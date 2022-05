“Wollt Ihr den totalen Krieg?”

Die Nachrichtenagenturen bieten einen seltenen Einblick, wie schlecht es den ukrainischen Streitkräften wirklich geht

Von Caitlin Johnstone

27. Mai 2022

Während sich alle auf die jüngste Massenerschießung in den USA konzentrieren, veröffentlichte die Washington Post die vielleicht erste wichtige Erkenntnis der westlichen Mainstream-Medien, dass der Krieg der Ukraine gegen Russland nicht annähernd so einfach ist, wie sie der Öffentlichkeit weismachen wollen.

In einem neuen Artikel mit dem Titel “Ukrainische freiwillige Kämpfer im Osten fühlen sich im Stich gelassen” berichtet die WaPo, dass entgegen den triumphalen Erzählungen, mit denen die westliche Welt gefüttert wird, viele Truppen in der Ostukraine von einer Kartoffel pro Tag leben und ihre Posten verlassen, weil sie das Gefühl haben, dass ihre Anführer ihnen den Rücken zugedreht haben und sie in den sicheren Tod geschickt werden.

“Die ukrainischen Freiwilligen, die in ihren Schützengräben festsaßen, lebten von einer Kartoffel pro Tag, während die russischen Streitkräfte sie an einer wichtigen östlichen Frontlinie mit Artillerie und Grad-Raketen beschossen. In der Unterzahl, untrainiert und nur mit leichten Waffen ausgerüstet, beteten die Männer, dass das Sperrfeuer aufhört”, berichtet die Washington Post unter Berufung auf mehrere namentlich genannte Quellen.

“Die ukrainische Führung hat in der Öffentlichkeit das Bild von der militärischen Unverwundbarkeit ihrer freiwilligen und professionellen Streitkräfte vermittelt, die dem russischen Angriff triumphierend die Stirn bieten”, heißt es in dem Artikel. “Doch die Erfahrungen von Lapko und seiner Gruppe von Freiwilligen bieten ein seltenes und realistischeres Bild des Konflikts und des Kampfes der Ukraine, den russischen Vormarsch in Teilen des Donbass aufzuhalten. Die Ukraine hat ebenso wie Russland kaum Informationen über Tote, Verletzte oder Verluste an militärischer Ausrüstung geliefert. Aber nach drei Monaten Krieg ist diese Kompanie von 120 Mann aufgrund von Todesfällen, Verletzungen und Desertionen auf 54 Mann geschrumpft.”

WaPo berichtet, dass sich die freiwilligen Truppen in diesem Teil des Landes “schnell im Fadenkreuz des Krieges wiederfanden, sich von ihren militärischen Vorgesetzten im Stich gelassen fühlten und ums Überleben kämpften”.

“Wir werden in den sicheren Tod geschickt”, sagte ein Freiwilliger. “Wir sind nicht allein, wir sind viele.”

“Stunden nachdem The Post Lapko und Khrus interviewt hatte, kamen Mitglieder des militärischen Sicherheitsdienstes der Ukraine in ihr Hotel und nahmen einige ihrer Männer fest und beschuldigten sie der Desertion”, berichtet WaPo. “Die Männer behaupten, dass sie es waren, die desertiert sind”.

Einige Kommentatoren haben die Tatsache kommentiert, dass wir endlich eine realistische Berichterstattung über diesen Krieg in der Mainstream-Presse sehen.

“Die ersten großen US-Medien, die ich kenne, berichten über den katastrophalen Zustand der ukrainischen Streitkräfte und den Zusammenbruch der ukrainischen Moral an der Front. Es liegt auf der Hand, dass wir die Wahrheit über einen Krieg erfahren sollten, in den unsere Regierung so stark involviert ist”, twitterte der Journalist Mark Ames, ein häufiger Kritiker des Blackouts der Massenmedien über die Zustände im ukrainischen Militär.

“Dies könnte der erste Artikel in einer Mainstream-Publikation sein, der den PR-Spin und die Geheimhaltung des ausländischen Militärs, das die USA subventionieren, durchbricht. Zwei Kommandeure wurden verhaftet, nachdem sie mit der Washington Post gesprochen hatten und ein äußerst düsteres Bild zeichneten”, twitterte der Journalist Michael Tracey.

Dies ist in der Tat ein großer Bruch mit der üblichen Mainstream-Berichterstattung über diesen Konflikt, die normalerweise eher mit dem jüngsten Newsweek-Artikel mit dem Titel “Putin’s Elite Soldiers Getting Wiped Out as Russia Makes Mistakes-U.K.” übereinstimmt, der ausschließlich auf unbewiesenen Behauptungen der britischen Regierung und der vom militärisch-industriellen Komplex finanzierten neokonservativen Denkfabrik Institute for the Study of War beruht.

Wie dem auch sei, das war’s. Das ist die Realität an der Front dieses Konflikts, den die Westler von ihrem bequemen Zuhause aus bejubeln, während sie jeden, der für eine Friedenslösung auf dem Verhandlungsweg eintritt, als Putin-Apologeten und Kreml-Troll bezeichnen.

Diese großen, tapferen Sofakrieger haben in den sozialen Medien gefordert, dass die Ukrainer so lange weiterkämpfen, bis sie den totalen Sieg über Russland errungen und die Krim und den Donbass zurückerobert haben, und sie haben während der Werbepausen ihrer Lieblingssendung zwischen dem Verzehr von Funyuns “Slava Ukraini” mit ihren kleinen blau-gelben Flaggen-Emojis getwittert.

Die Menschen im Westen würden viel weniger leichtfertig von einer fremden Bevölkerung verlangen, bis zum totalen Sieg weiterzukämpfen, wenn sie die Schrecken des Krieges wirklich verstehen würden. Leider gibt es eine Propagandamaschine von beispielloser Raffinesse, die sie seit Generationen daran hindert, dieses Verständnis zu erlangen.

Deshalb sind sie so glücklich, endlose ukrainische Leben in die Zahnräder der imperialen Kriegsmaschinerie zu werfen, und deshalb findet der WaPo-Artikel, über den wir hier sprechen, zum Zeitpunkt der Abfassung dieses Artikels nur sehr wenig Beachtung im Internet. Er wird von den Managern des Imperiums und ihrer gehirngewaschenen Schar mit einem “Hmm, man kann heutzutage einfach kein gutes Kanonenfutter mehr finden” abgetan und ignoriert.



Es gibt keine wirkliche Abrechnung mit dem, was genau passiert und was genau diese Leute durchmachen müssen. In der kindlichen, mit Buntstiften gezeichneten Version dieses Krieges, die in den Köpfen westlicher so genannter Zentristen lebt, handelt es sich um ein Team heldenhafter Good Guys, die rechtschaffen Horden von Bad Guys verprügeln, weil das in Filmen und im Fernsehen so passiert.

Aber wir sind nicht im Kino und nicht im Fernsehen. Menschen sterben in einem Stellvertreterkrieg der USA, der vom zentralisierten US-Imperium absichtlich provoziert wurde, und hinter all den Erzählungen und Verdrehungen geht es letztlich um nichts Edleres als um die Sicherung der unipolaren Hegemonie der USA.

Viele der blau-gelben Fahnenschwenker haben gute Absichten und glauben wirklich, dass sie sich für die Freiheit und Souveränität der Ukraine einsetzen. Aber in Wirklichkeit bejubeln sie nur die ukrainische Unterwerfung und Versklavung unter das Imperium, den ukrainischen Tod, ukrainisches Leid und die Fortsetzung eines gefährlichen Stellvertreterkriegs zwischen atomaren Supermächten, der das Leben aller Menschen auf der Erde bedroht. Übersetzt mit Deepl.com

