und Al-Qaida gegründet hat. “Wir haben auch eine Geschichte, in der wir in Pakistan ein- und ausgegangen sind”, wird die ehemalige Außenministerin in einer CNN-Mitschrift zitiert. “Ich meine, erinnern wir uns daran, dass wir die Leute, die wir heute bekämpfen, vor 20 Jahren finanziert haben. Und wir taten es, weil wir in den Kampf mit der Sowjetunion verwickelt waren. Sie fielen in Afghanistan ein, und wir wollten nicht, dass sie Zentralasien kontrollieren. Und wir haben uns an die Arbeit gemacht.”

Ich behaupte nicht, dass ich weiß, was in Nikki Haleys Kopf vor sich geht. Sie ist eine kriegslüsterne Neokonservativin und weiß entweder, dass sie lügt, oder sie hat keine Ahnung von Geschichte. Gut über Außenbeziehungen und Geschichte informiert zu sein, sollte für eine Person, die ihre Kandidatur für das Amt des Präsidenten der US-Regierung erklärt hat, zweifellos wichtig sein.

Bedenken Sie jedoch die Zielgruppe, die Haley ansprechen will: “rechtsgerichtete”, angeblich konservative Amerikaner, einschließlich der nationalistischen “America First”-Fraktion.

Letztere werden vorhersehbar für Trump stimmen, d. h. wenn die Unipartei es nicht irgendwie schafft, ihn zu disqualifizieren. Damit würde der unsympathische DeSantis gegen denjenigen antreten, den die Demokraten wählen (es wird nicht Biden sein).

Von diesem Moment Ende Februar 2023 bis zur Wahl im November 2024 kann und wird wahrscheinlich alles passieren. Übersetzt mit Deepl.com

