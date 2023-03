https://caitlinjohnstone.com/2023/03/15/bush-era-neocons-should-shut-the-fuck-up-about-iraq-and-everything-else/



Die Neocons der Bush-Ära sollten die Klappe über den Irak (und alles andere) halten

von Caitlin Johnstone

15. März 2023

❖

David Frum und Max Boot, zwei Neokonservative, die an der Invasion des Irak mitgewirkt haben, möchten uns zum 20. Jahrestag dieses schrecklichen und unverzeihlichen Krieges einige Gedanken mit auf den Weg geben. Jahrestag dieses schrecklichen und unverzeihlichen Krieges mitzuteilen. Beide Ansichten können in angesehenen Mainstream-Publikationen nachgelesen werden, denn jeder, der dafür verantwortlich war, dass dieser Krieg unserer Spezies zugefügt wurde, genießt bis heute den Einfluss und die Wertschätzung des Mainstream.

Beide Männer räumen auf ihre Weise ein, dass der Krieg ein Fehler war, während sie gleichzeitig den Stellvertreterkrieg der USA in der Ukraine bejubeln, der die Menschheit näher an ein nukleares Armageddon gebracht hat als je zuvor seit der Kuba-Krise. Beide Männer vermischen ihre Rückblicke auf den Irakkrieg mit Kriegsapologetik, Geschichtsrevisionismus und glatten Lügen. Und beide Männer sollten verdammt noch mal die Klappe halten. Über alles. Für immer.

Frums Artikel ist in The Atlantic erschienen, wo er leitender Redakteur ist, und trägt den Titel “The Iraq War Reconsidered”. Frum gilt als Verfasser von George W. Bushs berüchtigter “Achse des Bösen”-Rede, die nach dem 11. September 2001 den Beginn einer beispiellosen Ära des militärischen Expansionismus der USA und “humanitärer Interventionen” in geostrategisch wertvollen Ländern markierte.

Gleich im zweiten Satz seines Artikels beginnt Frum mit einer absoluten Lügengeschichte, indem er behauptet, im Irak sei “ein Arsenal von Granaten und Sprengköpfen für chemische Waffen” entdeckt worden, um zu suggerieren, dass die Behauptung über die Massenvernichtungswaffen zumindest einigermaßen bewiesen sei. Wie Jon Schwartz von The Intercept bereits 2015 erklärte, waren die einzigen Chemiewaffen im Irak entweder (A) Munition, die in den neunziger Jahren von UN-Inspektoren in Bunkern in einem irakischen Waffenkomplex versiegelt und dort zurückgelassen wurde, weil es zu gefährlich war, sie zu transportieren, oder (B) einige alte Munition, die nach dem Iran-Irak-Krieg verloren gegangen und vergessen worden war. In keinem dieser Fälle trifft es zu, dass Saddam Hussein Massenvernichtungswaffen versteckt hat.

🦀 Jon Schwarz 🦀 on Twitter: “This is from an article by @davidfrum in the Atlantic yesterday. Iraq did not have “an arsenal of chemical-warfare shells and warheads.” Even 20 years later, Frum absolutely cannot stop lying about Iraq. https://t.co/DKpgkqabm5 pic.twitter.com/EWboZDGfrn / Twitter” This is from an article by @davidfrum in the Atlantic yesterday. Iraq did not have “an arsenal of chemical-warfare shells and warheads.” Even 20 years later, Frum absolutely cannot stop lying about Iraq. https://t.co/DKpgkqabm5 pic.twitter.com/EWboZDGfrn

Frum behauptet, dass “die Vereinigten Staaten in den Krieg zogen, um eine Demokratie im Irak aufzubauen”, was ein infantiles Märchen ist, das nur Idioten und Kinder glauben. Der Irak wurde überfallen, weil es sich um eine ölreiche Nation in einer geostrategisch wichtigen Region handelte, deren Führer den US-Energieinteressen nicht ausreichend gehorcht hatte. Wahrscheinlich hat es auch nicht geholfen, dass das Land dabei war, die Beziehungen zum Iran zu normalisieren.

Frum behauptet urkomisch, dass das, was die USA im Irak getan haben, kein Akt unprovozierter Aggression war”, und zeigt, dass er absolut nichts dazugelernt hat, indem er die Obama-Regierung dafür kritisiert, dass sie nicht in Syrien einmarschiert ist, um ihre eigenen erklärten roten Linien” in Bezug auf Chemiewaffenvorwürfe durchzusetzen.

Frum schließt mit einem Absatz, der das lange und andauernde Muster von The Atlantic fortsetzt, Denkschriften zu veröffentlichen, die den Krieg in der Ukraine nutzen, um das Image der Neocons zu rehabilitieren:



“Der Einmarsch in die Ukraine hat die Völker der westlichen Demokratien an sich selbst erinnert. Es gibt Zeiten, in denen freie Menschen zur Selbstverteidigung kämpfen müssen. Diese Wahrheit darf nicht verloren gehen, egal welche Lehren wir aus dem Irak-Krieg ziehen. Und vielleicht ist auch die Verpflichtung, diese Freiheit mit den Menschen im Irak zu teilen, noch nicht verloren. Sie haben eine Chance bekommen, und ihre Geschichte ist noch nicht zu Ende.”

https://twitter.com/MaxBoot/status/1634215557191835650

Der Artikel von Max Boot trägt den Titel “What the Neocons Got Wrong” und wurde in Foreign Affairs veröffentlicht. Boot war einer der ersten einflussreichen Befürworter der Irak-Invasion und verfasste einen Monat nach dem 11. September 2001 einen berühmt-berüchtigten Aufsatz für den neokonservativen Weekly Standard mit dem Titel “The Case for American Empire”. Boot forderte in seinem Aufsatz aus dem Jahr 2001 eine “US-Invasion und Besetzung” des Irak, sagte einen schnellen und einfachen Sieg voraus und meinte: “Sobald wir Saddam abgesetzt haben, können wir in Bagdad eine internationale Regentschaft unter amerikanischer Führung einrichten, die mit der in Kabul einhergeht.”

Boot ist heute in Bezug auf den Irak zerknirschter als Frum, der den Krieg und die Idee, Demokratie durch militärische Gewalt zu fördern, unmissverständlich verurteilt, aber in seinem Artikel über Foreign Affairs findet sich immer noch eine Menge kriegstreiberischer Schwachsinn.

“Sowohl Südkorea als auch Südvietnam waren es wert, vor der kommunistischen Aggression verteidigt zu werden, aber die Koreaner zeigten mehr Geschick und Bereitschaft, für ihre eigene Freiheit zu kämpfen als die Südvietnamesen”, verkündet Boot aus dem Nichts.

“Ich bin kein Neocon mehr”, erklärt Boot, bevor er klarstellt, dass er einfach von der Unterstützung republikanischer Kriege zur Unterstützung demokratischer Kriege wie dem Stellvertreterkrieg in der Ukraine übergegangen ist. Boot sagt, die Ukraine erfülle mit Leichtigkeit den Test” für gerechtfertigten US-Interventionismus, und nennt Präsident Zelensky eine kirchliche Figur, die die uneingeschränkte Unterstützung der Vereinigten Staaten verdient”.

Obwohl er den Neokonservatismus anprangert, ist Boot ein ausgesprochener Befürworter desselben Stellvertreterkriegs der USA, hinter dem sich alle seine Neokonservativen aus der Bush-Ära im letzten Jahr versammelt haben. In seiner regelmäßigen Meinungskolumne für die Washington Post war er eine der lautesten Stimmen, die darauf drängten, dass die USA mehr starke Waffen in die Ukraine schicken sollten, und er unternahm sogar eine Reise mit US-Verteidigungsminister Lloyd Austin, um Kriegspropaganda über die Notwendigkeit zu schreiben, dass die US-Allianz mehr Panzer dorthin schicken sollte.

(Wo wir gerade beim Thema sind: Warum muss die Washington Post regelmäßig Meinungskolumnen an Max Boot, John Bolton, Jennifer Rubin und Josh Rogin vergeben? Sie alle sind kriegstreiberische Neocons. Ich denke, selbst Neocons würden zustimmen, dass das zu viele Neocons sind.)

Aber von größerer Bedeutung als die spezifischen Worte, die David Frum und Max Boot veröffentlicht haben, ist die Tatsache, dass ihre Worte überhaupt veröffentlicht werden. Es ist absolut irrsinnig, dass die Leute, die dazu beigetragen haben, den Schrecken des Irakkriegs auf die Welt loszulassen, nicht nur nicht im Gefängnis sitzen, sondern auf den einflussreichsten Plattformen der westlichen Welt aktiv gefördert und gefeiert werden. Diese Freaks sollten keine einflussreicheren Jobs bekommen, als hinter einer Registrierkasse zu arbeiten, und sie sollten es schwerer haben, diese Jobs zu bekommen als verurteilte Schwerverbrecher. Man sollte ihnen sicherlich keine Plattform geben, um über das Verbrechen zu schreiben, das sie mitverursacht haben.

Aber so ist die Zivilisation, in der wir uns befinden. Das Imperium erhebt diejenigen, die dem Imperium dienen, und grenzt diejenigen aus, die sich gegen es aussprechen. David Frum und Max Boot sind nicht trotz, sondern gerade wegen ihrer Verfehlungen in der Vergangenheit als prominente Meinungsmacher massiv aufgewertet worden. Sie haben sich als zuverlässige Diener des Imperiums erwiesen, und das Imperium hat sie entsprechend belohnt.

In einer halbwegs vernünftigen Gesellschaft wäre das nicht der Fall. In einer halbwegs gesunden Gesellschaft würden solche Kreaturen mit der gleichen Abscheu und Ablehnung betrachtet werden wie Kinderschänder. Diese Leute sind schlimmer als Serienmörder, denn sie haben eine Opferzahl, von der Jeffrey Dahmer oder John Wayne Gacy nur träumen können.

Hoffen wir, dass wir eines Tages in einer Gesellschaft leben, die so gesund geworden ist, dass es nicht mehr akzeptabel ist, ein Neocon zu sein.

Übersetzt mit Deepl.com

_______________

Meine Arbeit wird vollständig von den Lesern unterstützt. Wenn Ihnen dieser Artikel also gefallen hat, sollten Sie ihn weitergeben, etwas Geld auf mein Trinkgeldkonto auf Patreon, Paypal oder Substack werfen, eine Ausgabe meines monatlichen Zeitschriften kaufen und mir auf Facebook, Twitter, Soundcloud oder YouTube folgen. Wenn ihr mehr lesen wollt, könnt ihr meine Bücher kaufen. Der beste Weg, um sicherzugehen, dass du alles siehst, was ich veröffentliche, ist, dich auf meiner Website oder auf Substack in die Mailingliste einzutragen, damit du über alles, was ich veröffentliche, per E-Mail informiert wirst. Jeder, rassistische Plattformen ausgenommen, hat meine Erlaubnis, Teile dieses Werks (oder alles andere, was ich geschrieben habe) auf jede beliebige Weise kostenlos zu veröffentlichen, zu verwenden oder zu übersetzen. Für weitere Informationen darüber, wer ich bin, wo ich stehe und was ich mit dieser Plattform erreichen will, klicken Sie hier. Alle Werke wurden gemeinsam mit meinem Mann Tim Foley verfasst.

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …