Zelenskyy Regime Lies Shape Narrative Echoed by War Propaganda Media Nazaryan’s piece should be an op-ed. Instead, it is posted as “news,” despite its obvious bias. Nazaryan tells us “powerful, advanced battle tanks” to be sent to Ukraine have “highlighted [the Kremlin’s] political and military constraints.”

Journalisten der Kriegspropagandamedien ist es verboten, objektiv über die Ukraine zu berichten.

Die Lügen des Selenskyj-Regimes prägen das Narrativ der Kriegspropagandamedien

von Kurt Nimmo

27. Januar 2023

Es ist wirklich eine langweilige Angelegenheit, die Propaganda der Konzernmedien zu lesen. So wurde zum Beispiel ein “Nachrichten”-Beitrag von Alexander Nazaryan, leitender Korrespondent des Weißen Hauses, bei Yahoo! News veröffentlicht.

Nazaryans Artikel sollte ein Meinungsartikel sein. Stattdessen wird er trotz seiner offensichtlichen Voreingenommenheit als “Nachricht” veröffentlicht. Nazaryan erzählt uns, dass “mächtige, fortschrittliche Kampfpanzer”, die in die Ukraine geschickt werden sollen, “die politischen und militärischen Zwänge [des Kremls] verdeutlichen”.

Er zitiert dann eine Reihe russischer Beamter, die wütende Erklärungen über das Bestreben der NATO abgegeben haben, Kampfpanzer an Ultranationalisten zu liefern, die seit dem Putsch der US-Regierung in Kiew 2014 für den Beschuss von Zivilisten im Donbass verantwortlich sind.

Die Warnungen des Kremls und seiner führenden Propagandisten in den Medien waren jedoch größtenteils vorhersehbar und hatten einen Hauch von Resignation. Der russische Präsident Wladimir Putin und seine Top-Berater waren sich angesichts der konsequenten und eskalierenden NATO-Unterstützung für die Ukraine in den letzten 11 Monaten wahrscheinlich bewusst, dass es nur eine Frage der Zeit war, bis westliche schwere Panzer nach Osteuropa kommen würden.

Man beachte die Charakterisierung von Herrn Nazaryan. Er glaubt, die russische Reaktion auf die Lieferung von Kampfpanzern an das autokratischeSelenskyj-Regime sei “von Resignation geprägt”. Liest man jedoch die in dem Artikel zitierten russischen Reaktionen, würde eine objektive Person, die nicht von der Propaganda und den Lügen der US-Regierung gefärbt ist, zu dem Schluss kommen, dass die Russen nicht resigniert, sondern wütend über den Versuch der US-Regierung sind, ihr Land zu “schwächen”.

Nasaryan zitiert den Pressesprecher des Kremls, Dmitri Peskow. Peskow sagte, die bevorstehende Lieferung von Kampfpanzern an die Ukraine sei “ein aussichtsloses Unterfangen”, und die M1-Abrams-Panzer der US-Regierung und die deutschen Leopard-2-Panzer würden “in Flammen aufgehen wie all die anderen Panzer”.

In demselben Absatz, in dem Peskow zitiert wird, greift Nazaryan auf die Propaganda des Selenskyj-Regimes zurück. Er schreibt, Peskow habe sich mit der russischen Fähigkeit gebrüstet, US-amerikanische und deutsche Panzer zu zerstören, und sich dann genötigt gefühlt, hinzuzufügen, “obwohl die russischen Streitkräfte weiterhin erstaunliche Verluste auf dem Schlachtfeld zu beklagen hatten, darunter schätzungsweise 123.000 gefallene Soldaten und etwa 3.100 verlorene Panzer.”

Das ist Blödsinn. Nazaryan zitiert Propaganda aus einem Dashboard “Russlands Verluste” auf der Website minusrus.com. Ein kurzer Blick auf die Domain zeigt, dass die Seite in der Ukraine gehostet wird. Außerdem wird sie von den “Special Operations Forces” der Ukraine unterstützt, so dass sie als Propaganda abgetan werden kann.

Nicht berücksichtigt wird in dieser “Analyse” die beunruhigende Tatsache, dass das neonazistische Asow-Bataillon 2014 nach einem von der US-Regierung geförderten Putsch mit der ukrainischen Nationalgarde zusammengelegt wurde.

Darüber hinaus wurden “die Spezialeinheit KRAKEN der Hauptdirektion des Geheimdienstes, das 98. Bataillon der Territorialen Verteidigung AZOV-Dnipro, die Spezialeinheiten AZOV-Kyiv und AZOV-Kharkiv sowie die militärischen Formationen Albin und Lubart” in das ukrainische Militär eingegliedert, nachdem die US-Regierung einen gewählten Präsidenten abgesetzt hatte. Das obige Zitat stammt von der Website des neonazistischen Asowschen Bataillons.

Im Jahr 2015 bezeichnete die europäische Ausgabe von Politico Svoboda, den Patrioten der Ukraine und die Sozial-Nationalistische Versammlung als Zuschauer bei den Maidan-Protesten.

Für die Aufnahme von Neonazi-Ultranationalisten in die reguläre ukrainische Armee lieferte Politico die folgende Entschuldigung:

Die reguläre ukrainische Armee, geschwächt durch jahrzehntelange Korruption und Vernachlässigung, erlitt eine demütigende Niederlage nach der anderen gegen die Rebellen. Die einzigen, die in der Lage zu sein schienen, sich auf dem Schlachtfeld zu behaupten, waren die neu gegründeten rechtsextremen Milizen wie Asow, Aidar und der Rechte Sektor.

Beschwichtigen Sie so viel Sie wollen, Herr Nasaryan. Die “rechtsextremen Milizen” sind bösartige ethnische Säuberer. Für die Mitglieder von Asow, Rechter Sektor und Aidar sind ethnische Minderheiten in der Ukraine Untermenschen, die entweder gesäubert oder gefoltert und ermordet werden müssen.

Nach dem Maidan traf Amnesty International mit dem amtierenden ukrainischen Ministerpräsidenten Arsenij Jazenjuk zusammen.

“Das Versäumnis, Übergriffe und mögliche Kriegsverbrechen durch Freiwilligenbataillone zu stoppen, birgt die Gefahr, die Spannungen im Osten des Landes erheblich zu verschärfen und die erklärten Absichten der neuen ukrainischen Behörden zu untergraben, die Rechtsstaatlichkeit auf breiterer Basis zu stärken und aufrechtzuerhalten”, sagte Salil Shetty, Generalsekretär von Amnesty International.

Amnesty International hat eine wachsende Zahl von Übergriffen dokumentiert, darunter Entführungen, unrechtmäßige Inhaftierungen, Misshandlungen, Raub, Erpressung und mögliche Hinrichtungen durch das Aidar-Bataillon. Einige dieser Fälle kommen Kriegsverbrechen gleich.

Den Journalisten der konzerneigenen Kriegspropagandamedien ist es verboten, objektiv über die Ukraine zu berichten. Nur die Version der US-Regierung über die Ereignisse, die vor allem aus Lügen und Übertreibungen besteht, die vom Zelenskyy-Regime unhinterfragt weitergegeben wurden, ist erlaubt.

Auch die von Aidar begangenen schweren Verstöße gegen die Genfer Konventionen werden nicht erwähnt. Diese Kriegsverbrechen sind so ungeheuerlich, dass selbst Newsweek 2014 gezwungen war, sie zu erwähnen. Nach Russlands BBS wird jedoch jede Erwähnung dieser Verstöße ignoriert.

So strahlte der Kiewer Sender Pravilnoe TV ein Interview mit der Mutter eines bei den Kämpfen im Donbass getöteten “Rebellen” aus. “Sie sagte, sie habe den Kopf ihres Sohnes in einer Holzkiste erhalten [und machte] nationalistische Freiwillige für den Tod ihres Sohnes verantwortlich. Newsweek war nicht in der Lage, den Bericht unabhängig zu verifizieren.

Wenn Sie daran zweifeln, dass diese “Freiheitskämpfer” sadistische Kriegsverbrecher sind, sehen Sie sich dieses Foto an. Seien Sie gewarnt, das Foto ist ekelhaft. Es zeigt einen jungen Neonazi-Soldaten, der den Kopf eines Russen kocht.

Newsweek hat sich nicht die Mühe gemacht, die “Berichte” zu überprüfen, die täglich vom Neonazi-Regime in Kiew veröffentlicht werden. Die gut geölte Kriegspropagandamaschine der Konzernmedien hat Lügen verbreitet, die von den äußeren Grenzen der Bizzaro World zu stammen scheinen.

Laut den von der US-Regierung kontrollierten Medien ist die Ukraine eine Demokratie. Nicht erwähnt wird, dass Zelenskyy das Fernsehen und die Nachrichtensender “verstaatlichen” (nazifizieren) und auch die Oppositionsparteien verbieten will. Außerdem hat Zelenskyy die orthodoxe Kirche verboten. Die meisten Ukrainer gehören dem orthodoxen Katholizismus an.

Beachten Sie einen Beitrag von The American Conservative von vor ein paar Tagen:

Stand-up-Comedians von Kvartal 95, dem Filmstudio, das der jetzige Präsident Volodymyr Zelenskyy mitbegründet hat, veröffentlichten kürzlich ein Video, in dem sie orthodoxe Priester obszön beleidigen und ihnen öffentlich den Tod wünschen. Bei dem Video handelt es sich um eine Nachrichtenparodie im Stil von The Daily Show, in der die Kirche verhöhnt und ihre Geistlichen als “russische Agenten” bezeichnet werden. Viele Experten sehen einen direkten Zusammenhang zwischen den Aufrufen der Schauspieler und der jüngsten Gewalt. (Hervorhebung hinzugefügt.)

Hört sich das für Sie nach Demokratie an? Für die Kriegspropagandamedien der Konzerne offenbar schon.

Zu den weiteren Lügen gehört, dass die Welt die russische Invasion verurteilt. Ich nehme an, das stimmt, wenn man China, Indien, Pakistan, Serbien, die Türkei, große Teile Afrikas, Brasilien, Venezuela und große Teile Lateinamerikas ausschließt.

Mit anderen Worten: Der größte Teil der Weltbevölkerung ist sich im Gegensatz zu den Amerikanern darüber im Klaren, dass die russische BSE eine Reaktion auf die Gräueltaten der Neonazis ist, einschließlich des besonders brutalen Brandmordes an Anti-Maidan-Aktivisten in Odesa, und auf die unheilvolle Bedrohung durch die NATO an Russlands Grenze.

Um die Amerikaner wirklich aufzurütteln und ihre Zustimmung zu einer Politik zu erhalten, die die Zerstörung Russlands fordert, haben unsere psychopathischen Führer wiederholt über Putin und Atomwaffen gelogen.

Dmitri Peskow wurde ignoriert, als er sagte, Russland verfolge im Grunde dieselbe Nuklearpolitik wie die USA – kein Ersteinsatz – eine Politik, die in Kraft war, bis der geopolitische Ignorant Donald Trump den Vertrag über nukleare Mittelstreckenwaffen aufkündigte. Russland hat daraufhin die gleiche Politik verfolgt.

Die US-Regierung scheint süchtig nach Lügen über chemische Waffen zu sein. Sie versuchte, chemische Terroranschläge in Syrien als Vorwand für eine Invasion zu arrangieren, und scheiterte. Jetzt heißt es, Putin stehe “mit dem Rücken zur Wand” und dies werde dazu führen, dass Russland chemische oder biologische Waffen einsetzt. Richard Ochs, ein Vorstandsmitglied von Maryland Peace Action, schreibt für das CovertAction Magazine,

Wenn jemand mit dem Rücken zur Wand steht, dann sind es die Ukrainer und Neonazis, die von der CIA in Taktiken unter falscher Flagge geschult werden. Wie in Syrien beschuldigen die US-Medien fälschlicherweise die Russen, ohne irgendwelche Beweise zu haben. Wie in Syrien werden alle Chemikalien, die in der Ukraine freigesetzt werden, wahrscheinlich das Werk von Russland-Gegnern sein, um Russland die Schuld zu geben.

Bedenken Sie in diesem Zusammenhang, dass die CIA seit 2015, dem Jahr nach dem Maidan-Putsch, in der Ukraine ist. “In Anbetracht der Fakten besteht eine gute Chance, dass die CIA im Rahmen dieser Bemühungen tatsächliche, buchstäbliche Nazis ausbildet”, schrieb Branko Marcetic im Januar letzten Jahres für Jacobin, einen Monat vor dem russischen SMO.

Vor mehr als einem Jahrzehnt, im September 2002, als Bush den Einmarsch in den Irak vorbereitete, schrieb ich “Bush the First, Hating Saddam, Selling Him Weapons”.

In diesem Artikel dokumentiere ich, wie Reagans Aufhebung der Rüstungsbeschränkungen für den Irak dazu führte, dass Saddam Hussein mehr als eine Milliarde Dollar an Rüstungsexporten erhielt, darunter vom US-Handelsministerium genehmigte Chargen tödlicher Milzbrandstämme und ein Geschenk aus Israel: Proben des West-Nil-Virus.

Phillips Petroleum, Unilever, Alcolac, Allied Signal, die American Type Culture Collection und Teledyne schickten chemische und biologische Proben in den Irak. Das Wall Street Journal tat die Enthüllungen des Mitarbeiters des Nationalen Sicherheitsrates, Howard Teicher, als “byzantinische Verschwörungstheorie” ab.

Die Tatsache, dass US-Konzerne und US-Behörden dafür verantwortlich sind, tödliche Substanzen an einen bekannten brutalen Diktator zu schicken, bevor beschlossen wurde, ihn zu töten und den Irak in ein vom Krieg verwüstetes Ödland zu verwandeln, ist der großen Mehrheit der Amerikaner praktisch unbekannt.

Wie könnte man die weitgehend ahnungslosen Amerikaner besser in Kriegsfieber versetzen, als den Eindruck zu erwecken, Russland schlachte unschuldige Zivilisten ab? Das korrupte und nazifizierte Selenskyj-Regime behauptet, Russland habe 25.000 Kriegsverbrechen begangen. Dafür gibt es keine Beweise. Aber seit wann sind Beweise erforderlich?

“Oberflächlich betrachtet sind die meisten dieser Fälle eindeutig: rechtswidrige Tötungen, einschließlich Hinrichtungen im Schnellverfahren, Zwangsinhaftierungen, Deportationen und das ‘Verschwinden’ von Zivilisten, Folter und sexuelle Übergriffe”, berichtete Newsweek im August letzten Jahres.

Dies ist genau das Verhalten, das der von Neonazis dominierten Regierung der Ukraine nach dem Maidan-Putsch und dem Aufkommen des Nazismus im Jahr 2014 vorgeworfen wird. Dieses gewalttätige Verhalten wurde der Welt durch die brutale Bombardierung der Zivilbevölkerung im Donbass, insbesondere in Donezk, vor Augen geführt.

Natürlich wurde dieses anhaltende Kriegsverbrechen von den Konzernmedien im Westen im Wesentlichen ignoriert. Eva K. Bartlett schreibt:

Ich bin bestens vertraut mit Kriegsgebieten und mit der Schönfärberei der Verbrechen der Täter durch die westlichen Medien (israelische Verbrechen gegen Palästinenser, vom Westen unterstützte Terroristenverbrechen gegen Syrer, ukrainische Militär- und Naziverbrechen gegen die Zivilbevölkerung im Donbass – und auch gegen die Ukrainer selbst), daher überrascht mich das Fehlen von Medienberichten über dieses jüngste ukrainische Kriegsverbrechen nicht.

Das Zelenskyy-Regime, die US-Regierung und ihre Konzernmedien erfinden routinemäßig Geschichten.

Ein Beispiel: Russland wird in der Ukraine Terrorismus unter falscher Flagge begehen. “Es gibt keine Beweise dafür, dass Russland Ziele angegriffen und die Ukraine dafür verantwortlich gemacht hat. Im Gegenteil: Sieben Tage vor Russlands Einmarsch hat die OSZE-Beobachtungsmission Beweise für einen ukrainischen Angriff unter falscher Flagge auf einen Kindergarten vorgelegt, um Separatisten im Donbass die Schuld zu geben.”

Stattdessen erwartet CNN von uns zu glauben, dass die “Separatisten” im Donbass ihre eigenen Kinder in der Stadt Stanytsia Luhanska beschossen haben. Der Vorfall wurde von der US-Regierung aufgegriffen, um Russland zu dämonisieren.

Es ist wirklich erstaunlich, was die Kriegspropagandamedien “berichten”, obwohl es keinerlei Beweise oder Bestätigungen gibt, die über die vom SZelenskyj-Regime verbreiteten Lügen hinausgehen.

Um die Ahnungslosen in Europa aufzuwiegeln und zu verängstigen, schreien die Neonazis in der Ukraine und ihre Freunde in den Kriegspropagandamedien, dass Putin in Europa einmarschieren wird, nachdem er in der Ukraine fertig ist.

Aus dem Daily Beast, auch bekannt als Newsweek (der CIA angegliedert):

Seit dem Einmarsch russischer Truppen in die Ukraine im Februar haben europäische Politiker bei zahllosen Gelegenheiten ihre Besorgnis über Putins Interesse an Angriffen auf andere Länder außerhalb der Ukraine geäußert. Ein Teil des Interesses Schwedens und Finnlands an einem NATO-Beitritt besteht darin, sich vor einem unprovozierten Einmarsch Russlands in ihre Länder zu schützen. Wenn Russland ein Mitglied des Bündnisses angreift, so die Überlegung, könnte die grundlegende kollektive Verteidigungsbestimmung der NATO, Artikel V, ausgelöst werden, und ein Angriff gegen ein Mitglied könnte als Angriff gegen alle behandelt werden.

In diesem bizarren und offen gesagt dummen Artikel wird die Tatsache außer Acht gelassen, dass Russland nicht über die militärischen Fähigkeiten verfügt, in Europa, Schweden, Finnland oder andere Länder einzumarschieren, die nur darauf warten, sich auf Artikel 5 der NATO zu berufen und einen thermonuklearen Krieg anzuzetteln.

Weitere Informationen über die Lügen und Verzerrungen, die von der US-Regierung und den von ihr beherrschten Medien verbreitet werden, finden Sie unter “Die 16 größten Lügen, die die US-Regierung Amerika über den Ukraine-Krieg erzählt”.

Nazaryan und seine Kollegen werden dafür bezahlt, die Realität zu verdrehen. Ich weiß nicht, ob Herr Nazaryan versteht, dass er Kriegspropaganda verbreitet. Möglicherweise ist er einer Gehirnwäsche unterzogen worden und unterscheidet sich nicht wesentlich von anderen Amerikanern, die die Kriegslügen der US-Regierung glauben.

Andererseits hat Nazaryan vielleicht Angst, seinen Job zu verlieren, wenn er nicht gedankenlos falsche Erzählungen wiederholt, die darauf abzielen, russische Soldaten zu töten, den gewählten Präsidenten Russlands gewaltsam zu stürzen und die Russen zu einem frühen Tod durch Armut, Krankheit, Unterernährung und Vernachlässigung zu verurteilen.

Nach den neoliberalen “Reformen” in der ehemaligen Sowjetunion wissen viele Russen nur zu gut, was die US-Regierung und die herrschende Mandarinenklasse in Europa mit ihnen vorhaben – eine Wiederholung der 1990er Jahre oder noch viel Schlimmeres.

Schließlich ist es interessant, wenn nicht sogar bedauerlich, wie die US-Regierung Parallelen zu Adolf Hitler zieht.

1924 schrieb der faschistische Diktator: “Die Aufgabe besteht nicht darin, die Wahrheit objektiv zu studieren, soweit sie den Feind begünstigt, und sie dann mit akademischer Fairness den Massen vorzulegen; ihre Aufgabe besteht darin, immer und unbeirrt unserem eigenen Recht zu dienen.” Übersetzt mit Deepl.com

